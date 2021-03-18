Зеленский приветствует заявление глав МИД стран G7 по созданию Крымской платформы: "Это настоящий жест дружбы"

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует заявление министров иностранных дел стран "Большой семерки" по поддержке территориальной целостности Украины и созданию Крымской платформы с целью деоккупации полуострова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский отмечает, что на седьмой год временной оккупации Крыма главы МИД стран G7 выступили с заявлением об осуждении российской агрессии против Украины и оккупации Крыма и города Севастополя.

"Это настоящий жест дружбы - поддержать нашу инициативу по созданию международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму и прекращению российской агрессии. Украина движется к миру", - сказал президент.

Министры иностранных дел G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки и верховный представитель Европейского Союза в своем заявлении призвали Россию уважать свои международные обязательства, разрешить доступ международных наблюдателей и немедленно освободить всех, кого несправедливо задержали. Они также поддержали инициативу Украины о создании международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по вопросу оккупированного Крыма.

Напомним, ранее Главы МИД стран G7 осуждают оккупацию Крыма и назвали РФ стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.

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