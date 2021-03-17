Причиной взрыва в Боярке стало самодельное взрывное устройство: погибший мужчина пытался отомстить подруге, - Нацполиция

Причиной взрыва в Боярке стало самодельное взрывное устройство, в результате взрыва погиб сделавший его 34-летний мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Полицейские оперативно установили личность погибшего. Им оказался 34-летний уроженец АР Крым, который в течение длительного времени проживал в Киеве. Как выяснилось, в городе Боярка жила бывшая подруга погибшего, которой он одолжил деньги. Но между молодыми людьми произошла ссора, поэтому мужчина хотел вернуть долг. Женщина отказалась отдавать деньги. Тогда мужчина не нашел ничего лучшего, как отомстить", - сообщили в полиции.

Так, мужчина оборудовал мастерскую, приобрел необходимые вещества и сделал самодельное взрывное устройство. Позже, как установлено, он приехал на такси к месту назначения и через несколько минут после того, как он вышел из автомобиля, раздался взрыв.

"К месту жительства женщины он не дошел несколько метров - устройство взорвалось в его руках", - добавили в полиции.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.