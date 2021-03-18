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За год в Украине зарегистрировали 178 преступлений по мотивам нетерпимости, - Офис Генпрокурора

За год в Украине зарегистрировали 178 преступлений по мотивам нетерпимости, - Офис Генпрокурора

В Украине в 2020 году зарегистрировали 178 преступлений, совершенных по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, в 2021 году зарегистрировали 20 преступлений.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора в ответ на запрос Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Там добавили, что в 2020 году в суд направили шесть уголовных производств по факту преступлений, совершенных по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости. За январь-февраль 2021 года на рассмотрение суда направили два таких производства.

Статья 161 Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" предусматривает минимальное наказание - штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет, максимальное наказание - восемь лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Речь не шла о национальности, а о нарушителях карантина, - Марцинкив объяснил свое заявление о ромах

Автор: 

меньшинство (16) равноправие (11) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+6
Естественное стремление человека жить в своем огороде своим образом, без влияния чужаков, глобократическая диктатура сделала преступлением.
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18.03.2021 02:51
+6
Хоча 2-3 роки тому на Львівщині, якщо не помиляюся, затівали непогану таку циганофобію...
Але циганофобія - то добра і корисна справа, а не "нетерпимость"
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18.03.2021 04:58
+5
а не пошли бы на...к себе домой чужаки ?или научитесь жить по тем правилам которые тут существуют
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18.03.2021 03:09
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Естественное стремление человека жить в своем огороде своим образом, без влияния чужаков, глобократическая диктатура сделала преступлением.
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18.03.2021 02:51 Ответить
а не пошли бы на...к себе домой чужаки ?или научитесь жить по тем правилам которые тут существуют
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18.03.2021 03:09 Ответить
В Украине в 2020 году зарегистрировали 178 преступлений, совершенных по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости Источник: https://censor.net/ru/n3254040

З якого пальця це висосано...
Щось на Цензорі про ніяку расову нетерпимісь не читав, може це тоді коли Зе клоун
не пустив хасидів в Умань ?
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18.03.2021 03:54 Ответить
Хоча 2-3 роки тому на Львівщині, якщо не помиляюся, затівали непогану таку циганофобію...
Але циганофобія - то добра і корисна справа, а не "нетерпимость"
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18.03.2021 04:58 Ответить
в минулому році мер івано-франківська, починав таку саму "фобію" проти ромів із закарпаття...
-і де тепер івано-франківськ і область?
- у "червоній зоні"
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18.03.2021 07:36 Ответить
Ілон Маск успішно запустив автоту космос.
-і де тепер наш автопром?
-у дупі.
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18.03.2021 08:59 Ответить
Так непослідовно написано...але з усього радує, що пасажирами того маскового авта у космосі не є цигани...бо й той маск почервонів би, як його тесла
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18.03.2021 11:36 Ответить
Була така історія. Тоді хлопці із "С14" надавали по шиї ромалам. В хід пішли і ножики. Здається, було навіть двоє жмурів.
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18.03.2021 11:46 Ответить
Після цього, пам'ятаю, в Києві на протести вишли якісь ліволіберали з плакатами "Сьогодні ми усі цигани!!!111!1" і вимогами "захистити ромів".
Я б їм порекомендував узяти і поселити в себе вдома якщо не табір, то хоча б циганську сім'ю. Або приплатити барону і влаштувати собі екстрім - день у циганському таборі на повній ролі циган. Або принаймні підійти до циган і по-доброму, по-людськи запропонувати їм допомогу, трохи грошей, продуктів і таке інше.
Готовий поспорити на пляшку рому Kraken Black Spiced, що їхнє ставлення до "ромів", м'яко кажучи, дещо змінилося б...
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18.03.2021 15:02 Ответить
Спробував уявити епізод, коли ромалам ввічливо пропонується допомога...
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18.03.2021 15:05 Ответить
Здати циганам кімнату в оренду - теж непогано На власників чекає багато "приємних" сюрпризів...
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18.03.2021 15:21 Ответить
Таке уявити порівняно легко. Єдина складність - масштаби трешу. Тут усе обмежено польотом фантазії того, хто уявляє.
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18.03.2021 15:35 Ответить
Знаю про випадок, коли у сім'ї після смерті діда звільнилася однокімнатна квартира, яку вони вирішили здавати. І додумалися здати двом братам-циганам (які під час ділових перемовин увімкнули режим "цивілізованих"). А потім на них чекав пердімонокль, коли менти накрили там наркопритон, де варили і продавали ґвинт.
Відбулися штрафом, а також капітальним ремонтом квартири, яку квартиранти перетворили на повний треш і пздць...
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18.03.2021 15:45 Ответить
Видно, то були ромале, які забили на мєнтів. А мєнти на таке ображаються .
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18.03.2021 15:49 Ответить
Звичайно. В основному ділери відстібують данину ментам і не переймаються.
А ті "роми" були зальотні пацани, "молодиє і дєрзкіє", які щойно приїхали до Дніпра звідкілясь з області і вирішили зробити, е-е-е, "індепендент стартап" От тільки не врахували, що виробництво крафтових амфетамінів - дуже "ароматний" процес, який сусіди не оцінили )))))))
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18.03.2021 16:03 Ответить
...А все могло скінчитися гірше. Наприклад, Премією Дарвіна. Наприклад, коли б оті юні зухвальці вчинили б збройний спротив мєнтам.
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18.03.2021 16:12 Ответить
Або навіть без ментів - під час синтезу амфетамінів є дуже пожеженебезпечні фази ))) досвідчені варщики заздалегідь дбають про техніку безпеки і засоби гасіння, якщо раптом спалахне... а зухвалим ромалам - "а, чего там, авось пронесет, хоп-хей-лалалей!" (і цигарку в зуби на стадії відбензинювання )
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18.03.2021 16:20 Ответить
Тепер зрозуміло, чому трапляються вибухи в багатоквартирних будинках. А про причини тих вибухів ніхто нічого притомного сказати не може.
Щось таке я і підозрював, дивлячись у новинах, як мєнтовська говоряща голова "на ходу" генерує для ЗМІ версію халепи.
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18.03.2021 16:41 Ответить
Пожежі точно бувають - у новинах можна знайти багато випадків, коли горять саме амфетамінові "лабораторії".
На якійсь стадії робиться відбензинювання (не пам'ятаю точно, здається коли з лікарських засобів відновлюють чистий ефедрин, чи при очищенні червоного фосфору... хоча можу й помилятися) - і там бензинові випари можуть спалахнути аж миттєво. До того ж обладнання там далеко не завжди як у професійних хіміків... частіше буває кустарщина... (((((
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18.03.2021 17:03 Ответить
а ось-осьо 2 дні тому іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річного одесита велосипедика...у 8-річного не може бути великого велосипеда...
звідки стільки ненависті у цих іноземців з ножами на вулицях наших міст...
аваков - янгол?
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18.03.2021 07:30 Ответить
Забуваєте один із основних ліберальських поступатів: кожен покидьок має право самовиражатись у зручний для нього спосіб; а кому то не подобається - його проблеми.
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18.03.2021 11:49 Ответить
Анекдот згадався

Приходит мужик в магазин детских товаров:
- У вас есть велосип*дорасы?
Продавщица (возмущенно):
- Мужчина, вы что себе позволяете?! Здесь вообще-то дети!
- Да ладно... То есть велосипедики, по вашему, нормально звучит?..
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18.03.2021 15:25 Ответить
бісиклєта
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18.03.2021 15:48 Ответить
Він же ровер, він же біцигль.
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18.03.2021 16:47 Ответить
Я тоже долго не смогу терпеть зеленых баранов. Почти непреодолимое желание взять дубину и проявить нетерпимость.
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18.03.2021 05:21 Ответить
ХАБАД всё больше закрепляется в Украине. Раввин Булочник в открытую говорит, что украинцы это гои и их будущие рабы
https://censor.net/ru/comments/locate/3254040/0192146e-59c0-70f4-865e-d807bbb833cf
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18.03.2021 06:16 Ответить
Це Бенедіктовна каламутить проти переходу парафій РПЦ МП в ПЦУ.
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18.03.2021 08:41 Ответить
 
 