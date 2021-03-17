Литвин проиграл выборы ректора КНУ, во второй тур вышли Бугров и Рожко

Бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин занял во время голосования четвертое место, получив всего 4% голосов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "BBC News Украина".

Лидерами голосования стали проректор КНУ Владимир Бугров и Александр Рожко. Они набрали соответственно около 44% и 15%.

Кто из них станет руководителем столичного вуза, станет известно после того, как состоится второй тур голосования.

В голосовании на шести участках приняли участие 4139 избирателей, в том числе 598 студентов и 23 курсанта колледжей.

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Выборы нового ректора проводят из-за того, что полномочия нынешнего исполняющего обязанности ректора Леонида Губерского, который работал с октября 2015 года, закончились.

Ранее пользователи в социальных сетях обращали внимание на то, что Литвин вообще не имел права участвовать в выборах. Ведь Устав национального университета четко определяет, кто не может быть избран и назначен ректором вуза. Среди перечня - лица, голосовали за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

В Киевском университете Шевченко это не первые выборы ректора.

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В ноябре 2020 года никто из 10 кандидатов не набрал необходимое количество голосов. Причиной была не только разбросанность голосов между всеми кандидатами, но и жесткие нормы закона "О высшем образовании". В то время закон предусматривал, что победителем будет тот, кто получит 50% поддержки в первом или втором туре. Поэтому хотя наибольшее количество голосов - более 47% - во втором туре получил проректор Владимир Бугров, он руководителем КНУ не стал.

Но в феврале 2021 вступили в силу изменения в закон "О высшем образовании", согласно которым победить стало проще. Норму о необходимых 50% голосов для второго тура отменили. Именно после этой законодательной поправки в списке кандидатов появились и Владимир Литвин, и Александр Рожко.