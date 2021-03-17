РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11880 посетителей онлайн
Новости Силовики
6 895 18

С 18 марта в Украине восстанавливается процесс оформления и выдачи разрешений на оружие, – глава Нацполиции Клименко

С 18 марта в Украине восстанавливается процесс оформления и выдачи разрешений на оружие, – глава Нацполиции Клименко

В Украине с четверга, 18 марта, восстанавливается процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Соответствующая служба все еще в процессе реорганизации, но продолжает работу. Все работники этих подразделений на период переформатирования службы выведены за штат. Рабочий процесс контролируют сотрудники Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины", - написал Клименко.

Он подчеркнул, что срок проведения служебного расследования, которое приостановило рабочий процесс, не будет учитываться при перерегистрации оружия.

"Поэтому владельцы, которым нужно продолжить разрешения на оружие, могут не беспокоиться. Никаких штрафных санкций не будет. Сейчас мы разрабатываем алгоритм создания и налаживания работы нового подразделения, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия", - отметил Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудникам полиции и директору оружейного магазина на Киевщине сообщено о подозрении в выдаче незаконных разрешений на оружие, - ГБР. ФОТОрепортаж

По его словам, в ближайших планах Нацполиции - передать полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие в сервисные центры МВД Украины. Весь документооборот будет осуществляться через электронную базу. Кроме того, создается Единая база данных зарегистрированного оружия.

"Скажу откровенно: нам нужно время. На организацию работы, перераспределение полномочий, разработку необходимого программного обеспечения. Несколько месяцев точно, потому что это огромный объем работы, который требует дополнительно соответствующих решений Кабинета Министров и Министерства внутренних дел. Но мы приложим все усилия, чтобы процесс переформатирования разрешительной службы прошел эффективно и максимально быстро", – добавил чиновник.

Читайте: Владельцам придется сдать оружие, если выяснится, что разрешение на него выдано с нарушениями, - Клименко

Напоминаем, 1 марта глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия, все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

Автор: 

оружие (10204) Нацполиция (16442) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) Клименко Игорь (395)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
що? уже всех кто за бабки оформлял стволы посадили а у тех кому они эти разрешения выдали стволы отобрали? вот это турбо так турбо
показать весь комментарий
17.03.2021 20:01
+7
"Молдавия
Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
показать весь комментарий
17.03.2021 20:21
+6
Просто місцеві з Києвом не поділилися спочатку. А тепер поділилися і отримали добро на подальшу діяльність.
показать весь комментарий
17.03.2021 20:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
що? уже всех кто за бабки оформлял стволы посадили а у тех кому они эти разрешения выдали стволы отобрали? вот это турбо так турбо
показать весь комментарий
17.03.2021 20:01 Ответить
Просто місцеві з Києвом не поділилися спочатку. А тепер поділилися і отримали добро на подальшу діяльність.
показать весь комментарий
17.03.2021 20:09 Ответить
Гарні справи з таким ґвалтом не робляться- в цьому я впевнений.
А що ви там нареорганізували ще подивимося...
показать весь комментарий
17.03.2021 20:09 Ответить
І да- пореготав,. 😆
показать весь комментарий
17.03.2021 20:13 Ответить
Иммитация кипучей деятельности
показать весь комментарий
17.03.2021 20:13 Ответить
"Молдавия
Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
показать весь комментарий
17.03.2021 20:21 Ответить
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
показать весь комментарий
17.03.2021 20:24 Ответить
То что оружия там больше чем у всех вместе взятых ни о чём не говорит. Там и ипподромов больше всех, и денег, и лауреатов Нобелевской премии, кажись 305. И музыкальных магазинов валом. Когда всего валом--это значит что работают хорошо, думают великолепно, и закон работает. А вот там где такого почти нет или совсем нет---как раз с мозгами совсем дрова, харчи с туфты, а закон сам не знает что это значит.
показать весь комментарий
17.03.2021 21:10 Ответить
Принижуєте національну гідність? Якщо рівень економіки низький то, це не вина народу, а державного управління. Так само і з кількістю злочинів вина не народу, а поліції, яка не розкриває справ. Он якогось суддю Вовка впіймати на могли місяцями і вимушені були закрити справу за неявку підсудного.
показать весь комментарий
18.03.2021 09:44 Ответить
Да, есть такое старое понятие что мол народ не виноват, в том что...... А дальше перечень всегда идёт вами указаный. Но тогда по логике решения проблему возникает другой вопрос. А кто виноват? Может опять те что рядом с Палестиной живут, или коротышка за кремлёвскими стенами? Может за океаном виноваты? Так там наших за последние 150 лет скопилось много. Народ и виноват. И унижать национальную гордость мне на 68 году жизни нет смысла. Национальная гордость от слова нация. Пока в таких не превратились, а верней не хотим становится. Что же тут унижать? Тем более повторяюсь уже---сам же здесь я.
показать весь комментарий
18.03.2021 21:23 Ответить
Так і Європа має країни з ліберальними законами про обіг цивільної зброї. Взяти б хочаби країни колишньої Югославії, як то Хорватія чи Словенія де, наряду з великою кількістю зброї у населення феноменально низькі показники вбивств на 100 тисяч (менше 2). В рази менші ніж в США.
Стосовно показника 5,35 на 100 тисяч по США то, це зростання мабуть пов'язано з останніми подіями безладів БЛМ та Антіфи. Ще пару років тому там індекс сягав 4,7-4,3, менше ніж в Україні до 2011.
А по ерефії показники занижені бо, ще недавно, згідно статистиці ООН, там було більше 18 на 100 тисяч.
показать весь комментарий
18.03.2021 09:41 Ответить
олять разрешения за взятки
показать весь комментарий
17.03.2021 20:25 Ответить
Когда будет разрешено ношение короткоствола?
показать весь комментарий
17.03.2021 20:35 Ответить
После революции 😀
показать весь комментарий
17.03.2021 20:43 Ответить
Когда сами пойдём и возьмём в руки свои. Ведь есть такое Конституционное право у граждан--- право на самозащиту. А этот анонс новости о совсем другом праве и людях. Это те которым как раз очень не охота что бы было у всех кто по закону имеет право и по закону хотел бы приобрести. Пора идти и брать.
показать весь комментарий
17.03.2021 21:04 Ответить
А що ви особисто зробили для того аби мати закон, який дозволяє носіння короткостволу? Підключайтеся до УАВЗ і допомагайте боротися за право для кожного.
показать весь комментарий
18.03.2021 09:46 Ответить
Порішали?
показать весь комментарий
17.03.2021 20:35 Ответить
Це ситуація нагадує наступне - Шановні громадяни ваша власність вже є незаконна, бо якийсь ідіот і його начальники щось там наплутали в дозволах від БТІ, і вам потрібно все переоформити по новому! Я вибачаюсь, чому не звільнений поліцай Аваков, вся його мусорська шобла, адже громадянин звернувся до МВС за отриманням дозволу, а йому підсунули поліцаї документ, де є підпис їх начальників, а потім сказали - А звіняйте раби, ми трішки помилились, замість зошита в клітинку, ми вам оформили дозвіл в зошиті в косинку . Хочу поліції нагадати, що у кожної помилки, як мудро казав Лаврентій Павлович Берія, є конкретне прізвище і ім'я. Тому це проблеми не громадян, а влади, конкретно поліцаїв і їх бугра - Авакова. Ці дії поліції нагадують, що влада у Україні кукукнута на всю голову. Влада хоче відібрати всю зброю у кріпаків перед тим як вкрасти у них останнє.
показать весь комментарий
18.03.2021 07:18 Ответить
 
 