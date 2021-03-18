В Украине за сутки от COVID-19 умерли 267 человек, зафиксированы 15 053 случая заражения, выздоровели 6 514 человек
За минувшие сутки в Украине выявлены 15 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"15 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 марта 2021 года. В частности, заболели 744 ребенка и 425 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 4 376 человек;
летальных случаев - 267;
выздоровели - 6 514 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 118 780 (в том числе методом ПЦР - 53 039, методом ИФА - 21 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43 959).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 504 076 человек;
выздоровели - 1 244 190 человек;
летальных случаев - 29 253;
проведено ПЦР-тестов - 7 520 147.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях", - рассказал Степанов.
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Так шо МОЗ пора лучше считать
Вангую 150 тысяч через неделю, вакцинку то надо толкать
Шёл второй месяц зевакцинации...
Може і я свою лєпту внесу. Бо вночі затемпературив(
У власти клоуны и импотенты.
Хіба крім тих, кому посмертно діагностували ковід, але тих в статистиці не так багато.