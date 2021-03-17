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НАТО увеличит присутствие в Черном море из-за действий России в оккупированном Крыму, - Столтенберг

НАТО увеличит присутствие в Черном море из-за действий России в оккупированном Крыму, - Столтенберг

В НАТО обеспокоены действиями Российской Федерации, которая наращивает военное присутствие в регионе Черного моря и использует Крым для демонстрации силы. В связи с этим Альянс будет и дальше увеличивать свое присутствие для укрепления безопасности и стабильности в регионе.

Об этом в среду в Брюсселе по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безопасность в Черном море является приоритетом для НАТО и для Грузии, и мы обеспокоены продолжающимся наращиванием российских сил в этом регионе. Россия использует Крым для демонстрации силы, поэтому мы работаем над тем, чтобы укрепить наше присутствие в черноморском регионе ", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО уважает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах и продолжает призывать Россию остановить политику признания самопровозглашенных регионов Абхазии и Южной Осетии, и вывести оттуда все свои силы.

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"Наше тесное партнерство также означает, что мы не избегаем тяжелых дискуссий. Недавнее развитие политических событий в Грузии является тревожным. НАТО ожидает, что Грузия будет придерживаться демократических стандартов, над развитием которых так тяжело работала в течение прошлых лет. Это также включает решение политических разногласий путем диалога и избежания риторики и действий, ведущих к разделению (в обществе) ", - отметил руководитель НАТО.

Отвечая на вопросы прессы о перспективах Грузии присоединиться к НАТО, генеральный секретарь Альянса призвал Грузию продолжать реформы, приближающие ее к этой цели.

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"Мы продолжаем придерживаться тех решений, которые были приняты в Бухаресте в 2008 году, и мы продолжаем поддерживать усилия, направленные на продвижение к членству в НАТО", - добавил Столтенберг.

"Такое присутствие является сдерживающим фактором, который имеет мощный стабилизационный эффект для безопасности стран региона. Европейская безопасность не может быть полной без безопасного и стабильного Черного моря, чему мы получили болезненные доказательства в прошлые годы ", - подчеркнул Ираклий Гарибашвили.

Крым (26375) НАТО (9970) россия (95441) Черное море (1478) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+6
КРЫМ ЭТО УКРАИНА И ЕСТЕСТВЕННО БУДЕТ БАЗОЙ НАТО В ЧЁРНОМ МОРЕ ...
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17.03.2021 19:01
+5
базу в очакове давайте, постоянную
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17.03.2021 19:04
+3
+++ Дай пан Бог вам, .американцы ненавидеть Кацпию, как Кацапия - Россияя ненавидит Вас. Америку США.
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17.03.2021 18:58
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17.03.2021 18:49 Ответить
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17.03.2021 18:57 Ответить
😀🌷🌷🌷
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17.03.2021 19:03 Ответить
+++ Дай пан Бог вам, .американцы ненавидеть Кацпию, как Кацапия - Россияя ненавидит Вас. Америку США.
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17.03.2021 18:58 Ответить
Это оголтелая руССофобия!
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17.03.2021 19:00 Ответить
Паааапрашу не Оскарблять наших дам!!!
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17.03.2021 19:57 Ответить
КРЫМ ЭТО УКРАИНА И ЕСТЕСТВЕННО БУДЕТ БАЗОЙ НАТО В ЧЁРНОМ МОРЕ ...
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17.03.2021 19:01 Ответить
базу в очакове давайте, постоянную
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17.03.2021 19:04 Ответить
Браво! Побольше НАТОвских кораблей в Чёрном море!!!!!!! Кремлёвской крысе с вещами приготовиться на выход.....В Гаагу........
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17.03.2021 19:06 Ответить
Интересно, додумается ли зелёная власть, создать у нас, например, базу ВМФ и назвать её именем Байдена? P.S. Если что, идея запатентована!)))))
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17.03.2021 19:10 Ответить
/// ЧП в рашке....молчат аки пни и брешут как с*ки ))))
Сообщения о взрыве при выгрузке торпед и мин с большого противолодочного корабля в закрытом городе Фокино в Приморском крае не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минобороны РФ
В ведомстве уточнили, что связанных с обслуживанием вооружения Тихоокеанского флота происшествий не было.
О взрыве днем ранее сообщил канал РЕН ТВ
По данным канала, взрыв произошел еще 10 марта, однако о нем стало известно только сейчас. Что послужило причиной взрыва, пока неизвестно. Предположительно, ЧП не связано с нарушением технологического процесса выгрузки боеприпасов или нарушением мер безопасности - эпицентр взрыва находился на плавучем кране, перемещавшем груз.
После взрыва начался пожар, произошло обрушение стрелы крана на борт корабля. Семь человек получили повреждения разной степени тяжести (в том числе и крвновщик), часть из них отравились, предположительно, продуктами горения либо нервно-паралитическим веществом. Кроме того, из-за пробоины от падения крана в трюм начала поступать вода, возникла угроза опрокидывания и затопления корабля.К расследованию подключили ФСБ РФ.
(интересно, кто ж краше брешет? ))))
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17.03.2021 19:26 Ответить
для идиота - В УКРАИНЕ... а все остальное - тебя не касается.....гнида кацапская
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17.03.2021 20:11 Ответить
На Росії усі ідіоти.
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17.03.2021 20:20 Ответить
То-то тут такая погода "ненормальная" над Чёрным морем. Видать в Крыму уже поставили какой-то "Русский Хаарп" . ))
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17.03.2021 20:01 Ответить
Байден поставить їх раком.
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17.03.2021 20:16 Ответить
и в Одессе - ЖЕЛАТЕЛЬНО!!!!!
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17.03.2021 20:06 Ответить
 
 