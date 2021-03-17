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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве запретили пускать зрителей на футбольные матчи, - замглавы КГГА Поворозник

В Киеве запретили пускать зрителей на футбольные матчи, - замглавы КГГА Поворозник

Из-за сложной эпидситуации в Киеве запрещается доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Запрет будет действовать "до стабилизации эпидемической ситуации". Поворозник отметил, что 18 марта в Киеве запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны должны приехать болельщики. Он подчеркивает, что такое скопление людей приведет ко вспышке заболеваемости, поэтому власти должны не допустить этого.

"В столице ситуация с распространением болезни сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке", - отмечает чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: "Динамо" сыграет с "Вильярреалом", "Шахтер" - с "Ромой"

Hromadske отмечает, что 18 марта украинский "Шахтер" примет на НСК "Олимпийский" итальянскую "Рому" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Накануне мэр Киева Виталий Кличко говорил, что на матч приедет примерно 35 тысяч зрителей. 21 марта на том же стадионе состоится матч 19-го тура УПЛ "Динамо" - "Рух".

Также на "Олимпийском" сборная Украины должна провести матчи квалификации на Чемпионат мира 2022 года. 28 марта она сыграет против Финляндии, а 31-го - с Казахстаном.

Автор: 

болельщики (290) карантин (16729) КГГА (2980) Киев (25499) футбол (3586) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
А причому тут Суркіси? Завтра ахметовський Шахтар в Києві грає...
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17.03.2021 23:05
+1
Киевский "Буковель".
Всё правильно.
Не нужно устраивать "пир" во время "чумы".
Покажите футбол на телеэкранах и всё будет ОК.
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17.03.2021 23:20
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Кличко болеет за Динамо!
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17.03.2021 22:54 Ответить
Все рівно завтра вилетять обидві кмоманди...
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17.03.2021 22:55 Ответить
А билеты на матчи продавали ?

Тогда надо начинать люстрацию с Суркисов, бо ИВЛ они себе завезли
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17.03.2021 22:59 Ответить
А причому тут Суркіси? Завтра ахметовський Шахтар в Києві грає...
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17.03.2021 23:05 Ответить
Та какая ей разница.
В буковеле - коломойский, а в футболе - суркис.
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17.03.2021 23:15 Ответить
При тому що в Європі пусті стадіони , а уі вурдалаки запустили людей ще раніше . Ну і федерація , яка це дозволила .
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18.03.2021 06:34 Ответить
Ходить на Чемпионат Украины это мазохизм а с Еврокубками всё ясно ,нас там нет ...
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17.03.2021 22:59 Ответить
Киевский "Буковель".
Всё правильно.
Не нужно устраивать "пир" во время "чумы".
Покажите футбол на телеэкранах и всё будет ОК.
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17.03.2021 23:20 Ответить
Как мило, сначала провели матч, а через три дня запретили!
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17.03.2021 23:21 Ответить
Глядачі вдячно рознесуть заразу по всій країні.
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18.03.2021 07:43 Ответить
 
 