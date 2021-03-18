Журналисты обнаружили в СБУ спецстройуправление, которое работает как обычный строительный бизнес, - СМИ. ВИДЕО

Специализированное строительное управление СБУ, которое должно заниматься строительством жилья для службы, работает как обычный строительный бизнес - строит спортивные площадки, ремонтирует канализацию и реконструирует школы по заоблачным ценам. Ни жалобы от заказчиков, ни уголовные производства не останавливают строителей из СБУ. Более того спецбудуправление имеет 2 миллиона налогового долга.

"Слідство.Інфо" выявило в структуре Службы безопасности строительное предприятие, необходимость существования которого вызывает немало вопросов, передает Цензор.НЕТ.

Война оставила в Авдеевке немало разбитых зданий. Среди этих домов выделяется большмая трехэтажка с сине-желтой табличкой на дверях. На табличке надпись: "Авдеевская средняя общеобразовательная школа №2". Здание находится на реконструкции с 2015 года, когда в феврале-марте в нее попали снаряды. Сейчас фасад здания частично обволакивает утеплитель, а на рамах новых пластиковых окон - защитная пленка, которую еще не успели снять. Двор школы засыпан пылью и побелкой, у входа лежат стройматериалы. Те обстрелы школы были не последними. Двумя годами позже, в 2017-м, это случилось снова. Тогда в школе располагался пункт приема гуманитарной помощи. Несмотря на обстрелы и то, что школа находится вплотную к линии разграничения с оккупированным Донецком, местные власти решили сделать эту школу "опорной", то есть, по сути, главной школой Авдеевки.

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За годы реконструкции на школу выделили более 150 млн бюджетных гривен - за эти деньги, как свидетельствуют экспертные подсчеты, можно было построить новую. Но многолетний подрядчик работ - строительное управление Службы безопасности Украины - за бешеные деньги не смогло даже отреставрировать старую.

Значительная часть и бюджетных, и донорских денег шла на реконструкцию опорной школы №2. Журналисты подсчитали, что если на восстановление каждой из пяти других школ города были вложены примерно от 400 тыс. до 6,8 млн, то на реконструкцию школы №2 провели тендеров на около 155 млн грн государственных денег. То есть получается, что реконструкция одной единственной школы стоит почти в 13 раз больше, чем пять остальных вместе взятых. Спецбудуправлиння СБУ появилось в Авдеевский школе в 2016-м - тогда они получили первые 3 млн гривен. Уже через год управление выиграло еще один тендер на 58 млн грн - на дополнительные работы, и в 2019 году еще почти 1,4 млн грн.

Аналитики из команды мониторингового портала Dozorro, который занимается контролем публичных закупок, исследовали документы по реконструкции. Они обнаружили, что задачи, на которые были выделены средства, нередко дублировались.

"Анализ календарных графиков выполнения работ показывает дублирование одних и тех же работ в каждом из трех графиков. Некоторые работы, которые по сути являются одинаковыми, называли по-разному", - отмечает координатор регионального направления проекта Dozorro Анастасия Ференц.

По данным Министерства развития громад и территорий Украины, стоимость строительства новой школы, рассчитанной на 1140 учащихся (именно столько учеников в Авдеевской школе), в 2018 году составила 120 млн грн - из расчета 105 тыс. грн на одно ученическое место. То есть, за деньги, выделенные на реконструкцию, можно было построить новую школу.

Из открытых источников мы узнали, что департамент СБУ преимущественно занимается вовсе не стратегическими объектами и является достаточно активным участником государственных и местных тендеров. За последние пять лет Спецбудуправление СБУ выиграло тендеров на 81,2 миллиона гривен (из них около 73,6 млн - школа в Авдеевке)

Так департамент получил за строительство спортивной площадки с искусственным покрытием для игры в минифутбол в Хмельницкой области 2,3 млн грн . Реконструировал очистные сооружения канализации в поселке Козова на Тернопольщине (6,4 млн грн) . Два раза корректировал смету Марьинской центральной районной больницы ( 325 тыс. грн ), отремонтировал комнаты и коридор в здании Госспецсвязи ( 199 тыс. грн ) и ремонтирует мебель Департамента хозяйственного обеспечения СБУ (93 тыс. грн).

Конкуренты Спецбудуправления обвиняют его в злоупотреблении положением и нечестной игре.

"Мы проанализировали последних руководителей департамента, а они меняются довольно часто. Все они - Михаил Кобля, Сергей Бакулин и Сергей Осыковый - напрямую связаны со строительным бизнесом. С 2020 года предприятием руководит Виктор Синельник, бывший коммерческий директор гипермаркета "Эпицентр К", - отмечают журналисты.