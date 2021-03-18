РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4171 посетитель онлайн
Новости
6 642 53

ВСП привлек к дисциплинарной ответственности судью ВАКС Бицюка, который расследовал дело "пленок ОАСК" и одобрил принудительный привод Вовка

ВСП привлек к дисциплинарной ответственности судью ВАКС Бицюка, который расследовал дело

17 марта 2021 года Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела дисциплинарное дело в отношении судьи Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.

По результатам рассмотрения дела Дисциплинарная палата решила привлечь судью Бицюка к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

"Первая Дисциплинарная палата ВСП открыла дисциплинарное производство в отношении судьи Андрея Бицюка по пяти вероятным обстоятельствам нарушения, однако по результатам рассмотрения дисциплинарного дела Дисциплинарная палата пришла к выводу о нарушении судьей норм действующего законодательства по одному отдельному факту", - подчеркивается в сообщении.

Читайте также: Дело "пленок ОАСК": защита заявила отвод судье ВАКС Бицюку, продление сроков расследования под угрозой

Отмечается, что дисциплинарная палата ВСП установила, что в постановлении по результатам рассмотрения ходатайства судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк указал, что в уголовном производстве составлено и подписано сообщение о подозрении определенным лицам, однако этот вывод не соответствует материалам ходатайства.

Также Бицюк указал, что судья в ходе решения вопроса о продлении сроков предварительного расследования не обязан решать вопрос о надлежащем вручении уведомления о подозрении. В то же время Палата пришла к выводу, что такая ссылка судьей сделана из-за невыполнения требований процессуального законодательства (статьи 276-279, 295-1 УПК Украины с учетом предписаний статьи 42 УПК Украины).

"Палата пришла к выводу, что такие действия судьи свидетельствуют о нарушении права лиц на справедливый суд, гарантированный статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, допущенном им из-за грубой небрежности", - отметили в ВСП.

По данным СМИ, в отношении Бицюка открыли дисциплинарное дело по жалобам адвокатов судей Окружного админсуда Киева. 3 февраля судья Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы ОАСК Павла Вовка, чей арест ранее не позволил ВСП.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что защита по делу "пленок ОАСК" заявила отвод судье ВАКС Бицюку.

Судья Бицюк уже рассматривал этот вопрос и вернул ходатайство детективам НАБУ. Тогда он установил, что представленный документ не отвечал требованиям УПК Украины, поскольку в ходатайстве не было указано сути подозрения каждому конкретному лицу.

Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3.11.2020 года НАБУ еще раз опубликовал информацию о розыске главы Окружного админсуда Киева Вовка. Позже стало известно, что Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.

Автор: 

Высший совет правосудия (568) Вовк Павел (260) Антикоррупционный суд (1207) Бицюк (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+39
Судебная реформа без крупнокалиберного пулемета - деньги на ветер
показать весь комментарий
18.03.2021 09:12
+23
Но он же не судья Царевич, не принимал решений по автомайдановцам.
показать весь комментарий
18.03.2021 09:17
+19
Какой-то, блин, замкнутый круг! Очевидные преступления прячются за банальным словоблудием. И некому положить этому конец.
показать весь комментарий
18.03.2021 09:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ВСП, вообще, это конституционная контора?
показать весь комментарий
18.03.2021 09:10 Ответить
Это каста. Правящий класс, высшая раса, если угодно.
показать весь комментарий
18.03.2021 09:28 Ответить
Т.е., по простому - антиконституционные узурпаторы, такой себе коллектив самоназначенцев "по интересам", захвативших власть в стране и СБУ им подчиняется.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:16 Ответить
Это, очевидно, нарушает положения статьи 21 Конституции, потому так и есть, по крайней мере, де-факто.

Только не совсем самоназначенцы - вступившие с ними в сговор высшие руководители Украины со времен старого уголовника кучмы, а также их подчиненные в мафиозно-подобной структуре госслужащие и даже нет(портнов с киваловым сейчас яркий пример), "элиты" местной власти обеспечили в обход существовавших и существующих законов такое положение этих скотов.
Самое страшное, что вся эта мафиозная структура, вертикаль, если угодно, успела подкрепить свое положение кучей принятых ими же законов, пока нарид безмолвствовал и за гречку подтверждал их избирательные фальсификации.
В общем, маємо, що маємо, и без товарищей маузера и линча этот клубок противоречий со здравым смыслом не разрубить.
И виновным я и многие другие(Портников, как авторитетный пример) считаем нарид, продавший за гречку, в пьяном угаре , и еще черте как, свою(да бог с ней сами виноваты) и нашу свободу. Мы - не голосовавшие с быдлом - в заложниках у этого большинства.
Увы...
показать весь комментарий
18.03.2021 13:06 Ответить
и СБУ им подчиняется.

Все силовые и правоохранительные структуры поражены раковой опухолью этой мафии, не только подчиняются. а работают на мафию, чтобы и быдло, и не быдло или было убито, или подчинялось им, не выходя за рамки своей касты, уровень свободы для которой определен мафией.
показать весь комментарий
18.03.2021 13:10 Ответить
Судебная реформа без крупнокалиберного пулемета - деньги на ветер
показать весь комментарий
18.03.2021 09:12 Ответить
кроме пулемёта нужна еще очень длинная стенка
показать весь комментарий
18.03.2021 11:08 Ответить
Конвеер Форда, как альтернатива...
показать весь комментарий
18.03.2021 11:47 Ответить
Грузин Саакашвили предупреждал Зеленского с первого дня - начинай судебную реформу немедленно и срочно.
показать весь комментарий
18.03.2021 09:13 Ответить
Так сцикун вигнав рєхварматора сцаакашвілі.
показать весь комментарий
18.03.2021 09:17 Ответить
Так її ж вже Порох почав- хіба ні?
показать весь комментарий
18.03.2021 09:17 Ответить
Почав. Та потім "мудрий" нарід обрав ВАЗеленського-бабломойського-портнова і вони з перших кроків при владі, в "турборежимі", створили ручний, керований суд.
показать весь комментарий
18.03.2021 10:18 Ответить
Ужоссс...))) А Пороха якийсь інший народ обирав, точно?
показать весь комментарий
18.03.2021 10:33 Ответить
"Грузін Саакашвілі" проведені Кахою Бендукідзе реформи "засрав", і став ту судову систему підминать під себе, ствоюючи "монархію" під свій зад. Бендукідзе не витримав, "махнув рукою" і пішов. У Грузії все зупинилося... Істеричні крики, заяви і "розмахування руками" "великого реформатора", результату не дали. Народ став висловлювать невдоволення... "Демократ" послав поліцію... Результат відомий...
В Україні йому дали Одеську область. Крім популістичних криків, нічого не було... (Правда, "лаврушників", що вилизували "батоно" зад і забезпечували його "ніштяками", туди наїхало при ньому, "неміряно" - поліція "задовбалася" їх видворять...).
Так що і "радник" з нього, і "реформатор" - "як з гімна - куля..."
показать весь комментарий
18.03.2021 09:26 Ответить
стопроцентовий х....о
показать весь комментарий
18.03.2021 09:50 Ответить
Це ти про кого?
показать весь комментарий
18.03.2021 10:26 Ответить
Тимошенко об этом кричит где-то с 2000. "Без справедливості нічого не народиться" .
Судебная реформа первый пункт программы "Батьківщины" с 2002 года. Насколько я помню предлагалась выборность судей.
показать весь комментарий
18.03.2021 09:33 Ответить
ну вы даете, "вспомнила бабка как девкой была")
показать весь комментарий
18.03.2021 09:48 Ответить
Да кому вы верите. Она своего розственника запхнула в конституционный суд, он уже полгода размахивает проектом решения о ликвидации земельной реформы. Заботливая какая. Она всегда ищет личную выгоду.
показать весь комментарий
18.03.2021 09:53 Ответить
Тимошенко ДВАЖДЫ была премьер-министром Украины. Напомню, что премьера утверждает парламентское большинство.
Стало быть, Тимошенко в течение ДВУХ СРОКОВ имела возможность принять ЛЮБЫЕ законы в стенах парламента.

Почему не сделала? сколько ей шансов еще давать если она уже ДВА прокакала?
показать весь комментарий
18.03.2021 10:26 Ответить
Хіба у нас закони приймає прем'єр? Це щось новеньке.
показать весь комментарий
18.03.2021 13:13 Ответить
Вот зачем ты, грязная лахтинская свинья, на украинском ресурсе, снова затянул песню в унисон с остальными своими ботными погоняловами, эту карусель - раскручивая путинскую шлюху тимошенку? Тут есть свои боты, они неплохо справляются с гебнявым заданием - не дают ей утонуть в дерьме. Эх, ботодром, ботодром.
показать весь комментарий
18.03.2021 13:17 Ответить
Так таки і мала? Після реприватизації "Криворіжсталі" Ахметова і Пінчука, далі діло не пішло, тому, що олігархи, не без допомоги "любого друзя" Порошенка, "порішали" з Ющенком свої питання і реприватизація нікопольського ферросплавного, того ж таки Пінчука, уже не вдалася. Юлю звільнили і на цьому вся її можливість щось змінити, закінчилася. Ну, а, коли вона вдруге стала прем'єром, то ще один "любий друзь" Балога розвалив коаліцію, і в парламенті ініціативи кабміну не підтримувалися. Невже забули, чи свідомо вводите народ в оману? Але, все одно, не за Порошенко, Тимошенко, Зеленського треба було голосувати, а за патріотів-націоналістів, починаючи з Чорновола.
показать весь комментарий
18.03.2021 15:52 Ответить
судебная реформа в украине не возможна. точка. нужна новая судебная система, в которой будет запрещена работа нынешним судьям.
показать весь комментарий
18.03.2021 11:12 Ответить
Какой-то, блин, замкнутый круг! Очевидные преступления прячются за банальным словоблудием. И некому положить этому конец.
показать весь комментарий
18.03.2021 09:16 Ответить
Так-так-так сказав кулемет...
показать весь комментарий
18.03.2021 10:39 Ответить
Той хто обіцяв покласти цьому кінець грає ним на піанано.
показать весь комментарий
18.03.2021 10:48 Ответить
ВСП КОРУПЦІЙНА СТРУКТУРА ЯКА ЗАХИЩАЄ КОРУПЦІЮ СУДДІВ.ВОРОН ВОРОНУ ОКО НЕ ВИКЛЮНЕ
показать весь комментарий
18.03.2021 09:16 Ответить
Но он же не судья Царевич, не принимал решений по автомайдановцам.
показать весь комментарий
18.03.2021 09:17 Ответить
ВСП ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю ВАКС Біцюка, який розслідував справу "плівок ОАСК" і схвалив примусовий привід Вовка - Цензор.НЕТ 1216
показать весь комментарий
18.03.2021 09:18 Ответить
Судебная ОПГ защищается честные судьи выдавливаются мафия над законом которая трактует закон как хочет лишь бы платили деньги проще говоря отсутствие в старне судебной системы от слова вообще
показать весь комментарий
18.03.2021 09:20 Ответить
око гасударєвє вам би на очко натягнути! Жодного рішення про притягнення судейкі до вдпд за безпідставну тяганину справ! Ви гірше за ********* ради на ДП! Горить в пеклі!
показать весь комментарий
18.03.2021 09:22 Ответить
"Пацани судові" розпочали "розборки па панятіям...".
показать весь комментарий
18.03.2021 09:27 Ответить
Клан захищає своїх.
показать весь комментарий
18.03.2021 09:29 Ответить
Ніколи такого не було і ось знов.
показать весь комментарий
18.03.2021 09:29 Ответить
судебная мафия - основа благосостояния феодалов. без судебной мафии украинский неофеодализм существовать не сможет, потому кривосудие будет оставаться в таком виде и с тем же наполнением до конца. до конца либо Украины, либо олигархического неофеодализма.
показать весь комментарий
18.03.2021 09:36 Ответить
В судебной сфере у нас рулит Путлер через свю портянку.
показать весь комментарий
18.03.2021 09:44 Ответить
разогнать всю судейскую кодлу одним росчерком пера...
показать весь комментарий
18.03.2021 09:46 Ответить
не зря на теневом содержании. Выход простой - отменить палаты, решение принимаеться всеми квалифицированным большинством. Это касается и Коституционного суду.
показать весь комментарий
18.03.2021 09:57 Ответить
Правосуддям в нашій країні навіть і не пахне.
показать весь комментарий
18.03.2021 10:11 Ответить
Мафия бессмертна
показать весь комментарий
18.03.2021 10:12 Ответить
Дошел до
"Палата пришла к выводу, что такие действия судьи свидетельствуют о нарушении права лиц на справедливый суд

и скупая слеза умиления проскользнула по щеке
показать весь комментарий
18.03.2021 10:13 Ответить
Триндець. До відповідальності притягли суддю, який діє за законом. А бидло, яке намагалось узурпувати, і як зрозуміло з цієї постанови, таки узурпувало судову владу виправдовують.
Ось вони, "судові реформи портнова", в дії. Г+Г не розповість, нарід схаває і не помітить.
показать весь комментарий
18.03.2021 10:24 Ответить
Судья должна быть выборная должность а то что у нас в стране это блин каста неприкасаемых полубогов.
показать весь комментарий
18.03.2021 10:26 Ответить
Как может всп влиять на антикор суд, который их в том числе и должен сажать, почему антикор полностью не независим. Одна из супер рехформ пороша.
показать весь комментарий
18.03.2021 10:35 Ответить
Порох уже два года не президент, а тебе кто-то продолжает гадить в штаны?
Так это не Порошенко, будь уверен.
показать весь комментарий
18.03.2021 10:47 Ответить
але він заклав основи судової рехворми за якою судді вийшли з під будь-якого контролю. Я ще тоді про це писав, коли він її впроваджував. Це, був "фінальний акорд", яким Порошенко купив собі лояльність суддівського корпусу.
показать весь комментарий
18.03.2021 13:16 Ответить
Порош устраивал профанации весь свой срок, а теперь через платных ботов вливает в уши тупому населению какой он был молодец. И снова выходит во второй тур с зелей, вечное хождение по граблям.
показать весь комментарий
18.03.2021 15:38 Ответить
Дисциплінарна палата винесла попередження судды ВАКС Біцюку.

Я от думаю, а скільки попереджень та Дискиплінарна палата винесла "судді" (на віть суддею це створіння назвати важко) Вовку та його шайці з ОАСК.
Так, що нехай та Дисциплінарна палата от це своє попередження засуне кожному члену тієї палати у ..., і абсолютна більшість зі мною погодиться
показать весь комментарий
18.03.2021 10:46 Ответить
судейские так и просятся на фонарные столбы
показать весь комментарий
18.03.2021 11:08 Ответить
Практически "преступление", за которое эта гнилая судейская конторка ВСП привлекает к ответственности своих коллег - это нарушение судьями "круговой поруки". То есть они не по закону, а по понятиям судят.
показать весь комментарий
18.03.2021 11:22 Ответить
"Однією з головних вимог суспільства, бізнесу та міжнародних партнерів нашої держави є саме судова реформа. Тож, Зеленському не залишилося нічого, крім зробити ще одну спробу перезавантажити українські суди. І тут він припустився ще однієї помилки.
Президент "ліг" під досі нереформовану ВРП та наділив її фантастичними повноваженнями. Сьогодні саме рада правосуддя має право вирішувати всі важливі для судової системи питання, ігноруючи при цьому міжнародних експертів. Зокрема й питання відмазування суддів, які порушують закон та самі вчиняють злочини замість забезпечувати справедливість для громадян України." https://www.pravda.com.ua/columns/2020/06/26/7257255/ С одной стороні ВСП отмазывает судей, которые нарушают закон и сами являются преступниками, а с другой стороны - наказывает тех судей, которые идут против судейской мафии.
показать весь комментарий
18.03.2021 11:42 Ответить
 
 