Кабмин может возобновить выплату ФОПам карантинных 8 тысяч в случае расширения ограничений, - Петрашко

Правительство может возобновить все программы помощи предпринимателям, которые действовали в 2020 году, в том числе и выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен. Это будет зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине.

Об этом сказал министр экономики Игорь Петрашко во время пресс-конференции на форуме Украина 30, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Разумеется, мы будем реагировать. У нас есть наработанные инструменты. Мы будем действовать зависимости от ситуации. Сейчас у нас все же отдельные карантинные зоны", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вова, пора на стадіон!" и "Не заганяйте бізнес в тінь!": в Киеве проходит протестное шествие ФОПов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Он отметил, что сейчас "Украина работает, большинство областей у нас нормально работает".

"Однако, у нас все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если такие расширения ограничений будут продолжаться", - добавил Петрашко.

Как сообщалось, в 2020 году Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые определил Кабмин. По расчетам Минсоцполитики, за одноразовой помощью могли обратиться 712 тысяч человек. Всего за единовременной материальной помощью в размере 8 тысяч гривен обратились около 480 тысяч ФОПов и наемных работников. За компенсацией можно было обращаться до 31 декабря 20201 года. До нового года выплачено 3,6 млрд грн. Около 455 тысяч человек получили помощь в декабре, остальные - в январе.