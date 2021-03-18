Делегация Украины на форуме ОБСЕ: С начала "перемирия" на Донбассе погибли 16 украинских воинов, 69 ранены

С 27 июля 2020 года, когда начало действовать новое "перемирие", вооруженные формирования РФ на Донбассе совершили 882 нарушения режима прекращения огня, в результате чего погибли 16 украинских военных, еще 69 бойцов ВСУ получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила украинская делегация в ОБСЕ во время заседания Форума по сотрудничеству в сфере безопасности ОБСЕ 17 марта.

"Всего с 27 июля 2020 года по 10 марта 2021 года российские силы 882 раза нарушили режим прекращения огня, 94 из них - с применением запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120-мм и 82-мм. В результате продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации погибли 16 украинских военнослужащих, еще 69 получили ранения. Российские оккупационные войска 8 раз обстреливали жилые районы", - проинформировали иностранных коллег в украинской миссии.

За последние две недели вооруженные формирования РФ на временно оккупированном Донбассе особенно активно нарушали "перемирие", совершив 122 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, в т.ч. с использованием минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок.

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Как заявила украинская делегация, главная цель таких обстрелов заключается в намерении спровоцировать ВС Украины на огонь, чтобы в дальнейшем выдвинуть фальшивые обвинения в нарушении режима прекращения огня со стороны украинской стороны.

"В отдельных случаях противник обстреливал украинские позиции, одновременно подавая в СММ ОБСЕ запрос на режим "тишины" из-за якобы обстрела, совершенного Вооруженными Силами Украины. Это также делается с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах жилых районов и гражданских объектов на временно оккупированных территориях Донбасса", - добавили в украинской делегации.

Отдельно было указано на то, что российская пропаганда поддерживает высокий уровень напряженности путем систематического распространения сообщений о якобы подготовке к наступательной операции с украинской стороны. В частности, это происходит перед проведением заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) - с целью срыва её работы и выдвижения альтернативной повестки дня.

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