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Новости
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Обыски СБУ в Раде по "харьковским соглашениям": общались с аппаратом, затребовали документы и компьютеры, - Разумков

Обыски СБУ в Раде по

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что делали в парламенте сотрудники Службы безопасности Украины.

Он сообщил, что работники СБУ были в парламенте в рамках расследования дела о голосовании за "харьковские соглашения" в 2010 году, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Со мной, к счастью, они не встречались. В моем помещении, там где я работаю, их также не было", - сказал Разумков.

Он отметил, что представители СБУ работали на Садовой, 3А, где размещаются комитеты парламента.

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"Они общались с аппаратом", - отметил спикер.

"Было несколько позиций относительно документационного обеспечения - мы им предоставили эту информацию. Аппарат выполнил свою функцию", - рассказал Разумков.

По его словам, также были вопросы по компьютерам, но "компьютеры, которые работали в ВРУ в 2010 году, были переданы в 2016 году в другие институты, и сегодня их нет в стенах парламента".

Разумков также сообщил, что есть еще архив, где хранятся все документы, и оттуда они будут передаваться в СБУ.

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"А дальше каждый будет заниматься своим делом", - добавил председатель парламента.

Напомним, 12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию "харьковских соглашений". Расследование начали по факту государственной измены. Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию "харьковских соглашений".

16 марта следователи Главного следственного управления СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации "харьковских соглашений".

Автор: 

ВР (29234) обыск (1896) СБУ (19874) Харьковский пакт (218) Разумков Дмитрий (1520)


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Ну дай Бог .... Хоть и мало верится...
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17.03.2021 23:31 Ответить
Нужно прекратить социальные выплаты организатору голосования по антиукраинским "харьковским соглашениям"
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17.03.2021 23:33 Ответить
Спектакль!
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17.03.2021 23:40 Ответить
100%
Расследование по «Харьковским соглашениям» будет курировать бывший юрист Медведчука

https://zn.ua/POLITICS/rassledovanie-po-kharkovskim-sohlashenijam-budet-kurirovat-byvshij-jurist-medvedchuka.html
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18.03.2021 02:35 Ответить
ПОКИ НЕ ПОЧНУТЬСЯ АРЕШТИ ЦЕ СПЕКТАКЛЬ.
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18.03.2021 09:47 Ответить
Давно пора преступной власти запретить вредить стране. Суды конечно из будут спасать и не за спасибо, там наверное могут быть преступники?
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17.03.2021 23:40 Ответить
Цирк
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17.03.2021 23:52 Ответить
Це спецоперація СБУ для зеленого зрадника, як цим медійцним скандалом перекрити інший скандал з вагнергейтом і кротом пригрітим в ОПУ.
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18.03.2021 07:24 Ответить
 
 