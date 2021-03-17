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Украина предлагает начать на Донбассе к Пасхе гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ, - Резников

Украина предлагает начать на Донбассе к Пасхе гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ, - Резников

Процесс гуманитарного разминирования и открытия контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе у населённых пунктов "Счастье" и "Золоте" может начаться уже к Пасхальным праздникам, если российская делегация в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта (ТКГ) на Донбассе примет соответствующее предложение украинской делегации.

Об этом заявил первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу украинской делегации в ТКГ в Фейсбуке.

"Алексей Резников предложил накануне Пасхальных праздников совместно осуществить два шага: начать процесс "гуманитарного разминирования", а именно: разминирование участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения и т.д.), на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ; разблокировать работу КПВВ "Счастье" и "Золотое". Ждем соответствующих решений российской делегации", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Политическая подгруппа ТКГ не работает, так как оккупанты настаивают на участии в ее работе осужденной за терроризм Пироговой, - Гармаш

Согласно заявлению координатора подгруппы по безопасности главы СММ ОБСЕ посла Яшара Халита Чевика, "механизм противоминной деятельности и проект документа по разминированию 19-ти новых участков на линии разграничения, предварительно согласованных во время Парижского саммита, готов".

Автор: 

Донбасс (26955) разминирование (713) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1170) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+12
После провокации с вертолётом снова "надо перестать стрелять "..
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17.03.2021 23:05
+11
Зелені недоумки.Украина предлагает начать на Донбассе к Пасхе гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ, - Резников - Цензор.НЕТ 2731
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17.03.2021 23:05
+11
В этом зеленом петушатнике нормальные люди есть?
Я уже заколебался эти ежедневные перлы читать.
Тупой и еще тупее - против этих просто о гениях фильм.
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17.03.2021 23:10
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Шоб под видом паломников в Украину потекли реки Ковид ?
Резников , включи голову
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17.03.2021 23:02 Ответить
Зелені недоумки.Украина предлагает начать на Донбассе к Пасхе гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ, - Резников - Цензор.НЕТ 2731
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17.03.2021 23:05 Ответить
І москалі планують до травня здійснити розведення укранських військ.
Невже це збіг - не інакше.
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17.03.2021 23:03 Ответить
После провокации с вертолётом снова "надо перестать стрелять "..
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17.03.2021 23:05 Ответить
Да, чтобы врагу было легче наступать.
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17.03.2021 23:05 Ответить
Вы все карты им путаете - то наступление, то разминирование...
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17.03.2021 23:05 Ответить
Наверняка ща начнут орать, мол: Вот видите, хитрецы в ВСУ! - специально ратуют разминировать, чтобы быстро наступление прошло!
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17.03.2021 23:08 Ответить
В этом зеленом петушатнике нормальные люди есть?
Я уже заколебался эти ежедневные перлы читать.
Тупой и еще тупее - против этих просто о гениях фильм.
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17.03.2021 23:10 Ответить
Сук сколько их было и все побоку давай очередной покос наших воинов убитых и раненых они Вам скоро очень большое перемирие устроят особенно после того как Пу назвали убийцей то злость неадеквата достигнет апогеи
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17.03.2021 23:10 Ответить
им бы с инженерами пообщаться, для начала...
там на 50 лет работы хватит..
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17.03.2021 23:12 Ответить
*********???
Майже кожного дня загиблі та поранені, а вони знов до звіра з миром...
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17.03.2021 23:13 Ответить
Украина предлагает начать на Донбассе к Пасхе гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ, - Резников - Цензор.НЕТ 6377
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17.03.2021 23:15 Ответить
Так не обирайте їх у владу. Хто ж вам дохтур?
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17.03.2021 23:20 Ответить
Не про мене,я їх не обираю.
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17.03.2021 23:23 Ответить
Баба Юля! Вона всєх спасьот!Украина предлагает начать на Донбассе к Пасхе гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ, - Резников - Цензор.НЕТ 674
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17.03.2021 23:23 Ответить
Ти досвистишся що вона почне мочити тебе в сортирі.
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17.03.2021 23:31 Ответить
Украина предлагает начать на Донбассе к Пасхе гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ, - Резников - Цензор.НЕТ 9883
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17.03.2021 23:20 Ответить
Для кого і для чого ці дебільні =жести доброї волі= ???
Обстріли не припиняються, наших військових вбивають і калічать, яке в біса розмінування ?
Де наші полонені ? Когось звільнили, може ?
Ви ж недавно патякали про =дзеркальну відповідь= ...
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17.03.2021 23:21 Ответить
Украина предлагает начать на Донбассе к Пасхе гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ, - Резников - Цензор.НЕТ 994
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17.03.2021 23:24 Ответить
Українським військовим потрібно бути обережними, по крайней мере, що б не потрапити в полон по дурості і випадково, а таке мало місце і траплялося, так як кремлеботи заморозили на невизначений термін обмін полоненими з за кума
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17.03.2021 23:42 Ответить
Як на мене, то найкращим варіантом замість КПП було б створення ось такого по всій довжині лінії розмежування:
Украина предлагает начать на Донбассе к Пасхе гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ, - Резников - Цензор.НЕТ 567
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17.03.2021 23:21 Ответить
А зимою що?
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17.03.2021 23:24 Ответить
Вважаєш зимою орки по вмерзлих в льод крокодилах попруть? Дійсно, нєдоработочка проекту!
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17.03.2021 23:28 Ответить
Краще їх винищити під корінь,бо вони нас знищать,якщо буде можливість
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17.03.2021 23:31 Ответить
Вони замерзають,а по весні розмерзаються і повзають
Ось так ковтне кацапа на початку грудня, а висере десь у березні.
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17.03.2021 23:44 Ответить
Эти голодные кормильцы всей Украины, сожрут бедных рептилий и не подавятся, особенно под бояру.
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18.03.2021 07:48 Ответить
"гуманитарное разминирование" это КАК... В тот момент когда оккупанты приняли решение что могут начинать "упреждающие" обстрелы и активизировались возле линии соприкосновения. Идиотизм чистой воды. А КПП должны быть закрыты даже если учитывать только катастрофическое положение с пандемией коронавируса. У нас своих разносчиков хватает.. нам еще от туда дополнительно не хватало.
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17.03.2021 23:27 Ответить
Что бы русским было проще штурмовать ВСУ в зоне ООС.
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17.03.2021 23:29 Ответить
Вообще ипанутый. Это на фоне обстрелов в зоне ООС, накопления российских войск на Донбассе, в Крыму, в Беларуси и провокаций на севере страны.
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17.03.2021 23:28 Ответить
Разминирование наших позиций - это сценарий кремлёвских выродков....Чтобы Америка отказалась от помощи нам - идиотам и самоубийцам....Украинские патриоты должны не допускать подобного идиотизма на передовой.... Наоборот, необходимо усиленное, всеохватывающее минирование всей линии разграничения....
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17.03.2021 23:41 Ответить
голову себе разминируй, резидент...
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18.03.2021 06:13 Ответить
предатели или просто идиоты?
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18.03.2021 07:11 Ответить
Звичайни зрадники!
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18.03.2021 10:26 Ответить
І... провести відведення військ за Дніпровський вал.
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18.03.2021 07:26 Ответить
Это ваши "адекватные ответы" на обстрелы кацапов?!
Вас самих на передовую отправить и погнать в атаку, подбадривая автоматными очередями в спину!
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18.03.2021 08:57 Ответить
А що вже ворог припинив обстрілювати наші позиції ? навчпаки тільки збільшилось і майже щодня серед наших є жертви ,То що ви збираєтесь робити ,ви працюєте на ворога чи просто дурні?
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18.03.2021 09:16 Ответить
А зачем спешить? Этот сюрприз можно сделать к Пасхе 2040 года. Тоже все будут рады.
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18.03.2021 10:24 Ответить
шо своей короны в Украине мало? резник , может ты у нас главный колоборант?
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18.03.2021 12:45 Ответить
Разминирование во время войны и постоянных военных действиях?.......
Никто не хочет на него заяву накатать в СБУ или контрразведку о держ зраде?
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18.03.2021 12:45 Ответить
 
 