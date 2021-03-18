Международная группа по координации помощи жертвам крушения самолета МАУ под Тегераном тщательно изучит отчет Ирана, - заявление
Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752, сбитого 8 января 2020 года в небе над Тегераном, выступила с совместным заявлением после окончательного отчета Ирана.
Текст обнародовало на сайте Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Мы, министры, представляющие Афганистан, Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, приняли к сведению окончательный Отчет о расследовании безопасности аспектов, обнародованный Исламской Республикой Иран, по сбиванию рейса Международных авиалиний Украины 752 (PS752).
Государства Координационной группы теперь будут тщательно изучать этот отчет и его выводы. Мы солидарны с семьями и близкими жертв, которые продолжают переживать свою тяжелую утрату.
Как и раньше, Координационная группа будет продолжать требовать от Исламской Республики Иран подотчетности и прозрачности за эту трагедию и справедливости для жертв", - говорится в заявлении.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.
В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.
17 марта иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет относительно авиакатастрофы. Согласно документу, причиной рокового решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражеский объект".
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