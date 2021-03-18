Суд освободил из-под стражи бывших бойцов "Торнадо" Куста и Глебова, - адвокат Сушко

Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи бывших бойцов бывшей спецроты МВД "Торнадо" Никиту Куста и Максима Глебова.

Об этом сообщил в комментарии Радіо Свобода их адвокат Руслан Сушко, передает Цензор.НЕТ.

По словам адвоката, суд избрал для Куста и Глебова меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сушко отметил, что ранее Шевченковский райсуд изменил меру пресечения на домашний арест для Анатолия Пламадяла и Бориса Гульчука.

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Напоминаем, Оболонский райсуд Киева в апреле 2017 года приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" ГУ МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы; еще четверым обвиняемым суд дал условные сроки.

Рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

Экс-бойцы "Торнадо" 9 августа 2018 года устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Отмечалось, что экс-комбата Руслана Онищенко и других торнадовцев пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.

Также правоохранителями было установлено, что заключенные с помощью мобильной связи, действуя по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства, оказывали давление на иностранного гражданина, требуя от него передачи им имущества, а также готовили организацию массовых беспорядков и призывали к этому заключенных.

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Знакомые и родственники подсудимых блокировали въезд-выезд спецавтомобилей. По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей начато уголовное производство по ч. 1 ст. 343 Криминального кодекса Украины.

Позже стало известно, что по факту массовых беспорядков в Лукьяновском СИЗО в Киевеоткрыто уголовное производство. В сентябре 2018 года "торнадовцам" объявили новое подозрение.

В деле всего 9 обвиняемых: 8 экс-бойцов "Торнадо" (Руслан Онищенко, Николай Цукур, Никита Куст, Даниил Ляшук, Илья Холод, Анатолий Пламадяла, Борис Гульчук и Максим Глебов) — ранее судимых приговором Оболонского районного суда Киева сроком от 5 до 11 лет за насилие и пытки — и один экс-руководитель Лукьяновского СИЗО Павел Быстрицкий, который, по данным следствия, способствовал массовым беспорядкам осужденных. Быстрицкий сейчас пребывает под домашним арестом.