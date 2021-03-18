"ОП требовал от меня участия в создании ВСК по теме "пленок Деркача". Арахамия - крыса, обписанная по самое не могу", - Дубинский. ВИДЕО

Руководство фракции "Слуга народа" принимало активное участие в расследовании дела о так называемых "пленках Деркача".

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук народный депутат Александр Дубинский, исключенный ранее из фракции и партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Именно Офис президента Зеленского требовал от меня участия в создании ВСК в ВР по теме "пленок Деркача". Именно ОП требовал от меня участия в той пресс-конференции, где Деркач опубликовал те пленки. Напоминаю, что я тогда от участия в этой афере отказался, и тогда создавать ВСК пришлось лично главе фракции "Слуги народа" в ВР Давиду Арахамии. Арахамия недавно что-то выдал по поводу норки, и что кто-то там куда-то написал, так вот Арахамия и является той самой крысой, обписанной по самое не могу в деле по расследованию разговора Порошенко-Байдена. Именно он подбирал людей в эту ВСК. Именно он проводил через регламентный комитет Рады данное постановление и собирался вынести его в парламент", - отметил Дубинский.

Кроме этого Дубинский утверждает, ОП не просто согласовывал соответствующие действия, но и принимал в них активное участие.

Также Дубинский уверяет, что он сам не имеет никакого отношения к так называемым "пленкам Деркача" и выступает против вмешательства во внутренние дела других стран.

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Отметим, что 16 марта, комментируя исключение Александра Дубинского из партии "Слуга народа", Давид Арахамия заявил: "Кратко - обители мышку, написали в норку".