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Новости Агрессия России против Украины
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Россия покупает Европу, а присоединение США к нормандскому формату "укрепит позвоночник" переговоров, - Кравчук

Россия покупает Европу, а присоединение США к нормандскому формату

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что поддерживает идею расширения "нормандского формата" за счет США.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Леонид Кравчук в интервью Радио Свобода.

По его словам, присутствие в переговорах такого участника, как США, "укрепит позвоночник" переговоров.

"Я не хочу обижать Европу, но Россия Европу не слушает. Она купила уже многих, в том числе бывших канцлеров ... Россия покупает Европу. И я думаю, что наличие в данном случае США в формате (нормандском. - Ред.) укрепит позвоночник этой организации и Россия почувствует, что там находится одна из самых сильных, мощных стран мира и что с ней нужно считаться", - сказал Кравчук.

Он также отметил, что для расширения переговорного процесса, требуется согласие всех участников, однако, по словам Кравчука, у России нет оснований отказать США в участии в переговорах.

"Надо аргумент. В чем претензии к США? Россия может быть, а Соединенные Штаты не могут? Главное, чтобы этот вопрос поставили в повестку дня и начали обсуждать. Я за то, чтобы США присутствовали", - сказал Кравчук.

Он напомнил, что в самом начале представитель США участвовал в переговорах по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, однако впоследствии, США отстранили от переговорного процесса.

"Кстати, как вы знаете историю, первая встреча была не в Минске, а в Швейцарии. Был женевский формат. В женевском формате присутствовал госсекретарь Соединенных Штатов Америки. Но потом Путин сумел обвести вокруг пальца и Порошенко, и других, и они доказывали тем же Соединенным Штатам Америки, мы это можем сделать без вас. Это была огромная ошибка. А, если начиналось с участием США, то можно и продолжить", - сказал Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители РФ лгут, что не видели предложений Германии и Франции по Донбассу, - Гармаш

Напомним,12 февраля 2015 г. на встрече в Минске лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Его 13 пунктов предусматривают пошаговое прекращения вооруженного конфликта и возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей под контроль Украины. Сейчас больше нет подобных всеобъемлющих документов по урегулированию ситуации на Донбассе. Именно от минских соглашений отталкиваются все переговоры о прекращении российской агрессии против Украины.

Последний раз лидеры так называемой "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России - встречались 9 декабря 2019 в Париже.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается С 2014 год после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы".

По данным ООН, с апреля 2014-му до 31 января 2021 в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 100 до 13 300 человек.

Кравчук Леонид (1226) США (26542) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+9
Россия покупает Европу, а присоединение США к нормандскому формату "укрепит позвоночник" переговоров, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2964 рюсский мир сдыхает
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18.03.2021 08:35
+6
Байден в курсе что тупин куйло и мокрушник....... мокшане на жопу сели, посла из Вашингтона отозвали........
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18.03.2021 08:27
+5
Надеюсь , президент Литвы передал Зе , в личном разговоре ( значит без Ермака) условия Байдена 😎😎😎
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18.03.2021 08:27
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Байден в курсе что тупин куйло и мокрушник....... мокшане на жопу сели, посла из Вашингтона отозвали........
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18.03.2021 08:27 Ответить
Господи, ну кому интересны рассуждения старого маразматика? Разве, что понаблюдать, как развивается процесс деградации умственного мышления у хитрожопого старикашки.
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18.03.2021 09:05 Ответить
Москалик - брысь, фу! Бегом в стойло
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18.03.2021 10:02 Ответить
Кравчук умнейший политик!!! А ты не гавкай здесь!
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18.03.2021 11:36 Ответить
Надеюсь , президент Литвы передал Зе , в личном разговоре ( значит без Ермака) условия Байдена 😎😎😎
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18.03.2021 08:27 Ответить
Бункерная РАБссия это вам не дохлый ссср Инфаркт и нет Совка долбанного...,Байден сделал РАБссии Инсульт...
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18.03.2021 08:31 Ответить
у них не контролируемое мочеспускание - спикер софета ********* расеи Косачёв заявил что Байден должен извиниться..... ......
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18.03.2021 08:37 Ответить
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Россиян попросили не верить сообщениям о росте цен на самую дешевую рыбу

https://lenta.ru/auth/

Объективных причин для сокращения добычи, а значит, и для роста цен на сардину иваси, самую дешевую рыбу в России, не существует, заявили в https://lenta.ru/tags/organizations/rosrybolovstvo/ Росрыболовстве . Представитель ведомства попросил не верить сообщениям СМИ о возможном дефиците, передает http://tass.ru/ ТАСС .
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18.03.2021 09:39 Ответить
Стреляет на 4 км: ВСУ испытали украинскую снайперскую винтовку «Ночной хищник» (фото, видео)
https://begemot-media.com/news/strelyaet-na-4-km-vsu-ispytali-ukrainskuyu-snajperskuyu-vintovku-nochnoj-hishhnik/
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18.03.2021 08:34 Ответить
Змастили і відправили на склад до кращих часів.
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18.03.2021 08:39 Ответить
Россия покупает Европу, а присоединение США к нормандскому формату "укрепит позвоночник" переговоров, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2964 рюсский мир сдыхает
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18.03.2021 08:35 Ответить
Мародеры позорные...тьфу пля...Шариковское быдло
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18.03.2021 08:36 Ответить
Дякуємо, що фоткі розпродажу ордло-макакамі майна загиблих з МН-17 не виклав.
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18.03.2021 09:34 Ответить
В устах старого коммуниста эти слова звучат как подъεбка.
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18.03.2021 08:36 Ответить
Не помогут ни Минские, ни Женевские, никакие форматы и соглашения. Нужен экономический крах раши, к чему США непреклонно ведут, невзирая на сопротивление паразитирующих украинцев.
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18.03.2021 08:40 Ответить
Бубачка хоче ще зазирнути ***** вглаз.
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18.03.2021 08:42 Ответить
95 Квартал готовит по этому поводу целое шоу с сериалом.
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18.03.2021 09:06 Ответить
Власти Орловской области назвали вырванной из контекста жалобу руководителя управления труда и занятости Александра Сотникова об отказе россиян работать за 15-18 тысяч(4.6-5.8 ТИС ГРН). рублей.

Объяснение появилось на областном https://orel-region.ru/index.php?head=40&part=74&unit=637 портале .
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18.03.2021 09:44 Ответить
ТЮЛЬКА,БОЯРИШНИК И СКРЕПИ-БУДУЩЕЕ РАССИ ПРИ ОБВАЛЕ РУБЛЯ ДО 100 РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР.
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18.03.2021 09:47 Ответить
Почав прозрівати?
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18.03.2021 08:41 Ответить
https://ua.news/ua/v-germanii-prizvali-zaregistrirovat-rossijskij-sputnik-v-posle-zapreta-vaktsiny-astrazeneca/ У Німеччині закликали зареєструвати російський «Супутник V» після заборони вакцини AstraZeneca ,что не сделаешь за газовые договорённости Германия в данный момент играет роль лесбиянки с Расией
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18.03.2021 08:42 Ответить
У сусідки дочка в Ірманії працює в дитсадку. Вакцинували і весь персонал пішов на лікарняний.
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18.03.2021 08:46 Ответить
ПОЗУ НІМЕЧЧИНИ НА КОЛІНАХ СПЕРЕДУ ВОВОЧКИ НАВІТЬ НЕ ІЛЮСТРУЮ..
Росія купує Європу, а приєднання США до нормандського формату "зміцнить хребет" переговорів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9049
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18.03.2021 09:49 Ответить
https://iz.ru/976555/2020-02-15/makron-zaiavil-o-**************-blokirovaniia-i-ignorirovaniia-rossii Франция тоже им жопу стала лизать резко . Вот такие у нас "союзнички".
Так что со мнением Кравчука соглашусь, что нам в переговорщики необходимы США и Великобритания, которые подписывали Будапештский меморандум, а не поставщики турбин Сименс и протягивальщики СП2 для Уйлостана.
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18.03.2021 09:55 Ответить
присоединение США / Кравчук осмысливает и творчески развивает тезис своего начальника Моники. Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?
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18.03.2021 08:53 Ответить
Нарид Украины мутит воду в Украине и не знает к кому примкнуть к Украинскому народу или к кочевому народу московской Орды, так как находится в буферной зоне в случае конфликта с Московией, США и ЕС могут решить этот вопрос путём вступления Украины в союз с США и установить на юго востоке Украины три военные базы США и НАТО и тогда лишние спрыгнут с украинского корабля и корабль Украина перестанет двигаться по ветру изображая флюгер.
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18.03.2021 09:40 Ответить
только надо пересчитать флюгеров а тех кто затаился - безпощадно переселить в рейх, на историческую родину в болота московии и мордовии, а некоторых в Молдавию. Пусть там воют вечерами.
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18.03.2021 10:30 Ответить
Новая администрация Байдена наберет ход быстро и качественно,с мая-июня Экспресс начнет набирать скорость что ракета Маска.Многим в мире придется начать Перестройку не Горбачева,а Байдена
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18.03.2021 09:10 Ответить
она скупила не только бывших канцлеров, но и нынешних, которых прикармливают вместе с их свитой, продвигая в будущие #евротрамппрезиденты.
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18.03.2021 09:28 Ответить
немцам идея перепродажи газа и давления на других понравилась. Такое гансовское доминирущее положения привело к выходу ВБ из ЕС. Но это и побудило построить наббукко, юга европы отскочили а турки заодно побили армянских горлопанов и будут добывать свой газ, а рейх только скрипит и возбуждает греков, вечных контрабандистов. А скрипит от старости. Фортель кисинджера второй раз не пройдет. Да и газа рейх еще не добыл, только начали обустраивать арктику. После американских санкцый заглохнет вся эта "Панама".
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18.03.2021 10:26 Ответить
 
 