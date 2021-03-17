Комитет Рады поддержал создание ВСК, которая займется действиями политиков против Украины. "Вагнеровцы" будут первый кейсом, - "слуга народа" Безуглая

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады Украины поддержал создание новой временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию действий политиков и чиновников против Украины.

Об этом сообщила в Facebook нардеп "Слуги народа", замглавы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

"Регламентный комитет только что поддержал создание ВСК, которая будет расследовать действия высокопоставленных чиновников и политиков против Украины", - написала она.

По данным Безуглой, полное название - "ВСК по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, которые способствовали нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несли угрозу национальным интересам и безопасности Украины".

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Нардеп добавила, что "вагнеровцы будут первый кейсом" деятельности этой комиссии.

Напомним, 12 марта глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия обнародовал информацию, что вопрос провала операции по вагнеровцам в Беларуси будет рассматривать временная следственная комиссия ВР, создание которой будет проголосовано на следующей неделе. Также ВСК займется "пленками Суркова-Медведчука" и другими "резонансными делами".

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