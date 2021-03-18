Зеленский приветствует заявление глав МИД стран G7 по созданию Крымской платформы: "Это настоящий жест дружбы"
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует заявление министров иностранных дел стран "Большой семерки" по поддержке территориальной целостности Украины и созданию Крымской платформы с целью деоккупации полуострова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Зеленский отмечает, что на седьмой год временной оккупации Крыма главы МИД стран G7 выступили с заявлением об осуждении российской агрессии против Украины и оккупации Крыма и города Севастополя.
"Это настоящий жест дружбы - поддержать нашу инициативу по созданию международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму и прекращению российской агрессии. Украина движется к миру", - сказал президент.
Министры иностранных дел G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки и верховный представитель Европейского Союза в своем заявлении призвали Россию уважать свои международные обязательства, разрешить доступ международных наблюдателей и немедленно освободить всех, кого несправедливо задержали. Они также поддержали инициативу Украины о создании международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по вопросу оккупированного Крыма.
Напомним, ранее Главы МИД стран G7 осуждают оккупацию Крыма и назвали РФ стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.
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🔺міністр закордонних справ Костянтин Грищенко;
🔺міністр юстиції Олександр Лавринович;
🔺міністр фінансів Федір Ярошенко;
🔺міністр економіки Василь Цушко;
🔺міністр палива та енергетики Юрій Бойко;
🔺міністр оборони Михайло Єжель;
🔺міністр транспорту і зв'язку Костянтин Єфименко;
🔺голова Служби безпеки України (СБУ) Валерій Хорошковський;
🔺голова Державної митної служби Ігор Калєтнік;
🔺голова Державної прикордонної служби Микола Литвин.
Безпосередню участь в цьому процесі, брав тодішній заступник міністра закордонних справ, а НИНІ - перший заступник секретаря РНБО і голова комітету з розвідки, Руслан Демченко.
Sharp`s
- До мого приходу ніхто не намагався повернуть Крим!
- Порошенко:
- Та знаю я твій «приход»… Головне - щоб «золотого», від передозу, не було… Бо все на тебе, дохлого, звалять... А так, на лаві підсудних, у тебе буде "гарна компанія"...
Будем теперь дружно сидеть на платформе. + грустить + озабоченность + не признаем-не простим.
Обираймо номального ЄДИНОГО кандидата в президенти на дострокові.