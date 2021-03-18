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"ОП требовал от меня участия в создании ВСК по теме "пленок Деркача". Арахамия - крыса, обписанная по самое не могу", - Дубинский. ВИДЕО

Руководство фракции "Слуга народа" принимало активное участие в расследовании дела о так называемых "пленках Деркача".

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук народный депутат Александр Дубинский, исключенный ранее из фракции и партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Именно Офис президента Зеленского требовал от меня участия в создании ВСК в ВР по теме "пленок Деркача". Именно ОП требовал от меня участия в той пресс-конференции, где Деркач опубликовал те пленки. Напоминаю, что я тогда от участия в этой афере отказался, и тогда создавать ВСК пришлось лично главе фракции "Слуги народа" в ВР Давиду Арахамии. Арахамия недавно что-то выдал по поводу норки, и что кто-то там куда-то написал, так вот Арахамия и является той самой крысой, обписанной по самое не могу в деле по расследованию разговора Порошенко-Байдена. Именно он подбирал людей в эту ВСК. Именно он проводил через регламентный комитет Рады данное постановление и собирался вынести его в парламент", - отметил Дубинский. 

Кроме этого Дубинский утверждает, ОП не просто согласовывал соответствующие действия, но и принимал в них активное участие.

Также Дубинский уверяет, что он сам не имеет никакого отношения к так называемым "пленкам Деркача" и выступает против вмешательства во внутренние дела других стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубинский сделал глупость, когда пошел на совместную пресс-конференцию с Деркачом, - "слуга народа" Кравчук

Отметим, что 16 марта, комментируя исключение Александра Дубинского из партии "Слуга народа", Давид Арахамия заявил: "Кратко - обители мышку, написали в норку".

Автор: 

Байден Джо (2786) Деркач Андрей (134) Порошенко Петр (19596) Арахамия Давид (988) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+84
ОП требовал от меня участия в создании ВСК по теме "пленок Деркача", я от аферы отказался. Арахамия - крыса, обписанная по самое не могу, - Дубинский - Цензор.НЕТ 3165
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18.03.2021 10:47
+72
так это же все меняет... иди, обниму!!
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18.03.2021 10:45
+69
Давай, дубина, наваливай!!!! Скорее всё ваше зеленое болото сгниёт!!)))))))))))))))))))))))))))
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18.03.2021 10:48
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Страница 3 из 3
Щур на щура дуже цікаво!Переможе звісно ЩУР.
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18.03.2021 16:34 Ответить
Вы имеете ввиду Порошенко.
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18.03.2021 19:32 Ответить
бородатая бенина жопа наехал на торговку чурчхелой))) в принципе ни чего нового, только прародителем так называемого олигархата а по жизни просто воровства в особо крупных размерах был кучма, он-же и заказчик Гонгадзе не без литвина и деркача, судя по всему малоПИД...роского, бениного, нарко-Дегенерата ждут веселые деньки, это существо считает себя самым умным и хитрым, ждем расследования Беллингкэт....рассказов дубины, Сказок степанова про вакцину, сказок шПигеля про цены и МВФ и т.д.....
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18.03.2021 17:05 Ответить
обосцанный собачий рот раскудахкалсИ.

смешной и убогий он, списанное, никому не нужное уже чмо.
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18.03.2021 17:06 Ответить
https://news.obozrevatel.com/show/people/kak-vyiglyadit-osobnyak-slugi-arahamii-pod-kievom-v-seti-pokazali-foto-i-video.htm Стоит отметить, что стоимость особняка составляет около 500 тысяч долларов. Но, судя по декларации Арахамии, он купил его полтора года назад всего за 35 тысяч долларов.
"ОП вимагав від мене участі у створенні ТСК з теми "плівок Деркача". Арахамія - щур, обпісяний по саме нікуди", - Дубінський - Цензор.НЕТ 8389
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18.03.2021 18:12 Ответить
А, ты сам чем думаешь - ЖОПОЙ???
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18.03.2021 18:26 Ответить
О чудо, Бенина жопа опять заговорила!!!
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18.03.2021 18:33 Ответить
Арахамия похуже будет Дубинского.
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18.03.2021 19:19 Ответить
Хуже коррупционеров и олигархов не бывает. А Дубину садить пора много вони от него в такие непростые для страны моменты.
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18.03.2021 19:30 Ответить
Два сапога пара. Там лучшего нет
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18.03.2021 21:52 Ответить
Арахамия колаборант, а Дубинский слуга Коломойского.
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18.03.2021 23:38 Ответить
Колаборант хуже слуги олигарха.
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18.03.2021 23:39 Ответить
"ОП вимагав від мене участі у створенні ТСК з теми "плівок Деркача". Арахамія - щур, обпісяний по саме нікуди", - Дубінський - Цензор.НЕТ 7462
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18.03.2021 19:29 Ответить
Кот на Порошенко похож ,а пес на Медведчука.
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18.03.2021 19:31 Ответить
о,слуги народа подтянулись
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18.03.2021 19:39 Ответить
Не я идейный и за бесплатно.
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18.03.2021 19:41 Ответить
я ж не против
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18.03.2021 19:52 Ответить
А ты на брехуна
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18.03.2021 21:52 Ответить
тьфу ! какой срач , однако !!! и эта шобла хочет управлять страной и даже порулить щє років п"ять ? ЖОДНОГО ГОЛОСУ за зелене непорозуміння !!!
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18.03.2021 19:45 Ответить
Олигархи все равно хуже.
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18.03.2021 19:50 Ответить
Так зеленые и есть партия слуг олигархов!
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18.03.2021 20:15 Ответить
Даже если они в вышиванках.
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18.03.2021 19:51 Ответить
А кто там в вышиванках - Дубинский или Коломойский?
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18.03.2021 21:53 Ответить
то дубіна вже правильний чел, якщо його вже тут постять...?
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18.03.2021 20:02 Ответить
Мне нравится этот парень. -Оставайся мальчик снами, будешь нашим королём!-(с)
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18.03.2021 20:28 Ответить
Ну це в їх стилі. Спочатку Вазелін сам заявив, що Скалецькій поради піти в самоізоляцію в Санжарах. А потім її звільнив мотивуючи тим, що вона не працювала а була на самоізоляції в Санжарах. А що Дубінеску хотів? Криворізький полупокер він такий...
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18.03.2021 20:41 Ответить
А, срач серед клованів. Запасаймося поп-корном і чекаймо, коли вони почнуть товкти одне іншого в писок. От коли буде весело. Тоді можна буде говорити за професіоналізм (чи то його відсутність).
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18.03.2021 21:05 Ответить
ПОЛУЧАЕТСЯ КРЫСЫ УЖЕ СБЕЖАЛИ С КОРАБЛЯ, А ОСТАЛИСЬ МЫШИ !!!
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19.03.2021 00:35 Ответить
"ОП вимагав від мене участі у створенні ТСК з теми "плівок Деркача". Арахамія - щур, обпісяний по саме нікуди", - Дубінський - Цензор.НЕТ 5379"ОП вимагав від мене участі у створенні ТСК з теми "плівок Деркача". Арахамія - щур, обпісяний по саме нікуди", - Дубінський - Цензор.НЕТ 7752"ОП вимагав від мене участі у створенні ТСК з теми "плівок Деркача". Арахамія - щур, обпісяний по саме нікуди", - Дубінський - Цензор.НЕТ 7752"ОП вимагав від мене участі у створенні ТСК з теми "плівок Деркача". Арахамія - щур, обпісяний по саме нікуди", - Дубінський - Цензор.НЕТ 7752"ОП вимагав від мене участі у створенні ТСК з теми "плівок Деркача". Арахамія - щур, обпісяний по саме нікуди", - Дубінський - Цензор.НЕТ 7752
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19.03.2021 02:11 Ответить
Вангую - Дубина на обидах переметнется в ОПЗЖ к брату по несчастью Киве. И мстя его будет ужасна.
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19.03.2021 07:51 Ответить
какие же все таки ублюдки с двойным гражданством во власти
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19.03.2021 09:28 Ответить
Ой, та дубіна сам із задоволенням смакував скандал створений тими плівками.
Ну от і поплатились. Дядечко Джо вас пам'ятає. Арахамія теж своє дістане.
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19.03.2021 09:42 Ответить
Гліб Бабіч - Дубинський там... Лерос... Панове, якщо говорити...

Дубинський там... Лерос...
Панове, якщо говорити мовою кіно - все це був тільки тизер.
Бабуся поки просто попереджає онука. Вона розлючена, засмучена, і загрожує йому показати головні мультики -
з пустотливого дитинства, розпусної юності і зрілих брудних фокусів фігуранта.
Так що кіно нас чекає, швидше за все, багатосерійне.
"Жабагадюка пікчерс - представляє". Ну, і музичка така, тривожна...

"ОП вимагав від мене участі у створенні ТСК з теми "плівок Деркача". Арахамія - щур, обпісяний по саме нікуди", - Дубінський - Цензор.НЕТ 2659
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19.03.2021 10:39 Ответить
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