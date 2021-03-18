Посольство США о задержании журналиста Есипенко в оккупированном Крыму: Оккупанты не имеют законных полномочий арестовывать людей

США осуждают политически мотивированный арест Россией внештатного корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Мы осуждаем политически мотивированный арест Россией журналиста Владислава Есипенко в Крыму. Российские незаконные оккупанты не имеют законных полномочий препятствовать деятельности свободной прессы, самовольно арестовывать людей и отказывать им в надлежащих судебных процессах", - говорится в сообщении.

Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акцию в честь дня рождения Шевченко – Елизавету Павленко – задержали на Ангарском перевале. 16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

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