"ОП требовал от меня участия в создании ВСК по теме "пленок Деркача". Арахамия - крыса, обписанная по самое не могу", - Дубинский. ВИДЕО
Руководство фракции "Слуга народа" принимало активное участие в расследовании дела о так называемых "пленках Деркача".
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук народный депутат Александр Дубинский, исключенный ранее из фракции и партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.
"Именно Офис президента Зеленского требовал от меня участия в создании ВСК в ВР по теме "пленок Деркача". Именно ОП требовал от меня участия в той пресс-конференции, где Деркач опубликовал те пленки. Напоминаю, что я тогда от участия в этой афере отказался, и тогда создавать ВСК пришлось лично главе фракции "Слуги народа" в ВР Давиду Арахамии. Арахамия недавно что-то выдал по поводу норки, и что кто-то там куда-то написал, так вот Арахамия и является той самой крысой, обписанной по самое не могу в деле по расследованию разговора Порошенко-Байдена. Именно он подбирал людей в эту ВСК. Именно он проводил через регламентный комитет Рады данное постановление и собирался вынести его в парламент", - отметил Дубинский.
Кроме этого Дубинский утверждает, ОП не просто согласовывал соответствующие действия, но и принимал в них активное участие.
Также Дубинский уверяет, что он сам не имеет никакого отношения к так называемым "пленкам Деркача" и выступает против вмешательства во внутренние дела других стран.
Отметим, что 16 марта, комментируя исключение Александра Дубинского из партии "Слуга народа", Давид Арахамия заявил: "Кратко - обители мышку, написали в норку".
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смешной и убогий он, списанное, никому не нужное уже чмо.
Ну от і поплатились. Дядечко Джо вас пам'ятає. Арахамія теж своє дістане.
Дубинський там... Лерос...
Панове, якщо говорити мовою кіно - все це був тільки тизер.
Бабуся поки просто попереджає онука. Вона розлючена, засмучена, і загрожує йому показати головні мультики -
з пустотливого дитинства, розпусної юності і зрілих брудних фокусів фігуранта.
Так що кіно нас чекає, швидше за все, багатосерійне.
"Жабагадюка пікчерс - представляє". Ну, і музичка така, тривожна...