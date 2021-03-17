После российского заседания в Совбезе ООН по Крыму 19 стран призвали РФ прекратить оккупацию

После созванного 17 марта Россией неформального заседания Совета Безопасности ООН по Крыму по "формуле Арриа" 19 стран опубликовали совместное заявление с призывом прекратить оккупацию полуострова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Россия провела сегодня в ООН неформальную встречу, чтобы продвигать ложную версию оккупации ею Крыма, захваченного в нарушение международного права. Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию и агрессивные действия на территории Украины", - говорится в тексте обращения.

Как сообщила пресс-служба представительства Украины при ООН, среди авторов этого заявления Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Украина, Великобритания, США.

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Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Крыму 17 марта, заявил, что на обсуждениях проблем полуострова на прошлой неделе была создана "искаженная картина" и "ложное впечатление" о реальной ситуации. Он также обвинил заместителя генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кехрис в том, что она "позволила себе в своем заявлении о Крыме полагаться на одностороннюю информацию из предвзятых источников".