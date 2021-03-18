Заявление глав МИД стран G7: Россия - не посредник, а сторона конфликта на Донбассе, и Крым - это Украина
Главы МИД стран "Большой семерки" выступили с заявлением, в котором осуждают продолжающиеся действия России по подрыву суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее обращение опубликовано на сайте правительства Великобритании.
"Мы безоговорочно осуждаем временную оккупацию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя. Попытки России узаконить его не признаются и не будут признаны. Мы осуждаем нарушения Россией прав человека на полуострове, особенно крымских татар. Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства, предоставить доступ международным наблюдателям и немедленно освободить всех несправедливо задержанных. Мы приветствуем инициативу Украины по созданию Международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главы МИД стран "Большой семерки" решительно выступают против продолжающейся дестабилизации Россией Украины, особенно в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
"Полное выполнение Минских соглашений - это путь к миру. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником… Мы подтверждаем важность соблюдения режима прекращения огня как основополагающего для любого прогресса на пути к мирному урегулированию конфликта. Мы высоко оцениваем неустанные усилия Франции и Германии в рамках Нормандского формата по дипломатическому пути урегулирования конфликта, и подтверждаем нашу готовность оказывать дальнейшую поддержку этим усилиям", - добавили главы МИД G7.
"Большая семерка" по-прежнему полностью привержена осуществлению санкций и будет продолжать поддерживать Украину в поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ. Крым - это Украина", - подытожили министры.
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https://ibigdan.livejournal.com/26426482.html
Спасибо тебе дорогой Байден.
Будь який ворог окупант який зазіхнув на найсвятіше в світі на територіальну цілісність (Крим, Донбас) і суверенітет Української держави України - Руси, він рано чи пізно буде обов'язково знищений багатомільйонним Українським народом хто б він не був, навіть личакові окупанти москалі - зі своїм кривавим фюрером .... уйлом з жахливою фашистською ********* паРаші.
Крим це суверенна українська автономна республіка АРК, а Донбас це Донецька і Луганські Українські області, і вони на всі віки є і завжди будуть в складі Української держави. І національно визвольна боротьба за свою тимчасово окуповану російськими фашистами загарбниками суверенну Українську землю Криму і Донбасу буде тільки наростати і закінчиться тільки тоді коли останній проклятий Українським народом кривавий російський фашист окупант покине цю нашу рідну але тимчасово окуповану Українську землю.
А вибори не за горами, жодного голосу від "зебілів" не отримає!!! так і буде сидіти з 20 мандатними або взагалі вилетить з Ради.
Армія за нього НЕ проголосувала -"зебіли", мабуть бачили ЯК "рубаються руки" тим хто краде в армії, віряни теж "зебіли" бачили лицемірство прихожанина Моск.поперні, Та і взагалі кругом лицемірство !
Грицак у Голованова і Гордона приголомшив.
-Україна незалежна суверенна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Населення Української держави було - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" іна порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами загарбниками )(уйла наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому ворогові окупантові з паРаші навіть метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !...........
полное обнищание и изоляция кацапов - это путь к миру !