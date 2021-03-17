Вакцину от COVID-19 в Индии приходится выбрасывать: люди не хотят делать прививки
В Индии около 6,5% доз вакцины от коронавируса выбрасывают, поскольку люди не хотят делать прививки.
Об этом заявил министр здравоохранения Индии Раджеш Бхушан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Когда ампула вскрыта, препарат нужно использовать в течение четырех часов, и власти призывают делать это оптимально. Однако многие люди, особенно жители сельской местности, неохотно идут делать прививку, и остаток вакцин медикам приходится выбрасывать.
В штатах Телингана, Андхра-Прадеш, Уттар-Прадеш, Карнатака и Джамму и Кашмир этот показатель выше. Так, в Телингане выбрасывают 17,6% доз, а в Андхра-Прадеш - 11,6%.
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Прививки в стране делают вакциной компании AstraZeneca и местной разработкой компании Bharat Biotech. Всего в стране к настоящему времени использовали 35,1 млн доз вакцины.
С начала пандемии в Индии коронавирусом заразились более 11,4 млн человек, более 159 тыс. умерли.
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Классная вакцина. Пробуйте))
Степанову будет жесткий life_end
Это говорит о том, что организм отреагировал и дал иммунный ответ.
"According to research dataTrusted Source submitted to the FDA, 7 percent of people between the ages 18 and 55 receiving the first dose of the Pfizer vaccine reported fever, compared to 31 percent who reported a fever after the second dose."
Согласно данным исследования, предоставленным FDA, 7 процентов людей в возрасте от 18 до 55 лет, получивших первую дозу вакцины Pfizer, сообщили о лихорадке, по сравнению с 31 процентом, которые сообщили о лихорадке после второй дозы.
Источник FDA: https://www.fda.gov/media/144245/download
Мне заплати - моей ноги в индии не будет.
Умные люди учатся на чужих ошибках, а дураки - на своих собственных.
А ну-ка расскажите мне про Украину что-либо подобное????
Только дегенерат после этой истории может попереться в индию, и поискать там подобные приключения на свою Ж*пу. Или в боготу. Или в африку. Удачи!
Кстати, это анекдот советский.
Тогда ещё люди по другому думали.
"Чего только нет в нашем колхозе...
Картошки нет, мяса нет, огурцов и помидоров тоже нет"
- Мы прочитали в газете, что у вас недоедают и недопивают. Не могли бы вы то, что недоедаете и недопиваете, прислать к нам, в Тамбов?
Вот оригинал )
Автора назовите.
Тогда я буду на него ссылаться.
А я не хочу.
- Как дела с едой-то у вас?!
- Хватает! Ещё и остаётся!
- Это хорошо! А что с остатками делаете?
- Съедаем. Ещё и не хватает!
- за чем это у вас такая очередь?
- да сапожки выбросили.
пробился, глянул
- да, у нас такое тоже выбрасывают.