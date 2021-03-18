Всем участникам в ТКГ необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к эскалации ситуации на Донбассе, - ОБСЕ

Спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау обратилась с просьбой к сторонам переговоров в Трехсторонней контактной группе воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С ноября 2020 года наблюдается постепенный рост числа нарушений режима тишины, что, к сожалению, негативно влияет на население в зоне конфликта. Помимо этого, в информационном пространстве в последнее время участились сообщения, содержащие взаимные обвинения касательно готовности сторон к силовому решению конфликта. Все это, несомненно, отрицательно сказывается на деятельности ТКГ и ее рабочих групп. Хочу подчеркнуть, что всем участникам конфликта необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности", - отметила Грау по итогам очередного раунда переговоров в Трёхсторонней контактной группе, который прошёл в среду, 17 марта.

По ее словам, в рамках рабочей группы по безопасности также рассматривались вопросы, связанные с обеспечением надлежащего функционирования координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня и разработкой обновленного плана разминирования, подтверждение и реализация которого крайне важны, особенно с приближением весенних посевных работ.

Грау также добавила, что "необходимо как можно скорее открыть КПВВ "Счатье" и "Золотое", а также все другие КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе, обеспечить их надлежащее функционирование, чтобы облегчить пересечение линии соприкосновения населению.

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Кроме того, в центре внимания рабочей группы по гуманитарным вопросам обсуждались аспекты, связанные с взаимным освобождением и обменом лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.

Участники экономической рабочей группы обсуждали вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО). Также состоялась дискуссия по вопросам экологии и обеспечения мобильной связи "Водафон-Украина" в ОРДЛО".

Что касается переговоров в политической рабочей группе, то в этот раз, как отметила Грау "превалировали процедурные вопросы, которые воспрепятствовали дискуссии по существу как в рабочей группе, так и в ТКГ".