Политическая подгруппа ТКГ не работает, так как оккупанты настаивают на участии в ее работе осужденной за терроризм Пироговой, - Гармаш
Переговоры в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу заблокированы из-за присутствия на них осужденной в Украине за терроризм "общественной экспертки" из т. наз. ОРДО Майи Пироговой.
Об этом сообщил в Фейсбуке представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы с самого начала предупредили, что, если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров. Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас. Но... Начался отчёт политической подгруппы, гражданка Пирогова рядом с Никаноровой (представителем в ТКГ от т. наз. ОРДО, - Ред. ). Украинская делегация покинула комнату", - сообщил Гармаш.
Также на Цензор.НЕТ: Представители РФ лгут, что не видели предложений Германии и Франции по Донбассу, - Гармаш
По его словам, "отчет политической группы заблокирован, как и сама рабочая группа группа. ТКГ начала заслушивать отчеты по другим рабочим группам, где нет Пироговой".
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- Діти, у нас новенький - Шакіро Сузукі з Японії, знайомтеся. А зараз починаємо урок і подивимося, як добре ви знаєте американську історію.
Хто сказав "Свобода або смерть"?
У класі мертва тиша. Сузукі піднімає руку:
- Патрік Генрі, 1775 рік, Філадельфія.
- Дуже добре. А чиї слова: "Держава - це народ, і як така ніколи не повинна померти"?
Знову рука Сузукі:
- Абрахам Лінкольн, 1863, Вашингтон.
Вчителька суворо дивиться на клас:
- Соромно, діти! Сузукі - японець, а знає американську історію краще за всіх!
У цей момент тихий голос із задньої парти:
- Заграли довбані емігранти!
Вчителька різко обертається:
- Хто сказав?
Сузукі підхоплюється і відтарабанює:
- Генерал МакАртур, острів Гвадалканал, 1942 рік.
При повному онімінні класу, вигук із задньої парти:
- Поцілуй мане в …!
Вчителька покривається плямами:
- Хто?
Сузукі миттєво схоплюється:
- Білл Клінтон Моніці Левінські в Овальному кабінеті, Вашингтон, 1997 рік.
Обурений крик:
- Сузукі - лайно!
І ні секунди затримки:
- Валентино Россі на мотогонках ГранПрі-Бразилія в Ріо де Жанейро, 2002! - Випалює японець!
Клас в істериці, вчителька в непритомності, відкриваються двері і з'являється розлючений директор школи:
- Й@б вашу мать! Що тут за бардак?
Сузукі:
- Президент Єльцин, засідання парламенту Росії, 1993 рік.
Вчителька: Все, діти, перерва.
Репліка із задньої парти: Яка, на х@й, перерва?
Вчителька: це ще хто?
Сузукі: Олег Ляшко, лютий 2014 року
Десь знову з гальорки пролунало: Та пішов ти нах@й!
Сузукі: Алєксєй Арестович, березень 2021 року
... а люське хоть хватает на косметику? (или приходится на шоу подрабатывать? ))))