Подход администрации Байдена к РФ будет не таким, как у администрации Трампа, - Псаки

Подход нынешней администрации США к двусторонним отношениям с Россией отличаться от подхода во времена президентства Дональда Трампа, и российская сторона ощутит это уже скоро.

Об этом заявила в среду во время ежедневного брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Наша администрация будет применять не такой подход к нашим отношениям с Россией, как предыдущая администрация. Очевидно, президент выразил это в интервью, которое вышло накануне вечером", - отметила представительница Белого дома, комментируя сообщение о вызове российского посла в США в Москву.

Она подчеркнула, что американская сторона будет "прямолинейной" с РФ в вопросах, которые вызывают беспокойство.

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Псаки также напомнила, что разведка США продолжает проводить полный пересмотр злонамеренной деятельности России, среди которой - вмешательство в американские выборы, хакерские нападения, отравление Навального.

"Конечно, как сказал президент вчера вечером, россияне будут отвечать за то, что сделали", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома, добавив, что это произойдет уже скоро.

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При этом, по ее словам, существуют сферы, в которых США и РФ могли бы взаимодействовать. В качестве примера Псаки привела сотрудничество по соглашению СНВ-III, подписанному в прошлом месяце, и усилия по ограничению распространения ядерного оружия.

"Однако наши отношения будут выглядеть по-другому", - отметила она.