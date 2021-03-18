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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 267 человек, зафиксированы 15 053 случая заражения, выздоровели 6 514 человек

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 267 человек, зафиксированы 15 053 случая заражения, выздоровели 6 514 человек

За минувшие сутки в Украине выявлены 15 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"15 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 марта 2021 года. В частности, заболели 744 ребенка и 425 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 267 человек, зафиксированы 15 053 случая заражения, выздоровели 6 514 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 267 человек, зафиксированы 15 053 случая заражения, выздоровели 6 514 человек 03госпитализированы - 4 376 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 267 человек, зафиксированы 15 053 случая заражения, выздоровели 6 514 человек 03летальных случаев - 267;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 267 человек, зафиксированы 15 053 случая заражения, выздоровели 6 514 человек 03выздоровели - 6 514 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 267 человек, зафиксированы 15 053 случая заражения, выздоровели 6 514 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 118 780 (в том числе методом ПЦР - 53 039, методом ИФА - 21 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43 959).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 267 человек, зафиксированы 15 053 случая заражения, выздоровели 6 514 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 267 человек, зафиксированы 15 053 случая заражения, выздоровели 6 514 человек 08заболели - 1 504 076 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 267 человек, зафиксированы 15 053 случая заражения, выздоровели 6 514 человек 08выздоровели - 1 244 190 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 267 человек, зафиксированы 15 053 случая заражения, выздоровели 6 514 человек 08летальных случаев - 29 253;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 267 человек, зафиксированы 15 053 случая заражения, выздоровели 6 514 человек 08проведено ПЦР-тестов - 7 520 147.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 267 человек, зафиксированы 15 053 случая заражения, выздоровели 6 514 человек 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 267 человек, зафиксированы 15 053 случая заражения, выздоровели 6 514 человек 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 267 человек, зафиксированы 15 053 случая заражения, выздоровели 6 514 человек 13

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Привіт із Букавеля, чувакі!)))
В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб - Цензор.НЕТ 8677
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18.03.2021 08:51
+8
В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб - Цензор.НЕТ 7565
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18.03.2021 09:02
+6
Ну чо, в декабре максимум был 16300. Ждём новых рекордов!!!
Шёл второй месяц зевакцинации...
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18.03.2021 08:50
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Правила форума Совет форумчан
По информации аналитиков ООН - в Украине каждый день заражается 50 000 человек
Так шо МОЗ пора лучше считать
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18.03.2021 08:23 Ответить
С чего вы решили, что МОЗ вообще что-то считает? Задача МОЗ публиковать цифры, которые соответствуют деятельности, а если точнее, без-деятельности властей. "Статистика" от МОЗ фейковая. А реальные цифры ужасные. По грубой оценке, сейчас каждая третья смерть "от болезней" - от ковида и последствий ковида.
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18.03.2021 08:29 Ответить
Согласна
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18.03.2021 08:30 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб - Цензор.НЕТ 4824
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18.03.2021 09:01 Ответить
БЕЗ ПОСИЛАННЯ-ФЕЙК.
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18.03.2021 09:22 Ответить
Це ЗЕперемога, чи ЗЕпабєда?
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18.03.2021 08:32 Ответить
Привіт із Букавеля, чувакі!)))
В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб - Цензор.НЕТ 8677
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18.03.2021 08:51 Ответить
Хотя как по мне БУковель к самому распостранению вируса не причемь. "БУКАВЕЛЬ" эта симвал таго как преперздент ложил хер на вирус, как на клавиши рояля и тем самым призывал других грождан (нарид) тоже ложить на все херы и матки
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18.03.2021 08:52 Ответить
Після вакцинації ще невідомо чи є ще у нього чим барабанити по клавішам.
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18.03.2021 08:56 Ответить
пора уже бубочке отдухнуть где-то, а то Буковель уже приелся, да и апрель скоро
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18.03.2021 09:00 Ответить
Знов поїде до Оману і привезе вагон інвестицій. Ось тоді і зажівьом.
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18.03.2021 09:24 Ответить
Ох рисователи
Вангую 150 тысяч через неделю, вакцинку то надо толкать
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18.03.2021 08:38 Ответить
Какую вакцину? Где она?
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18.03.2021 09:00 Ответить
Степанов кто же тут виноват?раньше обвинял нас народ,что мы непослушные не все и неправильно носим маски,и будем наказаны локдауном,но теперь все поголовно в масках
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18.03.2021 08:50 Ответить
Ми мабуть в різних релальностях живемо. Або ви памперс для підборіддя вважаєте 'носінням маски'. До того ж окрім маски, ще є вимога соціальної дистанції. Думаю тут можна не розписувати ситуацію.
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18.03.2021 09:47 Ответить
Не пытайтесь им что-то доказать, они считают себя самыми умными...
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18.03.2021 11:50 Ответить
Зенелохи ,где вакцины для людей?
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18.03.2021 08:50 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб - Цензор.НЕТ 7698
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18.03.2021 08:59 Ответить
Ну чо, в декабре максимум был 16300. Ждём новых рекордов!!!
Шёл второй месяц зевакцинации...
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18.03.2021 08:50 Ответить
В суботу буде
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18.03.2021 08:56 Ответить
Что именно? Видосик от гнусявого с новыми обещаниями ,безопасной вакцины? Или объяснения почему Китай послал в опу?
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18.03.2021 09:04 Ответить
Новий рекорд.
Може і я свою лєпту внесу. Бо вночі затемпературив(
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18.03.2021 09:21 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб - Цензор.НЕТ 657
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18.03.2021 08:59 Ответить
Ну, якщо заборонити все, окрім метро - в метро теж нікому і нікуди буде їздити.
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18.03.2021 09:49 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб - Цензор.НЕТ 7565
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18.03.2021 09:02 Ответить
15+к за сутки. Верной дорогой идете ЗЕкерманычи ((
У власти клоуны и импотенты.
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18.03.2021 10:21 Ответить
Во всем мире идет новая волна из-за нового штамма вируса и только у вас зешники виноваты... их вина только в том, что в очередной раз решили бабла попилить и не смогли организовать поставки вакцин
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18.03.2021 11:52 Ответить
Если школы пойдут на каникулы, через неделю - полторы начнется спад
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18.03.2021 10:45 Ответить
Почему нету никакого контроля в супермаркетах за дистанциеей и правильным ношением масок. На базарах вообще никакого контроля за епидемией и пора милиции за не соблюдение торговли накладывать большие штрафы и на определенный период закрывать.закрывать.
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18.03.2021 10:51 Ответить
Очень большие сомнения по поводу " зараженных". Значительная часть населения Украины уже переболела, а вы их снова в статистику включаете,как вновь заболевших. Не проще ли провести масштабное тестирование на наличие антител, и вся картина сразу станет ясна.
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18.03.2021 11:35 Ответить
ну да, а люди которые обращаются к врачам с характерными симптомами и сдают позитивные тесты наверное ветрянкой болеют
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18.03.2021 11:53 Ответить
Кто-нибудь слышал, чтобы Степанов или Ляшко продвигали методы профилактики тяжелого течения и снижения смертности? Таких как Омега-3, устранение дефицита витаминов и минералов, пробиотики. У этих марионеток глобократии очевидная цель - террор физический и террор психический.
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18.03.2021 11:59 Ответить
хороші темпи! З такою швидкістю всі перезаразяться і самовилікуються без всяких недовакцин, ну а хто не вилікується, той помре... Тут вже нічого не поробиш. А потім і по другому, і по третьому разі почнуть заражатись (так, в Тернопільській області вже зафіксовані випадки потрійного зараження після самовилікування), і так боротьба з цим недовірусом буде тривати вічно! Як "боротьба" з тероризмом чи з бідністю.....
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18.03.2021 12:41 Ответить
Хрень какая-то ,у них при 5 и при 15 тысячах заболевших одинаковое число умерших.???
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18.03.2021 13:20 Ответить
ти ку-ку?.. Нові виявлені хворі не помирають в той же день.
Хіба крім тих, кому посмертно діагностували ковід, але тих в статистиці не так багато.
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18.03.2021 13:33 Ответить
"Цензор", що це у вас за "лєві" рекламодавці?...В Україні за добу від COVID-19 померли 267 осіб, зафіксовано 15 053 випадки зараження, одужали 6 514 осіб - Цензор.НЕТ 2725
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18.03.2021 13:35 Ответить
В Житомирской об. наверное зараженный бурштын намывают.
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18.03.2021 13:51 Ответить
 
 