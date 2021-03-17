С 18 марта в Украине восстанавливается процесс оформления и выдачи разрешений на оружие, – глава Нацполиции Клименко

В Украине с четверга, 18 марта, восстанавливается процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Соответствующая служба все еще в процессе реорганизации, но продолжает работу. Все работники этих подразделений на период переформатирования службы выведены за штат. Рабочий процесс контролируют сотрудники Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины", - написал Клименко.

Он подчеркнул, что срок проведения служебного расследования, которое приостановило рабочий процесс, не будет учитываться при перерегистрации оружия.

"Поэтому владельцы, которым нужно продолжить разрешения на оружие, могут не беспокоиться. Никаких штрафных санкций не будет. Сейчас мы разрабатываем алгоритм создания и налаживания работы нового подразделения, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия", - отметил Клименко.

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По его словам, в ближайших планах Нацполиции - передать полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие в сервисные центры МВД Украины. Весь документооборот будет осуществляться через электронную базу. Кроме того, создается Единая база данных зарегистрированного оружия.

"Скажу откровенно: нам нужно время. На организацию работы, перераспределение полномочий, разработку необходимого программного обеспечения. Несколько месяцев точно, потому что это огромный объем работы, который требует дополнительно соответствующих решений Кабинета Министров и Министерства внутренних дел. Но мы приложим все усилия, чтобы процесс переформатирования разрешительной службы прошел эффективно и максимально быстро", – добавил чиновник.

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Напоминаем, 1 марта глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия, все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.