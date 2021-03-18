За год в Украине зарегистрировали 178 преступлений по мотивам нетерпимости, - Офис Генпрокурора
В Украине в 2020 году зарегистрировали 178 преступлений, совершенных по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, в 2021 году зарегистрировали 20 преступлений.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора в ответ на запрос Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Там добавили, что в 2020 году в суд направили шесть уголовных производств по факту преступлений, совершенных по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости. За январь-февраль 2021 года на рассмотрение суда направили два таких производства.
Статья 161 Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" предусматривает минимальное наказание - штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет, максимальное наказание - восемь лет лишения свободы.
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З якого пальця це висосано...
Щось на Цензорі про ніяку расову нетерпимісь не читав, може це тоді коли Зе клоун
не пустив хасидів в Умань ?
Але циганофобія - то добра і корисна справа, а не "нетерпимость"
-і де тепер івано-франківськ і область?
- у "червоній зоні"
-і де тепер наш автопром?
-у дупі.
Я б їм порекомендував узяти і поселити в себе вдома якщо не табір, то хоча б циганську сім'ю. Або приплатити барону і влаштувати собі екстрім - день у циганському таборі на повній ролі циган. Або принаймні підійти до циган і по-доброму, по-людськи запропонувати їм допомогу, трохи грошей, продуктів і таке інше.
Готовий поспорити на пляшку рому Kraken Black Spiced, що їхнє ставлення до "ромів", м'яко кажучи, дещо змінилося б...
Відбулися штрафом, а також капітальним ремонтом квартири, яку квартиранти перетворили на повний треш і пздць...
А ті "роми" були зальотні пацани, "молодиє і дєрзкіє", які щойно приїхали до Дніпра звідкілясь з області і вирішили зробити, е-е-е, "індепендент стартап" От тільки не врахували, що виробництво крафтових амфетамінів - дуже "ароматний" процес, який сусіди не оцінили )))))))
Щось таке я і підозрював, дивлячись у новинах, як мєнтовська говоряща голова "на ходу" генерує для ЗМІ версію халепи.
На якійсь стадії робиться відбензинювання (не пам'ятаю точно, здається коли з лікарських засобів відновлюють чистий ефедрин, чи при очищенні червоного фосфору... хоча можу й помилятися) - і там бензинові випари можуть спалахнути аж миттєво. До того ж обладнання там далеко не завжди як у професійних хіміків... частіше буває кустарщина... (((((
звідки стільки ненависті у цих іноземців з ножами на вулицях наших міст...
аваков - янгол?
Приходит мужик в магазин детских товаров:
- У вас есть велосип*дорасы?
Продавщица (возмущенно):
- Мужчина, вы что себе позволяете?! Здесь вообще-то дети!
- Да ладно... То есть велосипедики, по вашему, нормально звучит?..
https://censor.net/ru/comments/locate/3254040/0192146e-59c0-70f4-865e-d807bbb833cf