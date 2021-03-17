Венедиктова о приводе главы ОАСК Вовка в суд: Я должна действовать в рамках закона, не могу его просто приволочь
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова "с самого начала" не видела судебной перспективы следствия в отношении судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка.
Об этом она заявила в комментарии журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Все считают, что если кого-то не могут куда-то приволочь - виновата Венедиктова. Она должна взять кого-то куда-то и приволочь. Но я могу делать только то, что написано мне в УПК (Уголовно-процессуальном кодексе. - Ред.), в законе "О прокуратуре"... Я не могу брать Вовка и волочить его в суд, потому что это будет преступление у меня. Я следствие продолжила еще до года. Будет ли оно эффективным - не уверена. Я с самого начала не видела судебной перспективы этих дел. Я понимаю, что всем не нравится судья Вовк и ОАСК всем не нравится. Так, а что с этим делать? Это же не значит, что мы можем жить в категориях "нравится - не нравится". Я могу жить только в категориях "законно - незаконно", - подчеркнула Венедиктова.
Она также сказала, что Высший совет правосудия вернул назад в Офис Генпрокурора ходатайство на Вовка, поскольку в нем оказались недостатки. Сейчас новое ходатайство должны прислать следователи НАБУ.
Напомним, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.
1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.
3 февраля 2021 года судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовк назвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка. Так уже повторялось 7 раз.
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а здесь - "Вовк в законе"
Байден додав, що Путін «заплатить ціну» за втручання в президентські вибори 2020 року. За словами американського президента, він попереджав Путіна про це під час першої телефонної розмови в січні. «Скоро ви побачите, як це станеться»,
Заява Байдена викликала моментальний обвал на російських ринках.Нафта відразу ж поперла вниз, в долар вгору... Ринки росії і рубль -моментально впали.
Рахункова палата росії вже попередила про загрозу нової паливної кризи в росії...
А завтрашньої доби проти росії будуть введені нові експортні санкції.
Тобто, Байден росію ощасливить.. свіжою порцією неймовірної радості та задоволення... бо ж сам Путін раніше розповідав про користь антиросійських санкцій...
почему не КОРОЛЬ-ЗЕЛЯЧКО ?
Приволочь могут только холопа какого- нибудь.
А небожителя то за что?
А от таке питання: прокурор може виписати ордер на примусове приведення до суду?
"Государственное бюро расследований готовит документы, чтобы силой привести на допрос народного депутата Петра Порошенко.
Об этом https://lb.ua/news/2020/02/20/450401_irina_venediktova_ne_krasti.html заявила временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова в интервью LB.ua."
https://lb.ua/news/2020/02/20/450401_irina_venediktova_ne_krasti.html
"Згідно з повідомленням, Порошенка повинні доправити на допит в ДБР співробітники Нацполіції 28 лютого на 14:00.
Постанова оскарженню не підлягає.
Раніше очільниця Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова https://hromadske.ua/posts/ochilnicya-dbr-poroshenko-ne-zyavlyayetsya-na-dopiti-gotuyemo-dokumenti-dlya-silovogo-privodu повідомила , що її відомство готує документи, аби силою привести на допит народного депутата Петра Порошенка.
Вона також https://hromadske.ua/posts/bilshist-zayav-u-dbr-proti-poroshenka-podav-portnov-ochilnicya-byuro зазначала , що більшість заяв до Державного бюро розслідувань проти Порошенка подав заступник глави адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов.!
вовка зуби годують, зайца ноги носять, а лисицю хвіст береже
А как же это решились приволочь Стерненка, не считаясь с его волей?
Кто должен приволочь? МВД? НАБУ?
Значит всем там известно, что дырка в законах есть конкретная! А появились в ВР предложения о правке в ЦПК учитывая, что вся страна уже знает об этой дырке?
Ко мне когда-то явились менты и лихо клацнули наручники для принудительного привода, да? А в чём проблема сейчас? Почему никто не огласит в чём именно проблема? Всё общими фразами...
Общество 17-мар, 16:069 1 816 0
Среди задержанных "вагнеривцив" должны быть и такие, которые получили награду от Путина за сбитый Ил с нашими десантниками.
А теперь вспомните, кого судят за сбивание того самолета. Правильно - Украинская генерала, кого же еще.
Так что это дело сорванной спецоперации во всей красе демонстрирует состояние государства и извращенный менталитет значительной части ее населения, умудрилось по указанию из Кремля поверить буквально во всем пропагандистский маразм.
Коломойский воровал миллиарды из Привата, а народ ненавидит Гонтарева.
Озверевшие менты Януковича убивали людей на Майдане, а браслет носит Таня Чорновил, в то время как заместитель предателя Захарченко сидит в ОП.
В эпидемию уже умерло 28 000 человек в то время как "мастера спорта" продавали маски, воровали из фонда, опозорились с вакцинами, а "доктор смерть" - Супрун.
Сравнивать состояние экономики за Порошенко с настоящим - все равно что министра Полторак с Гриценко, но это была "эпоха бедности", оказывается.
Зеленский на стадионе бросает обвинения в ненаказанных за военные преступления, а сам отдает Путину в частности Цемах, и ничего.
Украинцы добровольно живут в этой матрице, и одним фильмом-расследованием это точно не исправить, но это очередной шанс увидеть реальность и сделать хоть какие-то выводы.
По дороге к Счастью и завершения эпохи Бедности никто кормить не обещал!
Валерій Прозапас
Антонєнко в кайданах
то по закону??
Так это получается, коррумпированная ты тварь, кто не хочет идти в суд, любой преступник, может не ходить?!
Типа - "и шо ты мне сделаешь"?
Вот сейчас тысячи - "А что, так можно было"?