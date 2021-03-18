Учеников 5-11 классов в Харькове переводят на дистанционное обучение, - региональная комиссия ТЭБ и ЧС
Региональная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение об усилении карантинных ограничений в области. В частности, учеников 5-11 классов перевели на дистанционную форму обучения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение комиссии.
Согласно опубликованному документу, с 18 марта руководителям заведений общего среднего образования рекомендовали обеспечить дистанционное обучение для всех школьников, кроме учеников 1-4 классов. Также рекомендовали перейти на дистанционку техникумам и университетам.
Данное решение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в области.
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показать весь комментарий18.03.2021 13:04 Ответить Мне нравится 0
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