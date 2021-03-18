За год в Украине зарегистрировали 178 преступлений по мотивам нетерпимости, - Офис Генпрокурора

В Украине в 2020 году зарегистрировали 178 преступлений, совершенных по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, в 2021 году зарегистрировали 20 преступлений.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора в ответ на запрос Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Там добавили, что в 2020 году в суд направили шесть уголовных производств по факту преступлений, совершенных по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости. За январь-февраль 2021 года на рассмотрение суда направили два таких производства.

Статья 161 Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" предусматривает минимальное наказание - штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет, максимальное наказание - восемь лет лишения свободы.

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