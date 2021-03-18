ЕС нацелен на сокращение разрыва между экономической мощью и геополитическим влиянием, - Боррель

Сокращение разрыва между экономической мощью Европы и ее геополитическим влиянием является одной из главных задач Евросоюза.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), ингформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В экономическом плане есть три доминирующих полюса: США, Китай и Европейский союз. Но политически структура более сложна", - пишет он.

По его мнению, сложность состоит в том, что мировую систему все больше структурирует китайско-американская биполярность, наряду с которой есть важные политические и военные державы (например, Россия или Турция), а ЕС, который несет большой экономический вес, пока находится в процессе становления как политический полюс.

"Цель (...) состоит как раз в том, чтобы сократить разрыв между экономической мощью и геополитическим влиянием", - делает вывод Боррель.

Глава дипломатии ЕС признает, что в меняющемся мире альтернативные нарративы бросают вызов "Западу" во всех сферах. Россия, Китай и другие страны, по его словам, видят посягательство на их суверенитет в любом обсуждении прав человека в сферах своего влияния. В то время как для ЕС права человека являются универсальными ценностями и краеугольным камнем внешней политики, подчеркивает Боррель.

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"Нужно срочно продемонстрировать европейскую точку зрения и наладить союзы с государствами-единомышленниками", - пишет глава дипломатии ЕС.

При этом, уверяет Боррель, ЕС не имеет гегемонистских амбиций, но должен гарантировать, что не будет "обобщенного релятивизма, при котором каждый делает в пределах своих границ, что хочет".

Евросоюзу, по мнению главы дипломатии, "придется действовать более напористо, чтобы продвигать свои интересы в более сообщающемся мире". В этом заключается главный смысл новой стратегии многосторонности, недавно одобренной Брюсселем, подчеркнул Боррель.