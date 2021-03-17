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Новости
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Главные новости 17 марта: Байден назвал Путина убийцей, Арестович оскорбил патриотов

Главные новости 17 марта: Байден назвал Путина убийцей, Арестович оскорбил патриотов

Байден считает Путина убийцей, против Венедиктовой открыли дела из-за Татарова, Иран опубликовал отчет о сбитом лайнере МАУ, Арестович оскорбил патриотов, - главные новости Украины и мира 17 марта.

Байден назвал Путина убийцей

В ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, Байден сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.

Дела против Венедиктовой

В отношении генерального прокурора Ирины Венедиктовой начаты два производства за вмешательство в дело замглавы Офиса Президента Олега Татарова. Они находятся в НАБУ и ГБР. Об этом рассказал и.о. главы САП Максим Грищук.

Сама Венедиктова сегодня тоже пообщалась с журналистами. Она заявила, что в деле о "вагнеровцах" не закончены экспертизы, в приговоре Стерненко она не виновата, привлечь нардепов за Харьковские соглашения будет очень трудно, а судью Вовка невозможно притащить в суд.

Судья Царевич осталась при должности

Верховный Суд отменил указ об увольнении "судьи Автомайдана" Оксаны Царевич. Решение суда означает, что оснований для увольнения нет и Царевич могут восстановить в должности. Даже до повторного назначения Царевич будет считаться судьей и получать зарплату.

Иран опубликовал манипулятивный отчет о крушении самолета МАУ

Согласно отчету, оператор противовоздушной обороны определил самолет как "вражеский объект" и принял решение выпустить по нему две ракеты. МИД Украины жестко раскритиковал отчет, назвав его циничной попыткой скрыть истинные причины катастрофы. "Мы не позволим Ирану скрыть правду, не дадим избежать ответственности за это преступление. Справедливость восторжествует, сколько бы усилий и времени на это не понадобилось", - пообещал министр иностранных дел Кулеба.

Арестович сравнил патриотов с кремлевскими пропагандистами

"Кремлевские пропагандисты и часть самых патриотичных украинских патриотов давно и плотно слились в любовном экстазе по поводу какого-там Арестовича. ... "Это происходит потому, что они не сильно друг от друга отличаются, ни по сути, ни по форме", - написал советник Ермака.

Себя Арестович назвал при этом "русским по культуре и украинцем по гражданству".

Литвин проиграл выборы ректора КНУ

Бывший председатель Верховной Рады получил всего 4% голосов. Определить победителя с первого раза не удалось - во второй тур вышли Бугров и Рожко.

Шоу с Мендель бьет рекорды по дизлайкам

ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель", с которым пресс-секретарь президента дебютировала на телеканале "Дом", за 2 дня набрало более 10 тысяч дизлайков от пользователей Youtube.

Лайки поставили 585 зрителей.

Автор: 

Байден Джо (2786) Иран (1786) Литвин (3111) путин владимир (31231) Венедиктова Ирина (726) Мендель Юлия (232) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+13
Главные новости 17 марта: Байден назвал Путина убийцей, Арестович оскорбил патриотов - Цензор.НЕТ 3462
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17.03.2021 22:03
+6
Люська Арестович вже в роботі. Сюрприз буде йому конкретний!
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17.03.2021 22:06
+5
https://twitter.com/CaIedonia_sI

https://twitter.com/CaIedonia_sI CaІеdоnіа


https://twitter.com/CaIedonia_sI
https://twitter.com/CaIedonia_sI


- какие ваши аргументы?
- иди *****, вот мои аргументы

Главные новости 17 марта: Байден назвал Путина убийцей, Арестович оскорбил патриотов - Цензор.НЕТ 4827
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17.03.2021 22:21
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Главные новости 17 марта: Байден назвал Путина убийцей, Арестович оскорбил патриотов - Цензор.НЕТ 3462
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17.03.2021 22:03 Ответить
Люська Арестович вже в роботі. Сюрприз буде йому конкретний!
показать весь комментарий
17.03.2021 22:06 Ответить
Главные новости 17 марта: Байден назвал Путина убийцей, Арестович оскорбил патриотов - Цензор.НЕТ 2696
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17.03.2021 22:06 Ответить
Подскажите, а сколько по времени у Вас заняло нарисовать данный шарж?
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18.03.2021 01:14 Ответить
важнее знать сколько времени заняли эти уроды с картинки
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18.03.2021 04:29 Ответить
Безусловно! Напишите хотя-бы, в какой программе работаете.
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18.03.2021 09:16 Ответить
Украинский политикум: Рабиновичи против Арестовичей.
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17.03.2021 22:07 Ответить
арестович скоро засмердиться в помиях, які ллються з його пащі.
кого нового нам запропонуєте ?
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17.03.2021 22:08 Ответить
Пока в Украине дефицита подонков-оборотней не наблюдается
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18.03.2021 09:50 Ответить
Хороший заголовок.
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17.03.2021 22:08 Ответить
Это еще ничего а вот если бы Байден оскорбил Арестовича..
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17.03.2021 22:10 Ответить
Х#йло сегодня обдрыстал кремлевский тулалет действие переходит в хроническую форму...
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17.03.2021 22:12 Ответить
Все знают, что такое ОПЗЖ и, кто такие Мертвечук,Бойко .Шуфрич ,Рабинович Козак и другие Мне интересно сколько раз великие патриоты Украины гадили в их песочницах,или топтали газоны возле их особняков и домов?.Или хотя бы дегтем ворота измазали?.Или может нагадили харьковским гопникам Допкину и Гепе ,Командиру Харьковской ОПЗЖ Райнину.Друзяки они,однако с великими патриотами Украины.Друзяки.
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17.03.2021 22:17 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий



Байден назвал Путена убийцей Зеленскай увидел мир в глазах Путена и хочет пообщаться сам на сам. Кто из этих чуваков Президент Украины?
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17.03.2021 22:19 Ответить
https://twitter.com/CaIedonia_sI

https://twitter.com/CaIedonia_sI CaІеdоnіа


https://twitter.com/CaIedonia_sI
https://twitter.com/CaIedonia_sI


- какие ваши аргументы?
- иди *****, вот мои аргументы

Главные новости 17 марта: Байден назвал Путина убийцей, Арестович оскорбил патриотов - Цензор.НЕТ 4827
показать весь комментарий
17.03.2021 22:21 Ответить
И все же никто в истории не дал Владимиру Путину более глубокой, точной и всеобъемлющей характеристики, как харьковские футбольные болельщики. Чтобы он не делал до и после, не сможет опровергнуть их правоту.
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17.03.2021 22:37 Ответить
путін)(уйло.
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17.03.2021 23:04 Ответить
Арєстовічь зашкварений ,абідєлся как дєвачка,на справедливу критику,значить коменти читає.😊
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17.03.2021 23:03 Ответить
У Венедиктовой совсем кукуха поехала!!! Какая экспертиза может быть в этом деле????? Экспертиза ЧЕГО???????? А Люсе Мюнхаузен пора уже дать по хлеборезке!!!!!
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17.03.2021 23:13 Ответить
Про головну подію сьогоднішнього дня всі забули тож усіх - хто напідпитку чи тверезий вітаю з St. Patrick's Day. У цей день ми усі Ірландці.

Головні новини 17 березня: Байден назвав Путіна вбивцею, Арестович образив патріотів - Цензор.НЕТ 6488
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18.03.2021 01:50 Ответить
Не все.
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18.03.2021 01:58 Ответить
Ничего нового.

США - друг.
ЗЕ - враг.
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18.03.2021 01:59 Ответить
Украинцы,свою землю надо защищать сразу,а не завтра-послезавтра,надеясь на какого-то дядю! Если вы не изменитесь после потери Крыма,Донбасса и границы, у вас есть шанс потерять всю страну!
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18.03.2021 07:25 Ответить
"русским по культуре и украинцем по гражданству"
Это твой приговор люся-ватник. Таких, которые украинцы только по гражданству во власти быть не должно
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18.03.2021 08:58 Ответить
Прочитавши новину знову прийшов до висновку, що Байден проукраїнський президент і патріот України, а Зеля - малорос і поліцай, та прихований, найковарніший ворог України. Бо ще колись говорив Платон "вища несправделивість полягає в тому, щоб здаватись справедливим і не бути ним..." Якби в США не переміг Байден, тог наш Найсвітліший повівби нас на капітуляцію. Все для цього робилося - Кравчуки, Фокіни, Сувухи, Обдристовичі і Портнови з Татаровими для підтримки "нового курса" силовиками і судами.
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18.03.2021 09:44 Ответить
Ну если Янукович платил Тягнибоку, то понятно какие они "патриоты".
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18.03.2021 09:59 Ответить
 
 