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Журналисты обнаружили в СБУ спецстройуправление, которое работает как обычный строительный бизнес, - СМИ. ВИДЕО

Специализированное строительное управление СБУ, которое должно заниматься строительством жилья для службы, работает как обычный строительный бизнес - строит спортивные площадки, ремонтирует канализацию и реконструирует школы по заоблачным ценам. Ни жалобы от заказчиков, ни уголовные производства не останавливают строителей из СБУ. Более того спецбудуправление имеет 2 миллиона налогового долга.

"Слідство.Інфо" выявило в структуре Службы безопасности строительное предприятие, необходимость существования которого вызывает немало вопросов, передает Цензор.НЕТ.

Война оставила в Авдеевке немало разбитых зданий. Среди этих домов выделяется большмая трехэтажка с сине-желтой табличкой на дверях. На табличке надпись: "Авдеевская средняя общеобразовательная школа №2". Здание находится на реконструкции с 2015 года, когда в феврале-марте в нее попали снаряды. Сейчас фасад здания частично обволакивает утеплитель, а на рамах новых пластиковых окон - защитная пленка, которую еще не успели снять. Двор школы засыпан пылью и побелкой, у входа лежат стройматериалы. Те обстрелы школы были не последними. Двумя годами позже, в 2017-м, это случилось снова. Тогда в школе располагался пункт приема гуманитарной помощи. Несмотря на обстрелы и то, что школа находится вплотную к линии разграничения с оккупированным Донецком, местные власти решили сделать эту школу "опорной", то есть, по сути, главной школой Авдеевки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мошенники в Киеве, представляясь "известными брокерскими компаниями", выманивали у граждан ЕС деньги, - СБУ. ФОТОрепортаж

За годы реконструкции на школу выделили более 150 млн бюджетных гривен - за эти деньги, как свидетельствуют экспертные подсчеты, можно было построить новую. Но многолетний подрядчик работ - строительное управление Службы безопасности Украины - за бешеные деньги не смогло даже отреставрировать старую.

Значительная часть и бюджетных, и донорских денег шла на реконструкцию опорной школы №2. Журналисты подсчитали, что если на восстановление каждой из пяти других школ города были вложены примерно от 400 тыс. до 6,8 млн, то на реконструкцию школы №2 провели тендеров на около 155 млн грн государственных денег. То есть получается, что реконструкция одной единственной школы стоит почти в 13 раз больше, чем пять остальных вместе взятых. Спецбудуправлиння СБУ появилось в Авдеевский школе в 2016-м - тогда они получили первые 3 млн гривен. Уже через год управление выиграло еще один тендер на 58 млн грн - на дополнительные работы, и в 2019 году еще почти 1,4 млн грн. 

Аналитики из команды мониторингового портала Dozorro, который занимается контролем публичных закупок, исследовали документы по реконструкции. Они обнаружили, что задачи, на которые были выделены средства, нередко дублировались.

"Анализ календарных графиков выполнения работ показывает дублирование одних и тех же работ в каждом из трех графиков. Некоторые работы, которые по сути являются одинаковыми, называли по-разному", - отмечает координатор регионального направления проекта Dozorro Анастасия Ференц.

По данным Министерства развития громад и территорий Украины, стоимость строительства новой школы, рассчитанной на 1140 учащихся (именно столько учеников в Авдеевской школе), в 2018 году составила 120 млн грн - из расчета 105 тыс. грн на одно ученическое место. То есть, за деньги, выделенные на реконструкцию, можно было построить новую школу.

Из открытых источников мы узнали, что департамент СБУ преимущественно занимается вовсе не стратегическими объектами и является достаточно активным участником государственных и местных тендеров. За последние пять лет Спецбудуправление СБУ выиграло тендеров на 81,2 миллиона гривен (из них около 73,6 млн - школа в Авдеевке)

Так департамент получил за строительство спортивной площадки с искусственным покрытием для игры в минифутбол в Хмельницкой области 2,3 млн грн . Реконструировал очистные сооружения канализации в поселке Козова на Тернопольщине (6,4 млн грн) . Два раза корректировал смету Марьинской центральной районной больницы ( 325 тыс. грн ), отремонтировал комнаты и коридор в здании Госспецсвязи ( 199 тыс. грн ) и ремонтирует мебель Департамента хозяйственного обеспечения СБУ (93 тыс. грн).

Конкуренты Спецбудуправления обвиняют его в злоупотреблении положением и нечестной игре.

"Мы проанализировали последних руководителей департамента, а они меняются довольно часто. Все они - Михаил Кобля, Сергей Бакулин и Сергей Осыковый - напрямую связаны со строительным бизнесом. С 2020 года предприятием руководит Виктор Синельник, бывший коммерческий директор гипермаркета "Эпицентр К", - отмечают журналисты. 

Автор: 

коррупция (8559) СБУ (19878) строительство (1997) тендер (668) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+43
Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7684
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18.03.2021 11:18
+31


Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7048
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18.03.2021 11:17
+29
Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4961
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18.03.2021 11:21
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Правила форума Совет форумчан
Сослуживец клоуна по детскому садику Бакан на пенсию себе зарабатывает, - на пенсионный фонд никакой надежды нет=)
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18.03.2021 11:11 Ответить
Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7684
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18.03.2021 11:18 Ответить
Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4961
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18.03.2021 11:21 Ответить
это враг
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18.03.2021 11:23 Ответить
Мразь. Легенда про умного еврейского мальчика так и осталась легендой.
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18.03.2021 11:40 Ответить
розбийнык
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18.03.2021 13:12 Ответить
Воровать - не управлять .
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18.03.2021 16:59 Ответить
Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3711
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18.03.2021 20:18 Ответить
Не правильно. Правильно - Не тех тварей назвали животными)))
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18.03.2021 20:18 Ответить
Зеленский - главный ворюга.
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18.03.2021 11:55 Ответить
"Спецбудуправлиння СБУ появилось в Авдеевский школе в 2016-м - тогда они получили первые 3 млн гривен. Уже через год управление выиграло еще один тендер на https://prozorro.gov.ua/en/tender/UA-2018-05-08-000326-a 58 млн грн " - какой лютый клоун. Уже тогда начал гадить сывочелому.
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18.03.2021 14:51 Ответить
Здохни, гнида маланська.
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19.03.2021 11:07 Ответить
То есть, Баканов и Зеленский в 2015-м (!) создали схему, по которой стройуправление СБУ мутило деньги?
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18.03.2021 11:36 Ответить
Боты отрабатывают. Только вот кто им зарплату платит за такую "работу" от которой за версту несет....
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18.03.2021 12:14 Ответить
Ну почему? Их работа рассчитана на людей не умеющих думать и хотя бы минимально анализировать информацию: вон, сколько постов о том, что в этих мутках виноват Зеленский
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18.03.2021 12:22 Ответить
У меня подозрение, что это и есть те самые боты, сами пишут, отвечают себе, сами лайкают. Люди настоящие, наверное, там тоже есть. Думаю, если Цензор будет добавлять IP адрес (вдруг совесть проснется) в коммент - комментов убудет как минимум на половину.
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18.03.2021 12:49 Ответить
в 2015 году мутило деньги ?

или таки начало мутить уже при Баканове и Зеленском ?
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18.03.2021 12:30 Ответить
Читаем еще раз внимательно статью: Здание находится на реконструкции с 2015 года Источник: https://censor.net/ru/n3254093
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18.03.2021 12:50 Ответить
И шо в этом странного ?

Школу разбомбили в 2015 году, вот она и находится на реконструкции с 2015 года.

Особой очереди желающих проводить работы в Авдеевке тогда не наблюдалось. Зона АТО.
В чём странность, что работы проводило стройуправление СБУ ?

а вот дублирование работ на бумаге (то есть те самые "схемы") появились именно с приходом нового начальства из "Эпицентра".
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18.03.2021 16:20 Ответить
и вы предоставите пруфы, что хищения начались именно после весны 19-го?
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19.03.2021 11:47 Ответить
зачем пруфы, если это и так понятно из текста статьи ?

задваивание работ возможно только в более поздний период,

а именно задваивание здесь и названо схематозом.
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19.03.2021 12:01 Ответить
Задваивание работ возможно при составлении сметы, то есть, до их начала. А пруфы нужны, чтоб доказать твою бредовую теорию о том, что в стройуправлении все были честными, но потом пришел Зе и они вдруг резко скурвились.
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19.03.2021 19:43 Ответить
при первоначальной смете задваивание программа не пропустит,

а вот в дальнейшем вполне возможно сделать ещё одну смету на работы, которые уже были выполнены
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19.03.2021 22:44 Ответить
и да,

святых там и раньше не водилось,

но сейчас такой беспредел, что я раньше и не поверил бы, что такое возможно.

по сравнению с нынешними даже подручные саши стоматолога кажутся интеллигентными бескорыстными профессионалами, хоть и брали с каждой сделки 60 % отката.
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19.03.2021 22:46 Ответить
В 2015 схему створили не Баканов і Зеленський, але до 2021 Баканов схему чомусь так і не побачив.
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18.03.2021 14:07 Ответить
Отже, ми підійшли до того, що в 2015 схема вже працювала. А тепер підходимо до питання: хто її тоді не бачив?
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18.03.2021 16:00 Ответить
Це безнадійно. Винуватий все одно Зеленський.
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18.03.2021 16:27 Ответить
не бреши
Спецбудуправлиння СБУ появилось в Авдеевский школе в 2016
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18.03.2021 16:56 Ответить
Нехай у 16-му. То знову повертаємось до питання ХТО ТОДІ не бачив зловживань?
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19.03.2021 11:43 Ответить
яких саме зловживань ?

дублювання по новому кошторису робіт, які вже зроблено ?

так вони ж тоді ще не були зроблені )))
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19.03.2021 22:49 Ответить
Два года шобла клоуна у корыта !
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18.03.2021 16:37 Ответить
Вот твари, никак не нажрутся.
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18.03.2021 11:54 Ответить
На тюрягу с членограем 🤢🤡😈 они уже давно заработали !
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18.03.2021 16:35 Ответить
Справа Татарова...

Я довго очікував - як правоохоронна система, як різні сфери суспільства відреагують на досить пасивну "участь" та позицію Авакова в цій справі.. - не дочекався.

-Дехто скаже - при чому тут Аваков, - афера ж провернута Татаровим без участі Авакова?

Тому й публікую свою точку зору...

- Оборудка Татарова здійснена за рахунок крадіжки бюджетних коштів, виділених на НАц.гвардіцю (тобто на МВС)?

-В результаті - Квартири недоотримали НАц.Гвардіцйці (тобто знову МВС)?
-Злочини пов'язані з крадіжками грошей та квартир підслідні МВС?
- А Аваков (МВС) й досі (хоча б з моменту появи інформації про оборудки Татарова)... й досі не провів жодного розслідування, навіть не відкрив жодної кримінальної справи?
-Але ж Татаров провертав справи не сам, а за участю функціональних підрозділів та працівників МВС, які й досі працюють в МВС?
-А Аваков не здійснив не лише виїмки документів, але й не провів навіть жодного службового, чи хоча б дисциплінарного розслідування?

ТОБТО, як не крути, як не верти - а Аваков проявив ПОВНУ бездіяльність !!!

За це не лише звільняють з посади, але й висувають звинувачення (підозру) за Ст 367 Кримінального Кодексу України... за якою передбачено в частині 2. "Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки" -карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Чому ж Авакова не спонукала ні "його патріотична позиція" захищати інтереси держави, ні загроза бути звільненим і притягнутим до відповідальності (при нормальних владі та судах, які кінець -кінцем, колись -та стануть нормою?: Зрозуміло, що на той час- Авакова в Україні "слід простигне"

Але, чому журналісти цією стороною справи й досі не зацікавилися?
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18.03.2021 20:04 Ответить
Прораб-лейтенант Баканов и черти!
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18.03.2021 11:12 Ответить
4-ре года это при шоколадном процветало и существовало, но виноват Баканов....
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18.03.2021 12:15 Ответить
"это " - это что именно ?

Оказывало строительные услуги сторонним организациям ?

С какого хрена ты это высосал ?
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18.03.2021 12:33 Ответить
В боты берут уже совсем без мозгов? С 2015 года это управление пилит деньги является рассадником коррупции, но виноват Зеленский, что за 2 последних года не успел порядок навести. Может Баканов там и зашквареный, посмотрим на реакцию, но при мессии это управление и пилило деньги 4 года.
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18.03.2021 12:53 Ответить
у тебя есть факты участия этого управления в тендерах до прихода Баканова ?

или ты лишь бы пёрднуть написал ?
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18.03.2021 16:03 Ответить
Участіє етого управлєнія до пріхода Баканова: https://prozorro.gov.ua/en/tender/UA-2018-05-08-000326-a
Нє только участіє, а як бачимо і перемога. Не перша і не остання щодо цієї школи.
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18.03.2021 16:32 Ответить
бардак
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18.03.2021 18:44 Ответить
А Баканов не виноват в том что оно до сих пор процветает?нет?
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18.03.2021 13:46 Ответить
Нах.. СБУ безопасность Украины - деньги давай!!!
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18.03.2021 11:15 Ответить
Та да, журналісти виявили, що СБУ - не зовсім структура держбезпеки, а значною мірою бізнес-проект.
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18.03.2021 11:37 Ответить
І СБУ таким стало останнім часом, бо раніше журналісти до цього не могли докопатись
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18.03.2021 12:02 Ответить
Скажімо так, попереднє керівництво держави робило акцент на безпеці і обороноздатності. Тому у тй час у СБУ було більше людей, налаштованих саме на це. Хоча відділ "К" був і тоді.
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18.03.2021 12:09 Ответить
Авжеж...Вже не те СБУ, якщо журналістам вдалось настільки глибоко проникнути та ще й оприлюднити
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18.03.2021 12:44 Ответить


Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7048
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18.03.2021 11:17 Ответить
хорошая кормушка! и главное, никто за *опу не возьмет!
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18.03.2021 11:18 Ответить
Та там если порыться хорошенько можно ещё и не такое обнаружить ...
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18.03.2021 11:20 Ответить
В СБУ разворовываются миллиарды гривень.
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18.03.2021 11:41 Ответить
Баканов Бакановым, но

>Спецбудуправлиння СБУ появилось в Авдеевский школе в 2016-м - тогда они получили первые 3 млн гривен.Источник: https://censor.net/ru/n3254093
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18.03.2021 11:21 Ответить
киздежь, оно всегда там было! с советских времен - см. в гугле структура кгб ссср. это шо то Бутусов затупил....
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18.03.2021 11:58 Ответить
Так статья не о том, когда оно появилось,

а о том, когда оно начало помимо своей основной работы шитьём прирабатывать, оказывая строительные услуги сторонним организациям.
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18.03.2021 12:34 Ответить
де хор зєбанутих з хітом про "він вкрав мульярди з наших карманів"?
де шльонда бабюля зі своїм шлягєром про "абніщання"?
де хєнєрал гріцацуєв з популярнєйшим сінглом "він нє ******** Україну"?
де, врешті-решт пропєллєрний карлсон с гарною пісенькою про "бариг та вертольоти"?
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18.03.2021 11:21 Ответить
Напишу більше - будівельна база знаходиться на Оскорках, в районі з'їздів з моста Кірпи.
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18.03.2021 11:22 Ответить
І знаходиться з радянських часів, а не далеко БМУ Верховної Ради.
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18.03.2021 11:24 Ответить
Государство изжило себя своей корупцией и держится только на выборцях-пенсионерах взяв их в заложники.
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18.03.2021 11:25 Ответить
Как удобно - большинство в Украине умеют брать\давать взятки, но "государство изжило себя своей коррупцией".
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18.03.2021 11:41 Ответить
а шоб не делится с проститутками, сами будут предоставлять услуги, подтянут бизнес - вумен половинок, оцэ попрэ
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18.03.2021 13:00 Ответить
Мед, горіхи, бурштин, і вже приплюсовався навіть будівельний бізнес. Корпорація СБУ розростається, просто це їх бізнес. Немає їм вже коли і крота в ОПУ зловити, треба бетон завозити. А цеглу кладуть під виглядом мулярів випускникі академії СБУ чи їм ФСБ з ГРУ своїх лейтенантів присилає? Країна де влада кукукнута на всю їх пусту голову.
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18.03.2021 11:26 Ответить
Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4692
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18.03.2021 11:29 Ответить
То-то я в последнее время в центре Киева вижу все больше и больше Тесл - то наверное будівельники катаются.
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18.03.2021 11:27 Ответить
Для мене зрозуміло, що то за управління. Якщо журналісти про це довідалися, то не місце Баканову і його заступникам в СБУ. Вони доруйнують все, що залишилося за 2 роки, а для російських спецслужб, зрозуміло, що там прохідний двір.
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18.03.2021 11:40 Ответить
Служба будівельників України
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18.03.2021 11:40 Ответить
Ребята, стройуправления при силовых структурах умудрялись https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 мутить деньги даже во времена Сталина, когда за хищение госсобственности давали вышку и эта вкусная тема не прекращалась никогда. Возьмите любое стройбатовское подразделение, независимо от ведомства, поспрашивайте людей, которые там служили и вам расскажут, как они строили объекты не имеющие никакого отношения к военным от слова "совсем". Это ж золотое дно - купленная на государственные деньги техника, работники, которым платит государство, а прибыль от их использования идет в карман командиру. А уж если "крыша" - сама СБУ (то есть, недосягаема для правоохранительных органов), то тут возможности вообще широчайшие.
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18.03.2021 11:41 Ответить
не случайно именно в строительных подразделениях силовых структур вакансии появляются, лишь когда кого-то отправляют на пенсию. К примеру, есть такая структура - госспецслужба транспорта (бывш. железнодорожные войска). Официально - создана для выполнения инженерно-строительных работ на железной дороге, наведения понтонных переправ и т. п. в интересах военных. На практике - сдаются в аренду всяким бизнесменам для проведения строительных работ. Их командующий - Мальков находился на должности аж до самой смерти в 69 лет. Явно не из-за переживаний за военно-дорожное строительство в Украине.
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18.03.2021 11:46 Ответить
звоните баканову?
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18.03.2021 11:48 Ответить
Журналісти виявили в СБУ спецбудуправління, яке працює як звичайний будівельний бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2485
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18.03.2021 11:49 Ответить
ну а шо вы так удивляетесь? это же совковский вариант. от совка он и остался. наберите в гугле "структура кгб ссср " -там тоже было строительное управление и весьма солидное. а кто по вашему маетки для сильных мира сего строить будет? а кто бабло в бюджет конторы и для начальников зарабатывать будет? а кто будет в эти маетки жучки с видеоглазками вставлять Исаак Бабель что ли (не стал писать Пушкин). наивные вы буратины! шо вам глава сбу от золотого дна отказываться должен??? ну как же.... сейчас шнурки погладит....
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18.03.2021 11:54 Ответить
Только ведомственные бизнес-структуры могут позволить достойно содержать украинские государственные структуры в условиях, когда они недобирают 40% налогов.
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18.03.2021 11:56 Ответить
Читати порохоботам: реконструкції почалися в 2016 - який президент тоді відповідав за призначення голови СБУ????
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18.03.2021 12:12 Ответить
В боти беруть вже зовсім ущербних. Хоча, може то не порохоботи, а боти Коломойського, наприклад. Дуже ризиково якось розкручувати ту тему тикаючи в президента при тому, що при месіїї то проіснувало весь час його президенства.
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18.03.2021 12:19 Ответить
где ваши велики а клоуны ???
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18.03.2021 12:18 Ответить
Одно подразделение строит, другое бабулек с семечками прессует ...
Кто обеспечивает безопасность?
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18.03.2021 12:37 Ответить
В коммерческой структуре обнаружили коммерческую структуру ... И как такое могло произойти ...?
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18.03.2021 13:06 Ответить
Чем только СБУ не занимается . . .лишь бы не ловить ватных пит@расов. Зря путин в 2014 году остановился. Мог дойти и до Львова.
Тут уже всё сгнило.
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18.03.2021 13:12 Ответить
ватний піт%арас жаліється що його не ловлять
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18.03.2021 13:34 Ответить
СБУ идет путем ФСБ! Это ж очевидно давно! В дальнейшем захват власти и диктатура!
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18.03.2021 13:34 Ответить
Дети лейтенанта Шмидта.
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18.03.2021 13:52 Ответить
А интервью вышедшего из тюрьмы США члена русской мафии - Леонида Ройтмана, который выложил часть информации про русскую мафию в Украине и что русская мафия имела в подчинении себе СБУ. СБУ - это напрочь прогнившая контора! А русские с русским паспортом управляли СБУ. А то, что СБУ Крыма и Донбасса перешло работать в ФСБ после оккупации. Украине нужно создавать новые спецслужбы при помощи США, и эти спецслужбы должны быть не подвластные никому из власти и других структур и эти спецслужбы должны подчиняться только своему директору, а полномочия должны быть абсолютные, чтобы спецслужба могла проводить суды внутри своей спецслужбы и сажать в тюрьму. А для контроля над ними, назначить народ - по такой формуле, что должна заработать прямая демократия онлайн и народ сможет увольнять директора, если тот или не будет сажать врагов Украины и коррупционеров с власти или если он начнет сажать тех, чью вину не отсчитал перед обществом и от беззаконья вообщем его народ тоже сможет прямой демократией уволить. Украине такая спецслужба нужна, как воздух для очищения от грязи всей.
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18.03.2021 15:25 Ответить
так! за всі роки незалежності в Україні не було СБУ, а ФСБ(у) і тільки після початку війни щось починали рухатись, але все успішно не просто заглухло, а починає рухатись в зад!
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18.03.2021 16:11 Ответить
Бабки же нужно как то нарубить,скоро у цуркиса новая днюха,не ехать же в ресторан на омары с шампанским к уважаемому человеку с подарком за жалкие 50 тысяч гривенючек.
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18.03.2021 16:14 Ответить
хороший подбор кадров от малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата!!! билетер 95 квартала с липовым званием, фигурант нескольких уголовных дел ни дня не работавший в силовых структурах....
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18.03.2021 17:13 Ответить
панове І ЩО ......
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18.03.2021 17:31 Ответить
КОЗЛЫ !!!
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18.03.2021 19:03 Ответить
МАРАДЕРЫ !!!
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18.03.2021 19:03 Ответить
И снова сывочолый Пэтро ни при чём? П@дло ЗЕ это ещё в 2016 придумал.
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18.03.2021 20:15 Ответить
 
 