Скандал вокруг "романа" 8-летней и 13-летнего блогеров: Денисова просит Раду запретить распространение эротических снимков детей

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова предложила Верховной Раде запретить изготовление и распространение фото и видео сексуального или эротического образа детей.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Обратилась в Комитет Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике с инициативой о внесении изменений в закон Украины" О защите общественной морали" в части защиты малолетних детей от негативного влияния продукции сексуального или эротического характера, а также о запрете производства и распространения фото и/или видео сексуального или эротического образа детей", - сообщила Денисова.

Она отметила, что действующий закон запрещает только вовлечение несовершеннолетних в деятельность по производству и обороту продукции сексуального или эротического характера, использование образов несовершеннолетних в любой форме в продукции сексуального или эротического характера и проведении зрелищных мероприятий сексуального или эротического характера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мама 8-летней блогерши Миланы Маханец Дарья рассказала о допросе в полиции

Таким образом Денисова прореагировала на ситуацию вокруг двух блогеров, которые активно публиковали свои "откровенные" фотографии и видео в соцсетях.

"Учитывая то, что информация, используемая и распространяется родителями о двух малолетних детях, создает опасность в первую очередь для самих детей, есть основания считать действия родителей нарушающими права детей", - подчеркнула Денисова.

Она отметила, что размещение такого контента в соцсетях или других ресурсах дает возможность отследить проживание и место обучения, этим могут воспользоваться люди с преступными намерениями. Кроме того, если другие дети начнут копировать такое поведение, это может привести к психологическому, физическому, сексуальному травмированию и буллингу.

Также читайте: "Роман" 8-летней модели с 13-летним парнем: Полиция начала уголовное производство и вызвала маму девочки на допрос

Напомним, о "романе" детей стало известно благодаря соцсетям. Восьмилетняя Мила Маханец - блогер с 485 тысячами подписчиков, у тринадцатилетнего Паши Пая, которого девочка называет своим парнем - 34 тыс. подписчиков. Пользователи соцсетей обвиняют маму девочки Дарью Маханец в том, что она эксплуатирует "эротичный" имидж, который создает своей дочери.

Позже уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в Офис генерального прокурора и МВД из-за "романа" Маханец и Пая. Полиция начала уголовное производство по статье об изготовлении порнографии и допросила маму девочки.