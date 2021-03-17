Украина предлагает начать на Донбассе к Пасхе гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ, - Резников

Процесс гуманитарного разминирования и открытия контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе у населённых пунктов "Счастье" и "Золоте" может начаться уже к Пасхальным праздникам, если российская делегация в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта (ТКГ) на Донбассе примет соответствующее предложение украинской делегации.

Об этом заявил первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу украинской делегации в ТКГ в Фейсбуке.

"Алексей Резников предложил накануне Пасхальных праздников совместно осуществить два шага: начать процесс "гуманитарного разминирования", а именно: разминирование участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения и т.д.), на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ; разблокировать работу КПВВ "Счастье" и "Золотое". Ждем соответствующих решений российской делегации", - сказано в сообщении.

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Согласно заявлению координатора подгруппы по безопасности главы СММ ОБСЕ посла Яшара Халита Чевика, "механизм противоминной деятельности и проект документа по разминированию 19-ти новых участков на линии разграничения, предварительно согласованных во время Парижского саммита, готов".