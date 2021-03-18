РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5164 посетителя онлайн
Новости Рынок земли
935 12

Если на этой неделе не решим вопрос "земельных" поправок, будем назначать внеочередное заседание, - Арахамия

Если на этой неделе не решим вопрос

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что парламент в дальнейшем будет назначить внеочередное заседание, если на этой неделе ВР не рассмотрит поправки к законопроекту №2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений".

Об этом он рассказал в комментариях журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если за эту неделю не решим этот вопрос, тогда, как правило, будем двигаться внеочередными, как мы тогда делали, когда был рассмотрен вопрос рынка земли", - говорит Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС не смог рассмотреть "земельный" вопрос из-за отсутствия кворума

Автор: 

ВР (29240) земля (1947) Арахамия Давид (988)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Если на этой неделе не решим вопрос "земельных" поправок, будем назначать внеочередное заседание, - Арахамия - Цензор.НЕТ 824
показать весь комментарий
18.03.2021 11:01
+4
Продает землю детей и внуков . Но за это прийдется ответить с консфискацией всем продажным слугам. По конституции все вернем обратно и с референдумом в придачу.
показать весь комментарий
18.03.2021 11:21
+3
Та земельку придётся вернуть народу ,поэтому не стоит тратить время ...
показать весь комментарий
18.03.2021 11:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если на этой неделе не решим вопрос "земельных" поправок, будем назначать внеочередное заседание, - Арахамия - Цензор.НЕТ 824
показать весь комментарий
18.03.2021 11:01 Ответить
Кажись он себя не обделит.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:04 Ответить
...так и "СВИНОЧОЛЫЙ" опять свой куш урвёт без проблем..Что ,ещё не поняли??
показать весь комментарий
18.03.2021 13:56 Ответить
Продает землю детей и внуков . Но за это прийдется ответить с консфискацией всем продажным слугам. По конституции все вернем обратно и с референдумом в придачу.
показать весь комментарий
18.03.2021 11:21 Ответить
Арахамія? Він грузин із Сочі.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:35 Ответить
Та земельку придётся вернуть народу ,поэтому не стоит тратить время ...
показать весь комментарий
18.03.2021 11:22 Ответить
Почему ЕС и Голос в вопросе земли идут в кильватере Слуг. На этом вопросе заканчивается вся их оппозиционность.
показать весь комментарий
18.03.2021 11:48 Ответить
тому що, олігархи давно не кладуть всі яйця в одну корзину.
показать весь комментарий
18.03.2021 13:35 Ответить
Поправка №1;
Землю можуть скуповувати лише підприємства Максима Гузенка та його вельмишановного тата!
показать весь комментарий
18.03.2021 12:33 Ответить
..." Вариант -2"...с "ваучерами" промышленных предприятий...Очередная "ЛАЖА" от жлобского "бомонда",правящего с 1996 года Украиной...ПОсмотрие,завтра опять "харьковские "угоды" примут...
показать весь комментарий
18.03.2021 13:54 Ответить
Спешат мародеры маланские, нужно успеть раздерибанить землю, пока лохотрат сериальчики смотрит.
показать весь комментарий
18.03.2021 17:01 Ответить
 
 