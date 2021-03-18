Заявление глав МИД стран G7: Россия - не посредник, а сторона конфликта на Донбассе, и Крым - это Украина

Главы МИД стран "Большой семерки" выступили с заявлением, в котором осуждают продолжающиеся действия России по подрыву суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее обращение опубликовано на сайте правительства Великобритании.

"Мы безоговорочно осуждаем временную оккупацию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя. Попытки России узаконить его не признаются и не будут признаны. Мы осуждаем нарушения Россией прав человека на полуострове, особенно крымских татар. Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства, предоставить доступ международным наблюдателям и немедленно освободить всех несправедливо задержанных. Мы приветствуем инициативу Украины по созданию Международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главы МИД стран "Большой семерки" решительно выступают против продолжающейся дестабилизации Россией Украины, особенно в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Полное выполнение Минских соглашений - это путь к миру. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником… Мы подтверждаем важность соблюдения режима прекращения огня как основополагающего для любого прогресса на пути к мирному урегулированию конфликта. Мы высоко оцениваем неустанные усилия Франции и Германии в рамках Нормандского формата по дипломатическому пути урегулирования конфликта, и подтверждаем нашу готовность оказывать дальнейшую поддержку этим усилиям", - добавили главы МИД G7.

"Большая семерка" по-прежнему полностью привержена осуществлению санкций и будет продолжать поддерживать Украину в поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ. Крым - это Украина", - подытожили министры.

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