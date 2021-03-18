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Новости Агрессия России против Украины
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Всем участникам в ТКГ необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к эскалации ситуации на Донбассе, - ОБСЕ

Всем участникам в ТКГ необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к эскалации ситуации на Донбассе, - ОБСЕ

Спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау обратилась с просьбой к сторонам переговоров в Трехсторонней контактной группе воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С ноября 2020 года наблюдается постепенный рост числа нарушений режима тишины, что, к сожалению, негативно влияет на население в зоне конфликта. Помимо этого, в информационном пространстве в последнее время участились сообщения, содержащие взаимные обвинения касательно готовности сторон к силовому решению конфликта. Все это, несомненно, отрицательно сказывается на деятельности ТКГ и ее рабочих групп. Хочу подчеркнуть, что всем участникам конфликта необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности", - отметила Грау по итогам очередного раунда переговоров в Трёхсторонней контактной группе, который прошёл в среду, 17 марта.

По ее словам, в рамках рабочей группы по безопасности также рассматривались вопросы, связанные с обеспечением надлежащего функционирования координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня и разработкой обновленного плана разминирования, подтверждение и реализация которого крайне важны, особенно с приближением весенних посевных работ.

Грау также добавила, что "необходимо как можно скорее открыть КПВВ "Счатье" и "Золотое", а также все другие КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе, обеспечить их надлежащее функционирование, чтобы облегчить пересечение линии соприкосновения населению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегация Украины на форуме ОБСЕ: С начала "перемирия" на Донбассе погибли 16 украинских воинов, 69 ранены

Кроме того, в центре внимания рабочей группы по гуманитарным вопросам обсуждались аспекты, связанные с взаимным освобождением и обменом лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.

Участники экономической рабочей группы обсуждали вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО). Также состоялась дискуссия по вопросам экологии и обеспечения мобильной связи "Водафон-Украина" в ОРДЛО".

Что касается переговоров в политической рабочей группе, то в этот раз, как отметила Грау "превалировали процедурные вопросы, которые воспрепятствовали дискуссии по существу как в рабочей группе, так и в ТКГ".

ОБСЕ (4876) Донбасс (26955) минские соглашения (3229) Трехсторонняя контактная группа (842) Грау Хайди (34)


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Топ комментарии
+16
Да вы шооо? Обострение конфликта? Это как в Карабахе 30 лет обострялось , обострялось, и обострилось. И теперь там ОБСЕ делать больше нечего...
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18.03.2021 07:32
+10
Ага Гитлера сильно остановило отсутствие повода в 41 году , а ***** как его истинный поклонник точно так по хер мнение любых ОБСЕ.
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18.03.2021 07:30
+8
Тёплое местечко для людей не отягощенных интеллектом, и агентов всяческих спецслужб...
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18.03.2021 07:43
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Ага Гитлера сильно остановило отсутствие повода в 41 году , а ***** как его истинный поклонник точно так по хер мнение любых ОБСЕ.
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18.03.2021 07:30 Ответить
в смысле "отсутствие повода"? У Адика был отличный повод - краснозадые концентрировали войска на границе чтобы напасть на Германию. Если бы Адик не начал войну в июне 1941, то уже в сентябре краснозадые маршировали бы по Берлину.
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18.03.2021 10:54 Ответить
Вы путаете повод и причину .Повод если бы он был , мог послужить к примеру обстрел немецких войск , как Сталин сделал при нападении на Финляндию , когда советская арта обстреляла свою же армию , а обвинили финнов , или как немецкие агенты под видом поляков захватили немецкую радиостанцию и на ломаном польском ..... , А при нападении на СССР такого повода не было , а вот одной из причин действительно был упреждающий удар по армии СССР , которая сама как раз и собиралась напасть на своего недавнего союзника.
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18.03.2021 19:41 Ответить
Да вы шооо? Обострение конфликта? Это как в Карабахе 30 лет обострялось , обострялось, и обострилось. И теперь там ОБСЕ делать больше нечего...
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18.03.2021 07:32 Ответить
Атопутиннападьоть.
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18.03.2021 07:33 Ответить
Ты сменил ориентацию?
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18.03.2021 07:36 Ответить
А якою вона була?
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18.03.2021 07:42 Ответить
А кто состоит в украинской делегации в ОБСЕ?

Крутое место офиса - самый центр Вены 😀😀😀
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18.03.2021 07:37 Ответить
Штаб квартира ОБСЕ в Вене
Всем участникам в ТКГ необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к эскалации ситуации на Донбассе, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8395
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18.03.2021 07:41 Ответить
Тёплое местечко для людей не отягощенных интеллектом, и агентов всяческих спецслужб...
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18.03.2021 07:43 Ответить
Агентов раши там больше всего - в каждой делегации из пост Совка 😀
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18.03.2021 07:44 Ответить
ПОКА ЧТО ОБСЕ ИГРАЕТ ПО ПРАВИЛАМ РОССИЯН,
и пора это изменить в пользу Украины
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18.03.2021 07:46 Ответить
ЕС никогда не будет договариваться с террористами. А Украина обязана это делать.
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18.03.2021 07:50 Ответить
И это безобразие
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18.03.2021 08:07 Ответить
никому она ничего не объязана
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18.03.2021 08:44 Ответить
Дык если клоун страной управляет, то почему бы их не заставить напрямую с террористами договариваться. Прямо на наших глазах создают новый этнос- домбасский народ. Интересно его отнесут к славянским народам или к фино-угорской семье языков ?
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18.03.2021 07:53 Ответить
об этом рашка только и мечтает - чтоб договаривались с их террористами
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18.03.2021 08:45 Ответить
Всем участникам в ТКГ необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к эскалации ситуации на Донбассе, - ОБСЕ

"С ноября 2020 года наблюдается постепенный рост числа нарушений режима тишины, что, к сожалению, негативно влияет на население в зоне конфликта. Помимо этого, в информационном пространстве в последнее время участились сообщения, содержащие взаимные обвинения касательно готовности сторон к силовому решению конфликта.

Ну, і ? Україна постійно мовчала і =спікери з радниками= вистрибували, готові на все, ковтали і втиралися ... Помогло ?
Оце Кравчук спромігся був якось на якісь дві заявочки ... Мусив вже.
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18.03.2021 07:54 Ответить
І шо?
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18.03.2021 08:05 Ответить
и правильно сделал
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18.03.2021 08:46 Ответить
Великий Пост всё-таки.
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18.03.2021 08:18 Ответить
Хайди Грау обратилась к Трехсторонней контактной группе / Хайди Грау ещё не поняла что Трехсторонняя контактная группа это издевательство Путина над ОБСЕ. РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков. Россия официально заявила, что увеличит число обстрелов украинских войск на Донбассе. 03.03.21
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18.03.2021 08:29 Ответить
Она не бредит?
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18.03.2021 08:56 Ответить
у неё от ковида мозжечок прокис
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18.03.2021 10:38 Ответить
***** танцует обсе, как кнайсль на её свадьбе.
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18.03.2021 09:37 Ответить
Терпиме ОБСЄ підкаже, що в ТРИСТОРОННІЙ контактній групі роблять "представники" ордло?
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18.03.2021 10:09 Ответить
 
 