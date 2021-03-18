Суд освободил из-под стражи бывших бойцов "Торнадо" Куста и Глебова, - адвокат Сушко
Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи бывших бойцов бывшей спецроты МВД "Торнадо" Никиту Куста и Максима Глебова.
Об этом сообщил в комментарии Радіо Свобода их адвокат Руслан Сушко, передает Цензор.НЕТ.
По словам адвоката, суд избрал для Куста и Глебова меру пресечения в виде домашнего ареста.
Сушко отметил, что ранее Шевченковский райсуд изменил меру пресечения на домашний арест для Анатолия Пламадяла и Бориса Гульчука.
Напоминаем, Оболонский райсуд Киева в апреле 2017 года приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" ГУ МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы; еще четверым обвиняемым суд дал условные сроки.
Рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".
Экс-бойцы "Торнадо" 9 августа 2018 года устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Отмечалось, что экс-комбата Руслана Онищенко и других торнадовцев пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.
Также правоохранителями было установлено, что заключенные с помощью мобильной связи, действуя по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства, оказывали давление на иностранного гражданина, требуя от него передачи им имущества, а также готовили организацию массовых беспорядков и призывали к этому заключенных.
Знакомые и родственники подсудимых блокировали въезд-выезд спецавтомобилей. По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей начато уголовное производство по ч. 1 ст. 343 Криминального кодекса Украины.
Позже стало известно, что по факту массовых беспорядков в Лукьяновском СИЗО в Киевеоткрыто уголовное производство. В сентябре 2018 года "торнадовцам" объявили новое подозрение.
В деле всего 9 обвиняемых: 8 экс-бойцов "Торнадо" (Руслан Онищенко, Николай Цукур, Никита Куст, Даниил Ляшук, Илья Холод, Анатолий Пламадяла, Борис Гульчук и Максим Глебов) — ранее судимых приговором Оболонского районного суда Киева сроком от 5 до 11 лет за насилие и пытки — и один экс-руководитель Лукьяновского СИЗО Павел Быстрицкий, который, по данным следствия, способствовал массовым беспорядкам осужденных. Быстрицкий сейчас пребывает под домашним арестом.
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А они ее хорошо торбили.
Лучше Лидера, Человека и Командира как Онищенко я не встречал(может и были) тогда в АТО..имхо
https://censor.net/ru/comments/locate/3254038/0192146e-5ad0-7181-99c6-4e4263fbf442
https://censor.net/ru/user/388959
У Дениса Казанського є фільм на годину про справу Торнадівців..
вся справа - ігри ментів і прокурорів
https://censor.net/ru/comments/locate/3254038/0192146e-5ad1-7389-ad2b-bfa85266feee
вся справа - ігри ментів і прокурорів
спецроты МВД "Торнадо" ГУ МВД Украины в Луганской области
Действительно. Кто бы смог подумать, что луганские менты займутся марадерством и пытками мирняка с целью вымогательства вместо войны с кацапами...
Если нашим можно пытать ватников, значит кацапам можно было запытать до смерти Рыбака, вспороть ему живот и набить труп камнями.
Пока бессменный министр будет бессменно руководить мвс ничего не изменится и дальше будут клепать липовые уголовные дела против патриотов ,активистов и волонтёров,а сепаров будут выпускать,давать смехотворные сроки или вообще давать возможность сбежать запоребрик .
https://censor.net/ru/comments/locate/3254038/0192146e-5ad2-71f1-a2f6-5278c506ecab
https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/4152122028155873?__cft__[0]=AZWSsTAP3D5JHPhYdjwnG15MM_AIQbqT7dU5QiEzC5bSKpwht8ADKEa-2YT2HUuktNligWaDqGiPAoCrjmms0O__QtDHq4kbJ8EGiRAFOLbeJU2-qiHzR0T1C0Y9yUL-bi4&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·
Почали випускати "торнадовцев". Сьогодні звільнили з в'язниці ще двох - Максима Гл**ова и Микиту Куста . Короткий лікнеп по справі. Це не "менти- злочинці". Просто цей добробат був оформлений в системі МВС. Їх офіційно ніхто навіть не звинувачував в убивствах і зґвалтуваннях. Матіос з його "тортурами", **•нута на всю голову Танюха Чорновол зі своїми "згвалтованими немовлятами в телефонах", творці фільму "пережити торнадо" вам просто тупо сбрехали по ТБ... Основні свідки у справі - сепари якi фізично знаходяться в РФ. "А мені один знайомий волонтер розповів про них таке - вжахнетеся...." - цих персонажів просто не існує в природі....Черговий морок потихеньку розсіюється. Шкода п'яти втрачених років і мізків довірливих співгромадян...
https://youtu.be/nVw62HSZ_KA