Учеников 5-11 классов в Харькове переводят на дистанционное обучение, - региональная комиссия ТЭБ и ЧС

Региональная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение об усилении карантинных ограничений в области. В частности, учеников 5-11 классов перевели на дистанционную форму обучения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение комиссии.

Согласно опубликованному документу, с 18 марта руководителям заведений общего среднего образования рекомендовали обеспечить дистанционное обучение для всех школьников, кроме учеников 1-4 классов. Также рекомендовали перейти на дистанционку техникумам и университетам.

Данное решение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в области.

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