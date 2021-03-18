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Новости Коронавирус и карантин
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В Японии разработали новый набор реактивов для тестирования, с помощью которого можно мгновенно обнаружить COVID-19 и его мутации

В Японии разработали новый набор реактивов для тестирования, с помощью которого можно мгновенно обнаружить COVID-19 и его мутации

Один из крупных японских производителей измерительных инструментов и средств для проведения анализов компания Симадзу разработала комплект для тестирования, который поможет незамедлительно обнаруживать коронавирус или его варианты.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает NHK.

В компании заявили что новый набор реактивов предназначен для ПЦР-тестирования, для которого используется, в частности, слюна. Более того, этот набор поможет не только определить положительную или отрицательную реакцию на коронавирус, но еще и выяснить, является ли выявленный вирус мутировавшим.

Отмечается, что в настоящее время муниципалитеты по всей стране сначала используют ПЦР-тесты для того, чтобы определить положительный либо отрицательный результат собираемых образцов. Выявление мутаций генетического кода вируса требует дополнительного процесса с использованием другого реактива.

В Симадзу сообщили, что новый комплект поможет оптимизировать весь процесс в целом, поскольку он позволяет выполнять обе проверки одновременно.

Вне зависимости от того, использован новый комплект или нет, давший положительный результат образец требуется отправлять в Национальный институт инфекционных заболеваний. Там образец проверяют, чтобы определить, является ли он видоизменившимся вариантом коронавируса или нет.

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В Симадзу заявили, что всего потребуется еще около двух месяцев исследований для того, чтобы создать из нового набора реактивов продукт для проведения реального тестирования, который, по данным компании, будет предлагаться только лабораториям.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 18 марта зафиксировали более 121,8, млн случаев заражения коронавирусом, из них - более 2,6 млн летальных, выздоровели уже более 98,2 млн человек.

карантин (16729) тестирование (496) Япония (1308) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Шімадзу (Shimazu). В японській немає звукосполучення "сі". Не копіюйте москвинів.
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18.03.2021 11:01
+2
японцям - респект!
з діагностикою ковіду, здається, справи поліпшуються (при наймні в них)
ще б просунутись у лікуванні, щоб звести ризики хоча б до рівня грипу
тоді б наше допандемійне життя повернулося
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18.03.2021 11:04
+1
"Нужно, просто, понюхать подмышки".

У Японії розробили новий набір реактивів для тестування, за допомогою якого можна миттєво виявити COVID-19 та його мутації - Цензор.НЕТ 1110
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18.03.2021 11:07
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Правила форума Совет форумчан
Ще треба реактиви щоб відбитки пальців на коронавірусі знайти...так би мовити щоб за руку спіймати злодія
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18.03.2021 10:50 Ответить
Шімадзу (Shimazu). В японській немає звукосполучення "сі". Не копіюйте москвинів.
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18.03.2021 11:01 Ответить
Цензору давно вже потрібно перейти виключно на українську мову публікацій, та використовувати адекватні системи транслітерації. А кацапи хай далі користуються недолугою Поліванщиною.
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18.03.2021 15:10 Ответить
японцям - респект!
з діагностикою ковіду, здається, справи поліпшуються (при наймні в них)
ще б просунутись у лікуванні, щоб звести ризики хоча б до рівня грипу
тоді б наше допандемійне життя повернулося
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18.03.2021 11:04 Ответить
Да у них давно с этим нормально. Когда-то на радио НВ слушал посла в Японии. Там все прибывшие сдают тест на корону и отправляются на карантин до выяснения результатов. Все контакты отслеживаются автоматически. Никаким справкам не верят: ни из ЕС, ни из США, ни из Израиля. А как вопил весь мир, когда они лайнер на карантин поставили?! Как показывает время, японцы оказались правы. Если бы в Европе плотность населения была, как в Японии, то она бы уже вымерла от первой же эпидемии. А японцам не пришлось даже локдауны вводить... Кстати, перед зимой они закрыли один очень популярный в Японии туристический маршрут (смоделировали ситуацию и приняли решение) с огромными компенсациями туристическому бизнесу. А наши дебилы орали: "Едьте в Буковель, пока не закрыли". Разницу улавливаете? С японцев весь цивилизованный мир должен был брать пример, но нет - все решили искать свой путь.
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18.03.2021 16:01 Ответить
"Нужно, просто, понюхать подмышки".

У Японії розробили новий набір реактивів для тестування, за допомогою якого можна миттєво виявити COVID-19 та його мутації - Цензор.НЕТ 1110
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18.03.2021 11:07 Ответить
...краще заглянути в .........
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18.03.2021 11:13 Ответить
У тебя свой метод!
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18.03.2021 11:48 Ответить
Еще бы Японцы изобрели такой "набор реактивов", который позволил бы лечить этот ковид как обычный вирус простуды. Вот это был бы настоящий прорыв.😷
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18.03.2021 11:13 Ответить
сразу к тесту гранату привязывать, а то развелось этих коронавирусных, в маршрутке не протолкнуться
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18.03.2021 11:17 Ответить
 
 