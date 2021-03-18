ВСП привлек к дисциплинарной ответственности судью ВАКС Бицюка, который расследовал дело "пленок ОАСК" и одобрил принудительный привод Вовка

17 марта 2021 года Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела дисциплинарное дело в отношении судьи Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.

По результатам рассмотрения дела Дисциплинарная палата решила привлечь судью Бицюка к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

"Первая Дисциплинарная палата ВСП открыла дисциплинарное производство в отношении судьи Андрея Бицюка по пяти вероятным обстоятельствам нарушения, однако по результатам рассмотрения дисциплинарного дела Дисциплинарная палата пришла к выводу о нарушении судьей норм действующего законодательства по одному отдельному факту", - подчеркивается в сообщении.

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Отмечается, что дисциплинарная палата ВСП установила, что в постановлении по результатам рассмотрения ходатайства судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк указал, что в уголовном производстве составлено и подписано сообщение о подозрении определенным лицам, однако этот вывод не соответствует материалам ходатайства.

Также Бицюк указал, что судья в ходе решения вопроса о продлении сроков предварительного расследования не обязан решать вопрос о надлежащем вручении уведомления о подозрении. В то же время Палата пришла к выводу, что такая ссылка судьей сделана из-за невыполнения требований процессуального законодательства (статьи 276-279, 295-1 УПК Украины с учетом предписаний статьи 42 УПК Украины).

"Палата пришла к выводу, что такие действия судьи свидетельствуют о нарушении права лиц на справедливый суд, гарантированный статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, допущенном им из-за грубой небрежности", - отметили в ВСП.

По данным СМИ, в отношении Бицюка открыли дисциплинарное дело по жалобам адвокатов судей Окружного админсуда Киева. 3 февраля судья Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы ОАСК Павла Вовка, чей арест ранее не позволил ВСП.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что защита по делу "пленок ОАСК" заявила отвод судье ВАКС Бицюку.

Судья Бицюк уже рассматривал этот вопрос и вернул ходатайство детективам НАБУ. Тогда он установил, что представленный документ не отвечал требованиям УПК Украины, поскольку в ходатайстве не было указано сути подозрения каждому конкретному лицу.

Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3.11.2020 года НАБУ еще раз опубликовал информацию о розыске главы Окружного админсуда Киева Вовка. Позже стало известно, что Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.