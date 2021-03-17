После российского заседания в Совбезе ООН по Крыму 19 стран призвали РФ прекратить оккупацию
После созванного 17 марта Россией неформального заседания Совета Безопасности ООН по Крыму по "формуле Арриа" 19 стран опубликовали совместное заявление с призывом прекратить оккупацию полуострова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Россия провела сегодня в ООН неформальную встречу, чтобы продвигать ложную версию оккупации ею Крыма, захваченного в нарушение международного права. Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию и агрессивные действия на территории Украины", - говорится в тексте обращения.
Как сообщила пресс-служба представительства Украины при ООН, среди авторов этого заявления Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Украина, Великобритания, США.
Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Крыму 17 марта, заявил, что на обсуждениях проблем полуострова на прошлой неделе была создана "искаженная картина" и "ложное впечатление" о реальной ситуации. Он также обвинил заместителя генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кехрис в том, что она "позволила себе в своем заявлении о Крыме полагаться на одностороннюю информацию из предвзятых источников".
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РФ против себя проголосовала даже если пусакай 20 стран в совбезе
К 15 основным "непостоянным" добавлены 4 "непостоянных".
Вроде как из 19 все и поддержали резолюцию, наверно - вместо "РФ" какая-то двадцатая страна
Как сообщила пресс-служба представительства Украины при ООН, среди авторов этого заявления Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Украина, Великобритания, США.
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каким они боком к совбезу ?
Вони просто не приймали участі в цьому неформальному засіданні.
Ізучайтє мат.часть, як говорять свинособаки...
России будет отказано в доступе к американским технологиям
Сегодня же министерство торговли США на своем сайте заявило, что с 18 марта вводит новые торговые ограничения против России
Виявляється,не тільки Захарова не знає основ міжнародного права. Лавров щойно повторив ту ж саму дурницю про «самовизначення кримчан».Не може «самовизначатися» населення областей,це роблять народи.Риють собі могилу,бо так недалеко до самовизначення Сибіру,Уралу чи Далекого Сходу
Придумали бы что-нибудь посмешнее - "битва за объединение", например...
Мало того что до "российского государства" ещё лет 250, так они убивали друг друга, чтобы быть вместе...
А правда в тому, шта рассєя ета анті-Русь, викідиш і продалженіє Орди...
Новгород московська Орда знищила повністю при ванє трєтьєм та при божевільному придурку ванькє грознам.
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Какое-то дежавю .
на 2021 рік Естонія Нідерланди,Польша Германія, Норвегія - це з країн західної та Східної Європи не постійні
а тепер подивіться хто підтримав . й до чого тут тільки ЧЛЕНИ РАДБЕЗУ?
Во время визита в Москву делегация Хезболлы выразила своё глубокое уважение к Владимиру Путину, назвала его своим учителем и сообщила о присвоении ему почётного звания ********!
І шо вам отвєтілі?
Как для ООН - слишком мало.
Зачем нас кормят полуложью?