РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8825 посетителей онлайн
Новости Оккупация Крыма
21 077 44

Заявление глав МИД стран G7: Россия - не посредник, а сторона конфликта на Донбассе, и Крым - это Украина

Заявление глав МИД стран G7: Россия - не посредник, а сторона конфликта на Донбассе, и Крым - это Украина

Главы МИД стран "Большой семерки" выступили с заявлением, в котором осуждают продолжающиеся действия России по подрыву суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее обращение опубликовано на сайте правительства Великобритании.

"Мы безоговорочно осуждаем временную оккупацию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя. Попытки России узаконить его не признаются и не будут признаны. Мы осуждаем нарушения Россией прав человека на полуострове, особенно крымских татар. Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства, предоставить доступ международным наблюдателям и немедленно освободить всех несправедливо задержанных. Мы приветствуем инициативу Украины по созданию Международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главы МИД стран "Большой семерки" решительно выступают против продолжающейся дестабилизации Россией Украины, особенно в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Полное выполнение Минских соглашений - это путь к миру. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником… Мы подтверждаем важность соблюдения режима прекращения огня как основополагающего для любого прогресса на пути к мирному урегулированию конфликта. Мы высоко оцениваем неустанные усилия Франции и Германии в рамках Нормандского формата по дипломатическому пути урегулирования конфликта, и подтверждаем нашу готовность оказывать дальнейшую поддержку этим усилиям", - добавили главы МИД G7.

"Большая семерка" по-прежнему полностью привержена осуществлению санкций и будет продолжать поддерживать Украину в поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ. Крым - это Украина", - подытожили министры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США о задержании журналиста Есипенко в оккупированном Крыму: Оккупанты не имеют законных полномочий арестовывать людей

Автор: 

G7 (834) Крым (26376) оккупация (10132) россия (95454)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+76
Главы МИД стран G7 осуждают оккупацию Крыма и назвали РФ стороной конфликта на Донбассе, а не посредником - Цензор.НЕТ 4785

https://ibigdan.livejournal.com/26426482.html
показать весь комментарий
18.03.2021 11:32
+29
сьогодні скабєтова, чи золофйов прокукурікає, що "Запад снова сталківаєт братскіє народи!"
показать весь комментарий
18.03.2021 11:37
+20
ойойой как запели на 7 год..... прозрели глазки открылись и шрёдер с северной трубой уже не пенится так значит кацапы оккупанты????????? я сам не верил а оказывается таки да, вот что Байден родненький делает, слепые прозревают глухие слышат, секелёв с салавьёвым объявили холодную войну 2))))) забыли как жрали окорочка и собирали бутылки, вчера ********** аж взвыла в оргазме.

Спасибо тебе дорогой Байден.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Главы МИД стран G7 осуждают оккупацию Крыма и назвали РФ стороной конфликта на Донбассе, а не посредником - Цензор.НЕТ 4785

https://ibigdan.livejournal.com/26426482.html
показать весь комментарий
18.03.2021 11:32 Ответить
Бачив інтерв'ю перехожих з расєї. Їх запитували, хто є ворогом расєї. Називали Америку, Норвкгію, Україну. Стандартно. Проте один дав правдиву і чітку відповідь:"Норвєгія наш враг, потому-что у ніх уровєнь жизні вишє"....
показать весь комментарий
18.03.2021 15:09 Ответить
Amen!
показать весь комментарий
18.03.2021 11:33 Ответить
сьогодні скабєтова, чи золофйов прокукурікає, що "Запад снова сталківаєт братскіє народи!"
показать весь комментарий
18.03.2021 11:37 Ответить
Так робота в нЕлюдів така.
показать весь комментарий
18.03.2021 11:46 Ответить
ты пропустил пару сеансов памёт и навозники уже обсуждали готовы ли они бомбить Украину
показать весь комментарий
18.03.2021 18:15 Ответить
Усі останні заяви-ця, Кравчука, балакуна Арестовича та й самого ЗЕ свідчать про одне- мирний план, з яким ЗЕ йшов в президенти, з тріском провалився.
показать весь комментарий
18.03.2021 11:40 Ответить
Це був не мирний план, а здача України. Народ на це не пішов.
показать весь комментарий
18.03.2021 11:42 Ответить
Той народ, що вибрав ЗЕ? Чи в Україні є ще якийсь?
показать весь комментарий
18.03.2021 11:45 Ответить
ви обидва по факту вибрали; або гордіться. або кайтеся
показать весь комментарий
18.03.2021 12:05 Ответить
Ти з ким тут розмовляєш?
показать весь комментарий
18.03.2021 12:06 Ответить
Те кто выбрали клоуна, могут только на кухне возмущаться) Вру... Еще за 300 грн на антимайдан сьездить)
показать весь комментарий
18.03.2021 12:14 Ответить
"Вру.." - це ти самокритично, молодець.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:17 Ответить
дивись, Павло, зебіл морозиться...
показать весь комментарий
18.03.2021 13:03 Ответить
зря клоун заглядывал в шоколадный глаз *****, зря.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:59 Ответить
Недаремно усе, з чого робляться висновки.
показать весь комментарий
18.03.2021 13:17 Ответить
машка уже тяффкала, или еще в запое?
показать весь комментарий
18.03.2021 11:50 Ответить
Слова хорошие и спасибо им большее.... Хотелось бы еще реальных действий ! Не пустяшные,а жесткие санкции ! И самолеты и корабли под запрет с конфискацией ,никаких технологий орде (помидоры можно) закрыть СВИФТ , лишить место постоянного члена с правом вето и....превратить в изгоя!
показать весь комментарий
18.03.2021 11:51 Ответить
Украина должна быть во главе этого процесса, как самая заинтересованная страна. А она расширяет экономическое сотрудничество с московией.
показать весь комментарий
18.03.2021 11:54 Ответить
Бес в мелочах...
показать весь комментарий
18.03.2021 14:10 Ответить
Ще би аналогічну заяву Генасамблеї ООН, проголосовану сотнею країн...
показать весь комментарий
18.03.2021 11:58 Ответить
шёл седьмой год войны..... и глубокихобеспокоенностей........ что лучше поздно или никогда ?
показать весь комментарий
18.03.2021 12:09 Ответить
Вже йде восьмий рік війни. І ніяким дипломатичним шляхом Росія не вступиться, бодай їх там половина передохла. Крим можна відібрати лише військовим наступом. Самі росіяни кажуть: "А ви идите и отвоюйте...
показать весь комментарий
18.03.2021 13:51 Ответить
ойойой как запели на 7 год..... прозрели глазки открылись и шрёдер с северной трубой уже не пенится так значит кацапы оккупанты????????? я сам не верил а оказывается таки да, вот что Байден родненький делает, слепые прозревают глухие слышат, секелёв с салавьёвым объявили холодную войну 2))))) забыли как жрали окорочка и собирали бутылки, вчера ********** аж взвыла в оргазме.

Спасибо тебе дорогой Байден.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:15 Ответить
Ему диплом офтальмолога надо дать.
показать весь комментарий
18.03.2021 17:08 Ответить
он мне чем то Рейгана напоминает, тот долго не мусолил, трубу перекрыл и киздец бензоколонке.
показать весь комментарий
18.03.2021 17:18 Ответить
Респект!
показать весь комментарий
18.03.2021 12:31 Ответить
Байден, мочи кацапов!
показать весь комментарий
18.03.2021 12:33 Ответить
Россия инициатор и главное действующее лицо военного конфликта, а именно военных действий на территории Украины!
показать весь комментарий
18.03.2021 13:01 Ответить
Кроме п#здежа от G7 нечего взять, я понимаю санкции против Ирана, когда всем нормальным странам запретили покупать его энергоносители , поступите также с Россией нечего финансировать режим Путина, а нет- баблишко в Россию за газ и нефть течет без остановки...
показать весь комментарий
18.03.2021 13:12 Ответить
Прямо руссофобия какаято.
показать весь комментарий
18.03.2021 13:40 Ответить
Якщо так і далі буде, на ікону "Байден животворящий" молитися будуть.
показать весь комментарий
18.03.2021 14:08 Ответить
-
Будь який ворог окупант який зазіхнув на найсвятіше в світі на територіальну цілісність (Крим, Донбас) і суверенітет Української держави України - Руси, він рано чи пізно буде обов'язково знищений багатомільйонним Українським народом хто б він не був, навіть личакові окупанти москалі - зі своїм кривавим фюрером .... уйлом з жахливою фашистською ********* паРаші.
Крим це суверенна українська автономна республіка АРК, а Донбас це Донецька і Луганські Українські області, і вони на всі віки є і завжди будуть в складі Української держави. І національно визвольна боротьба за свою тимчасово окуповану російськими фашистами загарбниками суверенну Українську землю Криму і Донбасу буде тільки наростати і закінчиться тільки тоді коли останній проклятий Українським народом кривавий російський фашист окупант покине цю нашу рідну але тимчасово окуповану Українську землю.
показать весь комментарий
18.03.2021 16:17 Ответить
ПОП! Почитав бы за що платить бабло своїй свинофермі....
А вибори не за горами, жодного голосу від "зебілів" не отримає!!! так і буде сидіти з 20 мандатними або взагалі вилетить з Ради.
Армія за нього НЕ проголосувала -"зебіли", мабуть бачили ЯК "рубаються руки" тим хто краде в армії, віряни теж "зебіли" бачили лицемірство прихожанина Моск.поперні, Та і взагалі кругом лицемірство !
Грицак у Голованова і Гордона приголомшив.
показать весь комментарий
18.03.2021 16:29 Ответить
Вы Порошенко наверное перед сном под кроватью ищите.
показать весь комментарий
18.03.2021 17:06 Ответить
Заява глав МЗС країн G7: Росія - не посередник, а сторона конфлікту на Донбасі, і Крим - це Україна - Цензор.НЕТ 75
-Україна незалежна суверенна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Населення Української держави було - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" іна порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами загарбниками )(уйла наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому ворогові окупантові з паРаші навіть метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !...........
показать весь комментарий
18.03.2021 16:57 Ответить
гоните кацапов отовсюду и не давайте им зарабатывать !
полное обнищание и изоляция кацапов - это путь к миру !
показать весь комментарий
18.03.2021 17:13 Ответить
а путя-педофильный Шнырь обколотый ботаксом и больной шизофренией....
показать весь комментарий
18.03.2021 17:14 Ответить
Как может быть страна-агрессор и нарушитель международных документогв постоянным членом Совбеза ООН?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
18.03.2021 19:37 Ответить
Причина ядреное оружие....совбез оон это гарантия ядерного ненападения...с учетом того что создавался он в перид борьбы двух идеологий то взаимоуступки стали вынужденной мерой....
показать весь комментарий
18.03.2021 20:25 Ответить
..так СССР ввели при образовании ООН в 1946 году,как .победителя...Ну ,а "расея"-"правопреемница-победобесная"...
показать весь комментарий
19.03.2021 17:08 Ответить
По мнению этих пиарасов капитуляция подписанная на фоне поражения наших войск в Дебальцево и ДАП, которая предусматривает превращение Украины в конфедерацию это и есть путь к миру??? С такими"друзьями" врагов и не нужно.
показать весь комментарий
18.03.2021 20:17 Ответить
 
 