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В Украине начнут создавать центры креативной экономики, на это в госбюджете предусмотрено более 110 млн гривен, - Кабмин

В Украине начнут создавать центры креативной экономики, на это в госбюджете предусмотрено более 110 млн гривен, - Кабмин

Правительство утвердило Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для создания центров креативной экономики.

Проект постановления, разработанный Минрегионом, был принят 17 марта на заседании правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.

"Государственной стратегией регионального развития на 2021-2027 годы реализуется цель "Повышение уровня конкурентоспособности регионов", в рамках которой предполагается распространение практики образования центров развития креативной экономики в городах различного масштаба и с различными социально-экономическими условиями. Создание центров креативной экономики позволит повысить инвестиционную привлекательность региона и будет способствовать развитию бизнеса в креативном секторе экономики", - отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Центры будут стимулировать повышение экономической активности в регионах, культивировать smart-предпринимательство и способствовать снижению безработицы и эмиграции молодежи. Планируется, что они будут включать создание лабораторий, IT-школы, микропроизводство, креативные пространства для обучения и коворкинга.

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В государственном бюджете на 2021 год на создание таких центров предусмотрено более 110 млн гривен. Средства будут направлены, в частности на строительство (новое, реконструкция или капитальный ремонт) зданий, в которых будут создаваться центры креативной экономики, а также на изготовление проектной документации.

Предложения по перечню проектов будут формироваться местными государственными администрациями, исполнительными органами местных советов и подаваться на утверждение Минрегиона.

Среди основных условий предоставления финансирования - соответствие проекта по созданию центров креативной экономики приоритетам, определенным в программных и стратегических документах развития территорий, наличие финансово-экономического обоснования способности долгосрочного функционирования центра креативной экономики, кроме того, проекты должны соответствовать принципам безбарьерности, срок их реализации не должен превышать 2 года.

Также читайте: Все больницы, школы и соцобъекты должны быть переданы от районов громадам до конца января, - Минрегион

Автор: 

Кабмин (14025) экономика (3879) Креатив (1) Министерство развития громад и территорий (73)


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Топ комментарии
+7
Классический пример креативной экономики.

В Украине начнут создавать центры креативной экономики, на это в госбюджете предусмотрено более 110 млн гривен, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7840
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17.03.2021 20:34
+7
очередной распил бюджета
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17.03.2021 20:36
+5
центр ...креативной...экономики (на льве и зебре сэкономили))))
В Украине начнут создавать центры креативной экономики, на это в госбюджете предусмотрено более 110 млн гривен, - Кабмин - Цензор.НЕТ 9856

...
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17.03.2021 20:29
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Та куда уж креативнее!
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17.03.2021 20:29 Ответить
эти бл..ди честно сказали, что 110 млн грн пойдут на разработку документации, Бигус, ****, выпустил как МО 600 лямов скиздили на разработке софта, при этом 270 лямов на проэктную документацию, так эти же сразу взяли готовую схему!
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17.03.2021 20:52 Ответить
все остальное в Украине - рутинная экономика
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17.03.2021 21:51 Ответить
центр ...креативной...экономики (на льве и зебре сэкономили))))
В Украине начнут создавать центры креативной экономики, на это в госбюджете предусмотрено более 110 млн гривен, - Кабмин - Цензор.НЕТ 9856

...
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17.03.2021 20:29 Ответить
пипец, пропал дом
а шо там с нянями...
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17.03.2021 20:29 Ответить
Вірне рішення! Багато ще діточок чиновників маються без роботи!
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17.03.2021 20:34 Ответить
Классический пример креативной экономики.

В Украине начнут создавать центры креативной экономики, на это в госбюджете предусмотрено более 110 млн гривен, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7840
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17.03.2021 20:34 Ответить
Стесняюсь спросить, кто возглавит этот центр?
Малюська, сидящий с ногами на столе в министерском кабинете или Милованов, выкуривший 10 косяков и пославший на х... МВФ ???
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17.03.2021 20:36 Ответить
клоуны, шоу и кварталы - в каждом городе и селе!

На такое и 110 миллиардов не жаль.
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17.03.2021 20:36 Ответить
очередной распил бюджета
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17.03.2021 20:36 Ответить
В армию чиновников призыв пройдет успешно...Кто их бестолочей кормить то будет?
https://censor.net/ru/comments/locate/3254006/0192146e-742f-728b-9350-07042e4f33ee
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17.03.2021 20:40 Ответить
Талант...темы для распила не перестают появляться ....пора бы уже открыть академию инвестиционных нянь...
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17.03.2021 20:42 Ответить
Сколково-2. Даже схемы распилов у кацапов слизали, сами даже украсть неспособны
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17.03.2021 20:43 Ответить
я думаю если бы МВФ когда приезжали последний раз дали бы нам кредит, то мы бы уже это сколково давно опередили)
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17.03.2021 20:56 Ответить
а нельзя эти 110 лямов направить не в креативные центры а на помощь фопам?
в последнее время креатив задолбал. мало того что тупой и копирующий кацапстан так еще и с местечковым налетом гигантизма
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17.03.2021 20:51 Ответить
Пліснява не заспокоїться, доки не залишить від країни каменю на камені.

В Украине начнут создавать центры креативной экономики, на это в госбюджете предусмотрено более 110 млн гривен, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2460
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17.03.2021 21:02 Ответить
В правительстве специ по распилу бюджета.
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17.03.2021 21:24 Ответить
Зеленский - вор!
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17.03.2021 22:17 Ответить
У нас проблема з малим та середнім підприємництвом в тому що, відсутні центри коворкінгу чи відсутності ІТ-шкіл? Чи може гроші в бюджеті муляють? Може краще буде знизити податкове навантаження на відкриття малого та середнього бізнесу? Знизити оподаткування імпорту виробничих засобів? Кредитувати за пільговими ставками не іпотеку, а промислове обладнання? Замість "великого будівництва" розпочати "малу індустріалізацію"? Розібратися з тими чиновниками, які підгрібли під себе за безцінь промислові площі і розпилили на металобрухт заводи?
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18.03.2021 11:21 Ответить
Стосовно ІТ-шкіл, якось хотіли малого віддати в технічний гурток, в десяти хвилинах було декілька пропозицій але ціни! Таке враження що, вчорашні студенти не знайшовши роботи вирішили стати мільярдерами за рік. Запевняю вас, семестр в деяких технічних університетах коштує дешевше з урахуванням кількості годин.
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18.03.2021 11:33 Ответить
 
 