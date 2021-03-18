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Новости Оккупация Крыма
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Кравчук изменил свое мнение относительно подачи воды в оккупированный Крым и не исключил атак России с юга

Кравчук изменил свое мнение относительно подачи воды в оккупированный Крым и не исключил атак России с юга

За ситуацию с водой в Крыму, согласно международному праву, несет ответственность оккупант.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Радио Свобода первый президент Украины Леонид Кравчук. Ранее он допускал возможность подачи воды на полуостров со стороны Украины

"Сейчас я вижу, что Крым хотят превратить в военную базу и, уже введенный Крым в систему Российской Федерации, стал одним из округов, то теперь за все несет ответственность Россия. И Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет - гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все несет ответственность Россия", - сказал Кравчук.

Первый президент также допускает, что вопрос воды в Крыму будет обостряться и дальше, и не исключает, что Россия будет делать попытки получения воды с материковой Украины путем атак.

"Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь - эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России. Это возможно. Но заставить таким образом Украину поставлять воду - ничего не получится", - заявил Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников об иске оккупантов против Украины из-за воды для Крыма: Эти угрозы вызывают смех

Ранее глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, Леонид Кравчук утверждал, что воду в оккупированный Крым "можно дать в случае гуманитарной катастрофы".

Кравчук Леонид (1226) Крым (26376) вода (918)


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Топ комментарии
+50
Кравчук изменил свое мнение относительно подачи воды в оккупированный Крым и не исключил атак России с юга - Цензор.НЕТ 2351
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18.03.2021 08:47
+49
До казахов у кремлядей просто руки не дошли. Количество так называемых "русских" не имеет значения. Так называемые "русские" не интересуют кремлядей даже внутри кацапстана, а уж за его пределами тем более. Сколько так называемых "русских" в Сирии? Однако, кацапы там сеют смерть не менее кровавую, чем в лугандоне.
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18.03.2021 09:05
+42
"Кравчук изменил свое мнение относительно подачи воды в оккупированный Крым"- вот что Байден животворящий делает.......

Кравчук человек-флюгер......
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18.03.2021 08:48
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Страница 2 из 2
На самом деле больше. Со взорванными шахтами и демилитаризацией территорий баз, минимум 150 млрд долларов (по стоимости доллара в 1996-м году), по нынешней стоимости доллара, это более 300 млрд. долларов США.
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18.03.2021 17:46 Ответить
От і питання -
СКІЛЬКИ ОТРИМАЛА ВЛАДА УКРАЇНИ І ОПОЗИЦІЯ ВІД ЗДАЧІ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ РОСІЇ ? Бо такі речі тишком нишком не робляться. А вони все розслідують "Харківські угоди"
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18.03.2021 23:51 Ответить
Сколько получили?
1. Признание Украины ведущими странами мира, как независимого государства.
2. Против Украины НЕ применили санкций, в виде ПОЛНОЙ экономической блокады и ареста всего нашего имущества за границей.
3. С Украиной НЕ разорвали дипломатических отношений.
4. РФ продолжила поставлять в Украину топливо для наших АЭС и ОБСЛУЖИВАНИЕ наших АЭС (разработанных в РФ).
5. РФ продолжила поставки в Украину газа, нефти, электроэнергии.

Если одной фразой - в случае не сдачи ЯО, направленного на США и не имея кодов управления ядерными боеголовками, украинцам, при наших достаточно холодных зимах, пришлось бы массово переселиться в землянки и остановить все наши заводы, которые, как известно, без электроэнергии просто не работают!

Совместный УЛЬТИМАТУМ, выставленный США и РФ!!!
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19.03.2021 11:39 Ответить
"Если одной фразой - в случае не сдачи ЯО, направленного на США и не имея кодов управления ядерными боеголовками, украинцам, при наших достаточно холодных зимах, пришлось бы массово переселиться в землянки и остановить все наши заводы, которые, как известно, без электроэнергии просто не работают!"

ДУМАЮ ЧУШЬ ЦЕ СОБАЧЧЯ РЕАЛЬНА... ТЕ ЩО ОТРИМАВ КИЇВ ЗА ЯДЕРНУ
ЗБРОЮ ЦЕ СКЛЯНІ БУСИ ДЛЯ ІНДІАНЦІВ.
Озброєному ядерною зброєю не відмовляють, а домовляються з ним -

це правило і реальність нашого світу, треба лише було твердого керівника
країни

Особливо у плані знищення шахт, а про ключі запуска ЦЕ БРЄД, там переробити все можна
було на керування з Київа. Шановний не підтримували би ви Кремль у цьому питанні..
Ось вам кіно с YouTube - поржіть зі своїх аргументов:

Третя після Росії та США. Як виглядав ядерний потенціал України

https://www.youtube.com/watch?v=Kedw7IhwnCc https://www.youtube.com/watch?v=Kedw7IhwnCc
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19.03.2021 18:16 Ответить
Извините, вы думаете, а я, в отличии от вас, про всё это ЗНАЮ. Не понаслышке

Нагло давили и США и РФ. А Буш старший безоговорочно верил Ельцину и БОЯЛСЯ СКАЗОК Кремля, про страшных украинских националистов.
Это наша боль. Но и наша козырная карта в переговорах с США, причем это минимум козырный валет.
Это Порошенко категорически отказался говорить про Будапештский формат. Но Будапештский формат лежит на фундаменте МЕЖДУНАРОДНОГО договора О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ!!! Не оказание помощи Украине, открывает не окно, не калитку, а широкие ворота создания своего ядерного оружия порядка 30 стран мира, причём 15 могут создать ядерные боеприпасы и носители к ним максимум за год.

После Второй мировой. для США НЕТ более важной задачи, чем ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ядерного оружия!!!
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19.03.2021 18:58 Ответить
15 країн які можуть зробити ядерну зброю це ви загнули, як що Іран зробив з
великими трудом. По секрету скажу вам - для мене як США, так і Кацапія
великий ворог як що заважають моєй країні нормально розвиватись і
це повинно бути у корені розвитку зовнішньої політики України, а не оговорки
про якісь договори.
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19.03.2021 23:15 Ответить
А для меня США и Великобритания, это последний блок-пост мира, перед массовым распространением ядерного оружия.

Не 15, а порядка 30 стран.
Только начнётся, и Индия, Пакистан, Израиль, тут же заявят, что они ОФИЦИАЛЬНО ядерные страны.
Япония готова стать всего за два-три месяца. Южная Корея, за пол года - это уже ТРИ страны! ЮАР первой в мире, еще до Украины, создала завод, который мог начать производство, но их задавили санкциями и завод юаровцы взорвали... Австралия и Новая Зеландия. Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Индонезия, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Германия, Норвегия, Турция, Мексика - это только те, кому понадобится примерно год. Посчитали? А там Испания, Италия, Египет, Дания, Нидерланды, Австрия... (уже 26)...
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19.03.2021 23:54 Ответить
дядя срав я на інщі країни, для мене головне що з Україною
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20.03.2021 18:27 Ответить
Ответ в таком духе, это когда против моего аргумента возразить нечего.
А вы просто запомните ту информацию, что я вам написал, так как очень немногие люди про это знают. Так что на фоне остальных, вы будете гораздо более информированным.

Думаете что мы тогда не думали про Украину? Думали. И решение, такое тяжелое решение, принимали осознанно. И вопросы ПРЯМО задавали представителям США, прекрасно уже тогда осознавая что стоит РФ.
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20.03.2021 21:57 Ответить
А мы не управляли тем ядерным оружием, у нас не было кодов к головкам. Крометого, в каждой ядерной боеголовке есть активный элемент, который надо достаточно часто менять, а завод за Уралом. Мы могли себе оставить полторы тысячи потенциальных Чернобылей, а потом еще на коленях и за большие долги УГОВАРИВАЛИ БЫ москалей забрать их себе.

Такова суровая реальность.

Януковича избирать не надо было, и не слушать Ющенко с Пинзеником, о том, что армия Украине не нужна.
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19.03.2021 19:05 Ответить
Бачу відео так і не дивились, там людина яка ослуговувала ці ракети
популярно все розказує які елемнти і де обслуговувались і як мінялись.
Ну то таке - кожен себе за розумнішого вважає.
За те що за великі борги умоляли це вже якись театральний апофєоз
Відео подивитись не забудьте - журалісти з агенції Гонгадзе гарно
попрацювали.
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19.03.2021 23:08 Ответить
Поймите, что ракетчики - это простые кнопкодавы и обслуга к насосам и щитовым. Самые главные секреты им известны не были.
Что бы вы понимали. Ракетчики снимали боеголовку с ракеты и завозили в специальный ангар. Вот в этом ангаре их и боеголовку уже встречали офицеры другой военной структуры, с к которым ракетчикам категорически запрещалось обращаться с вопросами и разговорами.

Так что мне видео с ракетчиками, простите, не интересно. Не обижайтесь, просто не только для простого обывателя, но и для таких секретных ребят, как ракетчики, были структуры, которых как бы и не существовало, вот только они были!
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19.03.2021 23:36 Ответить
дядя в мене таке склалось впєчатлєніє що ти з кацапів, і таке буває...

Більщість обслуги на таких обєктах з вищою військовою освітою...
Кравчук з Кучмой у свій час дадуть відповідь чому, як і за які грощі
вони здали ядерну зброю Україну нашому ворогові.
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20.03.2021 18:34 Ответить
Высшее образование есть у архитектора и горного инженера. Вроде как оба строят, вот только разница в том, что они проектируют (строят) очень большая.
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20.03.2021 22:01 Ответить
Боеголовками занималось специальное Главное управление Министерства обороны. При этом про это Главное управление мало кто знал - это был один из самых серьезных секретов в СССР. Я вам скажу, что на эти объекты не имели права доступа командующие военных округов и главкомы родов войск.
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20.03.2021 22:04 Ответить
После окончания срока БЕЗОПАСНОЙ эксплуатации, боеголовка может взорваться. Посмотрите на карты размещений баллистических ракет, на территории УССР (их можно найти в Интернет) и вы поймёте масштаб угрозы. Вот Кравчук, Кучма, Горбулин эти моменты знали и понимали.
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19.03.2021 23:38 Ответить
Чув я ці байки бабушки Одарки - у кацапів чогось не взривається та ядерна зброя що ми їм передали
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20.03.2021 18:29 Ответить
Вы только чулы, а я про это знал. Знал и про то, как у кацапов не хватало специальных хранилищ и они складировали боеголовки прямо в проходах хранилищ.
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20.03.2021 21:58 Ответить
А вот Харьковские угоды, как раз и являются причиной потери Крыма - в 2014-м сделать что либо, в вопросе сохранения полуострова, было практически не реально - Кремлевские воши очень четко воспользовались ситуацией и своим ОФИЦИАЛЬНЫМ военным присутствием на полуострове.
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19.03.2021 11:41 Ответить
Та ні, розроєння України ось де початок ії поступової окупації, спочатку ментальною,
а потім і фізичною. "Харківські угоди" то лише легемітизувало находження іноземних
військ на території України, бо Україна по статусу була нейтральною країною і
находження іноземних військових баз на ії території було заборонено.
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19.03.2021 18:19 Ответить
Нет. Харьковские соглашения позволили Кремлю РЕЗКО увеличить количество морской пехоты, а кроме того, Янукович РАЗРЕШИЛ ФСБ беспрепятственно работать на территории полуострова и они активно вербовали наших силовиков.
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19.03.2021 19:01 Ответить
Яких наших ? Кримських які на території Криму проживали разом з сім ями? )
А морську піхоту можна було заблокувати на виході з їх військових частин,
але на це треба було вольове рішення з Київа, а вольової людини там тоді не було.
Так що ті харківські угоди то не причина, а наслідок дій Кравчука/ Кучми.
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19.03.2021 23:11 Ответить
Именно что с семьями, и когда воинские части блокировали значительно превосходящие силы кацапов, то в тоже время ФСБ уже держало под контролем семьи блокированных военнослужащих и прямо говорили нашим офицерам - "мы пойдём на штурм, но впереди, как щит, поставим ваших жён, детей, родителей".

Нет, тогда официально отсутствовал Министр обороны. Начальник Генштаба был предателем, Начальник МВД полуострова отказался вводить чрезвычайное положение и НЕ ПРИНЯЛ НИКАКИХ МЕР, по деблокированию наших воинских частей, а именно они, по Закону и мели на это право и именно так трактуются их обязанности.

В Генштабе, СБУ, МВД - огромное количество предателей, которых назначил Янукович. Вам же неизвестно, что Янукович расформировал целый армейский корпус и бригаду морской пехоты, которые там были созданы при Ющенко, после агрессии РФ против Грузии!
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19.03.2021 23:44 Ответить
Начальник МВД полуострова отказался вводить чрезвычайное положение и НЕ ПРИНЯЛ НИКАКИХ МЕР, по деблокированию наших воинских частей, а именно они, по Закону и мели на это право и именно так трактуются их обязанности.


Всі дивились на Київ і чекали наказів, а наказів не було чи ви наївно
думаєте що кацапи полізли б на нащі військові частини по трупам своїх
вояків.
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20.03.2021 18:31 Ответить
Нет, как раз этот не на Киев смотрел, а умышленно предавал Украину.
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20.03.2021 22:00 Ответить
Ось і гарне питання - Кравчук якого б дурня не клеїв але ж всі розуміють що він дуже розумний і знав реальну вартість цього військового майна. 0,9 млрд. доларів Україна отримала від США на будівництво житла для ракетчиків, а де всі інщі грощі за цю здачу ядерної зброї.
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20.03.2021 18:40 Ответить
А остальных денег ни Буш, ни Клинтон даже не обещали. Обещали санкции врубить, по самые гланды, если не разоружимся. Вот тогда они еще и Ельцину разрешили бы нас оккупировать, тем более что Буш был ПРОТИВ выхода Украины из состава РФ и УГОВАРИВАЛ Кравчука не объявлять суверенитет!!!
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20.03.2021 22:07 Ответить
С такими политиками как Кравчук, мы находимся там куда они нас загнали
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18.03.2021 12:18 Ответить
Пипец дедушка тормоз!!!!
До него только сейчас доходит то, что все украинцы знали еще в 14м-15х годах!!!
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18.03.2021 12:35 Ответить
Уже задолбала эта истерика о подаче воды в Крым. И так понятно, что это для Путина проблема, если такие бабки выделяют на «поиск новых источников» и пытаются в суд подать на Украину. Новых источников они не найдут - единственный источник - это канал. При Совке не было такой промышленности в 60-х годах, и то канал прорыли. Понятно, что руссню жажда давит - рано или поздно они предпримут шаги не исключая военные для пуска воды - нужно быть на стреме и не истерить.
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18.03.2021 12:46 Ответить
Сц.ка і оце два роки пішло на те щоб два долб..ба клоун і старий маразматик до цього дійшли ,процетуйте ціх пі.арасів як вони два роки тому висловлювались. А зараз вони все це зараховуют як свої заслуги і які вони мудрі хотя прийшли в точку істока. Замість того щоб признать свої помилки вони продовжують обсирати прошлу патріотичну владу і всі йх наробки зараховуют як сві успіхи. І що цікаво наші журналісти їх просто цитують а неколи ставять їм запитання коли вони несуть свідому пургу і ніхто їм не заперечуе і не запитуе чому вони плели раніше, в чом конретно їх успіхи. Хватить брехать, хай конкретно відповідают за свою брехню - "руки по локоть в крові,майстри спорта по короновірусу, треба вміти договриваться, заглянуть в очі путіну,зроблено в боротьбі з корупціею більше чим когда лібо і т.д"
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18.03.2021 13:18 Ответить
Кравчук вместе с Жулькой: "Порошенко развязал войну, Порошенко не хочет заканчивать войну"
наконец дошло как до жирафа - а люди предупреждали, но он как в пьяном угаре ничего не видел и не слышал, как под наркотой
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19.03.2021 00:21 Ответить
Агов, адепти сивочолого криголама, а чому електроенергію можна було постачати в Крим? Якби тоді перед т.з. реХверендумом хоч на три доби зупинили електрику, може й реХверендуму не сталося...?
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18.03.2021 13:39 Ответить
Как будто бы на жирафа внешне не похож, а, по сути - таки, да!
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18.03.2021 13:41 Ответить
Щось в лісі здохло. Старий Лис швиденько перевзувається і косить під проукраїнського політика.
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18.03.2021 13:47 Ответить
Кравчук змінив свою думку щодо подачі води в окупований Крим і не відкидає імовірності атак Росії з півдня - Цензор.НЕТ 2611
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19.03.2021 09:44 Ответить
единственное что нас сейчас спаспает от тотальной войны и ковровых бомбардировок авиацией РФ - это те пару километров недостроенного пока что Северного Потока-2. Мы по сути на волоске от оккупации. Сейчас москали нас разминают как пластилин своими инфоатаками. Но как только они достроят 2ю ветку трубы и получат гарантию что потом валюты в страну не остановится в случае перекрытия нашей трубы - они начнут военную операцию. И начнется она с того, что их диверсанты взорвут трубу на выходе из Украины в Польше или Словакии, а затем перекроют подачу у себя. Дадут какое то время нам, поварят нас на медленном огне, вдруг приползем с капитуляцией. И если нет - введут войска
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18.03.2021 13:59 Ответить
именно поэтому они так спокойны насчет опустынивания Крыма. Считают что после достройки СП-2 они получат всю Украину и проблема решится одним махом. А после того как им удасться сорвать такой фрукт как Украина, остальные гнилые яблоки типа Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Армении с Грузией упадут им в корзину сами. Киргистан заныкается под китайским зонтиком скорее всего, а Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан в силу своей тюркоориентированности сбегут к Эрдогану, если тот осилит их прикрыть. Ибо изза его аппетитов в деле построения великой Турции экономика у этого нового Османата начинает задыхаться
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18.03.2021 14:04 Ответить
Скорее всего Путин именно так и думает.
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18.03.2021 17:48 Ответить
Нам пора уже давно надо было порвать ВСЕ экономические отношения с этой огалтелой фашистской страной. И просить страны НАТО пробомбить на территории Крыма военные базы. Я думаю и Эрдоган пойдёт на такое соглашение, потому как комунофашисты расии заигрались. А наши презики слабы оказались.
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18.03.2021 16:10 Ответить
Арестовичу нужно учиться у Кравчука как элегантно переобуваться в воздухе
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18.03.2021 16:13 Ответить
прошу, панове.

як агент фсб козирь-дєрьмак, призначений на свою посаду пiсля оману, зливав iнформацiю по вагнерiвцям на масквабад...


https://youtu.be/iLSz04mmkHY

.
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18.03.2021 22:26 Ответить
ПРИЙДЕТСЯ ВАМ СО ВСЕМИ ПРЕЗИДЕНТАМИ И ВСЕМИ ОЛИГАРХАМИ ВСЕ ОТДАТЬ В ПОЛЬЗУ УКРАИНСКОГО НАРОДА !!!
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18.03.2021 23:36 Ответить
А УКРАИНЕ ГЛАВНОЕ КОЛПАШИТЬ НА ДОНБАССЕ ТЕРРОРИСТОВ !!! А АМЕРИКА ДОЛЖНА КОЛПАШИТЬ РОССИЮ !!!
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18.03.2021 23:57 Ответить
ПРОВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С КИТАЕМ, ЕСЛИ ОТ НЕГО ЕСТЬ УГРОЗА НАПАДЕНИЯ НА США, ЗАКОЛПАШИТЬ ЕГО ПЕРВЫМ ВСЕМИ ВИДАМИ ВООРУЖЕНИЯ И ВСЕМИ СОЮЗНЫМИ СТРАНАМИ И В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ !!! А ПОТОМ СРАЗУ КОЛПАШИТЬ РОССИЮ !!!
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19.03.2021 00:01 Ответить
ГЛАВНОЕ ЭТО ДЕЛАТЬ БЫСТРО, ЖЕСТКО И БЕЗЖАЛОСТНО !!! ЧТО НИ ОДИН ПОДЕЛЬНИК ПУТИНА НЕ ВЫЖИЛ !!!
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19.03.2021 00:04 Ответить
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