В Японии разработали новый набор реактивов для тестирования, с помощью которого можно мгновенно обнаружить COVID-19 и его мутации

Один из крупных японских производителей измерительных инструментов и средств для проведения анализов компания Симадзу разработала комплект для тестирования, который поможет незамедлительно обнаруживать коронавирус или его варианты.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает NHK.

В компании заявили что новый набор реактивов предназначен для ПЦР-тестирования, для которого используется, в частности, слюна. Более того, этот набор поможет не только определить положительную или отрицательную реакцию на коронавирус, но еще и выяснить, является ли выявленный вирус мутировавшим.

Отмечается, что в настоящее время муниципалитеты по всей стране сначала используют ПЦР-тесты для того, чтобы определить положительный либо отрицательный результат собираемых образцов. Выявление мутаций генетического кода вируса требует дополнительного процесса с использованием другого реактива.

В Симадзу сообщили, что новый комплект поможет оптимизировать весь процесс в целом, поскольку он позволяет выполнять обе проверки одновременно.

Вне зависимости от того, использован новый комплект или нет, давший положительный результат образец требуется отправлять в Национальный институт инфекционных заболеваний. Там образец проверяют, чтобы определить, является ли он видоизменившимся вариантом коронавируса или нет.

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В Симадзу заявили, что всего потребуется еще около двух месяцев исследований для того, чтобы создать из нового набора реактивов продукт для проведения реального тестирования, который, по данным компании, будет предлагаться только лабораториям.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 18 марта зафиксировали более 121,8, млн случаев заражения коронавирусом, из них - более 2,6 млн летальных, выздоровели уже более 98,2 млн человек.