Первый мэр Севастополя Семенов: Член подкомиссии по ЧФ РФ после оккупации мне сказал: "Отдал бы нам в 1994-м Севастополь, сейчас бы такого не было. А Крым нам и на х… не нужен"
Первый мэр Севастополя Виктор Семенов рассказал, как после оккупации Россией Крыма поехал в Севастополь и встретил знакомых из российской части подкомиссии по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, в интервью изданию "ГОРДОН" Семенов рассказал, что после увольнения из Министерства иностранных дел Украины в 2014 году, он поехал в Севастополь, чтобы навестить тяжело больную маму. В городе он встретил знакомых из российской части подкомиссии по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины.
"Разговорились. Я настаивал, что все произошедшее незаконно. Один из присутствующих сказал: "Виктор, хватит обвинять Путина, обвиняй лучше себя. Отдал бы нам в 1994-м город – сейчас бы такого не было. А Крым нам и на х… не нужен", – рассказал он.
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Крым это бутерброт, который ляпнулся маслом вниз
Дима Г. очень любит Зе.Он обосрет всех, ради Зе (бени) И после публикации Bellingcat, найдет слова оправдание для Зе.
Слушал Дыму Гонндона на рашинских СМИ. Как же он там признается в любви Зе...противно....
дак там ЧФ никогда и не было, было пограничных 3 Катера ВСУ
на причале ВМС РФ никогда не видел, только 2-3 катера ВСУ - погранцы.
остальная бухта забита яхтами и прочими гражданскими судами.
Быдло МАЗОЛЕЙНОЕ,все что вы трендите сейчас засуньте КГБшным тупым МУДАКАМ в ДУПУ...
http://likbez.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Paris-1919.jpg
хххххххх
https://youtu.be/G_ZnMWudzq4?t=20 карта Украины 1919
"Семенов руководил Севастополем с 1992-го по 1998 год. С 1998-го по 2004 год являлся генеральным консулом Украины в Санкт-Петербурге. Был участником смешанной российско-украинской комиссии по сотрудничеству, где с октября 1997 года по сентябрь 1998 года возглавлял подкомиссию по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Затем в ранге посла по особым поручениям МИД Украины с 2004-го по 2014 год был заместителем председателя этой же комиссии. В начале 2014 года Семенов возглавлял рабочую группу в МИД Украины по ситуации в Крыму и Севастополе."
срани-рязани завсегда были и будут хуже любого приличного города в Украине.
и тогда и сейчас.