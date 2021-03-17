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Комитет Рады поддержал создание ВСК, которая займется действиями политиков против Украины. "Вагнеровцы" будут первый кейсом, - "слуга народа" Безуглая

Комитет Рады поддержал создание ВСК, которая займется действиями политиков против Украины.

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады Украины поддержал создание новой временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию действий политиков и чиновников против Украины.

Об этом сообщила в Facebook нардеп "Слуги народа", замглавы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

"Регламентный комитет только что поддержал создание ВСК, которая будет расследовать действия высокопоставленных чиновников и политиков против Украины", - написала она.

По данным Безуглой, полное название - "ВСК по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, которые способствовали нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несли угрозу национальным интересам и безопасности Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инициированная "Слугой народа" ВСК займется не только "вагнергейтом", но и "пленками Суркова-Медведчука", - Арахамия

Нардеп добавила, что "вагнеровцы будут первый кейсом" деятельности этой комиссии.

Комитет Рады поддержал создание ВСК, которая займется действиями политиков против Украины. Вагнеровцы будут первый кейсом, - слуга народа Безуглая 01

Напомним, 12 марта глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия обнародовал информацию, что вопрос провала операции по вагнеровцам в Беларуси будет рассматривать временная следственная комиссия ВР, создание которой будет проголосовано на следующей неделе. Также ВСК займется "пленками Суркова-Медведчука" и другими "резонансными делами".

Также читайте: В деле о срыве спецоперации по "вагнеровцам" еще не закончены экспертизы, - Венедиктова

Автор: 

ВР (29234) ВСК (458) ЧВК Вагнер (1332) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+14
Це та комісія, в якій більшість служок, а заступник голови Шуфрич?
Ці точно розслідують державну зраду.
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17.03.2021 19:34
+12
Безугла та что генератор случайных слов- глава комиссии, Шуфрич зам. Можно уже не расследовать и так понятен результат.
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17.03.2021 19:38
+11
БУТУСОВ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ "СЛУГИ" ХОТЯТ СДЕЛАТЬ ШУФРИЧА ЗАМГЛАВЫ ВСК ПО ВАГНЕРОВЦАМ

Журналист говорит, что пророссийский политик и представители монобольшинства имеют общие бизнес-интересы.

Фракция "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде новую временную следственную комиссию, которая будет заниматься расследованием срыва спецоперации по задержанию вагнеровцев. Депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич должен стать заместителем председателя ВСК.

"Нестор Шуфрич, депутат ОПЗЖ, плодотворно сотрудничает в партией "Слуга народа", постоянно на эфирах отстаивает, пиарит "слуг". И как представителю пророссийской партии ему выгодно замолчать эту ситуацию. Человек заинтересован в сокрытии этой ситуации, он сопредседатель этой комиссии - то есть будет помогать россиянам скрывать эту историю.

Кроме того, Шуфрич тесно сотрудничает по многим проектам со "слугами народа", в частности, именно Шуфрич вместе со "слугой" Олегом Семинским сейчас пытаюсь выбить 10% акций "Нефтегаздобычи". И вот сейчас лоббируют. Например, уголовный процесс по Рудковскому. То есть все это совместный бизнес, общие интересы. Поэтому, конечно, что на этой бизнес-основе он сотрудничает с властью, в том числе его даже в эту комиссию включают", - сказал журналист.
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17.03.2021 19:50
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Хватит этих кейсов. Возьмите ридикюль.
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17.03.2021 19:33 Ответить
Видно в конвертах замало, в кейсах заносять.
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17.03.2021 20:34 Ответить
Зе and, я правильно понял, не ???
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17.03.2021 19:34 Ответить
Це та комісія, в якій більшість служок, а заступник голови Шуфрич?
Ці точно розслідують державну зраду.
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17.03.2021 19:34 Ответить
БУТУСОВ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ "СЛУГИ" ХОТЯТ СДЕЛАТЬ ШУФРИЧА ЗАМГЛАВЫ ВСК ПО ВАГНЕРОВЦАМ

Журналист говорит, что пророссийский политик и представители монобольшинства имеют общие бизнес-интересы.

Фракция "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде новую временную следственную комиссию, которая будет заниматься расследованием срыва спецоперации по задержанию вагнеровцев. Депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич должен стать заместителем председателя ВСК.

"Нестор Шуфрич, депутат ОПЗЖ, плодотворно сотрудничает в партией "Слуга народа", постоянно на эфирах отстаивает, пиарит "слуг". И как представителю пророссийской партии ему выгодно замолчать эту ситуацию. Человек заинтересован в сокрытии этой ситуации, он сопредседатель этой комиссии - то есть будет помогать россиянам скрывать эту историю.

Кроме того, Шуфрич тесно сотрудничает по многим проектам со "слугами народа", в частности, именно Шуфрич вместе со "слугой" Олегом Семинским сейчас пытаюсь выбить 10% акций "Нефтегаздобычи". И вот сейчас лоббируют. Например, уголовный процесс по Рудковскому. То есть все это совместный бизнес, общие интересы. Поэтому, конечно, что на этой бизнес-основе он сотрудничает с властью, в том числе его даже в эту комиссию включают", - сказал журналист.
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17.03.2021 19:50 Ответить
не важливо хто там що. Вже, насправді, у світі все відомо ху із Зеленский та Єрмак.
Показовим буде результат діяльності ТСК у ВР. Нічого не знайдуть, значить заодно з Єрмаком, і тонути будуть разом
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18.03.2021 09:48 Ответить
А что , после объявления руководства комиссии, названия и поставленных целей, у кого-то осталиь сомнения какие будут результаты по вагнеровцам? Расследование в турборежиме и выход на Харьковские соглашения, участие в подготовке которых принимал Порошенко. К гадалке не ходи.
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18.03.2021 11:40 Ответить
Во шо Байден творит.
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17.03.2021 19:36 Ответить
Байден может натворить только если пошлёт свой спецназ, чтобы этц шоблу арестовать.
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17.03.2021 19:38 Ответить
Партия СН может сохраниться в парламенте только в нише проевропейских партий
В тандеме с ЮЛЕЙ И ОПЗЖ - партию проглотят диназавры совка
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17.03.2021 19:37 Ответить
После следующих выборов сн не будет.
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17.03.2021 19:42 Ответить
Даже не буду спорить - главное , чтобы Украина не отрывалась от ЕС
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17.03.2021 19:52 Ответить
Це буде неприродна злучка з непередбачуваним результатом (у всякому разі негативним відносно держави Україна).
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17.03.2021 20:39 Ответить
Безугла та что генератор случайных слов- глава комиссии, Шуфрич зам. Можно уже не расследовать и так понятен результат.
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17.03.2021 19:38 Ответить
В метрике ошибку сделали.
Там должна была стоять фамилия Безмозглая.
Когда её слушаю, убеждаюсь в этом снова и снова.
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17.03.2021 19:41 Ответить
Рахманин: Зеленский очень боится фильма о «вагнеровцах» 17 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b1%d0%be%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c.html#comments Комментарии: 1

Поэтому ему нужно доказать свою проукраинскость и пропатриотичность, для чего вспомнили историю о «харьковских соглашениях»…
Если бы на самом деле было непреодолимое желание наказать виновных, то начинать нужно было не с тех, кто ратифицировал «харьковские соглашения», а кто их готовил. Среди основных разработчиков и ключевых лоббистов документа был Руслан Демченко - на тот момент заместитель министра иностранных дел, а ныне - заместитель секретаря СНБО.
Об этом заявил нардеп «Голоса» Сергей Рахманин, передает сегодня https://censor.net/.
«Почему именно сейчас появилась история о «харьковских соглашениях»? Это достоверно известно только Владимиру Зеленскому. Но можно предположить.
Первое, очень востребованным является тезис о восстановлении справедливости, который он сейчас активно использует. «Разбор полетов» относительно харьковских соглашений как раз хорошо сюда «ложится».
Второе, Зеленский очень опасается документального фильма о «вагнеровцах», поэтому ему нужно доказать свою проукраинскость и пропатриотичность.
Именно поэтому он затронул тему, которая связана с отношениями с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и выразительно подчеркивает его антироссийскость.
Третье, эксплуатируется тема всенародной нелюбви к Верховной Раде любых созывов.
Четвертое, годовщина захвата Крыма и подписания харьковских соглашений.
Пятое, ему нужно на фоне невнятных пока отношений с новой администрацией Белого Дома продемонстрировать свое желание занимать яркую выразительную антироссийскую позицию.
Это больше похоже на эксплуатацию темы, чем на попытки разобраться в ситуации», - считает нардеп.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%B2-%D0%BE%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0.html В ОП предлагали Бурбе должность посла в обмен на обещание не сотрудничать с Bellingcat по «делу вагнеровцев»
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5.html Вагнеровцы. История грандиозного предательства Украины ее президентом. Видео
По словам Рахманина, «если бы на самом деле было непреодолимое желание наказать виновных, то начинать нужно было не из тех, кто ратифицировал «харьковские соглашения», а кто их готовил».
«Среди основных разработчиков и ключевых лоббистов документа был Руслан Демченко - на тот момент заместитель министра иностранных дел, а ныне по иронии судьбы - заместитель секретаря СНБО», - добавил парламентарий.
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17.03.2021 21:28 Ответить
малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дурак со своей кремлевской Крысой ермаком слил "вагнеровцев", а теперь через шуфрича который в открытую "работает" на кремль и меРтвечука ОПГ "за Жопу" собираются что-то расследовать....
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18.03.2021 08:46 Ответить
На хрена создавать эту потешную "Комиссию", если и так уже всем ясно, что это Демченко слил в Минск колхозенфюреру Лукашенко инфу об операции по захвату террористов военизированной ОПГ-ЧВК Уткина(не надо пачкать имя великого композитора Вагнера)...
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18.03.2021 09:18 Ответить
Я впевнена, що Демченко це зробив за згодою Зеленського і те, що зелений так противиться розслідуванню по цій справы, є прямим доказом його причетності до цієї зради. Я розумію, що дурнів в Україні багато, хто клює на спонтанну патріотичність зенелоха після того, як стало відомо про зрадників в офісі президента в справі по провалу спецоперації з вагнерівцями. Тут і раптове закриття каналів Медведчука, одразу виникають справи по харківським угодам десятирічної давнини, кажуть "розберемось, усіх покараємо", з'являються якісь аудіоперехвати бесіди Медведчука з Сурковим, де він ненароком згадує про п'ятого президента і ще деякі зради папєрєдніков. Отже все, що завгодно тільки не справа по вагнерівцям. Краще ось дивіться на ті зради, якими зелений нам замулює очі, головне перенаправити увагу на щось інше. Всю увагу зелене чмо перенаправляє на Пороха, щоб показати, що ми не там шукаємо зраду, а всі проблеми там, куди він вказує.
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18.03.2021 10:45 Ответить
 
 