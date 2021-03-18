Глава "Укравтодора" Кубраков об антикоррупционной программе с ЕБРР: "Да, мы сами на это подписались"
Недавно состоялась первая встреча по разработке и внедрению Плана антикоррупционных мероприятий для дорожной отрасли Украины в рамках совместного проекта Укравтодора и Европейского банка реконструкции и развития.
Об этом сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.
Таким образом, Укравтодор станет первой в Украине государственной институцией, которая реформирует управленческие и закупочные процессы в соответствии с рекомендациями ЕБРР.
"Речь идет о конкретных шагах по реформированию системы закупок, повышение безопасности движения, развития инфраструктуры для электротранспорта, а главное - создание антикоррупционных предохранителей на всех этапах управления дорожными проектам", - написал Кубраков.
К внедрению антикоррупционной составляющей реформы привлечен Basel Institute on Governance (Швейцария), который работает в партнерстве с украинской юридической фирмой Sayenko Kharenko. К маю 2021 года консультанты изучат и проанализируют имеющиеся в Укравтодоре закупочные и управленческие процессы с точки зрения предупреждения коррупции.
На основе полученных данных в июле 2021 года планируется финализировать и утвердить План антикоррупционных мер. Консультант будет сопровождать имплементацию Плана в Укравтодоре и его подразделениях до 2023 года.
"За год мы уже достигли значительных результатов: созданы единые правила закупок, введен независимый технадзор и дополнительный контроль проектных решений. Мы работали над предупреждением коррупционных рисков путем цифровизации процессов управления и повышением исполнительной и финансовой дисциплины. Пилотный проект с ЕБРР дает шанс этим изменениям стать необратимыми", - пояснил глава Укравтодора.
В декабре прошлого года Укравтодор и ЕБРР подписали кредитное соглашение общей стоимостью 450 млн евро. За эти средства планируется реконструировать около 300 км дороги M-05 Киев - Одесса и построить Северный обход Львова.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах президентской программы на 2021 год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.
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СЛУГА, КОТРИЙ ЦАРЮЄ
Три речі землю трусять,
Чотири ж не знести,
І їх Агур набожний
У книгу помістив.
Чотири ці прокляття
У ряд він записав -
Слуга, котрий царює,
На перше місце став.
Служниця стане пані -
Не йди до неї в дім.
А дурень, як наїсться,
Засне - і лихо з ним.
Розпусна блуд покине,
Як стане до вінця;
Слуга ж, котрий царює, -
То безлад без кінця.
Повільний у роботі,
Швидкий до метушні,
Глухий до слів розумних,
Крикливий у сварні.
Уся могутність царська
Зміцняє глупоту.
А суд приймати мусить
Його лиш правоту.
Раніш служив у пана,
Тепер царює сам,
Та звик він прикриватись
Господаря ім'ям.
Веде його безглуздя
У пекла глибину -
Слуга, котрий царює,
Не визнає вину.
Дає він клятву легко,
Брехня йому не гріх,
Розтоптує довіру,
Боїться і своїх.
Міняє обіцянки,
Котрі так жде юрба,
Слуга, котрий царює,
Є гіршим від раба.
Рад'ярд Кіплінг, 1908 рік,
у перекладі Валерія Яковчука, 2018 рік
У Кубракова наполеоновские планы:не только красть на дорожном строительстве ,но и облапошить доверчивых господ из Европейского банка реконструкции и развития.С таким Генпрокуроорм как Венедиктова,увы,жадность "фраера" Кубракова не сгубит!