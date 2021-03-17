Россия провела в Совбезе ООН неформальное заседание по Крыму, чтобы "опровергнуть ложные утверждения"

На обсуждениях проблем оккупированного полуострова, проведенных 12 марта в Совбезе ООН, якобы была создана "искаженная картина" и "ложное впечатление" о реальной ситуации.

Об это заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по Крыму по "формуле Арриа" в режиме видеоконференции 17 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Не комментируя политизированную встречу Аррии по ситуации в Крыму на прошлой неделе, хочу подчеркнуть, что приглашенные организаторами докладчики были тщательно отобраны, чтобы создать искаженную картину и ложное впечатление о ситуации на полуострове… Заместитель генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кехрис позволила себе в своем заявлении о Крыме полагаться на одностороннюю информацию из предвзятых источников. Мы подчеркиваем недопустимость того, чтобы Секретариат ООН выносил суждение о соблюдении государствами-членами норм внутреннего права", - сказал Небензя.

Он добавил, что организаторы обсуждений по Крыму 12 марта "предпочли придерживаться своего политизированного подхода", якобы отказавшись без каких-либо объяснений предоставить слово тем, кто "имел все основания сомневаться в достоверности заявлений и мог бы опровергнуть ложные утверждения".

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Напомним, 12 марта проходило неформальное виртуальное заседание представителей стран-членов Совбеза ООН "Крым: семь лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины". Организаторами встречи являлись, в частности, Великобритания, Эстония, Ирландия, Норвегия, США и Франция - совместно с Украиной.

В ходе данного заседания также выступил гражданский журналист из Крыма Нариман Мемедеминов, который рассказал о преследовании Россией крымских татар на полуострове.