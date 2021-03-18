Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,69 млн человек, число заболевших превысило 121,8 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 марта в мире зарегистрировали 528 845 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 712 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 121 838 366 случаев инфицирования, из них 528 845 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 692 995 человек, из них 9 712 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 98,2 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6.