Венедиктова о приводе главы ОАСК Вовка в суд: Я должна действовать в рамках закона, не могу его просто приволочь

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова "с самого начала" не видела судебной перспективы следствия в отношении судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом она заявила в комментарии журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Все считают, что если кого-то не могут куда-то приволочь - виновата Венедиктова. Она должна взять кого-то куда-то и приволочь. Но я могу делать только то, что написано мне в УПК (Уголовно-процессуальном кодексе. - Ред.), в законе "О прокуратуре"... Я не могу брать Вовка и волочить его в суд, потому что это будет преступление у меня. Я следствие продолжила еще до года. Будет ли оно эффективным - не уверена. Я с самого начала не видела судебной перспективы этих дел. Я понимаю, что всем не нравится судья Вовк и ОАСК всем не нравится. Так, а что с этим делать? Это же не значит, что мы можем жить в категориях "нравится - не нравится". Я могу жить только в категориях "законно - незаконно", - подчеркнула Венедиктова.

Она также сказала, что Высший совет правосудия вернул назад в Офис Генпрокурора ходатайство на Вовка, поскольку в нем оказались недостатки. Сейчас новое ходатайство должны прислать следователи НАБУ.

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Напомним, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

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1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3 февраля 2021 года судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовк назвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка. Так уже повторялось 7 раз.