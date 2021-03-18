Глава "Укравтодора" Кубраков об антикоррупционной программе с ЕБРР: "Да, мы сами на это подписались"

Недавно состоялась первая встреча по разработке и внедрению Плана антикоррупционных мероприятий для дорожной отрасли Украины в рамках совместного проекта Укравтодора и Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, Укравтодор станет первой в Украине государственной институцией, которая реформирует управленческие и закупочные процессы в соответствии с рекомендациями ЕБРР.

"Речь идет о конкретных шагах по реформированию системы закупок, повышение безопасности движения, развития инфраструктуры для электротранспорта, а главное - создание антикоррупционных предохранителей на всех этапах управления дорожными проектам", - написал Кубраков.

К внедрению антикоррупционной составляющей реформы привлечен Basel Institute on Governance (Швейцария), который работает в партнерстве с украинской юридической фирмой Sayenko Kharenko. К маю 2021 года консультанты изучат и проанализируют имеющиеся в Укравтодоре закупочные и управленческие процессы с точки зрения предупреждения коррупции.

На основе полученных данных в июле 2021 года планируется финализировать и утвердить План антикоррупционных мер. Консультант будет сопровождать имплементацию Плана в Укравтодоре и его подразделениях до 2023 года.

"За год мы уже достигли значительных результатов: созданы единые правила закупок, введен независимый технадзор и дополнительный контроль проектных решений. Мы работали над предупреждением коррупционных рисков путем цифровизации процессов управления и повышением исполнительной и финансовой дисциплины. Пилотный проект с ЕБРР дает шанс этим изменениям стать необратимыми", - пояснил глава Укравтодора.

В декабре прошлого года Укравтодор и ЕБРР подписали кредитное соглашение общей стоимостью 450 млн евро. За эти средства планируется реконструировать около 300 км дороги M-05 Киев - Одесса и построить Северный обход Львова.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах президентской программы на 2021 год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.