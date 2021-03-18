РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8713 посетителей онлайн
Новости
3 584 38

Зеленский приветствует заявление глав МИД стран G7 по созданию Крымской платформы: "Это настоящий жест дружбы"

Зеленский приветствует заявление глав МИД стран G7 по созданию Крымской платформы:

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует заявление министров иностранных дел стран "Большой семерки" по поддержке территориальной целостности Украины и созданию Крымской платформы с целью деоккупации полуострова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский отмечает, что на седьмой год временной оккупации Крыма главы МИД стран G7 выступили с заявлением об осуждении российской агрессии против Украины и оккупации Крыма и города Севастополя.

"Это настоящий жест дружбы - поддержать нашу инициативу по созданию международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму и прекращению российской агрессии. Украина движется к миру", - сказал президент.

Министры иностранных дел G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки и верховный представитель Европейского Союза в своем заявлении призвали Россию уважать свои международные обязательства, разрешить доступ международных наблюдателей и немедленно освободить всех, кого несправедливо задержали. Они также поддержали инициативу Украины о создании международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по вопросу оккупированного Крыма.

Напомним, ранее Главы МИД стран G7 осуждают оккупацию Крыма и назвали РФ стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нервная, местами истерическая реакция РФ на "Крымскую платформу" подтверждает, что мы на правильном пути, - Кулеба

Автор: 

G7 (834) Зеленский Владимир (20301) Крымская платформа (308)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
ЗМІ оприлюднили список чиновників, причетних до злочинних «Харківських угод»:
🔺міністр закордонних справ Костянтин Грищенко;
🔺міністр юстиції Олександр Лавринович;
🔺міністр фінансів Федір Ярошенко;
🔺міністр економіки Василь Цушко;
🔺міністр палива та енергетики Юрій Бойко;
🔺міністр оборони Михайло Єжель;
🔺міністр транспорту і зв'язку Костянтин Єфименко;
🔺голова Служби безпеки України (СБУ) Валерій Хорошковський;
🔺голова Державної митної служби Ігор Калєтнік;
🔺голова Державної прикордонної служби Микола Литвин.

Безпосередню участь в цьому процесі, брав тодішній заступник міністра закордонних справ, а НИНІ - перший заступник секретаря РНБО і голова комітету з розвідки, Руслан Демченко.
Sharp`s
показать весь комментарий
18.03.2021 11:22
+9
Зеленський:
- До мого приходу ніхто не намагався повернуть Крим!
- Порошенко:
- Та знаю я твій «приход»… Головне - щоб «золотого», від передозу, не було… Бо все на тебе, дохлого, звалять... А так, на лаві підсудних, у тебе буде "гарна компанія"...
показать весь комментарий
18.03.2021 11:40
+7
Зеленский приветствует заявление глав МИД стран G7 по созданию Крымской платформы: "Это настоящий жест дружбы" - Цензор.НЕТ 1696
показать весь комментарий
18.03.2021 11:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский приветствует заявление глав МИД стран G7 по созданию Крымской платформы: "Это настоящий жест дружбы" - Цензор.НЕТ 1696
показать весь комментарий
18.03.2021 11:19 Ответить
ЗМІ оприлюднили список чиновників, причетних до злочинних «Харківських угод»:
🔺міністр закордонних справ Костянтин Грищенко;
🔺міністр юстиції Олександр Лавринович;
🔺міністр фінансів Федір Ярошенко;
🔺міністр економіки Василь Цушко;
🔺міністр палива та енергетики Юрій Бойко;
🔺міністр оборони Михайло Єжель;
🔺міністр транспорту і зв'язку Костянтин Єфименко;
🔺голова Служби безпеки України (СБУ) Валерій Хорошковський;
🔺голова Державної митної служби Ігор Калєтнік;
🔺голова Державної прикордонної служби Микола Литвин.

Безпосередню участь в цьому процесі, брав тодішній заступник міністра закордонних справ, а НИНІ - перший заступник секретаря РНБО і голова комітету з розвідки, Руслан Демченко.
Sharp`s
показать весь комментарий
18.03.2021 11:22 Ответить
ЗМІ брешуть.
показать весь комментарий
18.03.2021 11:44 Ответить
накласть на эти харьковские соглашения. Простое сотрясание воздуха для отвлечения внимания от вагнергейта.
показать весь комментарий
18.03.2021 11:49 Ответить
А еще Порошенко, который публично одобрял Харьковские соглашения. https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2010/06/16/5147152/
показать весь комментарий
18.03.2021 12:10 Ответить
Вова Літвін сфальшував голосування і має відповідати по криміналу.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:18 Ответить
Ванько, а що то за БЮТовці голосували за ці угоди?
показать весь комментарий
18.03.2021 13:31 Ответить
Зеленський:
- До мого приходу ніхто не намагався повернуть Крим!
- Порошенко:
- Та знаю я твій «приход»… Головне - щоб «золотого», від передозу, не було… Бо все на тебе, дохлого, звалять... А так, на лаві підсудних, у тебе буде "гарна компанія"...
показать весь комментарий
18.03.2021 11:40 Ответить
вавій, а продати тобі квартирку в Лівадії у Криму - це буде патриотично чи не дуже?
показать весь комментарий
18.03.2021 11:41 Ответить
не продається... Хіба що віддати даром
показать весь комментарий
18.03.2021 12:52 Ответить
Зеленский приветствует заявление глав МИД стран G7 по созданию Крымской платформы: "Это настоящий жест дружбы" - Цензор.НЕТ 1647
показать весь комментарий
18.03.2021 11:42 Ответить
Це реальне свідоцтво того, що мирний план, з яким ЗЕ йшов на вибори президента, з тріском провалився.
показать весь комментарий
18.03.2021 11:42 Ответить
Это не "жест дружбы" - это уважение международного права цивилизованными государствами.
показать весь комментарий
18.03.2021 11:42 Ответить
Назвать Россию стороной конфликта, а Путина убийцей янелох оманский не хочет?
показать весь комментарий
18.03.2021 11:45 Ответить
Та він хоче, але не може. Знову прийдеться вибачатися. То він на Томос може сказати термос, тут йому ніхто погрожувати не буде.
показать весь комментарий
18.03.2021 13:35 Ответить
Чому бувший "гетьман" цього не зробив?
показать весь комментарий
18.03.2021 11:47 Ответить
"цього" - чего именно?
показать весь комментарий
18.03.2021 11:51 Ответить
платформу деокупації
показать весь комментарий
18.03.2021 11:52 Ответить
и как деоккупация, продвигается?
показать весь комментарий
18.03.2021 12:19 Ответить
зебілам незрозуміло, що всяка подія повинна статися в свій відведений історією час. І що не всяка ініціатива здатна матеріалізуватися; а, якщо здатна - то також під впливом інших обставин, як також повинні статися у відведений їм час...
показать весь комментарий
18.03.2021 12:58 Ответить
Зеленский приветствует заявление глав МИД стран G7 по созданию Крымской платформы: "Это настоящий жест дружбы"

Будем теперь дружно сидеть на платформе. + грустить + озабоченность + не признаем-не простим.
показать весь комментарий
18.03.2021 11:48 Ответить
Зеленский отмечает, что на седьмой год временной оккупации Крыма главы МИД стран G7 выступили с заявлением об осуждении российской агрессии против Украины и оккупации Крыма и города Севастополя.Источник: https://censor.net/ru/n3254096 - Зєлєнскій не в курсі, що всі шість років до цього ці ж країни і їх лідери так само робили такі ж заяв і російську окупацію Криму і Севастополя не визнавали? Йому ніхто не сказав, що так звані "Кримські санкції" були введені поти кацапії ще у 2014 році?
показать весь комментарий
18.03.2021 11:49 Ответить
Совсем выдохлась порохнявая свора....
показать весь комментарий
18.03.2021 11:51 Ответить
Не прочла ни одной новости на эту Крымскую тему, потому что уверена, что это очередная пустопорожняя говорильня.
показать весь комментарий
18.03.2021 11:52 Ответить
У зебілів словарний запас вичерпано)))
показать весь комментарий
18.03.2021 11:53 Ответить
..а в кого залишився??Що,П"ЯТИ років "свиночолому" було недостатньо,щоби зробити хочь це??
показать весь комментарий
18.03.2021 12:20 Ответить
Зеленский, кто? Что? О чем? Ваще всем пох...
показать весь комментарий
18.03.2021 11:54 Ответить
Оманське тріпло.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:10 Ответить
Зєля дурня валяє. Яка в задницю "платформа"??? Зєля - шпигун російський! Вагнергейт навіть дебілам довів це! У відставку!
Обираймо номального ЄДИНОГО кандидата в президенти на дострокові.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:15 Ответить
Ваня, у тебя на стенке портрет Единого кандидата, в старой комплектации или поменял на после тюнинга? Признавайся, как тебе больше нравицца?
показать весь комментарий
18.03.2021 12:21 Ответить
Як там зараз в ботофермі? Недоїдків мародерських вистачає на всіх?
показать весь комментарий
18.03.2021 12:36 Ответить
Краще нехай пан скаже - Пєця підтримає Зєркаль, чи буде сам лізти ліктями?
показать весь комментарий
18.03.2021 12:40 Ответить
Куди ти біжиш, Ваня? Кого вибирати? А як же Дівуля, вона ж передала план (косяк) в коаліцію і чекає відповіді? Ви ж тепер однен ціле -зелене сердечко!
показать весь комментарий
18.03.2021 13:37 Ответить
ИМХО, платформа по деокупации должна была бы выглядеть в реальной экономической поддержке Украины по образцу "плана Маршалла", когда для СССР и его сателлитов была очевидна экономическая выгода демократического пути развития на примере стран Западной Европы. Если бы из Украины сделали такую витрину успеха, что десятки миллионов жителей РФ, РБ, не говоря уже об оккупированных территориях, мечтали получить хотя бы вид на жительство в Украине - тогда это было бы эффективно. Но когда сторонникам антиправительственных протестов в этих странах ставят Украину в качестве негативного примера, а миллионы украинцев работают в РФ и оккупированном Крыму, то можно сколько угодно высказывать свои поддержку и озабоченность. Сколько не говори "халва" - во рту слаще не станет
показать весь комментарий
18.03.2021 12:20 Ответить
Мальчик Зеля! Взрослые дяди будут решать этот вопрос без тебя. Присутствовать, конечно, будешь, даже кукарекнешь что-то сдвинув бровки. Идет вопрос о наказании рашки за вмешательство в выборы США. Ты там ничего путного сказать не можешь, с Байденом младшим косячить не надо было.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:24 Ответить
Судя по комментам, зрадничает как всегда.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:25 Ответить
До G7 дошло на 7-й год .
показать весь комментарий
18.03.2021 12:35 Ответить
 
 