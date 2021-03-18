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Новости
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Глава "Укравтодора" Кубраков об антикоррупционной программе с ЕБРР: "Да, мы сами на это подписались"

Глава

Недавно состоялась первая встреча по разработке и внедрению Плана антикоррупционных мероприятий для дорожной отрасли Украины в рамках совместного проекта Укравтодора и Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, Укравтодор станет первой в Украине государственной институцией, которая реформирует управленческие и закупочные процессы в соответствии с рекомендациями ЕБРР.

"Речь идет о конкретных шагах по реформированию системы закупок, повышение безопасности движения, развития инфраструктуры для электротранспорта, а главное - создание антикоррупционных предохранителей на всех этапах управления дорожными проектам", - написал Кубраков.

К внедрению антикоррупционной составляющей реформы привлечен Basel Institute on Governance (Швейцария), который работает в партнерстве с украинской юридической фирмой Sayenko Kharenko. К маю 2021 года консультанты изучат и проанализируют имеющиеся в Укравтодоре закупочные и управленческие процессы с точки зрения предупреждения коррупции.

На основе полученных данных в июле 2021 года планируется финализировать и утвердить План антикоррупционных мер. Консультант будет сопровождать имплементацию Плана в Укравтодоре и его подразделениях до 2023 года.

"За год мы уже достигли значительных результатов: созданы единые правила закупок, введен независимый технадзор и дополнительный контроль проектных решений. Мы работали над предупреждением коррупционных рисков путем цифровизации процессов управления и повышением исполнительной и финансовой дисциплины. Пилотный проект с ЕБРР дает шанс этим изменениям стать необратимыми", - пояснил глава Укравтодора.

В декабре прошлого года Укравтодор и ЕБРР подписали кредитное соглашение общей стоимостью 450 млн евро. За эти средства планируется реконструировать около 300 км дороги M-05 Киев - Одесса и построить Северный обход Львова.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах президентской программы на 2021 год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Автор: 

ЕБРР (261) Укравтодор (663) Кубраков Александр (222) Большая стройка (728)


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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5429902317050020?__cft__[0]=AZVSjYAUnDExC0AB2ntSLr3SoUUcHyREUdxoi9xKthMmleeJ9bsT62kXU8JyYkMj7L9zKRNw5b4Wwz7zdRV6slTdhu93bPCNWfVJ1ALXQXs_jZ2poOwdzCI0zalnTidTMJw&__tn__=%2CO%2CP-R 16 хв ·

СЛУГА, КОТРИЙ ЦАРЮЄ

Три речі землю трусять,

Чотири ж не знести,
І їх Агур набожний
У книгу помістив.
Чотири ці прокляття
У ряд він записав -
Слуга, котрий царює,
На перше місце став.

Служниця стане пані -

Не йди до неї в дім.
А дурень, як наїсться,
Засне - і лихо з ним.
Розпусна блуд покине,
Як стане до вінця;
Слуга ж, котрий царює, -
То безлад без кінця.

Повільний у роботі,

Швидкий до метушні,
Глухий до слів розумних,
Крикливий у сварні.
Уся могутність царська
Зміцняє глупоту.
А суд приймати мусить
Його лиш правоту.

Раніш служив у пана,

Тепер царює сам,
Та звик він прикриватись
Господаря ім'ям.
Веде його безглуздя
У пекла глибину -
Слуга, котрий царює,
Не визнає вину.

Дає він клятву легко,

Брехня йому не гріх,
Розтоптує довіру,
Боїться і своїх.
Міняє обіцянки,
Котрі так жде юрба,
Слуга, котрий царює,
Є гіршим від раба.

Рад'ярд Кіплінг, 1908 рік,

у перекладі Валерія Яковчука, 2018 рік
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18.03.2021 08:40 Ответить
Цікав, а до виборів 2019 року Юрій Бутусов цього відомого вірша Редьярда Кіплінга не читав?
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18.03.2021 08:50 Ответить
а схему -"приведи кума сыграй с ним в тендер а бабки распилим на троих" тоже ликвидируют или так и оставят?.......
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18.03.2021 08:41 Ответить
І знову на лапу кредити дадуть і тихою сапою спільно їх розкрадуть.
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18.03.2021 08:48 Ответить

У Кубракова наполеоновские планы:не только красть на дорожном строительстве ,но и облапошить доверчивых господ из Европейского банка реконструкции и развития.С таким Генпрокуроорм как Венедиктова,увы,жадность "фраера" Кубракова не сгубит!
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18.03.2021 09:41 Ответить
Эх! Вот бы "программу борьбы с коррупцией в судах Украины" возглавили представители Королевского суда в Лондоне или Стокгольме, "программу борьбы с коррупцией в прокуратуре Украины" - прокуроры Дании или Норвегии!!! Был бы толк! Повыгоняли бы "ПОТОМСТВЕННЫХ" судей и прокуроров!
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18.03.2021 13:49 Ответить
Эх! Вот бы "программу борьбы с коррупцией в судах Украины" возглавили представители Королевского суда в Лондоне или Стокгольме, "программу борьбы с коррупцией в прокуратуре Украины" - прокуроры Дании или Норвегии!!! Был бы толк! Повыгоняли бы "ПОТОМСТВЕННЫХ" судей и прокуроров!
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18.03.2021 13:49 Ответить
 
 