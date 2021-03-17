В Киеве запретили пускать зрителей на футбольные матчи, - замглавы КГГА Поворозник

Из-за сложной эпидситуации в Киеве запрещается доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Запрет будет действовать "до стабилизации эпидемической ситуации". Поворозник отметил, что 18 марта в Киеве запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны должны приехать болельщики. Он подчеркивает, что такое скопление людей приведет ко вспышке заболеваемости, поэтому власти должны не допустить этого.

"В столице ситуация с распространением болезни сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке", - отмечает чиновник.

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Hromadske отмечает, что 18 марта украинский "Шахтер" примет на НСК "Олимпийский" итальянскую "Рому" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Накануне мэр Киева Виталий Кличко говорил, что на матч приедет примерно 35 тысяч зрителей. 21 марта на том же стадионе состоится матч 19-го тура УПЛ "Динамо" - "Рух".

Также на "Олимпийском" сборная Украины должна провести матчи квалификации на Чемпионат мира 2022 года. 28 марта она сыграет против Финляндии, а 31-го - с Казахстаном.