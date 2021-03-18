С начала "тишины" на Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали не менее 11 тысяч нарушений

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине зафиксировала снижение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет организации, обнародованный 17 марта.

"Миссия зафиксировала 30 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 93 таких нарушений", - указано в документе.

При этом СММ не зафиксировала подобных нарушений в течение суток в Луганской области. Накануне там было выявлено только 1 нарушение режима прекращения огня.

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В тоже время, наблюдатели слышали 1 взрыв неопределенного происхождения вблизи Донецкой фильтровальной станции (ДФС) примерно в то время, когда работники станции следовали из Ясиноватой к ДФС.

Кроме того, беспилотный летательный аппарат миссии малого радиуса действия обнаружил присутствие неустановленных людей на участке разведения в районе Золотого.

Сообщается, что сотрудники СММ ОБСЕ осуществляли мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого, Петровского и наблюдали за ситуацией с передвижением гражданского населения на 3 КПВВ и 3 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.

Свобода передвижения миссии была по-прежнему ограничена, в частности возле неподконтрольного правительству Спартака Донецкой области.

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Как отмечают в ОБСЕ, после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до настоящего момента СММ зафиксировала не менее 11 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 4 478 взрыв, 1 496 пролетевший неопределенный боеприпас, 125 вспышек дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также не менее 6 291 очередей и выстрелов.