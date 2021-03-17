Россия провела в Совбезе ООН неформальное заседание по Крыму, чтобы "опровергнуть ложные утверждения"
На обсуждениях проблем оккупированного полуострова, проведенных 12 марта в Совбезе ООН, якобы была создана "искаженная картина" и "ложное впечатление" о реальной ситуации.
Об это заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по Крыму по "формуле Арриа" в режиме видеоконференции 17 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Не комментируя политизированную встречу Аррии по ситуации в Крыму на прошлой неделе, хочу подчеркнуть, что приглашенные организаторами докладчики были тщательно отобраны, чтобы создать искаженную картину и ложное впечатление о ситуации на полуострове… Заместитель генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кехрис позволила себе в своем заявлении о Крыме полагаться на одностороннюю информацию из предвзятых источников. Мы подчеркиваем недопустимость того, чтобы Секретариат ООН выносил суждение о соблюдении государствами-членами норм внутреннего права", - сказал Небензя.
Он добавил, что организаторы обсуждений по Крыму 12 марта "предпочли придерживаться своего политизированного подхода", якобы отказавшись без каких-либо объяснений предоставить слово тем, кто "имел все основания сомневаться в достоверности заявлений и мог бы опровергнуть ложные утверждения".
Напомним, 12 марта проходило неформальное виртуальное заседание представителей стран-членов Совбеза ООН "Крым: семь лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины". Организаторами встречи являлись, в частности, Великобритания, Эстония, Ирландия, Норвегия, США и Франция - совместно с Украиной.
В ходе данного заседания также выступил гражданский журналист из Крыма Нариман Мемедеминов, который рассказал о преследовании Россией крымских татар на полуострове.
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клоун забыл добавить, что "вопрос закрыт"
крым на задании и работает на все 12 баллов.
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Обама мочился в подъездах. Байден пошёл дальше. Он насрал в душу.
Більшість українців вважають, що Володимир Зеленський не має достатнього досвіду і компетентності, щоб займати посаду президента України.
Середа, 17 березня 2021, 16:46
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Про це https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-osobystisnykh-iakostei-ta-diialnosti-volodymyra-zelenskogo-na-posadi-prezydenta-ukrainy-berezen-2021r свідчать результати опитування , проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року.
Соціологи попросили респондентів дати оцінку, чи володіє, на їхню думку, Володимир Зеленський достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути главою держави.
Для відповіді пропонувалася шкала від 1 до 5 (де 1 означає "професійний досвід і компетентність практично відсутні", а 5 - "володіє значним професійним досвідом і компетентністю").
Відтак, 58,2% опитаних обрали бали 1 або 2, що відповідають низьким оцінкам досвіду та компетентності Володимира Зеленського.
Ще 23,4% респондентів обрали бал 3 (що означає, що вони вважають діючого президента малокомпетентним).
Відтак, загалом понад 81% опитаних вважають Володимира Зеленського некомпетентним чи малокомпетентним (обрали бали від 1 до 3).
https://twitter.com/FpCclw7PHiMzBVm Злобный Мокша
Особый путь - это Лавров и террористы Хэзболла. "Русский мир" - он такой.
https://twitter.com/Ogrysko Volodymyr Ogrysko
Виявляється,не тільки Захарова не знає основ міжнародного права. Лавров щойно повторив ту ж саму дурницю про «самовизначення кримчан».Не може «самовизначатися» населення областей,це роблять народи.Риють собі могилу,бо так недалеко до самовизначення Сибіру,Уралу чи Далекого Сходу
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письков
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Где они такие фамилии берут?