С 18 марта в Украине восстанавливается процесс оформления и выдачи разрешений на оружие, – глава Нацполиции Клименко
В Украине с четверга, 18 марта, восстанавливается процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"Соответствующая служба все еще в процессе реорганизации, но продолжает работу. Все работники этих подразделений на период переформатирования службы выведены за штат. Рабочий процесс контролируют сотрудники Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины", - написал Клименко.
Он подчеркнул, что срок проведения служебного расследования, которое приостановило рабочий процесс, не будет учитываться при перерегистрации оружия.
"Поэтому владельцы, которым нужно продолжить разрешения на оружие, могут не беспокоиться. Никаких штрафных санкций не будет. Сейчас мы разрабатываем алгоритм создания и налаживания работы нового подразделения, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия", - отметил Клименко.
По его словам, в ближайших планах Нацполиции - передать полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие в сервисные центры МВД Украины. Весь документооборот будет осуществляться через электронную базу. Кроме того, создается Единая база данных зарегистрированного оружия.
"Скажу откровенно: нам нужно время. На организацию работы, перераспределение полномочий, разработку необходимого программного обеспечения. Несколько месяцев точно, потому что это огромный объем работы, который требует дополнительно соответствующих решений Кабинета Министров и Министерства внутренних дел. Но мы приложим все усилия, чтобы процесс переформатирования разрешительной службы прошел эффективно и максимально быстро", – добавил чиновник.
Напоминаем, 1 марта глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия, все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.
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А що ви там нареорганізували ще подивимося...
Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
Стосовно показника 5,35 на 100 тисяч по США то, це зростання мабуть пов'язано з останніми подіями безладів БЛМ та Антіфи. Ще пару років тому там індекс сягав 4,7-4,3, менше ніж в Україні до 2011.
А по ерефії показники занижені бо, ще недавно, згідно статистиці ООН, там було більше 18 на 100 тисяч.