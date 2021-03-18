В Украине за сутки от COVID-19 умерли 267 человек, зафиксированы 15 053 случая заражения, выздоровели 6 514 человек

За минувшие сутки в Украине выявлены 15 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"15 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 марта 2021 года. В частности, заболели 744 ребенка и 425 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 4 376 человек;

летальных случаев - 267;

выздоровели - 6 514 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 118 780 (в том числе методом ПЦР - 53 039, методом ИФА - 21 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43 959).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 504 076 человек;

выздоровели - 1 244 190 человек;

летальных случаев - 29 253;

проведено ПЦР-тестов - 7 520 147.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях", - рассказал Степанов.





