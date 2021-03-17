Литвин проиграл выборы ректора КНУ, во второй тур вышли Бугров и Рожко
Бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин занял во время голосования четвертое место, получив всего 4% голосов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "BBC News Украина".
Лидерами голосования стали проректор КНУ Владимир Бугров и Александр Рожко. Они набрали соответственно около 44% и 15%.
Кто из них станет руководителем столичного вуза, станет известно после того, как состоится второй тур голосования.
В голосовании на шести участках приняли участие 4139 избирателей, в том числе 598 студентов и 23 курсанта колледжей.
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Выборы нового ректора проводят из-за того, что полномочия нынешнего исполняющего обязанности ректора Леонида Губерского, который работал с октября 2015 года, закончились.
Ранее пользователи в социальных сетях обращали внимание на то, что Литвин вообще не имел права участвовать в выборах. Ведь Устав национального университета четко определяет, кто не может быть избран и назначен ректором вуза. Среди перечня - лица, голосовали за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.
В Киевском университете Шевченко это не первые выборы ректора.
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В ноябре 2020 года никто из 10 кандидатов не набрал необходимое количество голосов. Причиной была не только разбросанность голосов между всеми кандидатами, но и жесткие нормы закона "О высшем образовании". В то время закон предусматривал, что победителем будет тот, кто получит 50% поддержки в первом или втором туре. Поэтому хотя наибольшее количество голосов - более 47% - во втором туре получил проректор Владимир Бугров, он руководителем КНУ не стал.
Но в феврале 2021 вступили в силу изменения в закон "О высшем образовании", согласно которым победить стало проще. Норму о необходимых 50% голосов для второго тура отменили. Именно после этой законодательной поправки в списке кандидатов появились и Владимир Литвин, и Александр Рожко.
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до Будинку-З-Потворамив ОП.
Та й дідько з ним.
Литвин конченный гандон!
Этот предатель и пособник московских оккупантов был холуём московского гауляйтера Москвы: 1-го секретаря ЦК КПУ.
Его надо гнать ссаными тряпками до границы с Брянской областью... Мразота совкая.
карма буде за Гонгадзе та Харківську капітуляцію
А коли серйозно, була така мутна історія. Якось Вован за казенний рахунок з'їздив на одну добу до Югославії. Так трапилось, що за кількадесят кілометрів від місця перебування Вована була якась перестрілка. По прибуттю в Україну Вован тихцем виправив для себе УБД.
Це ж як треба ненавидіти КНУ, щоб голосувати за такого мерзотника і пройдисвіта!
Это биомусор. Его нигде не должны принимать.
Коли цю падлу хитродупу посадять у тюрму за все "гарне" для України ?
и сказал Вольтер когда то... Раздавите гадину)))