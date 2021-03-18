Делегация Украины на форуме ОБСЕ: С начала "перемирия" на Донбассе погибли 16 украинских воинов, 69 ранены
С 27 июля 2020 года, когда начало действовать новое "перемирие", вооруженные формирования РФ на Донбассе совершили 882 нарушения режима прекращения огня, в результате чего погибли 16 украинских военных, еще 69 бойцов ВСУ получили ранения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила украинская делегация в ОБСЕ во время заседания Форума по сотрудничеству в сфере безопасности ОБСЕ 17 марта.
"Всего с 27 июля 2020 года по 10 марта 2021 года российские силы 882 раза нарушили режим прекращения огня, 94 из них - с применением запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120-мм и 82-мм. В результате продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации погибли 16 украинских военнослужащих, еще 69 получили ранения. Российские оккупационные войска 8 раз обстреливали жилые районы", - проинформировали иностранных коллег в украинской миссии.
За последние две недели вооруженные формирования РФ на временно оккупированном Донбассе особенно активно нарушали "перемирие", совершив 122 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, в т.ч. с использованием минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок.
Как заявила украинская делегация, главная цель таких обстрелов заключается в намерении спровоцировать ВС Украины на огонь, чтобы в дальнейшем выдвинуть фальшивые обвинения в нарушении режима прекращения огня со стороны украинской стороны.
"В отдельных случаях противник обстреливал украинские позиции, одновременно подавая в СММ ОБСЕ запрос на режим "тишины" из-за якобы обстрела, совершенного Вооруженными Силами Украины. Это также делается с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах жилых районов и гражданских объектов на временно оккупированных территориях Донбасса", - добавили в украинской делегации.
Отдельно было указано на то, что российская пропаганда поддерживает высокий уровень напряженности путем систематического распространения сообщений о якобы подготовке к наступательной операции с украинской стороны. В частности, это происходит перед проведением заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) - с целью срыва её работы и выдвижения альтернативной повестки дня.
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Откуда 16 убитых с июля? Только за два месяца их больше!
Что за брехня? Опять кацапам в очки заглядывает осел?
На какие санкции Запада оно расчитывает после таких заяв?
Точно, вражина засел на Банковой.
Сметуны, где вы?
https://novyny.24tv.ua/ru/skolko-pogiblo-na-donbasse-v-2021-godu-chislo-zhertv_n1498601
КОГДА-ТО ее возглавлял офицер , у которого родной брат в раше служит в армии.
Вопрос - как его могли назначить ? ФСБ и тут порулило ?
По данным канала, взрыв произошел 10 марта, однако о нем стало известно только сейчас. Что послужило причиной взрыва, пока неизвестно. Предположительно, ЧП не связано с нарушением технологического процесса выгрузки боеприпасов или нарушением мер безопасности - эпицентр взрыва находился на плавучем кране, перемещавшем груз.
После взрыва начался пожар, произошло обрушение стрелы крана на борт корабля. Семь человек получили повреждения разной степени тяжести, часть из них отравились, предположительно, продуктами горения либо нервно-паралитическим веществом. Кроме того, из-за пробоины от падения крана в трюм начала поступать вода, возникла угроза опрокидывания и затопления корабля. https://t.me/lentadna