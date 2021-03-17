Главные новости 17 марта: Байден назвал Путина убийцей, Арестович оскорбил патриотов

Байден считает Путина убийцей, против Венедиктовой открыли дела из-за Татарова, Иран опубликовал отчет о сбитом лайнере МАУ, Арестович оскорбил патриотов, - главные новости Украины и мира 17 марта.

Байден назвал Путина убийцей

В ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, Байден сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.

Дела против Венедиктовой

В отношении генерального прокурора Ирины Венедиктовой начаты два производства за вмешательство в дело замглавы Офиса Президента Олега Татарова. Они находятся в НАБУ и ГБР. Об этом рассказал и.о. главы САП Максим Грищук.

Сама Венедиктова сегодня тоже пообщалась с журналистами. Она заявила, что в деле о "вагнеровцах" не закончены экспертизы, в приговоре Стерненко она не виновата, привлечь нардепов за Харьковские соглашения будет очень трудно, а судью Вовка невозможно притащить в суд.

Судья Царевич осталась при должности

Верховный Суд отменил указ об увольнении "судьи Автомайдана" Оксаны Царевич. Решение суда означает, что оснований для увольнения нет и Царевич могут восстановить в должности. Даже до повторного назначения Царевич будет считаться судьей и получать зарплату.

Иран опубликовал манипулятивный отчет о крушении самолета МАУ

Согласно отчету, оператор противовоздушной обороны определил самолет как "вражеский объект" и принял решение выпустить по нему две ракеты. МИД Украины жестко раскритиковал отчет, назвав его циничной попыткой скрыть истинные причины катастрофы. "Мы не позволим Ирану скрыть правду, не дадим избежать ответственности за это преступление. Справедливость восторжествует, сколько бы усилий и времени на это не понадобилось", - пообещал министр иностранных дел Кулеба.

Арестович сравнил патриотов с кремлевскими пропагандистами

"Кремлевские пропагандисты и часть самых патриотичных украинских патриотов давно и плотно слились в любовном экстазе по поводу какого-там Арестовича. ... "Это происходит потому, что они не сильно друг от друга отличаются, ни по сути, ни по форме", - написал советник Ермака.

Себя Арестович назвал при этом "русским по культуре и украинцем по гражданству".

Литвин проиграл выборы ректора КНУ

Бывший председатель Верховной Рады получил всего 4% голосов. Определить победителя с первого раза не удалось - во второй тур вышли Бугров и Рожко.

Шоу с Мендель бьет рекорды по дизлайкам

ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель", с которым пресс-секретарь президента дебютировала на телеканале "Дом", за 2 дня набрало более 10 тысяч дизлайков от пользователей Youtube.

Лайки поставили 585 зрителей.