Кравчук изменил свое мнение относительно подачи воды в оккупированный Крым и не исключил атак России с юга

За ситуацию с водой в Крыму, согласно международному праву, несет ответственность оккупант.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Радио Свобода первый президент Украины Леонид Кравчук. Ранее он допускал возможность подачи воды на полуостров со стороны Украины

"Сейчас я вижу, что Крым хотят превратить в военную базу и, уже введенный Крым в систему Российской Федерации, стал одним из округов, то теперь за все несет ответственность Россия. И Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет - гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все несет ответственность Россия", - сказал Кравчук.

Первый президент также допускает, что вопрос воды в Крыму будет обостряться и дальше, и не исключает, что Россия будет делать попытки получения воды с материковой Украины путем атак.

"Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь - эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России. Это возможно. Но заставить таким образом Украину поставлять воду - ничего не получится", - заявил Кравчук.

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Ранее глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, Леонид Кравчук утверждал, что воду в оккупированный Крым "можно дать в случае гуманитарной катастрофы".