Подход администрации Байдена к РФ будет не таким, как у администрации Трампа, - Псаки
Подход нынешней администрации США к двусторонним отношениям с Россией отличаться от подхода во времена президентства Дональда Трампа, и российская сторона ощутит это уже скоро.
Об этом заявила в среду во время ежедневного брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Наша администрация будет применять не такой подход к нашим отношениям с Россией, как предыдущая администрация. Очевидно, президент выразил это в интервью, которое вышло накануне вечером", - отметила представительница Белого дома, комментируя сообщение о вызове российского посла в США в Москву.
Она подчеркнула, что американская сторона будет "прямолинейной" с РФ в вопросах, которые вызывают беспокойство.
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Псаки также напомнила, что разведка США продолжает проводить полный пересмотр злонамеренной деятельности России, среди которой - вмешательство в американские выборы, хакерские нападения, отравление Навального.
"Конечно, как сказал президент вчера вечером, россияне будут отвечать за то, что сделали", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома, добавив, что это произойдет уже скоро.
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При этом, по ее словам, существуют сферы, в которых США и РФ могли бы взаимодействовать. В качестве примера Псаки привела сотрудничество по соглашению СНВ-III, подписанному в прошлом месяце, и усилия по ограничению распространения ядерного оружия.
"Однако наши отношения будут выглядеть по-другому", - отметила она.
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То добре!😂
Главное - темп не терять.
про яблочко и яблоньку читал ?
А де агресія рашки проти України ?
Хватит покупать энергоресурсы у больного на голову фашистского народца, мечтающего уничтожить весь цивилизованный мир.
"Она утонула!" (С) 😊
Товарищ Байден, произошло ужасное недоразумение.
тому їх треба гнати
время публикации: 17 марта 2021 г., 19:40 | последнее обновление: 17 марта 2021 г., 19:40 блог версия для печати фото
На фоне дипломатического скандала Россия отозвала своего посла из Вашингтона
После того, как президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC назвал Владимира Путина убийцей, МИД России вызвал своего посла из Вашингтона в Москву.
ТАСС сообщает, что Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации для анализа российско-американских отношений.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном. "Для нас же главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - указала дипломат.
рашизм даёт метастазы
и эту опухоль - .лядь
давно пора удалять
Тому що підписання цього договору - це свідчення про те, що США вважають за можливе про щось ДОМОВЛЯТИСЯ з Путіним. Це означає, що вони так і не зрозуміли, що ДОМОВЛЯТИСЯ з Путінською РФ - це такий же обман, який був у весь попередній час правління Путіна, принаймні, від початку 2014 року, адже Путінський режим порушує будь-які договори...
Хоча... більш імовірно, що вони це розуміють, а обман - це не самообман, а обман громадськості.
Уже разное доводилось видеть и слышать: "Болтон в сраку" был, "Хербст на воротник" тоже был да и у "Псаки в бельма" тоже как бы не первое пришествие.