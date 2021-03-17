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Скандал вокруг "романа" 8-летней и 13-летнего блогеров: Денисова просит Раду запретить распространение эротических снимков детей

Скандал вокруг

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова предложила Верховной Раде запретить изготовление и распространение фото и видео сексуального или эротического образа детей.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Обратилась в Комитет Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике с инициативой о внесении изменений в закон Украины" О защите общественной морали" в части защиты малолетних детей от негативного влияния продукции сексуального или эротического характера, а также о запрете производства и распространения фото и/или видео сексуального или эротического образа детей", - сообщила Денисова.

Она отметила, что действующий закон запрещает только вовлечение несовершеннолетних в деятельность по производству и обороту продукции сексуального или эротического характера, использование образов несовершеннолетних в любой форме в продукции сексуального или эротического характера и проведении зрелищных мероприятий сексуального или эротического характера.

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Таким образом Денисова прореагировала на ситуацию вокруг двух блогеров, которые активно публиковали свои "откровенные" фотографии и видео в соцсетях.

"Учитывая то, что информация, используемая и распространяется родителями о двух малолетних детях, создает опасность в первую очередь для самих детей, есть основания считать действия родителей нарушающими права детей", - подчеркнула Денисова.

Она отметила, что размещение такого контента в соцсетях или других ресурсах дает возможность отследить проживание и место обучения, этим могут воспользоваться люди с преступными намерениями. Кроме того, если другие дети начнут копировать такое поведение, это может привести к психологическому, физическому, сексуальному травмированию и буллингу.

Скандал вокруг романа 8-летней и 13-летнего блогеров: Денисова просит Раду запретить распространение эротических снимков детей 01

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Напомним, о "романе" детей стало известно благодаря соцсетям. Восьмилетняя Мила Маханец - блогер с 485 тысячами подписчиков, у тринадцатилетнего Паши Пая, которого девочка называет своим парнем - 34 тыс. подписчиков. Пользователи соцсетей обвиняют маму девочки Дарью Маханец в том, что она эксплуатирует "эротичный" имидж, который создает своей дочери.

Позже уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в Офис генерального прокурора и МВД из-за "романа" Маханец и Пая. Полиция начала уголовное производство по статье об изготовлении порнографии и допросила маму девочки.

Автор: 

Денисова Людмила (996) дети (6482) фото (1359) эротика (71) блогер (218) Милана Маханец (7)


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Топ комментарии
+24
Невнятно изъясняетесь....Кто у Вас адекватные? Мамаша будущей проститутки? Расейские спецслужбы, которые замутили эту провокацию? Или наши граждане, которым тошно смотреть на полуобнажённых зажимающихся деток ?
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17.03.2021 22:18
+20
8-летний ребёнок, плохо ещё осознает что для него есть хорошо, а что плохо (кроме как примитивно-бытового опыта - горячая еда, холод, плохая оценка в школе), и они ещё плохо понимает почему нельзя садится к незнакомым людям в машину - ведь они же добрые и предлагают бесплатно угостить в макдональдсе или покатать в парке на атракционах. У них ещё все как в добром красочном мультфильме, где добро всегда побеждает зло, поэтому они вряд ли могут понимать, кто такеи педофилы или маньяки или просто больные на голову люди, цлью которой ты можешь стать или не дай Бог жертвой.
Маме на это глубоко насрать, прежде всего на безопасность ребёнка.
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17.03.2021 22:23
+17
Дитина без дитинства виросте нещасною людиною.
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17.03.2021 22:09
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Що я можу сказати? Це погано. Тому цілком ясно- для святої справи- захисту моралі неповнолітніх- потрібно негайно навести порядок в інтернеті. Потрібна служба на зразок російського ;Роскомнадзора;.
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18.03.2021 13:00 Ответить
чегооо? где будет сидеть тупой ***** и на своё усмотрение принимать решение ******** на фото или нет? по типу как они определяют терроризм это или нет? какая служба? главная служба по спасению своих детей от педофилов и растления - это РОДИТЕЛИ!!!
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18.03.2021 18:25 Ответить
за этим должны следить РОДИТЕЛИ, везде где можно постить свои фото есть ограничение 18+. и перелаживать ответственность с родителей на соцсети и паблики глупо.
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18.03.2021 18:23 Ответить
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