Политическая подгруппа ТКГ не работает, так как оккупанты настаивают на участии в ее работе осужденной за терроризм Пироговой, - Гармаш

Переговоры в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу заблокированы из-за присутствия на них осужденной в Украине за терроризм "общественной экспертки" из т. наз. ОРДО Майи Пироговой.

Об этом сообщил в Фейсбуке представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы с самого начала предупредили, что, если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров. Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас. Но... Начался отчёт политической подгруппы, гражданка Пирогова рядом с Никаноровой (представителем в ТКГ от т. наз. ОРДО, - Ред. ). Украинская делегация покинула комнату", - сообщил Гармаш.

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По его словам, "отчет политической группы заблокирован, как и сама рабочая группа группа. ТКГ начала заслушивать отчеты по другим рабочим группам, где нет Пироговой".