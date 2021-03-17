Обыски СБУ в Раде по "харьковским соглашениям": общались с аппаратом, затребовали документы и компьютеры, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что делали в парламенте сотрудники Службы безопасности Украины.

Он сообщил, что работники СБУ были в парламенте в рамках расследования дела о голосовании за "харьковские соглашения" в 2010 году, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Со мной, к счастью, они не встречались. В моем помещении, там где я работаю, их также не было", - сказал Разумков.

Он отметил, что представители СБУ работали на Садовой, 3А, где размещаются комитеты парламента.

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"Они общались с аппаратом", - отметил спикер.

"Было несколько позиций относительно документационного обеспечения - мы им предоставили эту информацию. Аппарат выполнил свою функцию", - рассказал Разумков.

По его словам, также были вопросы по компьютерам, но "компьютеры, которые работали в ВРУ в 2010 году, были переданы в 2016 году в другие институты, и сегодня их нет в стенах парламента".

Разумков также сообщил, что есть еще архив, где хранятся все документы, и оттуда они будут передаваться в СБУ.

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"А дальше каждый будет заниматься своим делом", - добавил председатель парламента.

Напомним, 12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию "харьковских соглашений". Расследование начали по факту государственной измены. Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию "харьковских соглашений".

16 марта следователи Главного следственного управления СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации "харьковских соглашений".