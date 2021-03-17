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Новости Оккупация Крыма
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После российского заседания в Совбезе ООН по Крыму 19 стран призвали РФ прекратить оккупацию

После российского заседания в Совбезе ООН по Крыму 19 стран призвали РФ прекратить оккупацию

После созванного 17 марта Россией неформального заседания Совета Безопасности ООН по Крыму по "формуле Арриа" 19 стран опубликовали совместное заявление с призывом прекратить оккупацию полуострова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Россия провела сегодня в ООН неформальную встречу, чтобы продвигать ложную версию оккупации ею Крыма, захваченного в нарушение международного права. Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию и агрессивные действия на территории Украины", - говорится в тексте обращения.

Как сообщила пресс-служба представительства Украины при ООН, среди авторов этого заявления Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Украина, Великобритания, США.

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Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Крыму 17 марта, заявил, что на обсуждениях проблем полуострова на прошлой неделе была создана "искаженная картина" и "ложное впечатление" о реальной ситуации. Он также обвинил заместителя генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кехрис в том, что она "позволила себе в своем заявлении о Крыме полагаться на одностороннюю информацию из предвзятых источников".

Автор: 

Крым (26375) оккупация (10131) ООН (4165) россия (95441) Совбез ООН (1106)


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Топ комментарии
+19
можно поздравить рашку - инициированное ею заседание удалось !
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17.03.2021 22:32
+16
Россияне прикручивают к аннексии Крыма "право нации на самоопределение", мне всё интересно - какая же это нация, не имеющая собственного государства, "самоопределилась"?
Придумали бы что-нибудь посмешнее - "битва за объединение", например...

После российского заседания в Совбезе ООН по Крыму 19 стран призвали РФ прекратить оккупацию - Цензор.НЕТ 2142

Мало того что до "российского государства" ещё лет 250, так они убивали друг друга, чтобы быть вместе...
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17.03.2021 22:42
+12
https://twitter.com/Ogrysko Volodymyr Ogrysko

Виявляється,не тільки Захарова не знає основ міжнародного права. Лавров щойно повторив ту ж саму дурницю про «самовизначення кримчан».Не може «самовизначатися» населення областей,це роблять народи.Риють собі могилу,бо так недалеко до самовизначення Сибіру,Уралу чи Далекого Сходу
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17.03.2021 22:27
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Правила форума Совет форумчан
А остальные овер 100 стран - вездержались или поддержали?
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17.03.2021 22:25 Ответить
Как бы в Собез ООН состоит из 15 стран.
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17.03.2021 22:29 Ответить
можно поздравить рашку - инициированное ею заседание удалось !
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17.03.2021 22:32 Ответить
Вот и я говорю....а проголосовало 19. Кнопкодавство.
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17.03.2021 22:35 Ответить
Украина "кнопкодавила" .
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17.03.2021 22:49 Ответить
Я думала, что в совбезе ООН состоят все члены ООН. Буду знать
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17.03.2021 22:36 Ответить
15 постоянных членов + 4 непостоянных = 19

(https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BE%D0%BD/a-53852196)
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17.03.2021 22:39 Ответить
В состав Совета входят 15 государств-членов - 5 постоянных и 10 непостоянных.

РФ против себя проголосовала даже если пусакай 20 стран в совбезе
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17.03.2021 22:43 Ответить
Уточню: из 15 членов всего 5 "постоянных": Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.
К 15 основным "непостоянным" добавлены 4 "непостоянных".
Вроде как из 19 все и поддержали резолюцию, наверно - вместо "РФ" какая-то двадцатая страна
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17.03.2021 22:45 Ответить
не несите охинею, читайте оригинал:
Как сообщила пресс-служба представительства Украины при ООН, среди авторов этого заявления Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Украина, Великобритания, США.

---------
каким они боком к совбезу ?
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17.03.2021 22:49 Ответить
"А остальные овер 100 стран..."

Вони просто не приймали участі в цьому неформальному засіданні.

Ізучайтє мат.часть, як говорять свинособаки...
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17.03.2021 22:33 Ответить
Продались!
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17.03.2021 23:06 Ответить
Лучше должна работать наша дипломатия ,гораздо лучше 19 стран это ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ мало как для ООН ...
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17.03.2021 22:26 Ответить
Было заседание Совета безопасности, который состоит из 5 постоянных и 10 временных членов.
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17.03.2021 22:30 Ответить
Та это ничего не меняет .
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17.03.2021 23:03 Ответить
17 марта 202*******: Путин поплатится за вмешательство в американские выборы. Вашингтон расширил торговые санкции
России будет отказано в доступе к американским технологиям
Сегодня же министерство торговли США на своем сайте заявило, что с 18 марта вводит новые торговые ограничения против России
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17.03.2021 22:26 Ответить
https://twitter.com/Ogrysko Volodymyr Ogrysko

Виявляється,не тільки Захарова не знає основ міжнародного права. Лавров щойно повторив ту ж саму дурницю про «самовизначення кримчан».Не може «самовизначатися» населення областей,це роблять народи.Риють собі могилу,бо так недалеко до самовизначення Сибіру,Уралу чи Далекого Сходу
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17.03.2021 22:27 Ответить
Россияне прикручивают к аннексии Крыма "право нации на самоопределение", мне всё интересно - какая же это нация, не имеющая собственного государства, "самоопределилась"?
Придумали бы что-нибудь посмешнее - "битва за объединение", например...

После российского заседания в Совбезе ООН по Крыму 19 стран призвали РФ прекратить оккупацию - Цензор.НЕТ 2142

Мало того что до "российского государства" ещё лет 250, так они убивали друг друга, чтобы быть вместе...
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17.03.2021 22:42 Ответить
Битва за абьєдінєніє...)) ця кацапо-ординська логіка на голову не налазить... Зовсім спотворена, хвороблива логіка у свинособак...

А правда в тому, шта рассєя ета анті-Русь, викідиш і продалженіє Орди...

Новгород московська Орда знищила повністю при ванє трєтьєм та при божевільному придурку ванькє грознам.
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17.03.2021 22:47 Ответить
Умом расею не понять...
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17.03.2021 22:49 Ответить
Московия княжеством была на тот момент, Новгород - республикой. Мало того, они говорили на разных языках, были разные названия денег. В общем Москва войну, а потом и резню новгородцев с дальнейшей оккупацией Новгорода и его земель называет объединением и собиранием разрозненных земель русских.
===========
Какое-то дежавю .
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17.03.2021 23:22 Ответить
Да, орда напала на новгородскую демократию, огнём и мечем подчинила её. А в российской альтернативной реальности - это просто соседи решили объединиться, ну и подрались "немного", чтобы значит "дружба крепче была"
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17.03.2021 23:37 Ответить
100 відсотків,Ваша правда,все так і було.
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18.03.2021 00:15 Ответить
На хама оплеуха действует сильнее, чем самые вежливые уговоры.
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17.03.2021 22:29 Ответить
Немає Австріі й не має Італіі
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17.03.2021 22:30 Ответить
Немає Угорщини, Румнії
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17.03.2021 22:31 Ответить
вони не є членами совбезу оон
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17.03.2021 22:35 Ответить
Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Украина, Великобритания, США - це підтримка країн учасниць ООН а не ради безпеки , у раді безпеки 5 потійних і змінні члени за графіком
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17.03.2021 22:53 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 КНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg После российского заседания в Совбезе ООН по Крыму 19 стран призвали РФ прекратить оккупацию - Цензор.НЕТ 63 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія США - це постійні 5

на 2021 рік Естонія Нідерланди,Польша Германія, Норвегія - це з країн західної та Східної Європи не постійні

а тепер подивіться хто підтримав . й до чого тут тільки ЧЛЕНИ РАДБЕЗУ?
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17.03.2021 23:07 Ответить
В италии все политики путаны , тупо от них чего либо путного ждать .
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17.03.2021 22:37 Ответить
Ніпрощо.
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17.03.2021 22:32 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Во время визита в Москву делегация Хезболлы выразила своё глубокое уважение к Владимиру Путину, назвала его своим учителем и сообщила о присвоении ему почётного звания ********!
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17.03.2021 22:51 Ответить
Илзе Брандс Кехрис в том, что она позволила себе - ну а что вы хотите, кто же латышке может что то не позволить, а она и ещё замгенсека, вот именно это то из за чего латышей можно и нужно выдвигать на руководящие посты в международных организациях - будет постояно тыкать палкой русню.
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17.03.2021 22:53 Ответить
...Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию и агрессивные действия на территории Украины"Источник: https://censor.net/ru/n3254019

І шо вам отвєтілі?
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17.03.2021 22:53 Ответить
шо Пуйло такі убійца
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17.03.2021 23:08 Ответить
Думаю, что примерно вот это:
После российского заседания в Совбезе ООН по Крыму 19 стран призвали РФ прекратить оккупацию - Цензор.НЕТ 2974
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17.03.2021 23:30 Ответить
Ээээх блин! Одной страны нехватило! Призвали бы рашку 20 стран - она бы мигом прекратила окупацию... а так... всё пропало...
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17.03.2021 23:28 Ответить
Лише 19..... А - решта?
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18.03.2021 04:59 Ответить
Как для Собеза ООН - слишком много.
Как для ООН - слишком мало.
Зачем нас кормят полуложью?
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18.03.2021 10:12 Ответить
 
 