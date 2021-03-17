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Новости Силовики
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Причиной взрыва в Боярке стало самодельное взрывное устройство: погибший мужчина пытался отомстить подруге, - Нацполиция

Причиной взрыва в Боярке стало самодельное взрывное устройство: погибший мужчина пытался отомстить подруге, - Нацполиция

Причиной взрыва в Боярке стало самодельное взрывное устройство, в результате взрыва погиб сделавший его 34-летний мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Полицейские оперативно установили личность погибшего. Им оказался 34-летний уроженец АР Крым, который в течение длительного времени проживал в Киеве. Как выяснилось, в городе Боярка жила бывшая подруга погибшего, которой он одолжил деньги. Но между молодыми людьми произошла ссора, поэтому мужчина хотел вернуть долг. Женщина отказалась отдавать деньги. Тогда мужчина не нашел ничего лучшего, как отомстить", - сообщили в полиции.

Так, мужчина оборудовал мастерскую, приобрел необходимые вещества и сделал самодельное взрывное устройство. Позже, как установлено, он приехал на такси к месту назначения и через несколько минут после того, как он вышел из автомобиля, раздался взрыв.

"К месту жительства женщины он не дошел несколько метров - устройство взорвалось в его руках", - добавили в полиции.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

взрыв (6731) Киевская область (4122) Нацполиция (16442) правоохранительные органы (2969) силовики (2798)


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Топ комментарии
+8
Отомстил!
Так ей и надо!
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17.03.2021 20:24
+4
Были демоны, но они самоликвидировались...(с)..
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17.03.2021 20:43
+3
Не рий яму...
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17.03.2021 20:47
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Отомстил!
Так ей и надо!
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17.03.2021 20:24 Ответить
... и мстя моя страшна!
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17.03.2021 20:27 Ответить
Были демоны, но они самоликвидировались...(с)..
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17.03.2021 20:43 Ответить
Месть хороша, пока ты её не совершил 👍🏼🤣
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17.03.2021 20:45 Ответить
Не рий яму...
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17.03.2021 20:47 Ответить
Дурня якась, як на мене.
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17.03.2021 20:49 Ответить
на корреспонденте та же новость с такой же канистрой. тока написали что канистру вез с собой. только там после взрыва чела на атомы распылило и разбросало + воронка . это он в канистре наверно антиматерию перевозил в жидкой форме,

ага... самодельное взрывное устройство....
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17.03.2021 21:15 Ответить
Очередная жертва женщин.
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17.03.2021 21:21 Ответить
А что за картинка с канистрой?
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17.03.2021 21:26 Ответить
інструкція
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17.03.2021 21:45 Ответить
інструкція по самоліквідації.
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18.03.2021 10:47 Ответить
картинку взяли з сайту МВС для драматизації.
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18.03.2021 10:49 Ответить
Дивна історія, мешканець Криму обладнав майстерню, придбав речовини і виготовив СВП. Потім, приїхав до подруги на таксі і підірвався на власному СВП.
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18.03.2021 11:04 Ответить
 
 