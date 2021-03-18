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Кабмин может возобновить выплату ФОПам карантинных 8 тысяч в случае расширения ограничений, - Петрашко

Кабмин может возобновить выплату ФОПам карантинных 8 тысяч в случае расширения ограничений, - Петрашко

Правительство может возобновить все программы помощи предпринимателям, которые действовали в 2020 году, в том числе и выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен. Это будет зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине.

Об этом сказал министр экономики Игорь Петрашко во время пресс-конференции на форуме Украина 30, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Разумеется, мы будем реагировать. У нас есть наработанные инструменты. Мы будем действовать зависимости от ситуации. Сейчас у нас все же отдельные карантинные зоны", - сказал министр.

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Он отметил, что сейчас "Украина работает, большинство областей у нас нормально работает".

"Однако, у нас все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если такие расширения ограничений будут продолжаться", - добавил Петрашко.

Как сообщалось, в 2020 году Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые определил Кабмин. По расчетам Минсоцполитики, за одноразовой помощью могли обратиться 712 тысяч человек. Всего за единовременной материальной помощью в размере 8 тысяч гривен обратились около 480 тысяч ФОПов и наемных работников. За компенсацией можно было обращаться до 31 декабря 20201 года. До нового года выплачено 3,6 млрд грн. Около 455 тысяч человек получили помощь в декабре, остальные - в январе.

Автор: 

выплаты (644) карантин (16729) помощь (7789) малый бизнес (123) Петрашко Игорь (84) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Тому, що ФОПи самі створють робочі місця собі і таким найманим працівникам , як ти.
І якщо вони не можуть працювати - то ніхто не відміняє податки, Оренди і годування Сімї.
А наймані працівники - отримують зарплату незалежно від того карантин чи ні.
Держава, якщо відбирає гарантоване конституцією право на працю - зобов'язана компенсувати видатки.
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18.03.2021 12:01
+2
Платить канєшно. Праблєми інд'йцев шеріфа не волнують.
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18.03.2021 12:24
+1
а с налогами как?
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18.03.2021 11:42
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а с налогами как?
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18.03.2021 11:42 Ответить
Дійсно, мало того що фопи торгують без оплати всіх налогів, так їм щей виплачують компенсації. А чому мені на держ заводі за 3денний робочий тиждень ніяких компенсацій нема?
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18.03.2021 11:46 Ответить
Тому, що ФОПи самі створють робочі місця собі і таким найманим працівникам , як ти.
І якщо вони не можуть працювати - то ніхто не відміняє податки, Оренди і годування Сімї.
А наймані працівники - отримують зарплату незалежно від того карантин чи ні.
Держава, якщо відбирає гарантоване конституцією право на працю - зобов'язана компенсувати видатки.
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18.03.2021 12:01 Ответить
тяжёлый случай...
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18.03.2021 12:26 Ответить
Платить канєшно. Праблєми інд'йцев шеріфа не волнують.
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18.03.2021 12:24 Ответить
100%
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18.03.2021 12:27 Ответить
це на похорон?
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18.03.2021 11:45 Ответить
Знайомий ФОП у якого 5 дітей :
Мені потрібно 20 тисяч в місяць - а вони закривають мій бізнес і кидають подачку8 тисяч.
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18.03.2021 12:03 Ответить
А сколько налогов ФОП платит в месяц?
Между тем, обучение 1 ребенка в школе обходится государству около 3 тыс. за учебный год, в ВУЗе на бюджете - 20 тыс., содержание армии - 10 тыс. на человека, скорая помощь, пожарные, полиция - все подсчитать и это еще по 5 тыс. на человека в год. Итого содержание семьи этого ФОПа стоит государству около 150 тыс. в год, не считая того что жена этого ФОПа наверняка еще получает субсидию на коммуналку.
Он платит более 150 тыс. налогов в год?
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18.03.2021 13:10 Ответить
Немає грошей держави - є гроші платників податків.
Всі соціальні виплати викрнуються за рахунок податків.
Крім прямих є і не прямі - той самий пдв.

Основна задача малого бізнесу не забезпечення соціальних зобов'язання
Ь держави. А самозайнятість і створення нових робочих місць.
А утримувати армію, лікарні і т. Д. - держава зобов'язана не тільки тому що збирає податки, а і тому що отримує прибуток з ресурсів, які по суті належать народу - земля, руди, метали, вода, атомна енергія і т. Д.
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18.03.2021 16:40 Ответить
"Немає грошей держави - є гроші платників податків" противоречит "утримувати армію, лікарні і т. Д. - держава зобов'язана"
Т.е. я плачу налоги, на которые содержится армия которая защищает ФОПа, а также на которые его дети учатся в ВУЗе?
Шикарно, выходит я кроме того что содержу свою семью, еще и содержу ФОПов.
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18.03.2021 16:52 Ответить
У вас проблеми з логікою. Немає грошей держави - є гроші платників податків. І ФОПи, і наймані робітники. В кожному товарів практично закладено пдв. І купуючи їх ми ще автоматом сплачуємо державі 20% відсотків. А держава - тільки розподіляє кошти. .
Фопам нафіг не потрібні ваші податки - їм потрібно лише одне - щоб держава не заважала.
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18.03.2021 17:53 Ответить
А что ж тогда пенсионерам, особенно старше 75 лет, делать? Щедроты в первые локдауны были взяты из пенсионного фонда. В честь чего? Или пенсионеры уже списанный ресурс? Каждый тянет одеяло на себя в этой ситуации и каждый, вроде бы, прав.
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18.03.2021 14:34 Ответить
Кого вы слушаете?никто ничего не даст,либо сделают так,чтоб никто не смог получить
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18.03.2021 12:36 Ответить
Европа: малый бизнес платит налоги государству, в тяжелое время часть налогов государство возвращает в виде помощи.
Украина: малый бизнес "в тени", налогов платит шиш, а когда приходят тяжелые времена - "мы хотим чтобы нам помогали, как в Европе!"
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18.03.2021 13:12 Ответить
Це точно. У нас єдинщики з мільйонними оборотами платять копійки як і і ті ж самі у кого клієнтів мало та малий дохід від маленького магазинчика в провінції. Один багатий бізнемен у нас у місті має 4 дітей, комуналку оформив з пільгами, платить копійки.
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18.03.2021 13:33 Ответить
Малий бізнес хоче лише одного +щоб йому дали працювати і не заважали.
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18.03.2021 17:54 Ответить
 
 