Супруге умершего волонтера Виталия Панича Наталье, которая воспитывает двоих детей, нужна помощь: у нее обнаружена опухоль оболочки спинного мозга. ФОТО
Супруге Виталия Панича, который внезапно умер 7 июня прошлого года, Наталье Панич нужна помощь.
Об этом на своей странице в Facebook написал психолог, коуч в Киевском городском центре помощи участникам АТО Родион Григорян, передает Цензор.НЕТ.
"Нужна помощь Наталье Панич! Жене Виталия Панича, чья внезапная смерть 7 июня прошлого года поразила наше волонтерско-ветеранское сообщество, которому из-за конфликта с врачом не только отказали в медицинской помощи, но и обокрали после смерти в 4 больнице Киева", - написал он.
По его словам, Наталья осталась на съемной квартире с двумя детьми-подростками. Она с друзьями в тяжелые коронавирусные времена поднимают маленький бизнес и очень трудно выживают, работая практически без отдыха.
"Сейчас у нее обнаружена опухоль оболочки спинного мозга, которую нужно быстро оперировать. За дело взялись очень крутые врачи, которые уверены, что перспектива - полное выздоровление. Стоимость оперативного вмешательства под микроскопом и расходных материалов со всеми возможными скидками 25 000 грн. Сумму на операцию собрали, но впереди реабилитация и восстановление, при которой она не сможет работать и кормить своих детей.
Бывает, что мы стесняемся перечислить небольшую сумму, но поверьте, каждые 10 грн могут помочь", - написал Григорян.
Карта для желающих помочь: 4149 6293 9495 3640, Наталья Панич; Монобанк - 4441 1144 2726 7172.
Также он добавил, что ПриватБанк перевод пропускает без проблем. Монобанк, ОТП, УкрСиббанком отменяет операцию: "Старайтесь, пожалуйста, переводить через Приват".
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Виталий Панич скончался от пневмонии в реанимации 4-й киевской больницы. После его смерти стало известно, что находившиеся при нем деньги, телефон и документы, пропали.
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