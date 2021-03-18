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Новости Коронавирус и карантин
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За вчера в Украине вакцинированы от коронавируса почти 10 тыс. человек, всего - 81 755, - Минздрав

За вчера в Украине вакцинированы от коронавируса почти 10 тыс. человек, всего - 81 755, - Минздрав

За минувшие сутки, 17 марта, в Украине вакцинированы от коронавируса 9832 человека, все они получили 1 дозу препарата Oxford-AstraZeneca индийского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

По состоянию на утро 18 марта привиты от коронавируса 81 755 человек в Украине. По данным Минздрава, 1 человек уже получил 2 дозы вакцины от коронавируса.

Читайте также: За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 928 человек, всего - 62 083, - Минздрав

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Топ комментарии
+3
Показуха. Така кількість для масової вакцинації заради загального імунітету- ніпрощо.
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18.03.2021 09:25
+3
Он с антимозгами.
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18.03.2021 09:39
+3
Медленно раздупляются. Скорей всего, со следующим контрактом на поставку вакцины у Зекоманды провал, потому они и "растягивают удовольствие".
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18.03.2021 09:53
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Показуха. Така кількість для масової вакцинації заради загального імунітету- ніпрощо.
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18.03.2021 09:25 Ответить
где можно приобрести ваксыну Жонсон и Жонсон?
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18.03.2021 09:25 Ответить
У меня.
Сколько доз нужно?
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18.03.2021 09:27 Ответить
Відро.
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18.03.2021 09:35 Ответить
Хоть два.

Упродовж минулої доби в Україні вакциновано проти коронавірусу майже 10 тис. осіб, загалом - 81 755, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9876
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18.03.2021 09:45 Ответить
нужна тройка! трусам майкам и фуфайкам
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18.03.2021 09:59 Ответить
Тройнуши нет.
Есть гвоздика.
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18.03.2021 10:06 Ответить
У Жонсона с Малой Арнаутской. Контрабандный продукт! (с)
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18.03.2021 10:05 Ответить
это -ноль. Что делает в Украине президент ? Или он уже с антителами и ему пофиг?
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18.03.2021 09:27 Ответить
Он с антимозгами.
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18.03.2021 09:39 Ответить
у нас есть президент? у нас есть телеперсонаж голобородько и лучше всего у него выходит отдыхать и клепать видосики
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18.03.2021 09:59 Ответить
Упродовж минулої доби в Україні вакциновано проти коронавірусу майже 10 тис. осіб, загалом - 81 755, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8953
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18.03.2021 10:30 Ответить
Упродовж минулої доби в Україні вакциновано проти коронавірусу майже 10 тис. осіб, загалом - 81 755, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6270
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18.03.2021 10:29 Ответить
Вы хотели сказать "прыныжень", как сказал Милованов? Называть это недоразумение президентом язык не поворачивается.
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18.03.2021 16:31 Ответить
Медленно раздупляются. Скорей всего, со следующим контрактом на поставку вакцины у Зекоманды провал, потому они и "растягивают удовольствие".
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18.03.2021 09:53 Ответить
и это ожидаемо - Порошенко ж не закупил вакцину а зелепуки так надеялись, так расчитывали
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18.03.2021 10:00 Ответить
42000000 / 10000 / 365 * 2 = 23 года

Упродовж минулої доби в Україні вакциновано проти коронавірусу майже 10 тис. осіб, загалом - 81 755, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8177
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18.03.2021 10:07 Ответить
А если учесть, что еще рождается 1200 человек в день? Кроме того, прививки нужно повторять. В вакцинации такими темпами вообще смысла нет... Ну разве что если попытаться прививать только группы риска. Но даже в этом случае - это очень мало.
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18.03.2021 16:12 Ответить
https://ua.news/ua/umer-prezydent-tanzanyy/ «З глибоким жалем повідомляю вам, що сьогодні … ми втратили нашого відважного лідера, президента Республіки Танзанія Джона Помбе Маґуфулі», - зазначила вона. Хасан оголосила 14-денну жалобу за президентом. Зазначається, що Маґуфулі помер у лікарні Мзена в місті Дар-ес-Салам від серцевих ускладнень.
https://ua.news/ua/umer-prezydent-tanzanyy/ Президент країни не з'являвся на публіці більше двох тижнів, а про його здоров'я ходили чутки, що він нібито лікувався від COVID-19. Однак офіційно уряд відкидає цю інформацію.
https://ua.news/ua/umer-prezydent-tanzanyy/ Маґуфулі був одним із найвидатніших скептиків коронавірусу в Африці і закликав протидіяти вірусу за допомогою молитви і парової терапії.
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18.03.2021 10:55 Ответить
Та куди ж ви так женете???
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18.03.2021 11:12 Ответить
 
 