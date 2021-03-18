Россия покупает Европу, а присоединение США к нормандскому формату "укрепит позвоночник" переговоров, - Кравчук

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что поддерживает идею расширения "нормандского формата" за счет США.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Леонид Кравчук в интервью Радио Свобода.

По его словам, присутствие в переговорах такого участника, как США, "укрепит позвоночник" переговоров.

"Я не хочу обижать Европу, но Россия Европу не слушает. Она купила уже многих, в том числе бывших канцлеров ... Россия покупает Европу. И я думаю, что наличие в данном случае США в формате (нормандском. - Ред.) укрепит позвоночник этой организации и Россия почувствует, что там находится одна из самых сильных, мощных стран мира и что с ней нужно считаться", - сказал Кравчук.

Он также отметил, что для расширения переговорного процесса, требуется согласие всех участников, однако, по словам Кравчука, у России нет оснований отказать США в участии в переговорах.

"Надо аргумент. В чем претензии к США? Россия может быть, а Соединенные Штаты не могут? Главное, чтобы этот вопрос поставили в повестку дня и начали обсуждать. Я за то, чтобы США присутствовали", - сказал Кравчук.

Он напомнил, что в самом начале представитель США участвовал в переговорах по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, однако впоследствии, США отстранили от переговорного процесса.

"Кстати, как вы знаете историю, первая встреча была не в Минске, а в Швейцарии. Был женевский формат. В женевском формате присутствовал госсекретарь Соединенных Штатов Америки. Но потом Путин сумел обвести вокруг пальца и Порошенко, и других, и они доказывали тем же Соединенным Штатам Америки, мы это можем сделать без вас. Это была огромная ошибка. А, если начиналось с участием США, то можно и продолжить", - сказал Кравчук.

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Напомним,12 февраля 2015 г. на встрече в Минске лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Его 13 пунктов предусматривают пошаговое прекращения вооруженного конфликта и возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей под контроль Украины. Сейчас больше нет подобных всеобъемлющих документов по урегулированию ситуации на Донбассе. Именно от минских соглашений отталкиваются все переговоры о прекращении российской агрессии против Украины.

Последний раз лидеры так называемой "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России - встречались 9 декабря 2019 в Париже.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается С 2014 год после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы".

По данным ООН, с апреля 2014-му до 31 января 2021 в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 100 до 13 300 человек.