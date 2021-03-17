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Новости Борьба с коронавирусом
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Вакцину от COVID-19 в Индии приходится выбрасывать: люди не хотят делать прививки

Вакцину от COVID-19 в Индии приходится выбрасывать: люди не хотят делать прививки

В Индии около 6,5% доз вакцины от коронавируса выбрасывают, поскольку люди не хотят делать прививки.

Об этом заявил министр здравоохранения Индии Раджеш Бхушан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Когда ампула вскрыта, препарат нужно использовать в течение четырех часов, и власти призывают делать это оптимально. Однако многие люди, особенно жители сельской местности, неохотно идут делать прививку, и остаток вакцин медикам приходится выбрасывать.

В штатах Телингана, Андхра-Прадеш, Уттар-Прадеш, Карнатака и Джамму и Кашмир этот показатель выше. Так, в Телингане выбрасывают 17,6% доз, а в Андхра-Прадеш - 11,6%.

Читайте на Цензор.НЕТ: Интервал между дозами вакцины CoviShield увеличен до 90 дней, - Ляшко

Прививки в стране делают вакциной компании AstraZeneca и местной разработкой компании Bharat Biotech. Всего в стране к настоящему времени использовали 35,1 млн доз вакцины.

С начала пандемии в Индии коронавирусом заразились более 11,4 млн человек, более 159 тыс. умерли.

Также на Цензор.НЕТ: Автомобиль с вакцинами от COVID-19 попал в ДТП в Тернополе. ФОТО

Автор: 

вакцина (3815) Индия (404) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+15
не говорите куда выбрасывают а то зэбыдло пойдет пособирает чтобы украинцам впарить
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17.03.2021 19:35
+8
"Узнав, что люди в Африке недоедают, колхозники написали африканцам письмо с просьбой присылать им то, что те не доедают". (с)
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17.03.2021 19:37
+8
Это не шмурдяк, а хорошая вакцина, разработанная в Британии , так что хватит лгать и срывать вакцинацию
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17.03.2021 19:59
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Правила форума Совет форумчан
американці подивились і кажуть: так, в нас таку вакцину теж викидають
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17.03.2021 19:33 Ответить
не говорите куда выбрасывают а то зэбыдло пойдет пособирает чтобы украинцам впарить
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17.03.2021 19:35 Ответить
Так уже.
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17.03.2021 19:36 Ответить
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17.03.2021 19:48 Ответить
Имидж ничто, жажда -всё!
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17.03.2021 20:27 Ответить
Была в той Индии и ни разу не удивлена, что они не хотят вакцинироваться.
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17.03.2021 19:36 Ответить
а у нас хотят ? )
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17.03.2021 19:37 Ответить
Вот этому удивлена. Я лично хочу
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17.03.2021 19:39 Ответить
а я нет
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17.03.2021 19:43 Ответить
В чім проблема? Індійським шмурдяком- тільки було б бажання. Чи Ви щось путнє хочете?
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17.03.2021 19:43 Ответить
Так нет прививок в свободном обращении, а через Дию я записалась.
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17.03.2021 19:48 Ответить
А Ви в лікарню сходіть. У нас медики відмовилися індійський шмурдяк колоти, так після головного самого 9 доз утилізували.
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17.03.2021 19:55 Ответить
Это не шмурдяк, а хорошая вакцина, разработанная в Британии , так что хватит лгать и срывать вакцинацию
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17.03.2021 19:59 Ответить
Ага, і країни Європи, призипуняють її. Що, теж брешуть?
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17.03.2021 20:02 Ответить
Европейские страны скорей всего из-за политеческих идей отказываются. Брексит
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17.03.2021 21:11 Ответить
Нє. То AstraZeneca. А це дженерік- Covishield. Що туди налили індуси, особливо якщо згадати про їхню пристрасть до антисанітарії- боюся навіть гадати. Особисто я сказав начальству що буду чекати нормальну вакцину. Більше до мене питань не було.
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17.03.2021 20:03 Ответить
Свяшенные воды Ганга.
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17.03.2021 20:46 Ответить
мне сегодня рассказали какая она хорошая. Поднялась температура, всю ночь 38, ломило тело, суставы. Другой стало плохо, ушла с работы.
Классная вакцина. Пробуйте))
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17.03.2021 20:05 Ответить
Я слышала другие отзывы.
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17.03.2021 20:08 Ответить
А я не слышу, я вижу. Не дай Бог кто-то умрет.
Степанову будет жесткий life_end
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17.03.2021 20:29 Ответить
Это нормальная побочка от вакцины. Такая же побочка у родителей в Норвегии. Им кололи Pfizer в январе. Первая часть невысокая температура и ломота 2 дня, но терпимо. Вторая хуже переносилась, пришлось брать больничный.
Это говорит о том, что организм отреагировал и дал иммунный ответ.

"According to research dataTrusted Source submitted to the FDA, 7 percent of people between the ages 18 and 55 receiving the first dose of the Pfizer vaccine reported fever, compared to 31 percent who reported a fever after the second dose."

Согласно данным исследования, предоставленным FDA, 7 процентов людей в возрасте от 18 до 55 лет, получивших первую дозу вакцины Pfizer, сообщили о лихорадке, по сравнению с 31 процентом, которые сообщили о лихорадке после второй дозы.

Источник FDA: https://www.fda.gov/media/144245/download
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18.03.2021 06:32 Ответить
Та вона ж зелена. Їй все одно чим. Скажіть сечею Зе, і сечею вколиться
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17.03.2021 20:00 Ответить
А не можна спочатку зібрати необхідну кількість індусів, а потім ампулу відкривати? Там їх більш чим добіса, проблеми бути не повинно.
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17.03.2021 19:36 Ответить
На это у них , видать, смекалки не хватает
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17.03.2021 19:38 Ответить
Не знаю. Не був і не буду там.
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17.03.2021 19:41 Ответить
Никогда не говори никогда. Поехать посмотреть можно , другой мир, яркий и пестрый. Но они что-то жуют, не поняла что, но даже наш таксист один купил по пути в спичечном коробке какую-то дрянь и жевал. Почему отказываются от прививок , догадываюсь- недостаток образования. У нас же часто умные люди не понимают важность щеплення
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17.03.2021 19:47 Ответить
индия - это дно мира, так же как и почти вся лат. Америка. Поражаюсь людям, которые едут искать приключений на свою п*пу....
Мне заплати - моей ноги в индии не будет.
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17.03.2021 20:07 Ответить
Вы так говорите, потому как там не были. Там очень все разное и никак не дно мира.
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17.03.2021 20:15 Ответить
мне хватило отзывов, кто там был, и того, что показали в Орел и решка.
Умные люди учатся на чужих ошибках, а дураки - на своих собственных.
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17.03.2021 20:24 Ответить
Вот именно, что смотрят на мир глазами Орёл и решка и делают ещё и выводы не очень далекие люди.
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17.03.2021 20:59 Ответить
еще раз для недалеких, читаем начало предложения: мне хватило отзывов, кто там был, и того....
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17.03.2021 21:16 Ответить
Я украинка, но то что мне за границей рассказывают про украинцев мне тоже не сильно нравиться. Неправильные вы выводы делаете
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17.03.2021 21:24 Ответить
А что вам рассказывают? И кто?
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17.03.2021 21:45 Ответить
вы меня хотите убедить в том, что индия - это нормальная страна??? вы слышали историю, как по-моему, бельг. супр. пару захватила какая-то банда в машину, и жену насиловали 6 часов на глазах у мужа 10 мужиков, потом изнасиловали мужа, и машина ездила с дикими криками посреди белого дня по улицас!!! И никто даже не квакнул? не вызвал полицию?! какой скандал тогда был!
А ну-ка расскажите мне про Украину что-либо подобное????
Только дегенерат после этой истории может попереться в индию, и поискать там подобные приключения на свою Ж*пу. Или в боготу. Или в африку. Удачи!
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17.03.2021 22:34 Ответить
Я была в Индии на пароходе, который пришёл туда из Дубаи. Мы стояли в трёх городах. Два из которых известных - это Мумбаи ( бывш известный по инд фильмам Бомбей) и Гоа. Это был прошлый Новый год. Буддистские , индуистские и джайнисткие храмы Индии - это все совершенно другое. Это абсолютно другой мир. У них по улицам женщины ходят в красивых сари. Это очень яркая зелёная зелень . На гоа у нас была экскурсия к маленькому островку , дельфины и все остальное было незабываемым. А плохое, конечно, можно найти везде. У нас, к сожалению, тоже. Судить об Индии по изнасилованию я бы не стала. С индусами общалась, очень смешной у них английский, сами они наивные , мне показались. Да- они говорят, кстати, наоборот , качают головой , как у нас говорят детям - ай-яй-яй. Кстати, страна очень сильно развивается в последнее время. А богатсво и нищета , соседствующие рядом, могут послужить для нас моделью, что будет с Украиной , если одни продолжат не платить налоги и богатеть за счёт других. В общем, 'моя Индия' мне очень понравилась
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18.03.2021 07:38 Ответить
Это не те прививки, что прививки в прямом понимании этого значения... Прививка делается заранее и при абсолютноздоровом организме. А то что предлаоают сейчас, - жто рулетка!Нет хуже, ибо почти у каждого пятого иммунитет к этому вирусу..... Может чем прививать, вначале выяснить наличие оного...
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17.03.2021 23:31 Ответить
Мне кажется, поэтому врачи и отказываются от вакцинации. Зачем колоть себе лишнее , если уже этим переболел. Но некоторые известные украинцы вакцинируются, уже переболев. Посмотрим на них, что будет. По Ляшко мы уже поняли, что первая прививка , как минимум , не защищает полностью от ковид. Но , возможно, он переболеет в легкой форме. В любом случае, эта вакцина не произведена в Украине , она одобрена воз, и называть такое средство г, чистая профанация , которая все мы понимает, почему. Как это ни прискорбно, банально срывается вакцинация, в лучших традициях агентов рашки. Вы ж понимаете, что был бы привезён пфайзер, если бы гипотетически им делились, стоял бы вой, зачем мы его закупили, есть вакцины , которые дешевле и не такие сложные в транспортировке и условиях применения. Это так надоело. Этот вечный срач все о том же, что какое-то тело просто хочет посадить свою пятую точку в кресло президента. .
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18.03.2021 07:20 Ответить
а українці тіа не тупили на початку теж? вставив їм народ і наче немає повідомлень про викидання, он діячів колять. норм.
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18.03.2021 00:59 Ответить
Порадьте це також чернівецьким вакцинаторам.
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18.03.2021 00:21 Ответить
"Узнав, что люди в Африке недоедают, колхозники написали африканцам письмо с просьбой присылать им то, что те не доедают". (с)
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17.03.2021 19:37 Ответить
Это анекдот про жителей Тамбова, которые пишут жителям Зимбабве . Нехорошо оригинал портить
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17.03.2021 19:51 Ответить
Я про Тамбов никогда не слышал в этом анекдоте.
Кстати, это анекдот советский.
Тогда ещё люди по другому думали.
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17.03.2021 20:14 Ответить
А я ещё один знаю не про Тамбов.
"Чего только нет в нашем колхозе...
Картошки нет, мяса нет, огурцов и помидоров тоже нет"
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17.03.2021 20:20 Ответить
Жители Тамбова пишут жителям Зимбабве
- Мы прочитали в газете, что у вас недоедают и недопивают. Не могли бы вы то, что недоедаете и недопиваете, прислать к нам, в Тамбов?

Вот оригинал )
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17.03.2021 21:02 Ответить
Ой, простите, это я хотела просветить ёши.
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17.03.2021 21:04 Ответить
Оригинал у того, кто этот анекдот придумал.
Автора назовите.
Тогда я буду на него ссылаться.
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17.03.2021 22:00 Ответить
Автор народ, который понимает, что Тамбову даже зимбабве кажется богатой страной
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18.03.2021 07:41 Ответить
Я понял, ты упёрлась...
А я не хочу.
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18.03.2021 07:58 Ответить
Приезжает генерал в армию и спрашивает солдат:
- Как дела с едой-то у вас?!
- Хватает! Ещё и остаётся!
- Это хорошо! А что с остатками делаете?
- Съедаем. Ещё и не хватает!
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17.03.2021 22:25 Ответить
😁
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17.03.2021 21:03 Ответить
Да это после вакцинации Ляшка самая лучшая реклама бормотухи от индЭйцев !!!
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17.03.2021 19:37 Ответить
по этому мы нашли лохов из Украины при этом продаем её в 3 раза дороже.
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17.03.2021 19:42 Ответить
дыма без огня не бывает
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17.03.2021 19:44 Ответить
Це дивлячись що саме роздмухувати...)))
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17.03.2021 19:47 Ответить
они про карму больше заботятся
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17.03.2021 19:45 Ответить
Мізерний відсоток- та для Індії це чималі гроші. М
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17.03.2021 19:45 Ответить
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17.03.2021 19:46 Ответить
вот странные, сначала надо зафиксировать пациента, а уже потом вскрывать ампулу
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17.03.2021 19:47 Ответить
у нее столько побочных действий, у кого-то даже хвост вырос
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17.03.2021 19:49 Ответить
От спутника у кацапских мужей рога отпадают
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17.03.2021 19:52 Ответить
Надіюсь Ляшко і Таня Лайф це не прочитає
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17.03.2021 19:57 Ответить
А ты прочитал рекламу спутника про отпадающие рога?
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17.03.2021 20:03 Ответить
Ви, Таню, таки прочитали https://censor.net/ru/user/444724. Співчуваю... Але його можна видалити... Це ж не надточувати.
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17.03.2021 20:37 Ответить
Вакцину от COVID-19 в Индии приходится выбрасывать: люди не хотят делать прививки - Цензор.НЕТ 793
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17.03.2021 21:41 Ответить
удивлённый иностранец в стране победившего совка
- за чем это у вас такая очередь?
- да сапожки выбросили.
пробился, глянул
- да, у нас такое тоже выбрасывают.
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17.03.2021 19:49 Ответить
пригоршня воды из ганга убивает все известные до сегодня вирусы, одновременно вырабатывая антитела к их будущим мутациям ))
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17.03.2021 19:52 Ответить
Прости индусы не по-наслышке знают, в каких чанах и как колотят их сородичи ту вакцину, вот и стремаются колоть себе.
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17.03.2021 22:33 Ответить
т.е. сами индусы не хотят прививаться вакциной которую сделал "входящий в пятерку самых лучших в мире" институт? а чо так? там тоже порошенко цитировал слова врача "привезли говно"?
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17.03.2021 20:02 Ответить
Одно и тоже вранье по всем странам уже год гоняют
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17.03.2021 20:03 Ответить
Сразу после укола мгновенно превращаешься в танцора диско , прямо в ординаторской.
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17.03.2021 20:07 Ответить
Хитрий індуський план захоплення світу !
Вакцину от COVID-19 в Индии приходится выбрасывать: люди не хотят делать прививки - Цензор.НЕТ 5932
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17.03.2021 20:20 Ответить
Хитрые зеевреи подумают и скупят все за бесценок а здесь впарят как за збитый самолет))..
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17.03.2021 20:09 Ответить
Опять зрела. Теперь в Индии. Достали. Это нормальная практика для вакцин
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17.03.2021 20:13 Ответить
*зрада
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17.03.2021 20:14 Ответить
Как бы то ни было, Индия ОТЛИЧНО борется с эпидемией. Заражаются в 3 раза больше людей чем в Украине или РФ, а умирают - примерно в 3 раза меньше чем в РФ и примерно в 2 чем в Украине.
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17.03.2021 20:15 Ответить
Може відмовляються,бо ширяють "вакциною компанії AstraZeneca ",а нам продають всемеро дорожчий Covishield ?
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17.03.2021 20:18 Ответить
Всё не использованное передать Степанову и ему же вколоть !!!!!!!!
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17.03.2021 20:31 Ответить
Даже скотина по утрам не пьёт шампанского (с) Сава Морозов
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17.03.2021 20:54 Ответить
Это только на пользу! Во-первых их и так много,во-вторых -другим больше достанется!
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17.03.2021 21:12 Ответить
Сейчас идет прямая передача с А. Поповым (48 лет,политик из Молдовы),который с трудом вышел из Ковида. Из 4 человек которые были в реанимации -все остальные были моложе его!
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17.03.2021 21:23 Ответить
Все що потрібно знати про індійську "вакцину".......
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18.03.2021 05:59 Ответить
 
 