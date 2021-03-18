За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 30 человек, выздоровели - 666, выявили 1 092 случая, - Кличко

В столице за минувшие сутки госпитализировали 148 пациентов с COVID-19.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за сутки выявили 1092 случая COVID-19 (всего с начала пандемии 149 923 случаев).

Среди заболевших 606 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 432 мужчины в возрасте от 18 до 91 года, 34 девочки от 7 месяцев до 17 лет и 20 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет

Кроме того, за минувшие сутки зафиксировали 30 летальных случаев от вируса (всего 2 991).

148 пациентов были госпитализированы.

В то же вермя, 666 пациентов побороли коронавирус (всего 100 546 выздровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (226), Деснянском (189) и в Голосеевском (97).

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