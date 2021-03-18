ВСП привлек к дисциплинарной ответственности судью ВАКС Бицюка, который расследовал дело "пленок ОАСК" и одобрил принудительный привод Вовка
17 марта 2021 года Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела дисциплинарное дело в отношении судьи Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.
По результатам рассмотрения дела Дисциплинарная палата решила привлечь судью Бицюка к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.
"Первая Дисциплинарная палата ВСП открыла дисциплинарное производство в отношении судьи Андрея Бицюка по пяти вероятным обстоятельствам нарушения, однако по результатам рассмотрения дисциплинарного дела Дисциплинарная палата пришла к выводу о нарушении судьей норм действующего законодательства по одному отдельному факту", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что дисциплинарная палата ВСП установила, что в постановлении по результатам рассмотрения ходатайства судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк указал, что в уголовном производстве составлено и подписано сообщение о подозрении определенным лицам, однако этот вывод не соответствует материалам ходатайства.
Также Бицюк указал, что судья в ходе решения вопроса о продлении сроков предварительного расследования не обязан решать вопрос о надлежащем вручении уведомления о подозрении. В то же время Палата пришла к выводу, что такая ссылка судьей сделана из-за невыполнения требований процессуального законодательства (статьи 276-279, 295-1 УПК Украины с учетом предписаний статьи 42 УПК Украины).
"Палата пришла к выводу, что такие действия судьи свидетельствуют о нарушении права лиц на справедливый суд, гарантированный статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, допущенном им из-за грубой небрежности", - отметили в ВСП.
По данным СМИ, в отношении Бицюка открыли дисциплинарное дело по жалобам адвокатов судей Окружного админсуда Киева. 3 февраля судья Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы ОАСК Павла Вовка, чей арест ранее не позволил ВСП.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что защита по делу "пленок ОАСК" заявила отвод судье ВАКС Бицюку.
Судья Бицюк уже рассматривал этот вопрос и вернул ходатайство детективам НАБУ. Тогда он установил, что представленный документ не отвечал требованиям УПК Украины, поскольку в ходатайстве не было указано сути подозрения каждому конкретному лицу.
Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.
1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.
3.11.2020 года НАБУ еще раз опубликовал информацию о розыске главы Окружного админсуда Киева Вовка. Позже стало известно, что Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.
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Только не совсем самоназначенцы - вступившие с ними в сговор высшие руководители Украины со времен старого уголовника кучмы, а также их подчиненные в мафиозно-подобной структуре госслужащие и даже нет(портнов с киваловым сейчас яркий пример), "элиты" местной власти обеспечили в обход существовавших и существующих законов такое положение этих скотов.
Самое страшное, что вся эта мафиозная структура, вертикаль, если угодно, успела подкрепить свое положение кучей принятых ими же законов, пока нарид безмолвствовал и за гречку подтверждал их избирательные фальсификации.
В общем, маємо, що маємо, и без товарищей маузера и линча этот клубок противоречий со здравым смыслом не разрубить.
И виновным я и многие другие(Портников, как авторитетный пример) считаем нарид, продавший за гречку, в пьяном угаре , и еще черте как, свою(да бог с ней сами виноваты) и нашу свободу. Мы - не голосовавшие с быдлом - в заложниках у этого большинства.
Увы...
Все силовые и правоохранительные структуры поражены раковой опухолью этой мафии, не только подчиняются. а работают на мафию, чтобы и быдло, и не быдло или было убито, или подчинялось им, не выходя за рамки своей касты, уровень свободы для которой определен мафией.
В Україні йому дали Одеську область. Крім популістичних криків, нічого не було... (Правда, "лаврушників", що вилизували "батоно" зад і забезпечували його "ніштяками", туди наїхало при ньому, "неміряно" - поліція "задовбалася" їх видворять...).
Так що і "радник" з нього, і "реформатор" - "як з гімна - куля..."
Судебная реформа первый пункт программы "Батьківщины" с 2002 года. Насколько я помню предлагалась выборность судей.
Стало быть, Тимошенко в течение ДВУХ СРОКОВ имела возможность принять ЛЮБЫЕ законы в стенах парламента.
Почему не сделала? сколько ей шансов еще давать если она уже ДВА прокакала?
"Палата пришла к выводу, что такие действия судьи свидетельствуют о нарушении права лиц на справедливый суд
и скупая слеза умиления проскользнула по щеке
Ось вони, "судові реформи портнова", в дії. Г+Г не розповість, нарід схаває і не помітить.
Так это не Порошенко, будь уверен.
Я от думаю, а скільки попереджень та Дискиплінарна палата винесла "судді" (на віть суддею це створіння назвати важко) Вовку та його шайці з ОАСК.
Так, що нехай та Дисциплінарна палата от це своє попередження засуне кожному члену тієї палати у ..., і абсолютна більшість зі мною погодиться
Президент "ліг" під досі нереформовану ВРП та наділив її фантастичними повноваженнями. Сьогодні саме рада правосуддя має право вирішувати всі важливі для судової системи питання, ігноруючи при цьому міжнародних експертів. Зокрема й питання відмазування суддів, які порушують закон та самі вчиняють злочини замість забезпечувати справедливість для громадян України." https://www.pravda.com.ua/columns/2020/06/26/7257255/ С одной стороні ВСП отмазывает судей, которые нарушают закон и сами являются преступниками, а с другой стороны - наказывает тех судей, которые идут против судейской мафии.