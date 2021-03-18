"Слуга народа" Кравчук разъяснила положения законопроекта о коллаборационизме: "Это не закон о враче, учителе или водителе"
В Украине планируют ввести наказание за содействие российской агрессии. Соавтор законопроекта о коллаборационизме народный депутат Евгения Кравчук разъяснила, кого могут притянуть к ответственности, согласно данной инициативе.
Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Нардеп отметила, что каждый случай необходимо рассматривать отдельно.
"Что касается учителей - то их просто поставили в такие условия. При этом, если директор школы организовывает какие-то линейки и распинается, что украинские солдаты кого-то там расстреливают - это одно дело. А если ты просто учишь химии или физике - другое. Это не закон о враче, учителе или водителе", - сказала Кравчук.
Документ также содержит положение о наказании за информационное сотрудничество с агрессором и совместные политические мероприятия. При широкой трактовке этих норм под них может подпасть деятельность целого ряда украинских партий и телеканалов. Однако Кравчук отметила, что под действие закона может попасть группа украинских депутатов, которые, к примеру, поедут в Донецк или Симферополь и проведет там совместную конференцию с местными "властями".
По ее словам, в финальном тексте законопроекта вряд ли удастся сохранить норму о возможности запрета религиозных организаций, если их "уполномоченные лица" виновны в коллаборационизме. Но деятельность политических партий и их лидеров Кравчук считает необходимым пресекать, если их деятельность подпадает под нормы закона.
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В этом и проблема. Могут попасть, а могут не попасть. А могут попасть да не те. Должно быть четко прописано.
Вот, например, представим, что такой закон приняли завтра.
Как его воплотить на оккупированной территории? Формально - можно заочно осудить... а реально - никак. Никак.
А вот здесь... открывается широчайшее поле для деятельности. И не против чиновников и депутатов - у тех связи и возможности для найма адвокатов хороших.
А вот кому-то вроде ... обычной училки, которая к примеру на эмоциях (а детишки умеют их вызывать) перейдет на русский на уроке... просто например... а детишки современные, сознательно ее выведшие из себя да запишут на видео этот момент (без самого момента провокации, только результаты)... то отвечать как раз придется ей. И на допросах тоже. Но не депутату/чиновнику.
Я тебя буду провоцировать. 10 минут. Ну 15 максимум. И ты дашь мне в морду.
А потом к тебе придет вежливый дядя-следователь с соотв. видео, на котором ты мутузишь несчастного меня (момент провокации на видео никогда не попадет, разумеется)...
Понял, откуда ножки у буллинга растут?
Слова на видео не попадут. У ментов будет видео как ты меня бьешь. Кого заберут?))
А в случае ребенка - еще и поступками. А я посмотрю как ты его за хулиганку заберешь.
ЖАЛЬ..
ПІД ЦЮ ЗАБОРОНУ МАЛИ БИ ПОПАСТИ ОЧІЛЬНИКИ І "духовенство" Секти"Євангельські християни".
за пропаганду "російських нарративів"-"Ковід-просто грип" і "війну з росією розпочали політики,не народ".
Пэт Бродский говорил: если ты ходишь в булочную, ты сотрудничаешь с режимом.
То есть это все.
Евгения Кравчук говорит, что учитель, который проводит антиукраинскую пропаганду - это одно, а если "просто" учит химии - это другое. Не бывает учителей, которые никогда не занимаются пропагандой, не бывает водителей, которые никогда не подвозит боевикам оружие, не бывает врачей, которые никогда не лечат бандитов.
Но опять же, названные люди делают это добровольно или по принуждению. А отличить мотивы практически невозможно.
Пэт БродскийПоэт Бродский.
Вы же сами не верите, что между коллаборантом и неколлаборантом можно провести черту!
Просто условная черта для формулировки закона не подходит! Для закона нужна ясная черта.
Пособник оккупантов, который не совершает прямых уголовных преступлений, но при этом активно способствует оккупационному режиму, сегодня фактически недосягаем для законной государственной власти. Однозначно нужен закон, по которому его можно будет привлечь к ответственности. И такой закон вполне реально выписать. А с условностью черты пускай работают судьи. Они именно за это получают з/п.
(Хотя доказать это будет не просто). А все остальные чиновники, директора, заведующие, управляющие, исполняющие обязанности, помощники, работники тыла, армейцы не коллаборанты?
А те, кто будет осужден как коллабрант - ущемить в правах сроком не менее 25 лет с лишением гражданства Украины !