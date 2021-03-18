РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4190 посетителей онлайн
Новости
11 538 1

Учеников 5-11 классов в Харькове переводят на дистанционное обучение, - региональная комиссия ТЭБ и ЧС

Учеников 5-11 классов в Харькове переводят на дистанционное обучение, - региональная комиссия ТЭБ и ЧС

Региональная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение об усилении карантинных ограничений в области. В частности, учеников 5-11 классов перевели на дистанционную форму обучения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение комиссии.

Согласно опубликованному документу, с 18 марта руководителям заведений общего среднего образования рекомендовали обеспечить дистанционное обучение для всех школьников, кроме учеников 1-4 классов. Также рекомендовали перейти на дистанционку техникумам и университетам.

Данное решение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ученики 5-11 классов в Киеве уйдут на весенние каникулы 18 марта, - Кличко

Автор: 

Харьков (7466) школа (3012)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А младшие классы пусть ходят всех заражают?
показать весь комментарий
18.03.2021 13:04 Ответить
 
 