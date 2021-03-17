МИД Украины о российском заседании в Совбезе ООН по Крыму: Созвав пропагандистское мероприятие, РФ в очередной раз дискредитировала сама себя

У мероприятия, посвященного временно оккупированному Крыму, которое постоянное представительство Российской Федерации при ООН провело 17 марта, была пропагандистская цель.

Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ

"Мероприятие имело пропагандистскую цель - распространить фальшивые нарративы о ситуации на Крымском полуострове.

Эта технология уже известна. Российские пропагандисты с триумфом отчитаются, что им вроде бы удалось пробить "информационную блокаду".

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В то же время, факты говорят совсем о другом.

Итоги обсуждения в очередной раз показали продолжающуюся изолированность России, единство большинства членов Совбеза ООН по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, осуждение временной оккупации Крыма, нарушений прав человека, совершаемых оккупационной администрацией на полуострове.

Произнесенная нашими партнерами позиция позволила украинским гражданам в Крыму непосредственно убедиться в неизменной и мощной поддержке государств-членов Совета Безопасности ООН", - отмечается в комментарии.

В МИД подчеркивают, что это важно в контексте информационной изоляции Крыма.

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"Благодарны членам Совбеза ООН, которые в эти дни подтвердили позицию о непризнании попыток России присвоить украинский Крым. Созвав пропагандистское мероприятие, Россия в очередной раз дискредитировала сама себя", - уверены в ведомстве.

Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Крыму 17 марта, заявил, что на обсуждениях проблем полуострова 12 марта была создана "искаженная картина" и "ложное впечатление" о реальной ситуации. Он также обвинил заместителя генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кехрис в том, что она "позволила себе в своем заявлении о Крыме полагаться на одностороннюю информацию из предвзятых источников".