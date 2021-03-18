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Новости Коронавирус и карантин
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Вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля, локдаун пока не нужен, - Степанов

Вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля, локдаун пока не нужен, - Степанов

В Украине пока не будут вводить локдаун из-за вспышки коронавируса. Однако украинцы должны строго придерживаться карантинных требований.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если будет больше обращено внимание именно на карантин, действующий на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до "красного" уровня. Если область перешла в этот уровень, то важно выполнять те правила, которые дает Министерство здравоохранения", - пояснил Степанов.

Также глава Минздрава добавил, что вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Локдаун могут ввести в случае угрозы коллапса медсистемы, чтобы этого не произошло, ввели адаптивный карантин, - Ляшко

Напомним, 17 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что локдауна можно будет избежать, если люди ограничат социальные контакты. В то же время, по словам премьера, если красный уровень будет введен в большинстве областей, то Кабмин будет вынужден вводить усиленные карантинные меры на всей территории Украины. 

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+6
289 умерших от COVID за одни только сутки - к сожалению, эта летальность, которая вполне сопоставима с падением пассажирского самолета, уже всеми давно воспринимается как данность - статистика.... И 5.000 госпитализаций в сутки - это тоже абсолютный рекорд с начала пандемии. Этот пистец уже идет по всей стране... Еще чуток и стране внатуре писта.. (с)
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18.03.2021 00:41
+2
В ООН ходят слухи, что у нас заболеваемость раз в 5 выше.
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18.03.2021 04:20
+2
В нас біля Києва всі лікарні забиті, дуже багато важких на кисні, лікарі та сестри не встигають. Люди у відчаі. В нас в краіні нічого не робиться для протидіі пандеміі: працюють школи, бари, торгові центри, кінотетри. Контроль за масками відсутній. Вакцинаціі нема. Це такий провал, що Стебанов повинен нести відповідальність за це
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18.03.2021 06:23
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289 умерших от COVID за одни только сутки - к сожалению, эта летальность, которая вполне сопоставима с падением пассажирского самолета, уже всеми давно воспринимается как данность - статистика.... И 5.000 госпитализаций в сутки - это тоже абсолютный рекорд с начала пандемии. Этот пистец уже идет по всей стране... Еще чуток и стране внатуре писта.. (с)
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18.03.2021 00:41 Ответить
Та ладно,рассказывать нам тут туфту голимую.хозяйва прикажут,сразу введете.но пока приказа нет,хотя и цифры рекордные,и не при таких карантин вводили.
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18.03.2021 00:57 Ответить
вАСЬЯ,І РЕШТА КРЕМЛЕБОТІВ-ДУРАНТИНОФІЛІВ!
ВИ УМЕНЕ ВПЕВПЕНО ЙДЕТЕ НАХ У СПАМ!
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18.03.2021 09:21 Ответить
В Европе самая высокая смертность - в Венгрии
"Совпадение? Не думаю..." (с)
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18.03.2021 00:58 Ответить
так давай буковель снова запускай)
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18.03.2021 01:32 Ответить
а и не говорите. Скоро Львов закроется, а у них - все пучком.
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18.03.2021 01:47 Ответить
зебики экспериментируют с ускоренным обретением иммунитета.
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18.03.2021 01:56 Ответить
что вы за люди?)) объявляют локдаун - плохо, не объявляют, тоже плохо))) так как нужно?)
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18.03.2021 07:28 Ответить
вы - популист на 2 фронта? - Это просто хамелеонство.
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18.03.2021 12:02 Ответить
ЗЫ... не иди по течению, не иди против. Иди туда, куда тебе нужно.
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18.03.2021 12:06 Ответить
В ООН ходят слухи, что у нас заболеваемость раз в 5 выше.
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18.03.2021 04:20 Ответить
досить ймовірно...не в 5,а у 2-3 рази точно..
враховуючи те що,можливо,в українців кращий імунітет,і смертність менша(невиявлених інфікованих точно тьма тьмуща)
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18.03.2021 09:17 Ответить
А помните прошлый год, Санжары? И лоХдаун, когда вообще не было никакой статистики? Ну а сейчас зашибись - коек свободных нет, но ок, пляшем дальше,и ковишит всякий втюхивают, как самым отсталым на планете... Молодцы ваще, ребята! Так держать! Тут скоро населения вообще не останется: кто свалит, кто умрёт (либо с голодухи, либо от болячек, либо от тарифов), и на пенсии не надо будет тратиться. Зе-команда - прям отлично справляется с очисткой территории
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18.03.2021 04:25 Ответить
Правильно,идёт отчистка територии.земля продана ,а мы не нужны,даже как рабы!
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18.03.2021 04:47 Ответить
На рашці весь Сибір від людей зачистили перед здачею китайцям?
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18.03.2021 08:41 Ответить
В нас біля Києва всі лікарні забиті, дуже багато важких на кисні, лікарі та сестри не встигають. Люди у відчаі. В нас в краіні нічого не робиться для протидіі пандеміі: працюють школи, бари, торгові центри, кінотетри. Контроль за масками відсутній. Вакцинаціі нема. Це такий провал, що Стебанов повинен нести відповідальність за це
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18.03.2021 06:23 Ответить
ВИБРАНА "Шведська модель",але в густонаселеній країні.
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18.03.2021 09:18 Ответить
Чому тільки до кінця квітня?
А як же довгі вихідні на Великдень (1-4 травня)?
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18.03.2021 08:39 Ответить
Вимагаємо негайного локдауна!!
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18.03.2021 09:10 Ответить
Спалах коронавірусу в Україні триватиме до кінця квітня, локдаун поки не потрібен, - Степанов - Цензор.НЕТ 4406
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18.03.2021 09:27 Ответить
ага..
після "спалаху" Україна вийде на "плато".. у 500 померлих щодня..
обійшовши расєю..((

вакцинацію,не розтягнуту на 5 років, організувати МОЗ І СТЕПАНОВ організувати не здатні..
лише "розпил бабла"(
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18.03.2021 09:13 Ответить
Читая комментарии убеждаюсь, что 99,9% читателей цензора, упоротая быдломасса с промытыми зомбоящиком и подобными "сми" мозгами, не способная воспринимать окружающую действительность.
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18.03.2021 10:50 Ответить
и за что вы ратуешь? любезно воспринимать ваши суро.вые.бу.дни-те?
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18.03.2021 11:54 Ответить
 
 