Вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля, локдаун пока не нужен, - Степанов

В Украине пока не будут вводить локдаун из-за вспышки коронавируса. Однако украинцы должны строго придерживаться карантинных требований.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если будет больше обращено внимание именно на карантин, действующий на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до "красного" уровня. Если область перешла в этот уровень, то важно выполнять те правила, которые дает Министерство здравоохранения", - пояснил Степанов.

Также глава Минздрава добавил, что вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля.

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Напомним, 17 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что локдауна можно будет избежать, если люди ограничат социальные контакты. В то же время, по словам премьера, если красный уровень будет введен в большинстве областей, то Кабмин будет вынужден вводить усиленные карантинные меры на всей территории Украины.