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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ девять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Наемники РФ девять раз нарушили режим

За прошедшие сутки, 17 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенных пунктов Пески и Гнутово, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде Луганского захватчики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-мм калибра, ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи поселка Светлодарск оккупанты вели огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а недалеко от населенного пункта Новотошковское - из подствольных гранатометов.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши воины открывали огонь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории: "За прошедшие сутки зафиксировано увеличение провокаций со стороны российско-оккупационных войск ОРЛО, целью которых было обострение ситуации безопасности на луганском направлении на фоне очередного заседания Трехсторонней контактной группы. На этот раз центром нарушений со стороны оккупантов стало направление Калиновка-Луганское, где оккупационные войска откровенно провоцировали Вооруженные Силы Украины на открытие огня. Для прекращения провокаций украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим "тишина". Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинскую сторону СЦКК сообщили СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм".

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"Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - говорится в сообщении штаба.

Также сообщается, что по состоянию на 7 утра 18 марта, обстрелов не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ девять раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС 01
Наемники РФ девять раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС 02

обстрел (27043) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
Найманці РФ дев'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1654
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18.03.2021 08:03
+4
Пора в ТКГ завести правило - порушил агрессор перемирие - на неделю откладывается встреча . Раша стремится свои вопросы в ТКГ вопросы порешать ? Пусть усмиряет своих убийц
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18.03.2021 07:49
+3
Именно ТКГ их интересует больше , чем украинцев . Бо им надо убрать санкции
Этим надо пользоваться переговорщикам с украинской стороны , а не подыгрывать кацапам
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18.03.2021 08:06
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Пора в ТКГ завести правило - порушил агрессор перемирие - на неделю откладывается встреча . Раша стремится свои вопросы в ТКГ вопросы порешать ? Пусть усмиряет своих убийц
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18.03.2021 07:49 Ответить
А як же тоді зазирнути ***** вглаз? Отож.
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18.03.2021 07:52 Ответить
😀😀😀
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18.03.2021 07:54 Ответить
Тоді зустріч в ТКГ не відбудеться зовсім. Кауюцапи свої проблеми вирішують не в ТКГ, а саме обстрілами.
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18.03.2021 08:02 Ответить
Именно ТКГ их интересует больше , чем украинцев . Бо им надо убрать санкции
Этим надо пользоваться переговорщикам с украинской стороны , а не подыгрывать кацапам
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18.03.2021 08:06 Ответить
Об этом еще Роман Бессмертный говорил. Пока не прекратятся обстрелы, не о чем даже разговаривать. А Прыныжень решил войска отводить, мосты строить и территорию разминировать.
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18.03.2021 10:31 Ответить
Ну 9 нівщот. Ось якби 10, то тоді...
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18.03.2021 07:50 Ответить
Найманці РФ дев'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7739
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18.03.2021 07:57 Ответить
Найманці РФ дев'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1654
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18.03.2021 08:03 Ответить
І тут з Ніравани з'явилися штабники ООС і моніторинговій місії ОБСЄ стало соромно.
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18.03.2021 08:04 Ответить
 
 