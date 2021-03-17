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Новости Обыски в Окружном админсуде Киева
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Венедиктова о приводе главы ОАСК Вовка в суд: Я должна действовать в рамках закона, не могу его просто приволочь

Венедиктова о приводе главы ОАСК Вовка в суд: Я должна действовать в рамках закона, не могу его просто приволочь

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова "с самого начала" не видела судебной перспективы следствия в отношении судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом она заявила в комментарии журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Все считают, что если кого-то не могут куда-то приволочь - виновата Венедиктова. Она должна взять кого-то куда-то и приволочь. Но я могу делать только то, что написано мне в УПК (Уголовно-процессуальном кодексе. - Ред.), в законе "О прокуратуре"... Я не могу брать Вовка и волочить его в суд, потому что это будет преступление у меня. Я следствие продолжила еще до года. Будет ли оно эффективным - не уверена. Я с самого начала не видела судебной перспективы этих дел. Я понимаю, что всем не нравится судья Вовк и ОАСК всем не нравится. Так, а что с этим делать? Это же не значит, что мы можем жить в категориях "нравится - не нравится". Я могу жить только в категориях "законно - незаконно", - подчеркнула Венедиктова.

Она также сказала, что Высший совет правосудия вернул назад в Офис Генпрокурора ходатайство на Вовка, поскольку в нем оказались недостатки. Сейчас новое ходатайство должны прислать следователи НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС отказался продлевать срок следствия по делу о "пленках Вовка", дело могут закрыть

Напомним, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

Также читайте: Сытник о доставке судьи ОАСК Вовка в суд: есть максимальное противодействие со стороны защиты

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3 февраля 2021 года судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовк назвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка. Так уже повторялось 7 раз.

Автор: 

Вовк Павел (260) Венедиктова Ирина (726) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+38
Ну это ж не патриот какой-то ты забыла добавить...
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17.03.2021 18:53
+25
Та да.
Приволочь могут только холопа какого- нибудь.
А небожителя то за что?
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17.03.2021 18:55
+24
Тьотя "забула", що робила з іншими.

"Государственное бюро расследований готовит документы, чтобы силой привести на допрос народного депутата Петра Порошенко.

Об этом https://lb.ua/news/2020/02/20/450401_irina_venediktova_ne_krasti.html заявила временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова в интервью LB.ua."

https://lb.ua/news/2020/02/20/450401_irina_venediktova_ne_krasti.html
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17.03.2021 19:00
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Ну это ж не патриот какой-то ты забыла добавить...
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17.03.2021 18:53 Ответить
Рифмастера, Кузьменко, Стерненко и других патриотов взяли и ПОВОЛОКЛИ.

а здесь - "Вовк в законе"
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17.03.2021 20:15 Ответить
Якщо Байден зумів знайти "смірітєльную рубашку" для Путіна, то й для ЗЕ суддів, прокурорів - знайде однозначно...
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17.03.2021 20:50 Ответить
Президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу ABC відповів ствердно на питання, чи вважає він російського лідера Володимира Путіна вбивцею. Байден відповів: «Так, вважаю». Він згадав одну з давніх зустрічей з Путіним, в ході якої сказав російському президенту, що у нього «немає душі». За словами Байдена, Путін у відповідь подивився на його та заявив: «Ми розуміємо один одного».

Байден додав, що Путін «заплатить ціну» за втручання в президентські вибори 2020 року. За словами американського президента, він попереджав Путіна про це під час першої телефонної розмови в січні. «Скоро ви побачите, як це станеться»,

Заява Байдена викликала моментальний обвал на російських ринках.Нафта відразу ж поперла вниз, в долар вгору... Ринки росії і рубль -моментально впали.

Рахункова палата росії вже попередила про загрозу нової паливної кризи в росії...

А завтрашньої доби проти росії будуть введені нові експортні санкції.

Тобто, Байден росію ощасливить.. свіжою порцією неймовірної радості та задоволення... бо ж сам Путін раніше розповідав про користь антиросійських санкцій...
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17.03.2021 20:51 Ответить
Венедиктова о приводе главы ОАСК Вовка в суд: Я должна действовать в рамках закона, не могу его просто приволочь - Цензор.НЕТ 8929
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17.03.2021 18:53 Ответить
Уж точно, нет у вас методов против Вовка, это ж не Антоненко или Стерненко.
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17.03.2021 19:31 Ответить
Не "в рамках закона", а по приказу Гундосика, Татарова, или Ермака.
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17.03.2021 18:54 Ответить
Венедиктова о приводе главы ОАСК Вовка в суд: Я должна действовать в рамках закона, не могу его просто приволочь - Цензор.НЕТ 5895
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17.03.2021 19:06 Ответить
почему не король ?

почему не КОРОЛЬ-ЗЕЛЯЧКО ?
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17.03.2021 22:16 Ответить
Та да.
Приволочь могут только холопа какого- нибудь.
А небожителя то за что?
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17.03.2021 18:55 Ответить
***** ,слов нет ! работягу ,за хищение гвоздя,за яйца бы в суд притянули,а здесь ОНО не видет перспектив,ОДЕНЬ ОЧКИ б....ь !!!!!
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17.03.2021 20:14 Ответить
Тю! Так подай позов до печерського суду на судовий процес без підсудного (заочне судочинство чи як там)! Там всі свої, знайомі - рішення в тебе в кармані! І ти знову біла та пухнаста...
А от таке питання: прокурор може виписати ордер на примусове приведення до суду?
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17.03.2021 18:56 Ответить
Тьотя "забула", що робила з іншими.

"Государственное бюро расследований готовит документы, чтобы силой привести на допрос народного депутата Петра Порошенко.

Об этом https://lb.ua/news/2020/02/20/450401_irina_venediktova_ne_krasti.html заявила временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова в интервью LB.ua."

https://lb.ua/news/2020/02/20/450401_irina_venediktova_ne_krasti.html
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17.03.2021 19:00 Ответить
А воно що ,з касти недоторканих?
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17.03.2021 19:01 Ответить
выходит что так
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17.03.2021 19:08 Ответить


"Згідно з повідомленням, Порошенка повинні доправити на допит в ДБР співробітники Нацполіції 28 лютого на 14:00.
Постанова оскарженню не підлягає.
Раніше очільниця Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова https://hromadske.ua/posts/ochilnicya-dbr-poroshenko-ne-zyavlyayetsya-na-dopiti-gotuyemo-dokumenti-dlya-silovogo-privodu повідомила , що її відомство готує документи, аби силою привести на допит народного депутата Петра Порошенка.
Вона також https://hromadske.ua/posts/bilshist-zayav-u-dbr-proti-poroshenka-podav-portnov-ochilnicya-byuro зазначала , що більшість заяв до Державного бюро розслідувань проти Порошенка подав заступник глави адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов.!
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17.03.2021 19:02 Ответить
Помню как спецназ ДБР, одетый как на войну, штурмовал музей, выламывая открытые двери... "в рамках закона".
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17.03.2021 19:05 Ответить
Ну и что? В чем проблема, мотылек?
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17.03.2021 19:17 Ответить
Проблема у Бенядиктовой, её Беня на кукан насадил. В этом проблема, мотылёк.
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17.03.2021 21:38 Ответить
А что , - Маски Шоу , для простых Украинцев за шыворот и Лицом в Асфальт в Порядке Вещей , - Венедиктова.
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17.03.2021 19:02 Ответить
Да а что ты можешь?
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17.03.2021 19:02 Ответить
***
вовка зуби годують, зайца ноги носять, а лисицю хвіст береже
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17.03.2021 19:04 Ответить
он дверь не откроет
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17.03.2021 19:04 Ответить
Та що ж це за фінгня така? Мужик вкрав 15 кг собачого корму дали 3 роки,а тут правильному пацану навіть повістку вручити не можуть!
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17.03.2021 19:04 Ответить
Я должна действовать в рамках закона, не могу его просто приволочь- сказала прокурврор...
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17.03.2021 19:05 Ответить
Раз так, то нужно заманить, в "ловушку".
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17.03.2021 19:36 Ответить
Полный саботаж и предательство государства Украина судейской и прокурорской мафией под крышей шоумена, а где украинский народ, ау лохи..
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17.03.2021 19:10 Ответить
Какой то выборочный генпрокурор и самое главное оно не видит перспектив данного уголовного дела ах какой нежданчик Перспективу делают следователи и прокуроры и т.д.
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17.03.2021 19:11 Ответить
На х*я козе баян ,а Украине такой генеральный прокурор?
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17.03.2021 19:13 Ответить
Какая же отвратительная парочка! Ну просто ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ!!!
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17.03.2021 19:17 Ответить
Единственное, что может сделать пластилиновая ворона венедиктова в рамках закона - написать явку с повинной. И сдать подельника - достаточно пока одного - самого главного.
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17.03.2021 19:22 Ответить
А где все з"******, хто в курсе ???
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17.03.2021 19:28 Ответить
Это что же, есть несколько сортов граждан, одних можно приволочь в любое время суток и по любому поводу, а другие творят, что душе угодно?
А как же это решились приволочь Стерненка, не считаясь с его волей?
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17.03.2021 19:34 Ответить
Так что некому обвинить в неисполнении кем-то решения суда о принудительном приводе?
Кто должен приволочь? МВД? НАБУ?
Значит всем там известно, что дырка в законах есть конкретная! А появились в ВР предложения о правке в ЦПК учитывая, что вся страна уже знает об этой дырке?
Ко мне когда-то явились менты и лихо клацнули наручники для принудительного привода, да? А в чём проблема сейчас? Почему никто не огласит в чём именно проблема? Всё общими фразами...
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17.03.2021 19:36 Ответить
по иплу волку 2 часа ,сам приползёт .....
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17.03.2021 19:43 Ответить
проб♫ядь, еталонна проб♫ядь.
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17.03.2021 19:48 Ответить
https://route-66.cz/retro-cedule/plechova-cedule-black-lab-wanted-poster.html Вовка не знайшов
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17.03.2021 19:53 Ответить
А инициировать изменения в закон О прокуратуре ты тоже не можешь, овца е-б@н@я?!!
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17.03.2021 19:54 Ответить
ВЕНедІктова звичайна сява ЗЕ,крім відмазування Татарова вона і похвалитись немає чим.
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17.03.2021 20:02 Ответить
Я не могу брать Вовка и волочить его в суд, потому что это будет преступление у меня. - но я могу среди ночи уволочь с НАБУ "татариново обвинительное дело" ,и это тоже мое преступление
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17.03.2021 20:04 Ответить
А що скаже на це Мендель?
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17.03.2021 20:07 Ответить
а Стерненко смогла??????
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17.03.2021 20:13 Ответить
От же ж курва...
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17.03.2021 20:23 Ответить
"Я с самого начала не видела судебной перспективы этих дел..." какая прелесть! Где уж теперь ей и всем Зе -патриотам, что то по "вагнеровцам " увидеть или по Коломойскому и Ко...Прохффесор же!!
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17.03.2021 20:45 Ответить
дядю Васю или Федю можешь. а гандона судью не можешь ???
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17.03.2021 21:00 Ответить
У Бенядиктовой всего три дырки, а дать надо всем. Понимать надо
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17.03.2021 21:39 Ответить
По дороге к завершению Эпохи бедности никто кормить не обещал!
Общество 17-мар, 16:069 1 816 0

Среди задержанных "вагнеривцив" должны быть и такие, которые получили награду от Путина за сбитый Ил с нашими десантниками.

А теперь вспомните, кого судят за сбивание того самолета. Правильно - Украинская генерала, кого же еще.

Так что это дело сорванной спецоперации во всей красе демонстрирует состояние государства и извращенный менталитет значительной части ее населения, умудрилось по указанию из Кремля поверить буквально во всем пропагандистский маразм.

Коломойский воровал миллиарды из Привата, а народ ненавидит Гонтарева.

Озверевшие менты Януковича убивали людей на Майдане, а браслет носит Таня Чорновил, в то время как заместитель предателя Захарченко сидит в ОП.

В эпидемию уже умерло 28 000 человек в то время как "мастера спорта" продавали маски, воровали из фонда, опозорились с вакцинами, а "доктор смерть" - Супрун.

Сравнивать состояние экономики за Порошенко с настоящим - все равно что министра Полторак с Гриценко, но это была "эпоха бедности", оказывается.

Зеленский на стадионе бросает обвинения в ненаказанных за военные преступления, а сам отдает Путину в частности Цемах, и ничего.

Украинцы добровольно живут в этой матрице, и одним фильмом-расследованием это точно не исправить, но это очередной шанс увидеть реальность и сделать хоть какие-то выводы.

По дороге к Счастью и завершения эпохи Бедности никто кормить не обещал!

Валерій Прозапас
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17.03.2021 21:51 Ответить
а тримати
Антонєнко в кайданах
то по закону??
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17.03.2021 21:56 Ответить
Падонка "приволочь" не может, а патриотов сиюминуту ! Мразь!
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18.03.2021 01:09 Ответить
Коротко - СТЕРВА!
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18.03.2021 01:13 Ответить
Правда?
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18.03.2021 02:02 Ответить
В смысле?! Вот именно, приволочь, если не хочет идти!
Так это получается, коррумпированная ты тварь, кто не хочет идти в суд, любой преступник, может не ходить?!
Типа - "и шо ты мне сделаешь"?
Вот сейчас тысячи - "А что, так можно было"?
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18.03.2021 06:50 Ответить
О как. Виявляється вовчарні у нас недоторкані? Може к венедіктам таку прокуратуру?
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18.03.2021 18:17 Ответить
 
 