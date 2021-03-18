Если на этой неделе не решим вопрос "земельных" поправок, будем назначать внеочередное заседание, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что парламент в дальнейшем будет назначить внеочередное заседание, если на этой неделе ВР не рассмотрит поправки к законопроекту №2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений".

Об этом он рассказал в комментариях журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если за эту неделю не решим этот вопрос, тогда, как правило, будем двигаться внеочередными, как мы тогда делали, когда был рассмотрен вопрос рынка земли", - говорит Арахамия.

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