В Украине начнут создавать центры креативной экономики, на это в госбюджете предусмотрено более 110 млн гривен, - Кабмин
Правительство утвердило Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для создания центров креативной экономики.
Проект постановления, разработанный Минрегионом, был принят 17 марта на заседании правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.
"Государственной стратегией регионального развития на 2021-2027 годы реализуется цель "Повышение уровня конкурентоспособности регионов", в рамках которой предполагается распространение практики образования центров развития креативной экономики в городах различного масштаба и с различными социально-экономическими условиями. Создание центров креативной экономики позволит повысить инвестиционную привлекательность региона и будет способствовать развитию бизнеса в креативном секторе экономики", - отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
Центры будут стимулировать повышение экономической активности в регионах, культивировать smart-предпринимательство и способствовать снижению безработицы и эмиграции молодежи. Планируется, что они будут включать создание лабораторий, IT-школы, микропроизводство, креативные пространства для обучения и коворкинга.
В государственном бюджете на 2021 год на создание таких центров предусмотрено более 110 млн гривен. Средства будут направлены, в частности на строительство (новое, реконструкция или капитальный ремонт) зданий, в которых будут создаваться центры креативной экономики, а также на изготовление проектной документации.
Предложения по перечню проектов будут формироваться местными государственными администрациями, исполнительными органами местных советов и подаваться на утверждение Минрегиона.
Среди основных условий предоставления финансирования - соответствие проекта по созданию центров креативной экономики приоритетам, определенным в программных и стратегических документах развития территорий, наличие финансово-экономического обоснования способности долгосрочного функционирования центра креативной экономики, кроме того, проекты должны соответствовать принципам безбарьерности, срок их реализации не должен превышать 2 года.
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а шо там с нянями...
Малюська, сидящий с ногами на столе в министерском кабинете или Милованов, выкуривший 10 косяков и пославший на х... МВФ ???
На такое и 110 миллиардов не жаль.
https://censor.net/ru/comments/locate/3254006/0192146e-742f-728b-9350-07042e4f33ee
в последнее время креатив задолбал. мало того что тупой и копирующий кацапстан так еще и с местечковым налетом гигантизма