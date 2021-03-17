Учеников 4 и 9 классов освободили от государственной итоговой аттестации из-за распространения COVID-19, - Кабмин

Учащихся, которые завершают получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования, освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.

Соответствующий приказ Министерства образования и науки от 03.03.2021 №273 зарегистрирован в Министерстве юстиции 16.03.2021 за №338/35960, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Решение принято в связи с установлением для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации в соответствии с пунктом 1 распоряжения Кабинета Министров от 25 марта 2020 года №338-р "О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации".

В соответствии с абзацем вторым части пятой статьи 17 Закона Украины "О среднем образовании", каждый ученик должен пройти государственную итоговую аттестацию за каждый уровень полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам, определенных центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки, кроме случаев, определенных законодательством.

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Пунктом 6 раздела IV Порядка проведения ГИА установлено, что соискатели образования, проживающие в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного происхождения, освобождаются от аттестации по решению МОН или местных органов управления образованием. В соответствии с пунктом 9 раздела IV указанного Порядка, соискателям образования, освобожденным от аттестации, в соответствующем документе об образовании делается запись "освобожден (а)".

Согласно позиций 32 и 33 раздела II классификационных признаков чрезвычайных ситуаций, превышение порогового уровня заболеваемости людей гриппом, острыми респираторными вирусными заболеваниями в два и более раз в течение периода более 2 недель в двух и более административных районах области (Автономная Республика Крым, города Киев и Севастополь ), городах или в целом по стране, инфекционные заболевания людей выявленной этиологии отнесены к чрезвычайным ситуациям природного характера.

Принимая это во внимание, МОН освободило от прохождения государственной итоговой аттестации соискателей заведений общего среднего образования 4-х и 9-х классов в 2020/2021 учебном году", - говорится в сообщении.

В соответствующем документе об образовании учащихся, освобожденных от ГИА, необходимо сделать запись "освобожден(а)".

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В ведомстве уверены, что это решение будет способствовать "организованному завершению учебного года учащимися, которые заканчивают получения начального и базового общего среднего образования, в условиях распространения на территории Украины COVID-19".

Решение вступит в силу в день его опубликования в "Официальном вестнике Украины".