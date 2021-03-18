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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,69 млн человек, число заболевших превысило 121,8 млн. ИНФОГРАФИКА

Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,69 млн человек, число заболевших превысило 121,8 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 марта в мире зарегистрировали 528 845 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 712 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 121 838 366 случаев инфицирования, из них 528 845 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 692 995 человек, из них 9 712 за минувшие сутки.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,69 млн человек, число заболевших превысило 121,8 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 98,2 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 267 человек, зафиксированы 15 053 случая заражения, выздоровели 6 514 человек

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Великобритания.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,69 млн человек, число заболевших превысило 121,8 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,69 млн человек, число заболевших превысило 121,8 млн - Цензор.НЕТ 5347
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18.03.2021 09:07 Ответить
Ничего подобного,-"LVA down" знает,что это не так! Ковид это простой грипп,-а от него никто не умирает! Таких даунов я еще не встречал...
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18.03.2021 10:40 Ответить
 
 