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Литвин проиграл выборы ректора КНУ, во второй тур вышли Бугров и Рожко

Литвин проиграл выборы ректора КНУ, во второй тур вышли Бугров и Рожко

Бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин занял во время голосования четвертое место, получив всего 4% голосов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "BBC News Украина".

Лидерами голосования стали проректор КНУ Владимир Бугров и Александр Рожко. Они набрали соответственно около 44% и 15%.

Кто из них станет руководителем столичного вуза, станет известно после того, как состоится второй тур голосования.

В голосовании на шести участках приняли участие 4139 избирателей, в том числе 598 студентов и 23 курсанта колледжей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Голосовавший за "законы 16 января" Литвин выдвинул свою кандидатуру на пост ректора КНУ им. Т. Шевченко. ДОКУМЕНТ

Выборы нового ректора проводят из-за того, что полномочия нынешнего исполняющего обязанности ректора Леонида Губерского, который работал с октября 2015 года, закончились.

Ранее пользователи в социальных сетях обращали внимание на то, что Литвин вообще не имел права участвовать в выборах. Ведь Устав национального университета четко определяет, кто не может быть избран и назначен ректором вуза. Среди перечня - лица, голосовали за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

В Киевском университете Шевченко это не первые выборы ректора.

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В ноябре 2020 года никто из 10 кандидатов не набрал необходимое количество голосов. Причиной была не только разбросанность голосов между всеми кандидатами, но и жесткие нормы закона "О высшем образовании". В то время закон предусматривал, что победителем будет тот, кто получит 50% поддержки в первом или втором туре. Поэтому хотя наибольшее количество голосов - более 47% - во втором туре получил проректор Владимир Бугров, он руководителем КНУ не стал.

Но в феврале 2021 вступили в силу изменения в закон "О высшем образовании", согласно которым победить стало проще. Норму о необходимых 50% голосов для второго тура отменили. Именно после этой законодательной поправки в списке кандидатов появились и Владимир Литвин, и Александр Рожко.

Автор: 

вуз (905) выборы (24726) Литвин (3111) Университет (244) высшее образование (182)


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Топ комментарии
+52
Три брата Литвиных и три предателя Украины. Если В.Литвин уже давно стал синонимом предательства в Украине, то о других его братьях-предателях, уже забыли, а зря. Один брат командовал пограничными войсками Украины именно в 2014 г., сделав границу с РФ проходным двором, пропуская десятки тысяч российских граждан, игравших роль "протестующих "в донецких городах, многие из которых стали потом террористами. Другой брат -генерал "отличился" под Иловайском, сбежав с поля боя, бросив своих солдат, дав российским войскам замкнуть кольцо окружения
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17.03.2021 19:58
+35
Країні НЕ ПОТРІБЕН литвин - на сміттєзвалище, ****
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17.03.2021 19:58
+27
Куда пойти? Куда податься? Может в ТКГ литвину сходить? Там всякую шваль всегда приветствуют.
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17.03.2021 19:51
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Куда пойти? Куда податься? Может в ТКГ литвину сходить? Там всякую шваль всегда приветствуют.
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17.03.2021 19:51 Ответить
Як варіант - до Будинку-З-Потворами в ОП.
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17.03.2021 19:52 Ответить
не підказуй!
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18.03.2021 00:50 Ответить
Схоже, Вован - Свинячий Перукар - заліз у потужну "чорну смугу".
Та й дідько з ним.
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17.03.2021 19:51 Ответить
Бугров!!!! Красава!!!!! мой препод в КНУ, Очень классный преподаватель и настоящий Патриот Украины!!!! Вова ДАВАЙ!!!
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17.03.2021 19:51 Ответить
Не знаю какой он человек этот ваш Багров но пачка у него больше чем у Хряка Януковича .
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17.03.2021 20:08 Ответить
Философа должно быть много и не пойму, причем здесь вес в кг. и сам человек как личность. Страдаете анорексией?
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17.03.2021 20:16 Ответить
Если человек из за отсутствия силы воли и самоконтроля не может контролировать свое тело это уже достаточно говорит о его личности. Случаи болезней конечно не в счет. Честно говоря мне побоку этот ваш Багров, нравится Вам ну и хорошо Хорошо что не Медведев или Песков
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17.03.2021 20:28 Ответить
пффф так зачем тогда грязью поливать, ну если побоку....
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17.03.2021 20:53 Ответить
Поддержу, Владимира и Олю, знаю лично, я за них!
Литвин конченный гандон!
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17.03.2021 22:30 Ответить
Литвина на свалку !
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17.03.2021 19:52 Ответить
лучше, на гилляку.
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17.03.2021 20:12 Ответить
как вообще допустили к выборам на должность ректора Главного университета страны это малограмотное совково-коммуняцкое говно Литвина, у которого "научная" диссертация называется «Деятельность Коммунистической партии Украины по усовершенствованию подготовки преподавателей общественно-идеологичесских дисциплин (1966-1975 гг.)».

Этот предатель и пособник московских оккупантов был холуём московского гауляйтера Москвы: 1-го секретаря ЦК КПУ.

Его надо гнать ссаными тряпками до границы с Брянской областью... Мразота совкая.
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18.03.2021 03:31 Ответить
О боже!.. не ужели это карма?!
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17.03.2021 19:54 Ответить
А ти ще досі в неї не віриш
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17.03.2021 20:00 Ответить
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17.03.2021 20:00 Ответить
поки що прелюдія.

карма буде за Гонгадзе та Харківську капітуляцію
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17.03.2021 20:07 Ответить
Незабуваймо й про Андрія Галущенко "Ендрю", який в останньому інтерв'ю вказав на нього, як на вірогідного замовника через брата. Він ще тоді казав що, "всі кінці тягнуться на Печерські пагорби".
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18.03.2021 09:57 Ответить
Літвін нехай свиней пасе! На житомирщині потрібно розвивати фермерство! Мі йому скоро, ще одного Вову, відправим!
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17.03.2021 19:54 Ответить
Він так розвив, що дорогу до коровника за 137 млн грн бюджету заклали. А скільки до цього розвивав за рахунок громадян України!
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17.03.2021 20:48 Ответить
хоть так и то хорошо. еще бы осудить мыролюбца за предательство народа Украины.
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17.03.2021 19:55 Ответить
Все буде. Миролюбець зі своїм Нада проста пєрєстать стрєлять™ неодмінно опиниться як не в буцигарні, так на гілляці чи у Ростові.

Литвин програв вибори ректора КНУ, до другого туру вийшли Бугров і Рожко - Цензор.НЕТ 7606
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18.03.2021 00:29 Ответить
Л-Т-В-Н - П-Н-Х 👍
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17.03.2021 19:56 Ответить
Три брата Литвиных и три предателя Украины. Если В.Литвин уже давно стал синонимом предательства в Украине, то о других его братьях-предателях, уже забыли, а зря. Один брат командовал пограничными войсками Украины именно в 2014 г., сделав границу с РФ проходным двором, пропуская десятки тысяч российских граждан, игравших роль "протестующих "в донецких городах, многие из которых стали потом террористами. Другой брат -генерал "отличился" под Иловайском, сбежав с поля боя, бросив своих солдат, дав российским войскам замкнуть кольцо окружения
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17.03.2021 19:58 Ответить
история не забудет трех иуд литвиных
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17.03.2021 20:08 Ответить
будь проклято семейство предателей Литвинов в истории Украины!!!
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17.03.2021 20:10 Ответить
Первый раз почти повторяю верхний комент. Не было по всему даже экватору и особо даже в Африке такой страны---где бы одновременно один брат таможней страны правил, другой погранслужбой, а самый изощрённый что третий парламентом заправлял лет с 10 точно. Ну не было такого нигде!
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17.03.2021 21:18 Ответить
Семейный подряд на предательство Украины.
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18.03.2021 03:33 Ответить
Країні НЕ ПОТРІБЕН литвин - на сміттєзвалище, ****
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17.03.2021 19:58 Ответить
Ось так потрохи Україна і звільниться від тих вошей та гнид, котрі 30 років розказують про "Ми йдемо в Європу, нада патірпєть! Нада шокові реформи - тоді заживьом!".
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17.03.2021 20:05 Ответить
вовремя насрали полный собачий рот литвина
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17.03.2021 20:07 Ответить
У него остались шансы на первый срок за Гонгадзе.
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17.03.2021 20:07 Ответить
позорного литвина с назначенными себе, с использованием служебного положения, профессорскими званиями послали нах... и очень правильно сделали... он больше чем нах недостоин.
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17.03.2021 20:11 Ответить
Ви не написали про УБД.
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17.03.2021 20:17 Ответить
где он воевал? на кухне с тараканами?
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17.03.2021 20:22 Ответить
Якось так .
А коли серйозно, була така мутна історія. Якось Вован за казенний рахунок з'їздив на одну добу до Югославії. Так трапилось, що за кількадесят кілометрів від місця перебування Вована була якась перестрілка. По прибуттю в Україну Вован тихцем виправив для себе УБД.
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17.03.2021 20:38 Ответить
это красноречиво говорит про морально-этический уровень этого негодяя и передаста. такое ничтожество рктором хотело быть? студентов учить????? что оно может дать???
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17.03.2021 22:15 Ответить
Ну... дещо цей мерзотник таки вміє робити. Як то розводити всіляку демагогію, плести інтриги, підсиджувати конкурентів, підставляти начальство (коли куЧМОві підсунув до-о-обру свинюку - історію з Г. Гонгадзе пригадуєте?)... Словом, арсенал його навичок та інших художеств можна продовжити і далі.
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18.03.2021 01:36 Ответить
навички дыйсно часто дуже ціняться в його колі злочинного й білязлочинного світу... але при чому тут невинні, чисті, не зіпсовані студети, при чому наука??? сама його присутність створюватиме нездорову педагогічно-викладацьку атмосферу... "авторитет" цього підкилимного урки можуть похоронити авторитет такого поважного в суспільстві і в віках вузу... литвин - бракований професор, для універу він сміття.
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18.03.2021 09:28 Ответить
Студенти, направду, ні до чого. Як і авторитет вишу. Суть тут в іншому. Є в мене така підозра, що ще із совєцьких часів у внутрішній кишені Вованового піджака тихенько лежить посвідчення працівника КГБ. Як відомо, такі персонажі "колишніми" не бувають. От Вован і трудиться в поті чола над виконанням чергового наказу. І, до речі, згадані у моєму попередньому пості навички для "глибоководного сотрудніка" є вкрай необхідними.
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18.03.2021 11:38 Ответить
не можу не погодитись... висновок напрошуэться сам-собою - литвин небезпечна для України людина.
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18.03.2021 11:55 Ответить
Саме так. Тому я не поскупився на отруйний сарказм в коментарях про цього персонажа.
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18.03.2021 12:09 Ответить
до таких "діячів" сарказм і тролінг, це природно...
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18.03.2021 12:52 Ответить
Литвин проиграл выборы ректора КНУ, во второй тур вышли Бугров и Рожко - Цензор.НЕТ 1487Володимир Литвин https://glavcom.ua/ / Главком Прийдётся вернуться на старую работу ТАКСИСТОМ
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17.03.2021 20:15 Ответить
Сивочолий старець
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17.03.2021 21:23 Ответить
Короче по простому..отсосал литвин .пора на свалку..
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17.03.2021 20:22 Ответить
І чого було "світитися"? Пенсії не вистачало?
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17.03.2021 20:24 Ответить
Руки самі тягнуться розвалити ще щось цінне.
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18.03.2021 10:02 Ответить
Коли вже цю гниду посадять?
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17.03.2021 20:26 Ответить
Зонтик ему в руки и под яйцепад в Ростов !
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17.03.2021 20:29 Ответить
Воно, в свій час, злітало на 2 дні в Югославію і получило УБД...потвора рідка.
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17.03.2021 20:39 Ответить
Стосовно 4%.
Це ж як треба ненавидіти КНУ, щоб голосувати за такого мерзотника і пройдисвіта!
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17.03.2021 20:56 Ответить
Радісно за НКУ - геть тварин продажних комуняцьких!
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17.03.2021 21:08 Ответить
Не пустили к одной кормушке бросится к другой, найдёт несколько аферистов и новую "народную партию за справедливость" сообразят, хотя их уже столько развелось, что возможно и такая существует.
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17.03.2021 21:13 Ответить
буде ***! блок Литвина і ЮлЯ!
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17.03.2021 21:26 Ответить
Тем не менее эту биоособь голосовавшую ЗА диктаторские законы допустили. Почему?
Это биомусор. Его нигде не должны принимать.
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17.03.2021 21:32 Ответить
Щоб офіційно показати середній палець.
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18.03.2021 10:05 Ответить
.. и всё же 160-170чел. нарида (при чем не простого - просвещенного..) голосили за эту гибкую мразь....
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17.03.2021 21:39 Ответить
Держу кулачки за Бугрова
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17.03.2021 22:24 Ответить
як же цей малорос тепер харчуватися буде, шляк би його трафив?
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17.03.2021 22:24 Ответить
Ура, что эта дурнопахнущая плесень не прошла.
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17.03.2021 23:25 Ответить
Хитра паскуда! Цей Литвин. Брехливий і лукавий
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18.03.2021 01:47 Ответить
Бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин занял во время голосования четвертое место, получив всего 4% голосов. Источник: https://censor.net/ru/n3253999

Коли цю падлу хитродупу посадять у тюрму за все "гарне" для України ?
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18.03.2021 03:56 Ответить
У Літвіна свій ресторанний бізнес. Але треба ще статус. З аморальністю все зрозуміло.
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18.03.2021 05:52 Ответить
кто не видел посмотрите у савика шустрого последнюю передачу как эта тварь выкручивалась по харьковским угодам . как это ничтожество брехало падло выгораживая себя в прямом эфире КАК СОВЕСТИ ХВАТИЛО ***** ПРИЙТИ НА ПРЯМОЙ ЭФИР И БЛЕЯТЬ ЧТО ОН ВСЕ СДЕЛАЛ ПО РЕГЛАМЕНТУ **** --- ***** ЧТО НЕТ РЕГЛАМЕНТА ПОСТАВИТЬ ТЕБЯ К СТЕНКЕ ГНИДА КРЕМЛЕВСКАЯ --- и мы все будем платить этой твари неплохую пенсию пока не сдохнет
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18.03.2021 06:42 Ответить
Звідки у Литвинів совість? Її давно заміняє відданість кремлядським зорям.
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18.03.2021 10:08 Ответить
этот "ректор" должен как минимум сидеть в Житомире на пожизненном с полной конфискацией со своими предателями братьями.....
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18.03.2021 07:26 Ответить
Хотіли перетворити Університет ім. Т.Г. Шевченка в тупого КНУРа ім. Литвина
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18.03.2021 08:00 Ответить
Литвин програв вибори ректора КНУ, до другого туру вийшли Бугров і Рожко - Цензор.НЕТ 2686
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18.03.2021 08:23 Ответить
Ну, просто таки - король Лир, нигде себе, бедный пристанище не найдет.
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18.03.2021 08:26 Ответить
Его даже Кучма-соратник не считал за достойного человека, изворотливого как гадюка.
и сказал Вольтер когда то... Раздавите гадину)))
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18.03.2021 08:29 Ответить
До того міністра освіти ще не вистачає такого "ректора" - лектора!!!
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18.03.2021 09:19 Ответить
Хоть одна радостная новость!
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18.03.2021 10:09 Ответить
Какая наглость вообще участвовать в таких выборах. Какое он имеет моральное право на это? Хорошо, что студенты народ прогрессивный и умный, а если бы нет?
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18.03.2021 10:15 Ответить
 
 