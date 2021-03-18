Кравчук изменил свое мнение относительно подачи воды в оккупированный Крым и не исключил атак России с юга
За ситуацию с водой в Крыму, согласно международному праву, несет ответственность оккупант.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Радио Свобода первый президент Украины Леонид Кравчук. Ранее он допускал возможность подачи воды на полуостров со стороны Украины
"Сейчас я вижу, что Крым хотят превратить в военную базу и, уже введенный Крым в систему Российской Федерации, стал одним из округов, то теперь за все несет ответственность Россия. И Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет - гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все несет ответственность Россия", - сказал Кравчук.
Первый президент также допускает, что вопрос воды в Крыму будет обостряться и дальше, и не исключает, что Россия будет делать попытки получения воды с материковой Украины путем атак.
"Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь - эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России. Это возможно. Но заставить таким образом Украину поставлять воду - ничего не получится", - заявил Кравчук.
Ранее глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, Леонид Кравчук утверждал, что воду в оккупированный Крым "можно дать в случае гуманитарной катастрофы".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
СКІЛЬКИ ОТРИМАЛА ВЛАДА УКРАЇНИ І ОПОЗИЦІЯ ВІД ЗДАЧІ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ РОСІЇ ? Бо такі речі тишком нишком не робляться. А вони все розслідують "Харківські угоди"
1. Признание Украины ведущими странами мира, как независимого государства.
2. Против Украины НЕ применили санкций, в виде ПОЛНОЙ экономической блокады и ареста всего нашего имущества за границей.
3. С Украиной НЕ разорвали дипломатических отношений.
4. РФ продолжила поставлять в Украину топливо для наших АЭС и ОБСЛУЖИВАНИЕ наших АЭС (разработанных в РФ).
5. РФ продолжила поставки в Украину газа, нефти, электроэнергии.
Если одной фразой - в случае не сдачи ЯО, направленного на США и не имея кодов управления ядерными боеголовками, украинцам, при наших достаточно холодных зимах, пришлось бы массово переселиться в землянки и остановить все наши заводы, которые, как известно, без электроэнергии просто не работают!
Совместный УЛЬТИМАТУМ, выставленный США и РФ!!!
ДУМАЮ ЧУШЬ ЦЕ СОБАЧЧЯ РЕАЛЬНА... ТЕ ЩО ОТРИМАВ КИЇВ ЗА ЯДЕРНУ
ЗБРОЮ ЦЕ СКЛЯНІ БУСИ ДЛЯ ІНДІАНЦІВ.
Озброєному ядерною зброєю не відмовляють, а домовляються з ним -
це правило і реальність нашого світу, треба лише було твердого керівника
країни
Особливо у плані знищення шахт, а про ключі запуска ЦЕ БРЄД, там переробити все можна
було на керування з Київа. Шановний не підтримували би ви Кремль у цьому питанні..
Ось вам кіно с YouTube - поржіть зі своїх аргументов:
Третя після Росії та США. Як виглядав ядерний потенціал України
https://www.youtube.com/watch?v=Kedw7IhwnCc https://www.youtube.com/watch?v=Kedw7IhwnCc
Нагло давили и США и РФ. А Буш старший безоговорочно верил Ельцину и БОЯЛСЯ СКАЗОК Кремля, про страшных украинских националистов.
Это наша боль. Но и наша козырная карта в переговорах с США, причем это минимум козырный валет.
Это Порошенко категорически отказался говорить про Будапештский формат. Но Будапештский формат лежит на фундаменте МЕЖДУНАРОДНОГО договора О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ!!! Не оказание помощи Украине, открывает не окно, не калитку, а широкие ворота создания своего ядерного оружия порядка 30 стран мира, причём 15 могут создать ядерные боеприпасы и носители к ним максимум за год.
После Второй мировой. для США НЕТ более важной задачи, чем ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ядерного оружия!!!
великими трудом. По секрету скажу вам - для мене як США, так і Кацапія
великий ворог як що заважають моєй країні нормально розвиватись і
це повинно бути у корені розвитку зовнішньої політики України, а не оговорки
про якісь договори.
Не 15, а порядка 30 стран.
Только начнётся, и Индия, Пакистан, Израиль, тут же заявят, что они ОФИЦИАЛЬНО ядерные страны.
Япония готова стать всего за два-три месяца. Южная Корея, за пол года - это уже ТРИ страны! ЮАР первой в мире, еще до Украины, создала завод, который мог начать производство, но их задавили санкциями и завод юаровцы взорвали... Австралия и Новая Зеландия. Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Индонезия, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Германия, Норвегия, Турция, Мексика - это только те, кому понадобится примерно год. Посчитали? А там Испания, Италия, Египет, Дания, Нидерланды, Австрия... (уже 26)...
А вы просто запомните ту информацию, что я вам написал, так как очень немногие люди про это знают. Так что на фоне остальных, вы будете гораздо более информированным.
Думаете что мы тогда не думали про Украину? Думали. И решение, такое тяжелое решение, принимали осознанно. И вопросы ПРЯМО задавали представителям США, прекрасно уже тогда осознавая что стоит РФ.
Такова суровая реальность.
Януковича избирать не надо было, и не слушать Ющенко с Пинзеником, о том, что армия Украине не нужна.
популярно все розказує які елемнти і де обслуговувались і як мінялись.
Ну то таке - кожен себе за розумнішого вважає.
За те що за великі борги умоляли це вже якись театральний апофєоз
Відео подивитись не забудьте - журалісти з агенції Гонгадзе гарно
попрацювали.
Что бы вы понимали. Ракетчики снимали боеголовку с ракеты и завозили в специальный ангар. Вот в этом ангаре их и боеголовку уже встречали офицеры другой военной структуры, с к которым ракетчикам категорически запрещалось обращаться с вопросами и разговорами.
Так что мне видео с ракетчиками, простите, не интересно. Не обижайтесь, просто не только для простого обывателя, но и для таких секретных ребят, как ракетчики, были структуры, которых как бы и не существовало, вот только они были!
Більщість обслуги на таких обєктах з вищою військовою освітою...
Кравчук з Кучмой у свій час дадуть відповідь чому, як і за які грощі
вони здали ядерну зброю Україну нашому ворогові.
а потім і фізичною. "Харківські угоди" то лише легемітизувало находження іноземних
військ на території України, бо Україна по статусу була нейтральною країною і
находження іноземних військових баз на ії території було заборонено.
А морську піхоту можна було заблокувати на виході з їх військових частин,
але на це треба було вольове рішення з Київа, а вольової людини там тоді не було.
Так що ті харківські угоди то не причина, а наслідок дій Кравчука/ Кучми.
Нет, тогда официально отсутствовал Министр обороны. Начальник Генштаба был предателем, Начальник МВД полуострова отказался вводить чрезвычайное положение и НЕ ПРИНЯЛ НИКАКИХ МЕР, по деблокированию наших воинских частей, а именно они, по Закону и мели на это право и именно так трактуются их обязанности.
В Генштабе, СБУ, МВД - огромное количество предателей, которых назначил Янукович. Вам же неизвестно, что Янукович расформировал целый армейский корпус и бригаду морской пехоты, которые там были созданы при Ющенко, после агрессии РФ против Грузии!
Всі дивились на Київ і чекали наказів, а наказів не було чи ви наївно
думаєте що кацапи полізли б на нащі військові частини по трупам своїх
вояків.
До него только сейчас доходит то, что все украинцы знали еще в 14м-15х годах!!!
наконец дошло как до жирафа - а люди предупреждали, но он как в пьяном угаре ничего не видел и не слышал, как под наркотой
як агент фсб козирь-дєрьмак, призначений на свою посаду пiсля оману, зливав iнформацiю по вагнерiвцям на масквабад...
https://youtu.be/iLSz04mmkHY
.