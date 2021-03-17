Спецрейсы поездов будут продолжать ходить в "красные зоны", график формируется, - представитель "Укрзализныци" Перцовский

"Укрзализныця" продолжит запускать специальные рейсы в "красную зону" до отмены карантинных ограничений. На данный момент готовятся даты до конца марта.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, спецрейсы - компромиссное решение, поскольку УЗ считает, что остановка железнодорожного сообщения неэффективна.

"По сути, это те же маршрутные рейсы, которые просто в отдельные даты мы открываем. Мы сейчас сделали первую волну, после 8 марта - в Черновцы, Закарпатье и Ивано-Франковская область, в самые пиковые даты людей вывезли. То же самое сейчас делаем на этой неделе и на следующей неделе", - отметил Перцовский.

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Он также подчеркнул, что железнодорожное сообщение особо не способствует распространению эпидемии. А с учетом того, что многие пассажиры доезжают до поездов на автобусах, ограничения на высадку и посадку в "красных зонах" являются номинальными.

По его словам, запуск спецрейсов согласовывается с ОГА, Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры.

"Обычно это дни с наибольшей нагрузкой. Сейчас мы подаем так, чтобы в пятницу-субботу люди могли туда поехать и в воскресенье вернуться. Как только будут согласованы, сразу УЗ на своем сайте и в Facebook все анонсирует", - отметил Перцовский.

На сегодня рассматривается возможность запускать спецрейсы в "красные зоны" в отдельные дни.

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"Сейчас проходит процесс согласования, как только будет "зеленый свет", то мы сразу скажем, что в эти даты, кому нужно, можно будет выехать или в одну сторону или в другую", - добавил он.

Напомним, несколько дней после 8 марта курсировали специальные рейсы из Закарпатской области. Это было связано с тем, что на выходные многие приехали в горы и из-за "красной зоны" не имели возможности выехать на поезде.

Согласно правилам адаптивного карантина, в "красных зонах" запрещается высадка и посадка пассажиров железнодорожного транспорта.

Помимо Закарпатья, специальные рейсы запускали в Черновицкую и Ивано-Франковскую области.

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Что касается регулярного сообщения, то "Укрзализныця" пока до 19 марта включительно продлила ограничение на продажу билетов в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую и Закарпатскую области.