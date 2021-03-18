Делегация России в ТКГ выразила готовность устранить из переговорного процесса осужденную за терроризм Пирогову, - Арестович

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе выразила готовность устранить из переговорного процесса в политической подгруппе приглашенную ими "эксперта из ОРДЛО" Майю Пирогову.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" спикер украинской делегации Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"Российская делегация выразила готовность сделать так, чтобы Майя Пирогова больше не появлялась (на переговорах в ТКГ. - Ред.). Они были растеряны, но заявили, что, если консультации в рабочих подгруппах ТКГ требуют отсутствия определенных лиц, таких общественных "экспертов", то они готовы это сделать (устранить их. - Ред.), и говорить только с украинской стороной. Я думаю, что тот комплекс вопросов, который решается в ТКГ, гораздо важнее присутствия так называемых "экспертов". Это было видно по ним, что они "просели" сразу. "Просели", но были готовы идти на уступки", - сообщил Арестович по итогам очередного заседания ТКГ на уровне глав делегаций в режиме видеоконференции 17 марта.

"Мы отстояли национальные интересы Украины. На переговорах возможно всякое, но сидеть и говорить с людьми из ОРДО, осужденными за терроризм - это уже перебор", - добавил спикер украинской делегации в ТКГ.

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Он добавил, что "днем из-за присутствия указанной "экспертки" были временно заблокированы консультации только в политической подгруппе ТКГ, все остальные подгруппы работали в штатном режиме".

Арестович уточнил, что в этот раз главу украинской делегации Леонида Кравчука замещал вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Напомним, 17 марта представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что переговоры в политической подгруппе ТКГ оказались заблокированы из-за присутствия на них Майи Пироговой.

По его словам, при ее появлении представители Украины покинули виртуальную комнату онлайн-переговоров.

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