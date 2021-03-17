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Новости Агрессия России против Украины
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Политическая подгруппа ТКГ не работает, так как оккупанты настаивают на участии в ее работе осужденной за терроризм Пироговой, - Гармаш

Политическая подгруппа ТКГ не работает, так как оккупанты настаивают на участии в ее работе осужденной за терроризм Пироговой, - Гармаш

Переговоры в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу заблокированы из-за присутствия на них осужденной в Украине за терроризм "общественной экспертки" из т. наз. ОРДО Майи Пироговой.

Об этом сообщил в Фейсбуке представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы с самого начала предупредили, что, если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров. Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас. Но... Начался отчёт политической подгруппы, гражданка Пирогова рядом с Никаноровой (представителем в ТКГ от т. наз. ОРДО, - Ред. ). Украинская делегация покинула комнату", - сообщил Гармаш.

Также на Цензор.НЕТ: Представители РФ лгут, что не видели предложений Германии и Франции по Донбассу, - Гармаш

По его словам, "отчет политической группы заблокирован, как и сама рабочая группа группа. ТКГ начала заслушивать отчеты по другим рабочим группам, где нет Пироговой".

Политическая подгруппа ТКГ не работает, так как оккупанты настаивают на участии в ее работе осужденной за терроризм Пироговой, - Гармаш 01

Автор: 

Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+11
Початок навчального року в американській школі. Класна керівниця знайомить клас:
- Діти, у нас новенький - Шакіро Сузукі з Японії, знайомтеся. А зараз починаємо урок і подивимося, як добре ви знаєте американську історію.
Хто сказав "Свобода або смерть"?
У класі мертва тиша. Сузукі піднімає руку:
- Патрік Генрі, 1775 рік, Філадельфія.
- Дуже добре. А чиї слова: "Держава - це народ, і як така ніколи не повинна померти"?
Знову рука Сузукі:
- Абрахам Лінкольн, 1863, Вашингтон.
Вчителька суворо дивиться на клас:
- Соромно, діти! Сузукі - японець, а знає американську історію краще за всіх!
У цей момент тихий голос із задньої парти:
- Заграли довбані емігранти!
Вчителька різко обертається:
- Хто сказав?
Сузукі підхоплюється і відтарабанює:
- Генерал МакАртур, острів Гвадалканал, 1942 рік.
При повному онімінні класу, вигук із задньої парти:
- Поцілуй мане в …!
Вчителька покривається плямами:
- Хто?
Сузукі миттєво схоплюється:
- Білл Клінтон Моніці Левінські в Овальному кабінеті, Вашингтон, 1997 рік.
Обурений крик:
- Сузукі - лайно!
І ні секунди затримки:
- Валентино Россі на мотогонках ГранПрі-Бразилія в Ріо де Жанейро, 2002! - Випалює японець!
Клас в істериці, вчителька в непритомності, відкриваються двері і з'являється розлючений директор школи:
- Й@б вашу мать! Що тут за бардак?
Сузукі:
- Президент Єльцин, засідання парламенту Росії, 1993 рік.
Вчителька: Все, діти, перерва.
Репліка із задньої парти: Яка, на х@й, перерва?
Вчителька: це ще хто?
Сузукі: Олег Ляшко, лютий 2014 року
Десь знову з гальорки пролунало: Та пішов ти нах@й!
Сузукі: Алєксєй Арестович, березень 2021 рокуПолитическая подгруппа ТКГ не работает, так как оккупанты настаивают на участии в ее работе осужденной за терроризм Пироговой, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8895
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17.03.2021 19:23
+3
Политическая подгруппа ТКГ не работает, так как оккупанты настаивают на участии в ее работе осужденной за терроризм Пироговой, - Гармаш - Цензор.НЕТ 751
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17.03.2021 19:29
+3
Террористы есть террористы. То есть гражданка Никанорова без Пироговой "(представителем в ТКГ от т. наз. ОРДО, - Ред. )" вас устраивает на переговорах??!!!
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17.03.2021 19:42
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Початок навчального року в американській школі. Класна керівниця знайомить клас:
- Діти, у нас новенький - Шакіро Сузукі з Японії, знайомтеся. А зараз починаємо урок і подивимося, як добре ви знаєте американську історію.
Хто сказав "Свобода або смерть"?
У класі мертва тиша. Сузукі піднімає руку:
- Патрік Генрі, 1775 рік, Філадельфія.
- Дуже добре. А чиї слова: "Держава - це народ, і як така ніколи не повинна померти"?
Знову рука Сузукі:
- Абрахам Лінкольн, 1863, Вашингтон.
Вчителька суворо дивиться на клас:
- Соромно, діти! Сузукі - японець, а знає американську історію краще за всіх!
У цей момент тихий голос із задньої парти:
- Заграли довбані емігранти!
Вчителька різко обертається:
- Хто сказав?
Сузукі підхоплюється і відтарабанює:
- Генерал МакАртур, острів Гвадалканал, 1942 рік.
При повному онімінні класу, вигук із задньої парти:
- Поцілуй мане в …!
Вчителька покривається плямами:
- Хто?
Сузукі миттєво схоплюється:
- Білл Клінтон Моніці Левінські в Овальному кабінеті, Вашингтон, 1997 рік.
Обурений крик:
- Сузукі - лайно!
І ні секунди затримки:
- Валентино Россі на мотогонках ГранПрі-Бразилія в Ріо де Жанейро, 2002! - Випалює японець!
Клас в істериці, вчителька в непритомності, відкриваються двері і з'являється розлючений директор школи:
- Й@б вашу мать! Що тут за бардак?
Сузукі:
- Президент Єльцин, засідання парламенту Росії, 1993 рік.
Вчителька: Все, діти, перерва.
Репліка із задньої парти: Яка, на х@й, перерва?
Вчителька: це ще хто?
Сузукі: Олег Ляшко, лютий 2014 року
Десь знову з гальорки пролунало: Та пішов ти нах@й!
Сузукі: Алєксєй Арестович, березень 2021 рокуПолитическая подгруппа ТКГ не работает, так как оккупанты настаивают на участии в ее работе осужденной за терроризм Пироговой, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8895
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17.03.2021 19:23 Ответить
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17.03.2021 19:27 Ответить
Творческий подход
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17.03.2021 19:38 Ответить
Шедевр 😁😁😁
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17.03.2021 20:03 Ответить
скоро они ещё начнут требовать также участия министерши культурки луганды с бутылкой и сивухи с его неизменными спутниками - лавочкой и мокрыми джинсами )
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17.03.2021 19:24 Ответить
Пусть люська террористку нах пошлёт и разблокирует работу.
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17.03.2021 19:26 Ответить
Политическая подгруппа ТКГ не работает, так как оккупанты настаивают на участии в ее работе осужденной за терроризм Пироговой, - Гармаш - Цензор.НЕТ 751
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17.03.2021 19:29 Ответить
ну..хоть зарплату получаете... не виртуальную? (навряд ли на общественных началах?))))
... а люське хоть хватает на косметику? (или приходится на шоу подрабатывать? ))))
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17.03.2021 19:30 Ответить
народ должен знать затраты из казны на ТКГ и зачем она нужна, если: Россия официально заявила, что увеличит число обстрелов украинских войск на Донбассе. 03.03.21
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17.03.2021 19:38 Ответить
Террористы есть террористы. То есть гражданка Никанорова без Пироговой "(представителем в ТКГ от т. наз. ОРДО, - Ред. )" вас устраивает на переговорах??!!!
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17.03.2021 19:42 Ответить
Вот, вот, и я о том же.
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17.03.2021 19:53 Ответить
так это замечательно - для европы есть прекрасная отмазка почему эта группа не работает, а реального толку от группы все равно нет
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17.03.2021 19:43 Ответить
Тупому кацапу - ДНР законом визнана терористичною організацією. Відповідно, всі її учасники є терористами. Та сама пирогова за терористичну діяльність заочно засуджена до 10 років ув`язнення, а тому її участь в переговорах то відверто кацапська провокація, щоб заблокувати роботу ТКГ.
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17.03.2021 20:04 Ответить
Не втрачайте час на ватну наволоч. Це явна мижебратська латинська потороча.
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17.03.2021 20:13 Ответить
Чий Крим ?
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17.03.2021 20:16 Ответить
Все ясно. Ватна наволоч
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17.03.2021 20:20 Ответить
То есть какая то подгруппа всё таки работает? Опять нас разводите?
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17.03.2021 20:06 Ответить
 
 