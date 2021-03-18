За вчера в Украине вакцинированы от коронавируса почти 10 тыс. человек, всего - 81 755, - Минздрав

За минувшие сутки, 17 марта, в Украине вакцинированы от коронавируса 9832 человека, все они получили 1 дозу препарата Oxford-AstraZeneca индийского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

По состоянию на утро 18 марта привиты от коронавируса 81 755 человек в Украине. По данным Минздрава, 1 человек уже получил 2 дозы вакцины от коронавируса.

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