Кабмин может возобновить выплату ФОПам карантинных 8 тысяч в случае расширения ограничений, - Петрашко
Правительство может возобновить все программы помощи предпринимателям, которые действовали в 2020 году, в том числе и выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен. Это будет зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине.
Об этом сказал министр экономики Игорь Петрашко во время пресс-конференции на форуме Украина 30, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Разумеется, мы будем реагировать. У нас есть наработанные инструменты. Мы будем действовать зависимости от ситуации. Сейчас у нас все же отдельные карантинные зоны", - сказал министр.
Он отметил, что сейчас "Украина работает, большинство областей у нас нормально работает".
"Однако, у нас все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если такие расширения ограничений будут продолжаться", - добавил Петрашко.
Как сообщалось, в 2020 году Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые определил Кабмин. По расчетам Минсоцполитики, за одноразовой помощью могли обратиться 712 тысяч человек. Всего за единовременной материальной помощью в размере 8 тысяч гривен обратились около 480 тысяч ФОПов и наемных работников. За компенсацией можно было обращаться до 31 декабря 20201 года. До нового года выплачено 3,6 млрд грн. Около 455 тысяч человек получили помощь в декабре, остальные - в январе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І якщо вони не можуть працювати - то ніхто не відміняє податки, Оренди і годування Сімї.
А наймані працівники - отримують зарплату незалежно від того карантин чи ні.
Держава, якщо відбирає гарантоване конституцією право на працю - зобов'язана компенсувати видатки.
Мені потрібно 20 тисяч в місяць - а вони закривають мій бізнес і кидають подачку8 тисяч.
Между тем, обучение 1 ребенка в школе обходится государству около 3 тыс. за учебный год, в ВУЗе на бюджете - 20 тыс., содержание армии - 10 тыс. на человека, скорая помощь, пожарные, полиция - все подсчитать и это еще по 5 тыс. на человека в год. Итого содержание семьи этого ФОПа стоит государству около 150 тыс. в год, не считая того что жена этого ФОПа наверняка еще получает субсидию на коммуналку.
Он платит более 150 тыс. налогов в год?
Всі соціальні виплати викрнуються за рахунок податків.
Крім прямих є і не прямі - той самий пдв.
Основна задача малого бізнесу не забезпечення соціальних зобов'язання
Ь держави. А самозайнятість і створення нових робочих місць.
А утримувати армію, лікарні і т. Д. - держава зобов'язана не тільки тому що збирає податки, а і тому що отримує прибуток з ресурсів, які по суті належать народу - земля, руди, метали, вода, атомна енергія і т. Д.
Т.е. я плачу налоги, на которые содержится армия которая защищает ФОПа, а также на которые его дети учатся в ВУЗе?
Шикарно, выходит я кроме того что содержу свою семью, еще и содержу ФОПов.
Фопам нафіг не потрібні ваші податки - їм потрібно лише одне - щоб держава не заважала.
Украина: малый бизнес "в тени", налогов платит шиш, а когда приходят тяжелые времена - "мы хотим чтобы нам помогали, как в Европе!"