Первый мэр Севастополя Семенов: Член подкомиссии по ЧФ РФ после оккупации мне сказал: "Отдал бы нам в 1994-м Севастополь, сейчас бы такого не было. А Крым нам и на х… не нужен"

Первый мэр Севастополя Виктор Семенов рассказал, как после оккупации Россией Крыма поехал в Севастополь и встретил знакомых из российской части подкомиссии по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, в интервью изданию "ГОРДОН" Семенов рассказал, что после увольнения из Министерства иностранных дел Украины в 2014 году, он поехал в Севастополь, чтобы навестить тяжело больную маму. В городе он встретил знакомых из российской части подкомиссии по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины.



"Разговорились. Я настаивал, что все произошедшее незаконно. Один из присутствующих сказал: "Виктор, хватит обвинять Путина, обвиняй лучше себя. Отдал бы нам в 1994-м город – сейчас бы такого не было. А Крым нам и на х… не нужен", – рассказал он.

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Семенов руководил Севастополем с 1992-го по 1998 год. С 1998-го по 2004 год являлся генеральным консулом Украины в Санкт-Петербурге. Был участником смешанной российско-украинской комиссии по сотрудничеству, где с октября 1997 года по сентябрь 1998 года возглавлял подкомиссию по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Затем в ранге посла по особым поручениям МИД Украины с 2004-го по 2014 год был заместителем председателя этой же комиссии. В начале 2014 года Семенов возглавлял рабочую группу в МИД Украины по ситуации в Крыму и Севастополе.

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Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.



