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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Посольство США о задержании журналиста Есипенко в оккупированном Крыму: Оккупанты не имеют законных полномочий арестовывать людей

Посольство США о задержании журналиста Есипенко в оккупированном Крыму: Оккупанты не имеют законных полномочий арестовывать людей

США осуждают политически мотивированный арест Россией внештатного корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Мы осуждаем политически мотивированный арест Россией журналиста Владислава Есипенко в Крыму. Российские незаконные оккупанты не имеют законных полномочий препятствовать деятельности свободной прессы, самовольно арестовывать людей и отказывать им в надлежащих судебных процессах", - говорится в сообщении.

Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акцию в честь дня рождения Шевченко – Елизавету Павленко – задержали на Ангарском перевале. 16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

Читайте: Украина требует от РФ освободить задержанного в Крыму журналиста-фрилансера Есипенко

Автор: 

Крым (26376) США (26542) Есипенко Владислав (41)


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СМЕРТЬ кацапским оккупантам !!! Путина-***** и убийцу в Гаагский трибунал ...
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18.03.2021 10:13 Ответить
Смешные вы... РФ и законность - абсолютно несовместимые понятия.
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18.03.2021 10:14 Ответить
Им ***** разрешил
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18.03.2021 10:17 Ответить
Посол все верно излагает, оккупанты не имеют права кого то арестовывать, поэтому в Крыму должна быть полная свобода действий для уголовников, только это может может немного развлечь граждан Украины, там проживающих.
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18.03.2021 11:53 Ответить
 
 